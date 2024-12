TechRadar Gaming, nuestro top 10 de mejores juegos del 2024

Otro mes de diciembre significa otro resumen de fin de año y una retrospectiva de los últimos 12 meses de juegos para nosotros aquí en TechRadar Gaming. Y con eso viene la cuestión muy importante de decidir nuestros juegos del año entre todo lo que hemos disfrutado.

Desde juegos de estrategia invernales en el postapocalipsis hasta fenómenos multijugador grandilocuentes, desde éxitos de juegos de cartas independientes hasta increíbles mundos abiertos, y desde aventuras galácticas empapadas de nostalgia hasta historias sombrías y oscuras, ha habido mucho para probar este año, sin importar tus preferencias personales y sin importar a qué juegues.

Sin embargo, a pesar de brindarnos todas estas aventuras, 2024 ha resultado ser otro año difícil para quienes desarrollan los juegos. Hemos visto miles y miles de despidos más, con múltiples estudios que se han visto obligados a cerrar o a cerrar, y el impacto ha sido tangible. El brutal costo humano que Jake, mi predecesor, mencionó en nuestra lista de juegos del año el año pasado ha continuado en 2024, y es difícil tener un entusiasmo desenfrenado por los juegos sin reconocerlo. Desde despidos masivos hasta desconcertantes cierres de estudios, hemos visto algunos de los peores momentos de los últimos dos años en los últimos 12 meses.

Sin embargo, los juegos que hemos jugado este año han sido excelentes y un testimonio del esfuerzo humano de quienes los crearon para nuestro disfrute. La lista a continuación es la versión resumida del equipo de nuestros favoritos personales del año y es el resultado de algunas negociaciones y opiniones personales muy discutidas, pero en gran medida es solo una apreciación de las variadas cantidades de diversión increíble que tuvimos este año. Esto es lo que más disfrutamos de 2024.

Rob Dwiar, Managing Editor, TechRadar Gaming en Estados Unidos

10. Senua's Saga: Hellblade 2

(Image credit: Microsoft)

Senua's Saga: Hellblade 2 es uno de nuestros juegos favoritos de 2024 por varias razones. Es un juego de acción basado en una narrativa tan sombrío, desgarrador, oscuro y pesado que permanecerá en nuestra memoria por mucho tiempo.

Información del juego Desarrollador: Ninja Theory Editor: Xbox Game Studios Juégalo en: Xbox Series X|S, PC

La clave es que es uno de los juegos mejor diseñados en términos de arte, audio y diseño visual (desde personajes y captura de movimiento hasta entornos) que he jugado este año y probablemente en mucho tiempo.

Los gráficos fotorrealistas, las actuaciones increíbles y la ejecución con captura de movimiento, así como el combate brutal, se combinan con un fuerte sentido del lugar y una atmósfera rica creada por el paisaje islandés, y una narrativa atrapante. Entretejida en eso, también hay un trasfondo de salud mental y una representación de la psicosis que se siente importante y bien entregada, llevándola al primer plano de varias formas atrapantes mientras Senua lucha contra enemigos, los elementos y ella misma.

Como continuación del profundamente interesante y desgarrador Hellblade: Senua's Sacrifice , el juego continúa con temas sombríos y oscuros, pero lo hace con gran confianza y habilidad, presentándolos de una manera impactante; la aventura y las pruebas de Senua se sienten tangibles y como si fueran tuyas. Puede que no tenga el combate o la travesía más profundos, pero Hellblade 2 aún ejecuta lo que se propone hacer de manera brillante, y ciertamente espero volver a jugarlo algún día para experimentarlo todo de nuevo.

9. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

(Image credit: Capcom)

En un momento en el que muchos desarrolladores de gran presupuesto están siguiendo las últimas tendencias en servicios en vivo, Capcom merece elogios por no tener miedo de ir más allá con algo verdaderamente nuevo. No hay nada como Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y ese solo hecho lo convierte en uno de los grandes momentos del año.

Información del juego Desarrollador: Capcom Editor: Capcom Juégalo en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Al combinar la estrategia de defensa de torres en tiempo real con un profundo sistema de combate hack-and-slash, mantener a la doncella del santuario Yoshiro a salvo del malvado Seethe en un Japón antiguo y místico es un desafío atractivo que te hace combinar una amplia gama de posibles unidades con trampas y tus propios ataques para sobrevivir. Cada etapa trae una nueva mecánica, enemigo o peligro ambiental a la mesa, lo que mantiene las cosas frescas durante las aproximadamente 15 horas que lleva completarla. También ayuda que la historia tenga un ritmo maravilloso, con la cantidad justa de intensas peleas con jefes para mantener las apuestas altas.

Toda la narrativa se cuenta a través de secuencias cinemáticas en gran parte sin palabras, acentuadas por danza interpretativa, realzadas por un hermoso trabajo de captura de movimiento y una música memorable. Incluso fuera de estos momentos, el juego es absolutamente impresionante de ver gracias a una dirección artística sumamente estilizada y miniaturizada que brilla en las consolas modernas.

8. Frostpunk 2

(Image credit: 11 Bit Studios)

Sin duda el mejor juego de PC que he jugado este año, el constructor de ciudades postapocalíptico Frostpunk 2 amplía brillantemente su predecesor y añade una serie de sistemas que hacen que la experiencia sea más profunda, más rica e incluso más brutal.

Información del juego Desarrollador: 11 Bit Studios Distribuidor: 11 Bit Studios Juégalo en: PS5, Xbox Series X|S, PC

Tejiendo una narrativa a lo largo de un modo historia dividido en secciones, las pruebas y tribulaciones para mantener New London en marcha son apasionantes, pero siempre increíblemente difíciles. Se tomarán decisiones difíciles y se harán sacrificios, e incluso el más mínimo de los objetivos que se pasen por alto puede dar lugar a desafíos más duros en el futuro.

En esta secuela, en la que las facciones políticas compiten por el mejor interés de su grupo, no solo tienes que enfrentarte a las duras condiciones, sino también a la importancia de la comunidad y de las personas. Te llevará en múltiples direcciones para negociar acuerdos mientras intentas aprobar leyes, todo mientras continúas administrando una serie de vías de investigación, administración de alimentos y recolección de recursos para mantener la ciudad a flote y minimizar las muertes inevitables que se cobrará el clima frío.

Los gráficos también son maravillosamente elevados y mejorados, lo que añade belleza al juego con sus paisajes nevados y edificios coloridos que contrastan con las luces brillantes de la actividad de tu ciudad. Si a esto le sumamos una banda sonora siniestra y escalofriante, la experiencia audiovisual será inmersiva, reflejando los profundos y atractivos sistemas del juego.

Si, como yo, disfrutas de un poco de desolación en tu vida de juego para mezclarla un poco, o eres fanático de los desafiantes constructores de ciudades, entonces Frostpunk 2 es para ti y no debes perderte.

7. Tekken 8

(Image credit: Bandai Namco Studios)

Tenemos algunos detalles y quejas con Tekken 8, la principal de ellas son sus microtransacciones de mala calidad y su sistema de avatares, que en gran medida es olvidable. Pero, ¿qué importancia tienen estos problemas en el gran esquema de las cosas cuando este es el juego de esta serie que más me ha divertido desde los días de Tekken 5?

Información del juego Desarrollador: Bandai Namco Editor: Bandai Namco Juégalo en: PS5, Xbox Series X|S, PC

Por supuesto, me gustaría ver mejoras en el modelo de negocio, pero en términos de jugabilidad, Tekken 8 presenta algunas de las experiencias más divertidas y gratificantes en un juego de lucha moderno. El nuevo sistema Heat es, sinceramente, un punto de inflexión, ya que abre nuevas formas de ser más astuto y abrumar a tus oponentes con tus personajes favoritos.

Naturalmente, la presentación también es un gran punto a favor. Tekken 8 es uno de los juegos más bonitos de Unreal Engine 5 hasta la fecha, y también cuenta con un modo historia increíblemente emocionante y continúa con la tradición de la serie de tener una banda sonora absolutamente fantástica. Y con el reciente anuncio de Clive de Final Fantasy 16 que completa el pase de personaje del año uno (y mi reciente ascenso al rango de Garyu), seguiré con Tekken 8 durante años.

6. Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club

(Image credit: Nintendo)

Una novela visual para mayores de 18 años podría ser lo último que esperas de Nintendo, pero el misterio de asesinato Emio - The Smiling Man: Famicom Detective Club es una absoluta delicia de principio a fin. La premisa es inmediatamente atractiva, ya que un chico de secundaria termina muerto con una bolsa de papel colocada en su cabeza. Ha sido decorada con una cara sonriente espeluznante, lo que conecta inmediatamente el caso con la vieja leyenda urbana de The Smiling Man, un asesino en serie de casi una década antes.

Información del juego Desarrollador: Nintendo Editor: Nintendo Juégalo en: Nintendo Switch

Como asistente de detective privado, tu trabajo consiste en llegar al fondo de los hechos investigando escenas del crimen, charlando con testigos y recopilando pistas en tu diario. Hay un amplio elenco de personajes, todos con sus propios secretos y motivaciones que te mantienen dudando de los acontecimientos hasta que aparecen los créditos finales. El guión es perfecto, con la dosis justa de comedia para evitar que las cosas parezcan opresivamente sombrías, pero con el peso justo para que los momentos más emotivos realmente se hagan notar.

Aunque la historia principal concluye de una manera muy satisfactoria, aparece un epílogo aparte después de los créditos que te da otra perspectiva más completa de los acontecimientos. Incluso incluye un episodio de anime de larga duración, con una hermosa animación y un trabajo de voz de primera. Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club es completamente independiente, pero también funciona como una continuación satisfactoria para aquellos de nosotros que hemos estado al día con el Famicom Detective Club, que fue revivido con dos remakes decentes de Nintendo Switch en 2021. Máxima nota.

5. Dragon’s Dogma 2

(Image credit: Capcom)

Dragon's Dogma 2 es quizás el mayor ejemplo hasta el momento de lo impresionante que es el motor gráfico RE de Capcom. Lo que hay aquí es un mundo abierto de fantasía dinámico y en expansión que, al igual que su predecesor de 2012, sorprende constantemente con áreas ingeniosamente ocultas, tesoros secretos y una gran cantidad de emboscadas de enemigos colosales que van desde grifos y cíclopes hasta quimeras y dragones que escupen llamas.

Información del juego Desarrollador: Capcom Editor: Capcom Juégalo en: PS5, Xbox Series X|S, PC

Lo que hace que Dragon's Dogma 2 en 2024 sea tan refrescante se debe en gran medida a su diseño de mundo abierto, que se opone a la tendencia bastante cansada de la abundante lista de marcadores de mapa que se ha encontrado en muchos juegos de mundo abierto en los últimos tiempos. Dragon's Dogma 2 reduce la orientación del jugador, dejando en gran medida en manos de su ingenio y curiosidad la exploración del enorme mundo y la finalización de sus misiones. Si a esto le sumamos toneladas de vocaciones (léase: clases) con las que jugar y construir a su alrededor, así como un sistema de "peones" de PNJ muy mejorado, tenemos una experiencia de juego de rol de acción y fantasía que no debe perderse.

4. Like a Dragon: Infinite Wealth

(Image credit: Ryu Ga Gatoku)

Es cierto que Like a Dragon: Infinite Wealth no es el juego más accesible de esta lista. Es una secuela directa de Yakuza: Like a Dragon de 2020, por lo que quienes hayan jugado la mayor parte de la serie de larga trayectoria serán los que más aprovecharán esta última entrega principal. Y para aquellos que ya la hayan jugado, la experiencia que se presenta aquí vale muchísimo la pena.

Información del juego Desarrollador: Ryu Ga Gotoku Studio Editor: Sega Juega en: PS5, Xbox Series X|S, PC

Infinite Wealth perfecciona aún más ese cambio al combate por turnos que comenzó con Yakuza: Like a Dragon. Ahora tienes acceso al movimiento en 3D durante tu turno, lo que hace que sea más fácil posicionarte para usar tus habilidades de manera óptima. El nuevo elenco incluye algunos de los mejores personajes de la serie hasta el momento, y Chitose y Eric son claramente los más destacados.

También nos encanta el nuevo escenario de Honolulu, Hawaii. Y como siempre, Ryu Ga Gotoku Studio ha hecho un trabajo fenomenal basando muchos de sus temas en las condiciones materiales de su entorno; como se podría esperar, el desarrollador tiene mucho que decir sobre la experiencia vivida por el ciudadano estadounidense promedio. En general, Infinite Wealth es una entrega segura y grandilocuente en una franquicia que nunca deja de hacerte reír a carcajadas en un minuto y llorar a lágrima viva al siguiente.

3. Astro Bot

(Image credit: PlayStation Latam)

Astro Bot , quizás el juego más alegre del año, es absolutamente sensacional y es tan alegre y divertido como cualquier otro juego. Una carta de amor a la historia de PlayStation, con una gran cantidad de personajes invitados (como robots) y hardware de todas las generaciones de la línea de consolas domésticas de Sony, lo que garantiza que Astro Bot esté impregnado de nostalgia que los jugadores más veteranos disfrutarán al volver a ver.

Información del juego Desarrollador: Team Asobi Editor: PlayStation Studios Juega en: PS5

El éxito de este juego de plataformas del Team Asobi demuestra que el género tiene más que un lugar en el panorama de los juegos modernos y ha demostrado que Sony bien podría tener una figura tipo Mario en sus manos, especialmente cuando el diseño de niveles y los rompecabezas son tan buenos.

Cada uno de los planetas y zonas de AstroBot está lleno de niveles extraordinarios y fascinantes que son un placer para explorar, recorrer y dominar, sin mencionar la posibilidad de encontrar todos los coleccionables y los easter eggs en el camino. Las habilidades únicas disponibles para Astro en todo momento son igualmente excelentes y un verdadero placer de usar, ya sean grandes guantes de boxeo para destrozar puertas y superficies, un perro con mochila para atravesar obstáculos y enemigos, o la divertidísima habilidad de la esponja para absorber agua y proyectarla hacia los enemigos en tu camino.

Además, el equipo Asobi ha incorporado estas habilidades y el magistral diseño de niveles al hardware de la PS5, con un uso innovador y brillante del contro DualSense de la PS5 . La tecnología háptica se está implementando de manera experta una vez más; cada superficie se siente diferente en tus manos, cada impacto se siente pesado y cada momento se siente tangible gracias al pad.

Las pruebas de velocidad que se realizaron después del lanzamiento inicial de Astro Bot han mantenido su impulso y es posible que tenga más para ofrecer en 2025 también, lo que sería aún más divertido.

2. Metaphor: ReFantazio

(Image credit: Atlus)

A primera vista, puede resultar fácil ver a Metaphor como el campo de pruebas para una nueva IP del estudio. En realidad, es la versión más refinada (y probablemente la más difícil fuera de la serie Shin Megami Tensei) del estilo de combate por turnos de Atlus hasta la fecha.

Información del juego Desarrollador: Atlus / Studio Zero Editor: Sega Juega en: PS5, Xbox Series X|S, PC

Mejor aún, está envuelto en un entorno de fantasía oscura fenomenal que es sorprendentemente análogo a nuestro propio mundo. En Metaphor, una iglesia y un estado corruptos trabajan de la mano para dividir a la población y buscan generar resentimiento entre ellos. Es nuestro grupo de protagonistas variopinto el que busca enderezar el mundo a través de un torneo de sucesión a instancias del rey asesinado.

Mientras que la serie Persona se apoya fuertemente en el misterio en un sentido de "quién lo hizo", Metaphor presenta a su terriblemente fascista villano, el Conde Louis, desde el principio. En cambio, los misterios de Metaphor vienen en forma de la naturaleza de su vasto mundo. Cada nueva ubicación que visitas está repleta de detalles y fragmentos de historia, lo que la convierte en una aventura increíblemente adictiva y una que no olvidaré mucho después de que aparezcan los créditos por primera vez.

1. Balatro - TechRadar Gaming's Game of the Year

(Image credit: Local Thunk/PlayStack Games)

He escrito extensamente sobre mi amor por Balatro este año, ya sea a través de mi reseña original o en su artículo dedicado al premio TechRadar Choice Award. Sin embargo, resulta que todo el equipo de TechRadar Gaming está de acuerdo: Balatro es nuestro juego colectivo del año.

Información del juego Desarrollador: Localthunk Editor: Playstack Juega en: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS, Android

A primera vista, Balatro no parece muy diferente a un juego de construcción de mazos roguelite promedio. Sin embargo, la genialidad del juego radica en cómo aprovecha las reglas del póquer para crear algo verdaderamente único. Cada partida de Balatro es diferente, ya que formas una alineación de cartas Joker para afectar positivamente tu puntaje. También usarás cartas de planetas, cartas de tarot y más para influir aún más en la dirección de tu mazo, ya sea para obtener más puntos con ciertos tipos de manos o para darle a tus cartas propiedades únicas.

Gracias a la tienda que se actualiza después de cada encuentro, nunca se sabe exactamente en qué dirección terminará una partida determinada de Balatro . Su jugabilidad increíblemente rápida y la duración relativamente corta de cada partida también lo hacen excepcionalmente rejugable, ideal para cualquier cosa, desde una rápida pausa para el almuerzo hasta una sesión de juego completa de varias horas.

Rhys Wood, editor de hardware

Menciones especiales

Intentar resumir los juegos de un año entero en un top 10 nunca es fácil, y algunos de los mejores juegos ni siquiera están en nuestra lista. Si bien las secciones de "menciones honoríficas" pueden ser un poco evasivas, solo queríamos mencionar algunos otros juegos.