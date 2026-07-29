Jugar a Black Flag Resynced en la PS5 Pro y con una pantalla de 120 Hz ha reafirmado mi pasión por los modos de 40 fps en consola, y me ha dado más confianza en caso de que GTA 6 no pueda alcanzar los 60 fps

La PlayStation 5 Pro ha sido mi consola principal, que enciendo casi todos los días, desde que se lanzó la versión premium de la PS5 a finales de 2024. La he usado mucho tanto en una pantalla de 60 Hz como en una de 120 Hz, y la experiencia que me brinda en ambas con mis juegos de PS5 ha sido prácticamente impecable.

La potencia adicional, las prestaciones y la capacidad gráfica que ofrece han sido magníficas para un entusiasta de las consolas como yo. Mejora tanto los ajustes de juego enfocados en la fidelidad como los enfocados en el rendimiento, pero también ha abierto el camino para un nuevo punto medio entre ambos.

Este modo intermedio, a menudo denominado «Equilibrado», permite a los jugadores con una pantalla de 120 Hz disfrutar de una gran cantidad de funciones mejoradas de trazado de rayos y una calidad de imagen optimizada, con un montón de fotogramas adicionales por segundo, lo que le da una clara ventaja sobre los modos de fidelidad estándar, que normalmente están limitados a 30 fps. Lo que es aún mejor es que, con frecuencia, puedes activar este modo en las consolas PS5 o PS5 Slim básicas cuando estas se combinan con una pantalla compatible con 120 Hz, y está demostrando una vez más ser la salvación para quienes buscan la máxima fidelidad en esta generación.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Este modo «Balanced» es absolutamente excelente en Assassin’s Creed Black Flag Resynced y es la única forma en que recomendaría a un usuario de PS5 o PS5 Pro que juegue a lo que es uno de los mejores juegos de Assassin’s Creed. Combina la belleza pura del escenario caribeño impulsado por el motor Anvil —con gran cantidad de detalles en el agua, las sombras y las partículas— con una tasa de fotogramas de 40 fps que, si bien no es tan fluida como los 60 fps, es notablemente mejor que los 30 fps. La diferencia es enorme.

Hace dos años y medio, escribí lo contento que estaba con 4K a 30 fps en consola. Pero, después de pasar un tiempo con una PS5 Pro, admito con gusto que mis preferencias y opiniones han cambiado —y eso me da mucha confianza de cara a Grand Theft Auto 6.

Perfectamente equilibrado

(Image credit: Ubisoft)

No hace mucho tiempo, circulaban rumores que indicaban que era poco probable que GTA 6 contara con un modo de 60 fps en consola. Y era algo a lo que había que prestar atención, dado que provenía de los brillantes analistas técnicos de Digital Foundry.

No creo que a mucha gente le haya sorprendido realmente esto. La brillantez técnica y el nivel de detalle que probablemente tendrá GTA 6 sin duda se traducirán en una gran demanda sobre la GPU y la CPU de una consola. Imagínate a la pobre y vieja Series S tratando de ejecutar un gigante así. Buena suerte, pequeña Xbox.