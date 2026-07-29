Silent Hill: Townfall se perfila como una excelente versión analógica de terror de la serie

Después de haber quedado en segundo plano para Konami durante más de una década, el resurgimiento de Silent Hill ha sido nada menos que extraordinario.

Un comienzo tibio con Ascension y The Short Message se vio compensado por el excelente remake de Silent Hill 2 de Bloober Team y los horrores japoneses de creación propia de Silent Hill f de NeoBards. Parece que la serie ahora avanza aún más en la dirección correcta con el próximo juego, Silent Hill: Townfall.

A principios de este mes jugué tres horas a Silent Hill: Townfall y hablé tanto con el director de Screen Burn, Jon McKellan, como con el productor de la serie de Konami, Motoi Okamoto, sobre el enfoque del juego respecto a la tecnología retro, el escenario escocés y la autenticidad cultural.

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De vuelta al pasado

(Image credit: Konami)

Silent Hill: Townfall sigue la historia de un hombre llamado Simon Ordell en el pueblo ficticio de St. Amelia, en Escocia. Al despertar, descubre que todo el lugar está cubierto por una densa niebla. Mientras explora lentamente los alrededores, encuentra un viejo televisor CRT portátil, que cumple un papel tanto en la jugabilidad como en la narrativa. Se trata de la mecánica principal de Townfall y del elemento más importante del juego.

A través de este dispositivo es posible ver antiguas grabaciones estáticas de la misteriosa compañera de Simon, Zoe Ellis, quien aparentemente es su conexión con esta isla.

La pantalla del televisor también suele indicar el siguiente lugar al que debes dirigirte, por lo que dependerá de ti recorrer el pueblo hasta encontrar el sitio correcto. Además, puedes levantar el dispositivo para ver a través de las paredes y detectar la posición de los monstruos. Es un giro muy interesante a un recurso ya conocido. En juegos similares, los protagonistas suelen contar con una especie de "radar" que permite a los jugadores mantenerse en sigilo y evitar que los enemigos los detecten. Integrar esa función directamente en el televisor no solo resulta ingenioso, sino que también refuerza la idea de que Simon es, al fin y al cabo, solo un ser humano enfrentándose a un mundo implacable lleno de monstruos.

La época en la que transcurre Townfall es fundamental para sus temas de terror. Un rompecabezas sugiere que la historia se desarrolla en 1996, una etapa en la que comenzó la adopción masiva de tecnologías como internet y las conexiones domésticas por módem. La transición hacia un mundo cada vez más conectado generó ansiedad en muchas personas. El televisor CRT de Simon es lo suficientemente avanzado para la época, pero está muy lejos de la tecnología de punta que conocemos hoy.