Hvorfor er det så mye enklere å få tak i Xbox Series S enn Series X og PS5?

Halvannet år etter lansering er det fortsatt svært vanskelig å få fatt i både Xbox Series X og PS5. Gitt alle problemene i relaterte forsyningskjeder og med produksjonen av brikkene involvert i de ovennevnte konsollene er ikke dette spesielt overraskende – det er fortsatt svært høy etterspørsel etter spillmaskinene.



Likevel har Xbox Series S klart å holde koken, i motsetning til andre konsoller i inneværende generasjon. Knapt noen norske forhandlere av elektronikk ser ut til å være i beita for Microsoft-maskinen.

Xbox Series S har til og med vært på tilbud en rekke ganger, og vært helt nede i 2 790 kroner, 500 kroner billigere enn anbefalt utsalgspris. Ifølge GamesIndustry.biz har tilgjengeligheten ført til at siste generasjon Xbox-konsoller har solgt bedre enn PlayStation i Europa for første gang noensinne – ikke dårlig jobbet av en konsoll som tilsynelatende «ingen» er ute etter.



Det kan kanskje være at du i likhet med oss har lurt på hvorfor Xbox Series S er så mye enklere å få tak i enn Xbox Series X, PS5, Nintendo Switch OLED og PS4. Vi har undersøkt saken og prøver med det følgende å komme til bunns i mysteriet.

Enklere produksjonsprosess

(Image credit: Microsoft)

Til syvende og sist ligger årsaken til at det er enklere å få tak i Xbox Series S enn Xbox Series X og PS5 i forskjeller i produksjonsprosessen. Alle konsollene bruker en skreddersydd AMD-prosessor med innebygget GPU (en såkalt APU) som består av åtte Zen 2-baserte CPU-kjerner og en RDNA 2-basert GPU. Dette gir konsollene krutt nok til å dytte ut innhold i 4K-oppløsning ved 120 bilder i sekundet.



Ifølge Daniel Ahmad, som jobber tett på industrien, er brikkene som brukes i PS5 og Xbox Series X vanskelige å produsere. Prosessen som ligger til grunn for Series S, på sin side, er langt mindre ressurskrevende – i en slik grad at systemarkitekten hos Xbox, Andrew Goossen bekrefter til Eurogamer at prosessoren til og med er enklere og mer kostnadseffektiv å produsere enn den som er å finne i forrige Microsoft-generasjon, Xbox One X.

Series X is similar to PS5 in that it's harder to produce, supply constrained + some are being used for xcloudYou can produce more Series S consoles with less resourcesIt's also $299, has an attractive offer w/ Game Pass and is on shelves more than PS5 / Series X. Good comboMarch 15, 2022 See more

Microsoft holder kortene tett til brystet når det gjelder detaljene i forskjellene mellom hvordan Xbox Series X og S lages. Om man ser på spesifikasjonene kan man likevel få et godt inntrykk av hvorfor lillebror er enklere å produsere. APU-en i Xbox Series S er halvparten så stor som den man finner i Xbox Series X, og inneholder halvparten så mange transistorer (8 milliarder vs. 15,3 milliarder.) Kompleksiteten i en halvlederbrikke kan gjerne oversettes til høyere avkastning per wafer produsert (prosessorer lages i store plater av gangen, der et visst antall er fungerende.)



I tillegg finner man i Series S mindre RAM, mindre SSD og innmaten er plassert i et mindre chassis. Derfor er det ikke spesielt overraskende at det er enklere å lage flere enheter av den rimeligere Xbox-varianten kontra Xbox Series X.

Spekulanter ikke ute etter Series S

(Image credit: Shutterstock/swissmacky/Future)

Det er rimelig å anta at mange kunder ikke anser Xbox Series S som en like besnærende konsoll som storebror, på tross av rimeligere pris og større tilgjengelighet. Selv om 3 290 kroner (og tidvis 2 790 kroner) slett ikke er ille for en nestegenerasjonskonsoll, er det nok mange som velger å spare pengene og vente til Series X og PS5 er mulig å kjøpe, gitt at disse føles mer fremtidsrettede.



Det ser heller ikke ut til at spekulanter som kjøper opp store kvanta og selger via for eksempel Finn eller eBay interesserer seg stort for Xbox Series S, siden det er vanskeligere å drive opp prisen og operere med høye marginer (det er tross alt temmelig enkelt å få tak i en Series S.) Tar man en kjapt søk finner man betydelig færre Series S-enheter til salgs enn Series X.



Ikke bare selges Series S sjeldnere, men ofte ligger bruktprisen lavere enn prisen i butikk. Det samme kan på ingen måte sies om Xbox Series X, som gjerne går for et par tusen kroner over anbefalt utsalgspris.

Series S kan gjøre det svært godt på sikt

(Image credit: M. Andrei)

Det er ikke dermed sagt at Xbox Series S ikke er verdt et kjøp. Faktisk er dette en feiende flott, og relativt rimelig, konsoll som har mer enn nok ytelse å rutte med i møte med de seneste spillene. Til syvende og sist er det uansett bedre med en mindre imponerende konsoll det går an å kjøpe enn en toppmodell som aldri er på lager. Lillebror Xbox har også hjulpet på salgstallene i Japan, et market Microsoft har hatt store problemer med å få dreisen på tidligere.



Sammenlignet med resten av alternativene på markedet – og her inkluderer vi samtlige konsoller i tillegg til rimelige gaming-PC-er – er Xbox Series S et godt startpunkt for alle som har lyst til å kaste seg ut i gamingens verden. Har man en Series S kan man dra nytte av Microsofts fjonge Xbox Game Pass-abonnement, som inneholder drøssevis av gode spill, som for eksempel «Forza Horizon 5», «Halo Infinite» og «Psychonauts 2», til en rimelig penge. Ifølge vår britiske kollega, Adam Vjestica, er den faktisk også liten nok til at den kan fungere flott som feriekompanjong.

Selv før lanseringen av seneste generasjon konsoller, mente Xbox-sjef Phil Spencer å vite at Series S kom til å toppe salgslistene på sikt.



«Jeg tror at vi, over hele generasjonen, forventer at prisen virkelig vil ha noe å si, og at du kommer til å oppleve at Series S vil selge mer», sa Spencer til Kotaku i sin tid.



I dag virker dette svært plausibelt, særlig siden mange nå begynner å svært utålmodige etter halvannet år med venting. Series S frister stadig mer i en tid der alle venter på PS5- og Xbox Series X-smulene som tidvis ramler inn i norske nettbutikker.