Xbox Series X kan gi Xbox 360- og Xbox-spill en renessanse

Microsofts nye FPS Boost-funksjonalitet i Xbox Series X og Xbox Series S kan potensielt firedoble ytelsen i eldre spill, uten at utviklere trenger å løfte en finger – dette kan brukes til å forbedre Xbox 360- og originale Xbox-spill.



Sjef for prosjektledelse hos Xbox, Jason Ronald, avslørte nyheten da han var gjest hos Kinda Funny-podcasten (først omtalt av Pure Xbox), men nevnte i samme slengen at utviklerteamet først kommer til å jobbe med spill fra Xbox One-generasjonen.



«Akkurat nå fokuserer vi først og fremst på Xbox One-generasjonen fordi vi har opplevd best resultater her. Vi evaluerer fortsatt, kan vi få denne teknologien tilbake til spill fra Xbox 360 eller den originale Xbox-maskinen?» sa Ronald den gang.

Størsteparten av spillene på Xbox 360 og den opprinnelige Xbox-maskinen kjørte i 30 FPS. Bruker man FPS Boost-funksjonaliteten er det mulig at Microsoft kan doble eller til og med firedoble bilderaten i disse spillene, noe som vil gi en langt mer smidig og responsiv spillopplevelse.



FPS Boost fungerer per nå bare med noen få spill: «Watch Dogs 2», «Far Cry 4», «UFC 4», «New Super Lucky's Tale» og «Sniper Elite 4». Det er dog ikke noe som nødvendigvis er enkelt å implementere i alle bakoverkompatible spill, siden teknologien kan råke på problemer avhengig av hvordan spillet ble kodet i sin tid.

«Teknikken vi har laget kommer ikke til å fungere på alle spill. Vi har faktisk fått en del spill til å fungere, og ærlig talt, når jeg spiller spillet er det superkult, det føles veldig bra, det går som smør, men så merker vi kanskje plutselig 'åh, den karakteren i hjørnet har animasjoner som går i dobbel hastighet'» forklarte Ronald. «Eller, kanskje når man har kommet trekvart gjennom spillet, så finner man plutselig en bug som roter til fysikken fordi systemet kjører spillet så raskt at spillet faktisk ikke vet hvordan det skal håndtere det.»

Som smør

På tross av at arbeidet er vanskelig i enkelte spill, så regner Ronald med at nye spillladninger med FPS Boost-støtte kommer til å bli annonsert omlag annenhver uke. Det betyr at de eksisterende spillene du har til Xbox One kan bli svært mye bedre, uten at du trenger å betale et øre mer, eller at de opprinnelige utviklerne trenger å løfte en finger.



FPS Boost er nok et tegn på at Microsoft virkelig satser på bakoverkompatibilitet. Selskapet har tidligere tilrettelagt for høyere oppløsning i eldre spill fra Xbox 360- og Xbox One X-æraene, som eksempelvis «Red Dead Redemption», som nå kan kjøre i 4K. Selskapet har også lagt til funksjonalitet som Auto-HDR, som på finurlig vis legger til en bredere dynamisk rekkevidde i Xbox One-spill som opprinnelig ikke støttet teknologien.