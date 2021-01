Spillene vi gleder oss mest til i 2021 for PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch og PC

Lurer du på hva du kan vente deg av spill i 2021 for din nyinnkjøpte PS5 eller Xbox Series X/S? Eller hva som kommer til Nintendo Switch eller PC i løpet av året? Da har du kommet til rett sted, for vi har samlet alle spillene det knyttes størst forventninger til i 2021 på tvers av de ulike plattformene.

Alle disse spillene ser spennende ut, og selv om det gjenstår å se om de innfrir til forventningene så er det disse vi ser mest frem til i året som kommer.

Resident Evil Village

(Image credit: Sony)

Kommer til: PS5, Xbox Series X/S, PC

Oppfølgeren til Resident Evil 7, Resident Evil Village, følger hovedpersonen Ethan videre i det han opplever at det nye og rolige livet hans blir avbrutt av at en annen Resident Evil-favoritt – nemlig Chris Redfield – dukker opp. Snart befinner Ethan seg i en en gang så fredelig og snødekket landsby som nå er full av overnaturlige farer.

Akkurat som med Resident Evil 7 kan du også her vente deg massevis av skumle førstepersonsøyeblikk, men denne gangen kan du møte på hekser, varulver og andre overnaturlige farer vi ikke tidligere har sett i Capcoms tradisjonsrike overlevelsesserie.

Horizon Forbidden West

(Image credit: Sony)

Kommer til: PS5, PS4

Oppfølgeren til et av de bestselgende spillene til PS4 kommer overraskende nok til både PS4 og PS5. Denne gangen reiser Aloy til det som en gang var Amerika, og utforsker skoger, fjellandskap og tapte byer. Igjen står hele verden ovenfor en stor fare, og Aloy prøver selvfølgelig å stoppe det hele.

Du kan vente deg mer utforsking av en vakker spillverden og spennende kamper mot robotdinosaurer, og det ser også ut til at du vil møte på både gamle kjente og nye stammer som er i krig med hverandre. Selv om spillet også kommer til PS4, forventer vi at dette blir et av spillene som virkelig vil vise hva PS5 er god for.

Ratchet and Clank: Rift Apart

(Image credit: Insomniac Games)

Kommer til: PS5

Kunne du tenke deg et spill som er designet helt spesifikt med tanke på å vise frem mulighetene den superraske SSD-lagringen til PS5 gir, og som samtidig ser ut til å videreføre Sonys gode tradisjon med å lavere glimrende eksklusive spill? Ratchet and Clank: Rift Apart kan komme til å levere på begge disse punktene.

Her vil du hoppe gjennom rifter til helt nye verdener, og alt ser ut til å skje umiddelbart uten synlige lastetider. Trailerne tyder på at spillet tar enda et steg mot ekte Pixar-kvalitet i et spill, og vi krysser fingrene for at det lever opp til Ratchet and Clank-seriens gode rykte.

Far Cry 6

(Image credit: Ubisoft)

Kommer til: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Det er fortsatt ikke bekreftet at neste tilskudd til Ubisofts populære Far Cry-serie faktisk kommer i 2021, men i og med at det ble utsatt fra den opprinnelige lanseringsdatoen i februar på grunn av korona, så virker det sannsynlig at det vil slippes i løpet av året. Denne gangen er settingen en karibisk øy, og igjen må man ta opp kampen mot en diktator, nærmere bestemt president Antón Castillo spilt av Giancarlo Esposito, kjent fra Breaking Bad og The Mandalorian.

Du spiller som en frihetsforkjemper som prøver å få landet på rett kjøl igjen, og det virker som historien låner en del fra en cubanske revolusjonen. Samtidig kan du nok vente deg en vakker og kaotisk åpen verden, der du tømmer fiendtlige leire for fiender og ser dyr og mennesker som går til angrep på hverandre på helt tilfeldige steder. Vi forventer altså ikke de helt store forandringene i dette spillet.

Gran Turismo 7

(Image credit: Sony)

Kommer til: PS5

Sonys neste racing-sim er ventet tidlig i 2021, og spillet er ventet å bli en eneste stor demonstrasjon av hva PS5 kan levere på grafikkfronten. Ray tracing vil antakelig gjøre det enorme utvalget av rådyre bilder enda flottere å se på, og det blir spennende å se hvor hvordan serien utvikler seg videre etter det vellykkede GT Sport på PS4.

Enten du er opptatt av alle de små og store detaljene ved bane-racing eller bare vil få muligheten til å kjøre biler du aldri vil ha råd til å eie i virkeligheten, så har du sannsynligvis mye å glede deg til her.

Gotham Knights

(Image credit: Warner Bros)

Kommer til: PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One

Denne oppfølgeren til Batman-spillene i Arkham-serien har faktisk ikke Batman i hovedrollen. Her følger vi i stedet den utvidede Bat-familien med Red Hood, Nightwing, Robin og Batgirl, og hver av dem skal få sin egen kampstil.

Skurkene blir the Court of Owls, og det kan virke som samarbeid blir satt i sentrum med et design som kan minne om Destiny, inkludert leveling og tall som spretter ut av fiender som angripes. Det gjenstår å se hvor godt dette vil fungere i praksis, men én ting er i hvert fall sikkert – det ser fantastisk ut.

Returnal

(Image credit: Sony)

Kommer til: PS5

Et interessant premiss dukket opp i dette PS5-eksklusive spillet – i Returnal må du nemlig bryte en en syklus av kaos som raser på en planet som stadig er i forandring. Verdenen genereres på nytt for hver gang du spiller, og det burde sikre lang holdbarhet.

Det må også nevnes at dette er et bullet hell-skytespill i tredjeperson fra anerkjente Housemarque med Game of Thrones-stjernen Gwendoline Christie i hovedrollen, og det er gode sjanser for at dette blir en av årets store spill for PS5-eier i 2021.

Deathloop

(Image credit: Arkane)

Kommer til: PS5, PC

Dette spillet kommer fra Arkane Studios, altså skaperne av Dishonored-serien, og det skal slippes 21. mai 2021. Spillet går ut på at to snikmordere utkjemper en kamp mot hverandre på en øy kalt Blackreef. Den ene – Colt – prøver å stoppe den gjentakende tids-loopen øya er fanget i, og må drepe 8 personer før dagen begynner på nytt for å oppnå målet sitt. Den andre – Julianna – prøver på sin side å drepe Colt for å bevare tids-loopen.

Du kan vente deg en blanding av sniking, action og magiske evner, ikke ulikt det vi så i Dishonored. En unik flerspillermodus vil også la deg ta på deg rollen som Julianna og kjempe mot en annen spillers Colt i deres kampanjemodus, noe som høres ekstra spennende ut.

Halo Infinite

(Image credit: 343 Industries)

Kommer til: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Halo Infinite har vært gjennom både det ene og det andre. En skuffende demonstrasjon under Microsofts Xbox Series X-avsløring ble etterfulgt av en utsettelse av spillet i siste liten, og spillet kom dermed ikke ut sammen med de nye konsollene slik planen var. Likevel er dette blant de aller mest etterlengtede utgivelsene for Microsofts nye konsoller.

Forhåpentligvis gjør utsettelsen at Master Chiefs neste eventyr blir enda bedre. Utvikleren 343 Industries forsikrer oss i hvert fall om at de bruker tiden til forbedre grafikken, og at hele opplevelsen vil leve opp alle forventninger. Spillet er ventet lansert høsten 2021, noe som vil sammenfalle med Halo-seriens 25-årsjubileum.

Hogwarts Legacy

(Image credit: Warner Bros. Games)

Kommer til: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Det er virkelig på tide at noen lager et skikkelig Harry Potter-spill som ikke er et Lego-spill. Hogwats Legacy er satt 100 år før handlingen i bøkene, så her får du en helt ny historie satt i samme univers. Du vil få mulighet til å lage din egen karakter, velge hvilket hus du hører til på Hogwarts og utforske kjente steder i verdenen.

Spillet er ventet sent i 2021, og blir forhåpentligvis verdt å vente på for Harry Potter-fans.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

(Image credit: Nintendo)

Kommer til: Nintendo Switch

Links store åpen-verden-eventyr representerer noe av det beste Nintendo Switch har å by på, og det gjør selvfølgelig at forventningene til neste spill i serien er skyhøye. Klarer Nintendo å overgå seg selv?

Etter å ha vist frem spillet under E3 i 2019, har det vært stille fra selskapet, og det eneste vi er ganske sikre på er at Link og Zelda igjen vil stå ovenfor en stor og alvorlig trussel som må nedkjempes. Det er også sannsynlig at du igjen vil utforske Hyrule, men i hvilken form gjenstår å se. Foreløpig virker det mest sannsynlig at det neste spillet i Zelda-serien vil slippet mot slutten av 2021.

Hitman 3

(Image credit: IO Interactive)

Kommer til: PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One, Stadia

Agent 47 er tilbake 20. januar, med flere kontrakter å oppfylle og flere snikmord å utføre. Vi forventer at dette blir en videreføring av det de to siste spillene har hatt å by på, og det vil være mer enn bra nok.

Det er også ventet at Hitman 3 kan spilles i sin helhet i VR på PS4.

Back 4 Blood

(Image credit: Turtle Rock)

Kommer til: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Hvis du har ventet i spenning på en oppfølger til Left 4 Dead 2, så må vi si at vi er imponert over standhaftigheten din. Heldigvis kan du endelig glede deg over at serien er tilbake – riktignok ikke med samme navn – men Back 4 Blood er på alle måter en videreføring av de samme elementene.

Viktigst av alt er det at det er samme utvikler som står bak, altså Turtle Rock som den gang var eid av Valve, og spillet tar de samme samarbeidselementene og legger til enda mer groteske zombier. Forhåpentligvis blir det like gøy som før.

Mass Effect Legendary Edition

(Image credit: BioWare)

Kommer til: PC, PS4, Xbox One

Fansen har ventet lenge på en oppdatert utgave av Mass Effect-triologien, og endelig ser det ut til at EA følger opp. Alle de tre spillene skal få oppdatert grafikk med nye teksturer, shaders, modeller, effekter og tekniske finesser, slik at opplevelsen blir oppdatert uten å bli gjenskapt fra grunnen. Du kan vente deg 4K-støtte, og vi håper på 60 bilder per sekund når spillet slippes i første halvdel av 2021.

Det er også bekreftet at alt enspillerinnhold skal følge med, inkludert alt som ble solgt som DLC.

Everwild

(Image credit: Rare)

Kommer til: Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One

Everwild kommer fra utviklerne av Sea of Thieves, og det i seg selv er nok for mange til å knytte høye forventninger til dette spillet. Lite er kjent om det foreløpig, men vi vet i hvert fall at det kommer til å by på en oppslukende flerspilleropplevelse i en verden preget av en slående magisk designstil. Vi håper bare det lanseres i en litt mer ferdig tilstand enn det Sea of Thieves gjorde.