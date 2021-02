Xbox Series X var Microsofts «mest vellykkede lansering» noensinne

Xbox Series X og Xbox Series S har vært delaktige i en økning i Microsofts gaming-inntekter på 51 % i det som beskrives som selskapets beste lansering noensinne.



Microsofts sjef, Satya Nadella, annonserte nyheten i et kvartalsammendrag til investorer, og bekreftet at lanseringen av Xbox Series X og Series S var «den mest vellykkede i vår historie, og med flest enheter solgt noensinne i en lanseringsmåned.»



Xbox Game Pass-abonnementer økte også til 18 millioner, en tjeneste som Microsoft har gjort store investeringer i, og som tilbyr hundrevis av titler som spillere kan laste ned, mot en månedlig sum. Alle Microsofts egenproduserte spill ble inkludert i tjenesten fra første dag, inkludert det kommende storspillet «Halo Infinite» – og man får også tilgang til en rekke fordeler og tilbud.

Xbox Game Pass Ultimate, den gjeveste varianten av Xbox Game Pass, inkluderer også xCloud, Microsofts skytjeneste for strømming av spill, tilgjengelig på Android og iOS, mens PC-støtte er på vei.



Dette betyr at Xbox-økosystemet ikke lenger er knyttet til bare konsoller eller PC-er, og at Microsoft nå har tilgang til et helt nytt publikum. Inntektene til selskapets Xbox-innhold og -tjenester økte med 40 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.



I en tale under Microsofts årlige økonomiske presentasjon, satte Microsoft-sjef, Satya Nadella, søkelyset på betydningen xCloud og Xbox Game Pass har hatt.

«Når det gjelder xCloud, så er det ikke lenge siden vi lanserte, men vi er veldig entusiastiske når det gjelder ekspansjonsmulighetene dette gir,» sa Nadella. «Så, tjenesten, slik den fremstår i dag, lar oss virkelig ta med sortimentet vårt, og ikke være begrenset til noen av de tradisjonelle endepunktene, mer spesifikt konsoll og PC, og ekspandere utover det.»



«Så, som du kan tenke deg, jeg tenker dette er veldig spennende når det gjelder å nå folk, og det at vi nå har en teknisk løsning som muliggjør dette, selv om vi nettopp har startet; samtidig som vi sikrer at vi gjør en fantastisk jobb for alle konsoll- og PC-spillerne, noe som er måten vi kommer til å nærme oss verdien i våre abonnementer.»

Spill som tjeneste

På tross av et klart fokus på abonnementer og tjenester opplevde også Microsoft at inntektene fra maskinvaresalget vokste med 86 %, takket være lanseringen av Xbox Series X og Xbox Series S. Og selv om begge konsollene fortsatt lider av å være mangelvare de fleste steder (særlig førstnevnte), så er det klart at maskinvare kun er én del av Microsoft overordnede strategi.



Som vi nevnte i 2020, så bryr ikke Microsoft seg nevneverdig om du kjøper en Xbox Series X. Det er klart, i deres øyne er det positivt om du skaffer deg en maskin, men de siste årene har selskapet spredd investeringene utover ved å la Xbox-spill og Xbox-tjenester være tilgjengelig på flere plattformer. Det ser nå ut til at denne strategien har båret frukter.

Ikke bare har Microsoft én toppmodell og én budsjettmodell på markedet, men Xbox Game Pass er også tilgjengelig på PC og mobile enheter. Dette gir til syvende og sist forbrukere flere valgmuligheter, og det tvinger ikke folk til å punge ut 5490 kroner / 3299 kroner på en konsoll, bare for å kunne spille et spill eller to.



Microsoft var på kanten til å gjøre det litt i dyreste laget for Xbox Series X-kunder etter at selskapet økte prisen på Xbox Live Gold-abonnementet betraktelig, som mange mente var et noe kynisk trekk for å få folk over på Xbox Game Pass. Selskapet var raskt ute med en tilbaketrekning av forandringen, noe gamere verden over var svært takknemlige for.