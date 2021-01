PS5- og Xbox Series X-prosessormangel vil fortsette til midten av 2021, advarer AMD

Det ser ut til at PS5- og Xbox Series X-tørken kan komme til å vare til midten av 2021. AMD har nå kommet med en varsling om at den ekstreme etterspørselen, drevet av pandemien, vil fortsette å påvirke selskapets evne til å produsere prosessorer til Xbox Series X og PS5.



AMD-sjef, Dr. Lisa Su, innrømte under AMDs kvartalsmelding at problemene med brikkeproduksjonen kommer til å fortsette frem til midten av 2021. De spesiallagede konsoll-prosessorene var kimen til en inntekt på 1,28 milliarder amerikanske dollar (ifølge Tom's Hardware), men Su forventer likevel at det fortsatt vil være en knapphet gjennom hele første halvdel av 2021, før mer produksjonskapasitet blir tilgjengelig.



Både PS5 og Xbox Series X bruker skreddersydde brikker. Nestegenerasjonskonsollene tar i bruk en Zen 2-basert CPU og en RDNA 2-basert GPU – begge produsert av AMD.

Lagerbeholdningen i norske nettbutikker (når det gjelder begge konsoller) fortsetter å være særdeles slunken, noe som gjør det svært vanskelig å få fatt på de nye maskinene. Enkelte ganger kan det dukke opp en håndfull enheter her og der, men disse blir gjerne kjøpt umiddelbart. I resten av verden har spekulanter, boter og andre kjedeligheter gjort vondt verre, og mange begynner å bli svært frustrerte over ikke å kunne ta del i den nye spillgenerasjonen.



Microsoft advarte nylig om at det vil være svært få Xbox Series X- og Xbox Series S-maskiner på markedet fremover, og at problemene vil vedvare minst frem til 31. mars, samtidig som kommunikasjon til investorer beskriver lanseringen som «en mest vellykkede» i selskapets historie.

Sony har også snakket om lignende rekordsalgstall av PS5, og nå som kunder i større grad enn tidligere kjøper på nett, og sjelden får muligheten til å gjøre konsollkuppene i fysisk butikk, så må man regne med at rubbel og bit har blitt solgt, og at det faktisk kunne vært ennå dårligere stil med lagerbeholdningene på nett, gitt et år uten COVID-19.



Vi holder kontinuerlig øye med alle de største norske nettbutikkene. Hvis vi i Norge blir velsignet med nye leveringer av nestegenerasjonskonsollene vil vi være på pletten og informere dere så fort som overhodet mulig.