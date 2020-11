Sony lover nye PS5-partier før nyttår – bekrefter at PlayStation 5 er selskapets største konsollansering

Sony har annonsert at PS5-lanseringen er deres største konsollansering noensinne, og at etterspørselen fortsetter å holde seg på makeløse nivåer.



Hvis du har vært på leting etter en PS5, og fortsatt er tomhendt, så kan det være håp i en ny uttalelse fra Sony. Selskapet sier at flere PS5-maskiner skal være på vei til butikker før slutten av året, og at man bør «holde kontakten med sin lokale forhandler.»



Om dette gjelder hele verden sier Sony ingenting om, men Elkjøp virket optimistiske da vi spurte om tilgjengeligheten før jul, i det elektronikkgiganten fikk inn to ekstra partier til lansering den 19. november. Likevel mente gamingansvarlig Nils Martin Øyo at det fremover vil bli vanskelig å skaffe seg den populære Sony-maskinen før etter nyttår.



Det at PS5 klarte å selge mer enn PS4 (og foregående konsoller) ved lansering er litt av en bragd for den nye maskinen, selv om den bare har vært på markedet i noen dager. Særlig imponerende er det siden COVID-19 har herjet gjennom store deler av produksjonen av både maskinvare og programvare, for ikke å snakke om i hverdagen til alle kundene.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year - please stay in touch with your local retailers.November 25, 2020