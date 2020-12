KFConsole eksisterer, og har én stor fordel kontra PS5 og Xbox Series X

KFConsole er et faktum, og godkjent av selveste Colonel Sanders i egen høye person – endelig får vi løsningen på problemet ingen noensinne har hatt: hvordan holde kyllingvingene varme samtidig som man spiller.



KFConsole, som lages i samarbeid med maskinvareprodusenten Cooler Master, lover å gjøre vei i vellinga i konsollkrigen med sitt innebyggede kyllingkammer, og om vi er heldige får vi kanskje også 11 hemmelige krydderier med i blandinga. Nå er det altså slutt på lunken kylling mens man gamer: still heller sulten med rykende varmt fjærkre, plukket rett ut av maskinen. På tide, mener vi!



Vi fikk høre nyss om KFC-konsollen i juni, og det hele førte til mer ståk og styr enn en rev i høneinnhegninga. Av en eller annen merkelig grunn var det ikke rent få som hadde lyst på en konsoll fra den berømte fast food-kjeden, og, vel, nå er den her. En stor takk utstedes til alle som engasjerte seg i dette viktige teknologiske krumspringet.

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓.Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger

KFConsole har et spesiallaget design som skal kunne holde nyinnkjøpt mat rykende varm mens man karnøfler motstandere på nett, noe verken PS5 eller Xbox Series X klarer (vi anbefaler virkelig ikke at dere prøver å motbevise oss.) Den skreddersydde kjøleløsningen tar varmen bort fra komponentene, og fører denne inn et lite spiskammers som sitter lagelig til. Maskinvaren holdes dermed kald og kyllingen varm.

Den bøtteformede maskinen klarer faktisk helt fint å takle alle de nyeste spillene også. Selv om de nøyaktige spesifikasjonene ikke ennå er kjent skal konsollen ha en topprosessor fra Intel, en mini-GPU (som kan skiftes når som helst) fra ASUS og en NVMe-SSD på 1 TB fra Seagate.



Dette betyr at KFC-konsollen kan kjøre både «Crysis» og «Cyberpunk 2077» (med alt det måtte innbefatte av programvarefeil), for ikke å snakke om «I Love You Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator» i imponerende 4K ved 240 FPS.

Våtservietter følger ikke med i esken

KFC-maskinen er virkelig et merkelig teknologisk fremsteg, og det perfekte fjas vi føler vi trenger på slutten av et krevende år. Det minner om Microsofts Xbox Series X-kjøleskap (og, gud bedre, som vi har lyst på en minikjøleskap-variant.)



Ærlig talt, så tar ikke KFConsole seg så dårlig ut ved siden av Sony og Microsofts nestegenerasjonsmaskiner – men den umiskjennelige eimen av stekt kylling kommer sikkert ikke til å falle i god jord hos absolutt alle (se for deg diskusjonen med din bedre halvdel.)

Mistenkelig nok har ikke konsollen per nå verken en bekreftet lanseringsdato, pris eller helt spesifikke spesifikasjoner, men den offisielle nettsiden er oppe og går. Uansett krysser vi fingrene for at Colonel Sanders leverer et ferdig produkt så raskt som overhodet mulig, siden vi er litt nervøse for at Mattilsynet kan komme til å få en finger med i spillet.



Mens vi venter spent på at KFConsole faktisk kommer på markedet begynner det snart å bli muligheter for å skaffe seg en PS5 eller en Xbox Series X. De fleste nettbutikkene i Norge mener å vite at flere maskiner skal være på vei over nyttår, og vi sjekker kontinuerlig lagerbeholdningen, slik at du skal kunne få skaffet deg en av de gjeve konsollene så fort som overhodet mulig.

