Microsoft innrømmer: Lagerbeholdningen av Xbox Series X vil være mager frem til 31. mars

Hvis du har vært på utkikk etter en Xbox Series X, eller lurt på hvor man kan få fatt i en Xbox Series S, så kan Microsoft melde om at de innrømmer at de ikke har klart å møte etterspørselen etter konsollene, og at lagerbeholdningene vil fortsette å være mangelfulle ut kvartalet, og kanskje lengre (inneværende kvartal varer til 31. mars.)



Her i Norge, hvor Xbox-konsollene er noe mindre populære kontra Sonys konkurrent, PlayStation 5, har det ikke vært fullt så vanskelig å skaffe seg en Xbox Series S (enkelte norske nettbutikker har for tiden den litt mindre kraftige konsollen på lager, eksempelvis Elkjøp, MaxGaming, ProShop og Microsofts egen nettbutikk.)



Microsoft-sjef, Satya Nadella, bekreftet i et kvartalsammendrag til investorer at lanseringen av Xbox Series X|S var «den mest vellykkede i vår historie, og med flest enheter solgt noensinne i en lanseringsmåned.»



Suksessen har ført til stor etterspørsel, noe økonomisjef i Microsoft, Amy Hood, kunne bekrefte, og utdyper at etterspørselen av selskapets nye konsoll «med stor margin har overskredet tilførselen», samt at salgstallene «fortsatt vil være begrenset av tilførselen.»

Microsoft har tidligere advart at mangelen på lagerbeholdning av Xbox Series X kan vare «noen måneder» etter lansering, og det virker som om dette er tilfellet, siden butikker fortsatt blir utsolgte noen skarve øyeblikk etter at de får nye enheter inn på lager.



Som tidligere nevnt kan Xbox Series S-maskiner bli liggende på lager i noen dager før de forsvinner, noe vi har sett tilløp til i de siste par ukene, men Microsofts flaggskipkonsoll er fortsatt svært vanskelig å få fatt på.



Selskapet opplevde en økning på 51 % kontra fjorårets innen gaming, og under samme kvartalsammendrag ble det annonsert at antall Xbox Game Pass-abonnementer var oppe i 18 millioner, samt at salget av Xbox-maskiner hadde steget med 86 %, på tross av at konsollene har vært mangelvare i de fleste land.

Etterspørselen er fortsatt ekstrem

Situasjonen Microsoft befinner seg i er lignende den Sony opplever med sin PS5, en konsoll det på verdensbasis er enda høyere etterspørsel etter. Spekulanter og boter, som kjøper opp rubbel og bit og selger til høystbydende, har ikke gjort situasjonen bedre.



Xbox Series X og Xbox Series S ble lansert den 10. november i fjor, og koster per nå henholdsvis 5490 kroner og 3299 kroner. TechRadar holder oversikt over når konsollene kommer på lager, og hvis Xbox Series X mot formodning skulle dukke opp i de kommende ukene vil du få vite det her hos oss.