Call of Duty: Black Ops Cold War review

Call of Duty: Black Ops Cold War is een typische Treyarch-game met veelbelovende Zombies-mode en een old-school multiplayer, hier en daar met was frisse aanpassingen. Grafisch ziet de game er goed uit. De campaign is meerdere keren te doorlopen met steeds een andere afloop. Het is wederom een Call of Duty die thuishoort in jouw gamecollectie. Als je een PS5 hebt, biedt de DualSense de meest immersieve ervaring.

Review informatie Tijd gespeeld: 25 uur Platform: PS5

Call of Duty: Black Ops Cold War is op tijd verschenen voor de komst van de next-gen consoles en beschikt ongetwijfeld weer over ongerepte vuurgevechten voor de massa die van shooters houdt. De vraag die overblijft, is of de Call of Duty van dit jaar de moeite waard is om nu op te pakken met zoveel games van het hoogste niveau die in deze periode op de markt verschijnen.

Met zijn aantrekkelijke Warzone-integratie en de langverwachte terugkeer van Zombies, is er hier genoeg voor elk soort terugkerende speler, maar hoe zit het met de gamers die gewoon op zoek zijn naar een degelijke shooter om op hun nieuwe console (of pc) te spelen? We gaan alle drie de belangrijkste modi van de game doornemen om je een idee te geven van waar je aan begint als je Call of Duty: Black Ops Cold War oppikt.

Call of Duty: Black Ops Cold War prijs en releasedatum

Wat is het? De nieuwste Call of Duty-game, speelt zich af gedurende de Koude Oorlog

De nieuwste Call of Duty-game, speelt zich af gedurende de Koude Oorlog Wanneer verschijnt het? 13 november 2020

13 november 2020 Waar kan ik het op spelen? PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One en PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One en PC Wat kost het? PS5/Xbox Series X & S: €74,99 - PS4/Xbox One: €69,99 - PC: €59,99

De vergelding van Reagan

(Image credit: Activision)

Verhaal is weinig origineel

Karakteraanpassing is leuk bedacht, maar had niet gehoeven

Ziet er prachtig uit, vooral in 4K bij 60 fps

De campaign van Cold War is geen afknapper, maar het politiek scherpe verhaal is gewoon niets bijzonders. Ronald Reagan geeft een stelletje agenten carte blanche om oorlogsmisdaden te plegen om 'de vrije mannen en vrouwen van de wereld' te beschermen. Je hebt het allemaal al eerder gezien. Het staat ver af van de Modern Warfare van vorig jaar, die op zijn minst met enige tact probeerde om te gaan met het onderwerp van de game, zelfs als de uitvoering ervan discutabel is.

Deze keer creëer je jouw eigen personage en mag je jouw geslacht en psychologische profiel invullen. Deze brengen vervolgens verschillende in-game perks met zich mee. Zo kun je meer uit je persoonlijke speelstijl halen. Een van die perks geeft bijvoorbeeld een dubbele lethal en tactical perk om te gebruiken in de missies.

Er zijn een aantal opvallende missies waarbij de game het script omdraait en het tempo vertraagt om Hitman-achtige stealth-sequenties te creëren, maar het komt allemaal neer op een twijfelachtige popcorn-actiefilmscènes. Verwacht gruwelijke takedowns, raketten die dorpen opblazen en helikopters die exploderen terwijl je erin zit. Het is propaganda, maar de soundtrack uit de jaren '80 is in ieder geval cool. Daarnaast duurt de game niet al te lang, maar vijf uur. Hoewel deze herspeelbaar is vanwege een einde dat kan verschillen door middel van jouw in-game keuzes.

Er is genoeg variatie in de missielocaties en gameplay om je geïnteresseerd te houden - misschien wel te veel, je springt soms van de hak op de tak van de ene naar de andere plek. Je kunt bewijsmateriaal verzamelen in de missies om optionele puzzels te voltooien die het verhaal in context plaatsen. Een leuke gimmick, die ook prima weggelaten had kunnen worden.

Cold War ziet er fantastisch uit, met name in 60 fps in 4K op de PS5. Maar ook de PS4-versie op de PS5 heeft indrukwekkende graphics. Onze oude vriend ray tracing laat in de next-gen versie zijn magie zien in de natte straten van het door de Stasi geteisterde Oost-Duitsland. Helaas waren de late verhaalwendingen van de Cold War campaign een voorspelbare vernieuwing van oude grond. Ze lieten op zijn minst een aantal verbluffende architectonische hoogstandjes toe, die echt optimaal gebruik maakten van de grafische kracht van de next-gen consoles.

Lekker old school

(Image credit: Activision)

Multiplayer gaat terug naar de basis, op een positieve manier

Een kleiner, verfijnder arsenaal aan wapens

Immersie door haptische feedback en adaptieve triggers van de DualSense

De multiplayer-modus van Black Ops Cold War is zeker het beste deel van de reeks, vanwege de verslavende aard van zijn back-to-basics-stijl. Het voelt ouderwets aan, maar shotguns en snipers werpen nog steeds hun vruchten af. De maps zitten strak en goed in elkaar. Ze zitten vol met interactieve elementen, zoals zip-lijnen die je van boot naar boot brengen en mogelijkheden om te abseilen waarmee je campers kunt verrassen.

Het wapenarsenaal van de game is niet opgeblazen, maar het voelt alsof er nog steeds opties zijn voor iedere type speler, van sweaty SMG's tot 3-round-burst-geweren. Vooral op de PS5 is dit waar de DualSense-controller uitblinkt. Ieder geweer voelt daadwerkelijk anders aan dankzij de adaptieve triggers. Maar daarbuiten voelen geweren toch een beetje aan alsof ze uit een arcade game komen - vooral als je de gunplay van Call of Duty: Modern Warfare gewend bent.

Het goed kunnen horen van vijandelijke voetstappen met 3D-audio is een fantastische zegen. Je merkt dat er extra moeite in het uitstekende geluidsontwerp van deze game is gestoken. Je hoort goed waar de geweerschoten vandaan komen en laat je door de surround sound minder snel verrassen door vijanden die op de loer liggen.

De nacht van de dopamine

(Image credit: Activision)

Treyarchs Zombies-mode is net zo verslavend als altijd

Crossprogressie tussen Multiplayer en Zombies is uitstekend

Call of Duty: Black Ops Cold War heeft een speciaal soort weloverwogen chaos. Het werkt goed en is zeker nostalgisch, vooral als je vroeger uren in de Black Ops-games hebt gespendeert. De modus Zombies is net zo leuk als altijd, vooral als je meer van het samenwerken bent dan een competitieve speler in hart en nieren. Het uitgangspunt is interessant en toont de meer absurdere kant van het spel terwijl je portalen naar een andere wereld betreedt en een hondenplaag bestrijdt.

Je uitrustingen en voortgang synchroniseren tussen Zombies en Multiplayer, waardoor er een gecoördineerde aanval van dopamine ontstaat, ongeacht in welk deel van de game je speelt. Er is iets heel bevredigend aan het upgraden van je shotgun in Zombies om het de attachments te geven die nodig zijn om te schitteren in Multiplayer. Het enige jammere is dat er vrij weinig leuks te ontgrendelen valt.

De operators zijn niet heel tof en er zijn ook (nog) geen leuke cosmetics beschikbaar.

Oordeel

(Image credit: Activision)

Call of Duty: Black Ops Cold War is een overwegend positieve mengelmoes. Waar de campaign van Cold War ons enigszins in de steek liet, door vast te houden aan oude stijlfiguren en een niet noemenswaardige verhaallijn, is het beste wat de game te bieden heeft niet in de campaign te vinden. Probeer het zeker een keer als je benieuwd bent, maar je kunt het ook gemakkelijk overslaan en honderden uren plezier beleven in de Multiplayer en Zombies. Zelfs als je alleen speelt, is er hier genoeg inhoud om je in te verliezen. De maps zijn op dit moment nog wat karig, maar in de loop van de tijd zal dit steeds meer worden aangevuld.

De vuurgevechten in Call of Duty blijven even verslavend als altijd, ondersteunt door de unieke immersie van de DualSense en de interactieve maps geven een tactische draai aan de meer conventionele delen van de beproefde Black Ops-gameplay. Call of Duty: Black Ops Cold War is een geweldige optie als je op zoek bent naar een game om de grenzen van je next-gen console te testen, vooral als je een groep vrienden in de rij hebt staan om met jou mee te knallen.