Ikke kjøp en ny iPad ennå – to nye modeller skal snart lanseres med fremtidssikrede oppgraderinger

Apple skal angivelig snart lansere to nye nettbrett.

Dette blir nye modeller i iPad- og iPad Air-serien.

De kan få nye prosessorbrikker, men få andre oppgraderinger.

Hvis du er på leting etter en ny standard iPad eller iPad Air, er det nå det verste tidspunktet å kjøpe en på, ettersom det høres ut som nye modeller kan lanseres veldig snart.

Dette er ifølge den anerkjente Apple-watcheren Mark Gurman, som i sitt siste nyhetsbrev for Bloomberg (via MacRumors) hevder at nye modeller i denne typen «kommer snart».

Han nevner ikke en eksakt dato, men iPad (2025) og iPad Air (2025) ble begge lansert tidlig i mars i fjor, så en ny lansering tidlig i mars ville gi mening, og ville definitivt kunne regnes som «kommer snart».

Dette høres ikke ut som de vil være massive oppgraderinger i forhold til forgjengerne, men én viktig ting er tydeligvis i endring. Gurman hevder at den neste iPaden vil ha en A18-brikke (en oppgradering fra A16 Bionic i den nåværende), mens den neste iPad Air vil ha en M4-brikke (opp fra den nåværende M3).

AI-oppgradering

Etterfølgeren til iPaden (2025) kan være kraftig nok for AI (Image credit: Jacob Krol/Future)

Dermed vil iPad Air ikke overraskende være det kraftigste av disse nettbrettene hvis denne påstanden er sann, men standard-iPad-en vil uten tvil få den større oppgraderingen, siden overgangen til en A18 burde tillate den å håndtere Apple Intelligence, noe den nåværende standard-iPad-en ikke kan. For fans av AI er det en stor sak, og det burde bidra til å fremtidssikre serien på alvor.

Utover prosessorbrikkene er det imidlertid ikke mye som ser ut til å endre seg, ettersom disse to nettbrettene sies å ligne mye på forgjengerne sine og generelt ha lignende spesifikasjoner.

Hvis det er tilfelle, er det kanskje ikke verdt å oppgradere til dem hvis du allerede har en iPad eller iPad Air fra 2025. Men for nye kjøpere eller alle som for øyeblikket bruker en eldre modell, burde de absolutt være verdt å vente på sammenlignet med hva som er tilgjengelig akkurat nå.

