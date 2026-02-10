Köp ingen ny iPad riktigt än – två nya modeller väntas lanseras snart med mer framtidssäkra uppgraderingar

Apple väntas lansera två nya surfplattor inom kort

Det gäller nya modeller i iPad- och iPad Air-serierna

De kan få nya chip men få andra uppgraderingar

Om du funderar på att köpa en ny vanlig Apple iPad eller Apple iPad Air är det här troligen sämsta möjliga tidpunkt, eftersom nya modeller kan vara precis runt hörnet.

Uppgifterna kommer från Apple-analytikern Mark Gurman, som i sitt senaste nyhetsbrev för Bloomberg (via MacRumors) hävdar att nya versioner i båda serierna “kommer snart”.

Han nämner inget exakt datum, men 2025-modellerna av iPad och iPad Air presenterades i början av mars förra året. Ett nytt mars-släpp skulle därför vara logiskt – och definitivt räknas som “snart”.

Det verkar dock inte handla om enorma uppgraderingar. Den största förändringen sägs vara nya chip: nästa iPad kan få ett A18-chip (jämfört med A16 Bionic i nuvarande modell), medan nästa iPad Air kan få M4-chip (jämfört med M3).

En AI-uppgradering

Efterföljaren till Apples iPad från 2025 kan vara tillräckligt kraftfull för AI. (Image credit: Jacob Krol/Future)

iPad Air kommer alltså sannolikt fortfarande vara den kraftfullare plattan – men den största förbättringen kan faktiskt gälla standardmodellen. Ett A18-chip skulle nämligen göra att den kan köra Apple Intelligence, vilket dagens modell inte klarar.

För alla som är nyfikna på AI-funktioner är det en stor förändring och något som gör plattan betydligt mer framtidssäker.

Utöver chippet sägs dock inte mycket förändras. Designen väntas likna föregångarna och specifikationerna i övrigt vara ganska lika.

Har du redan en iPad eller iPad Air från 2025 lär det därför inte vara värt att uppgradera. Men för nya köpare – eller den som sitter på en äldre modell – kan det vara klokt att vänta lite istället för att köpa det som finns i butik just nu.