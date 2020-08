Seneste Xbox Series X prisrygter er i den tunge ende

De seneste rygter vedrørende prisen på Xbox Series X peger på en pris på 599 dollars. Det er i den høje ende af spekteret.

Rygtet stammer fra Kinda Funny Podcast, hvor bidragyderen Alanah Pearce afslørede, at en detailkilde havde sendt hende en billedbesked af deres arbejdsskærm, som skulle vise prisen på Xbox Series X, der altså var på 599 dollars, samt den for nylig bekræftede udgivelsesdato i november. Du kan selv tjekke kildens info i videoen her - du finder det relevante afsnit lige efter 41 minutters mærket.

Som Pearce selv bemærker i videoen, kan prisfastsættelsen på detailhandlerens skærm imidlertid være en såkaldt pladsholder. Prisen på 599 blev tilsyneladende angivet i denne unavngivne forhandlers system.

Til reference var prisen på Xbox One 499 dollars, da den blev lanceret i 2013, ligesom Xbox One X i 2016. Fordi priserne er faldet i løbet af disse konsollers levetid, forventer vi, at prisen på Xbox Series X vil lande et sted mellem 499 og 599 dollars.

Forhåbentlig afslører konsolproducenterne selv meget snart priserne, så vi kan stoppe med at gætte og sprede rygter.

Hvad så nu?

Vi håbede at priserne på PS5 og Xbox Series X ville blive afsløret i denne måned, men det ser ud til, at det trækker ud. Releasedatoen for begge konsoller er endnu ikke afsløret.

Måske til september…