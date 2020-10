Fable gør comeback på Xbox Series X

Microsoft afsluttede sit Xbox Series X-showcase med noget mange har hungret efter: et nyt Fable-spil. Fable, der er udviklet af Playground Games, ligner et regulært reboot af serien til Microsofts næste konsolgeneration, og selvom traileren ikke afslørede ret meget, føler vi, at den rammer stemningen godt. Vi fik kun sølle 60 sekunder, men det gav os alligevel et første blik på det nye Albion: en verden fuld af magiske skabninger, fantastisk stemmeskuespil og en god historie.

Se selv traileren herunder:

Årsagen til at vi siger, at dette ligner et reboot i stedet for Fable 4 er, at vi ikke ser noget af teknologien, som var ankommet til Albions verden i Fable 3, samt at spillet blot hedder ”Fable” og ikke Fable 4.

Tilbage til Albion

Microsoft har måttet undvære Fable-serien i nogle år. De lovede os ellers Fable Legends til Xbox One, men dette blev efter flere års udvikling droppet og det så ud til, at de helt droppede serien, efter Lionhead Studios, den oprindelige udvikler, smed håndklædet i ringen tilbage i 2016.

Men nu lader det så til, at serien får nyt liv og en ny chance på Xbox Series X i hænderne på Playground Games, et spilstudie, som bedst er kendt for sit arbejde med den fremragende Forza Horizon spinoff-serie.

Selvom vi endnu ikke ved noget om, hvornår spillet vil udkomme, giver teaser-traileren os tilpas nok håb om, at vi før eller senere får et Fable på Xbox Series X og PC. Tidligere rygter har peget på, at dette spil ville have en åben spilverden - noget Xbox One manglet i forrige generation sammenlignet med PS4.