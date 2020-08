Nye billeder af Xbox Series X viser hvordan konsollen ser ud i virkeligheden.

Fine pressebilleder af Xbox Series X er én ting, men at se konsollen i den virkelige verden er noget helt andet. Her kan du starte med at forestille dig, hvordan den vil se ud under dit TV over de næste tre til fire år – hvilket er særligt interessant grundet den specielle form på konsollen.

Tidligere i denne uge blev der taget nye billeder af Xbox Series X snappet på Xperion e-arena i Tyskland, og de bliver nu sendt rundt. Mens konsollen er låst inde bag glas, hvilket gør det svært at få en idé om dens relative størrelse ved siden af de andre genstande i din stue, får vi et temmelig godt kig på konsollen bagfra, herunder de to bageste USB-porte.

Her er billederne (tak til Tweak Town):

Xbox Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany) pic.twitter.com/xiMvia1FnXAugust 17, 2020

Som der står på bagsiden af konsollen, er der tilsyneladende tale om en prototype. Hvad synes du? Ude i den virkelige verden ligner den lidt mindre obelisken fra 2001: A Space Odyssey og er lidt mere stue-venlig.

Vi ser frem til at tjekke det ud selv, selvom vi ikke kommer til at spille Halo Infinite på den i år. Sjovt nok er Microsoft Flight Simulator nu i spil som et af årets bedste spil og kommer til at se fantastisk ud på den nye konsol.

Hvad ved vi om Xbox Series X?

Vi anbefaler, at du tjekker vores detaljerede analyse af Xbox Series X-specifikationerne for at få bedre indblik i Microsofts kraftfulde næste-generations-konsol. Med hensyn til spil har Microsoft vist, hvad der ser ud til at være hovedparten af sine Xbox Series X-udgivelser i nær og fjern fremtid, herunder et nyt Forza-spil, og et længe ventet nyt kapitel i Fable-serien.

Det ser ud til, at Microsoft i år vil have et sparsomt line-up, med spil som The Medium og Scorn, der skal debutere på Xbox Series X, men ingen større titler efter Halos forsinkelse. Men i betragtning af den fulde bagudkompatibilitet med Xbox One-spil og understøttelse af den foregående konsols tilbehør, blandt flere andre frynsegoder, er der stadig meget at komme efter sammenlignet med PS5.