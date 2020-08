Lækage: Xbox Series S næsten bekræftet via officiel emballage

I flere måneder har der cirkuleret rygter om en billigere næste generations Xbox har, og vi har måske netop nu fået bekræftet, at Xbox Series S ekisterer.

Billeder af konsollens robot hvide controller dukkede op for et par uger siden, men denne gang er det controllerens emballage, som er lækket.

Twitter-brugeren @zakk_exe fik eftersigende fat i controlleren fra en hjemmeside og har offentliggjort flere billeder af den officielle emballage. På siden af kassen er Xbox Series X og Xbox Series S opført som kompatible systemer sammen med Xbox One-, Windows 10 PC-, Android- og iOS-telefoner.

Xbox series X controller found in the wild!! pic.twitter.com/TEns4z45CBAugust 9, 2020

Xbox Series S vil være en billigere og mere overkommelig version af Microsofts teknisk imponerende Xbox Series X. Det går sandsynligvis efter en opløsning på 1440p og 60fps og afspejler sandsynligvis Xbox One S med hensyn til markedsføringen, eksempelvis med det robot-hvide farvetema.e.

En række annonceringer

Microsoft har endnu ikke bekræftet konsollens eksistens, til trods for adskillige lækager og kilder, der antyder, at den billigere konsol er på vej. Selvom vi stadig ikke har en pris på Xbox Series X eller PS5, forudsiger analytikere, at de ikke vil være billige. Microsoft håber derfor, at det at have et billigere alternativ kan tiltrække flere spillere til Xbox-økosystemet.

Idet begge konsoller har en opgivet udgivelse til "juleferien 2020", skulle vi endelig modtage en bekræftet pris og udgivelsesdato for både PS5 og Xbox Series X i løbet af den næste måned eller to.

Men vil Xbox Series S ankomme sammen med Microsofts nye kraftpræstation? Vi bliver nødt til at vente og se, men der kan næsten ikke være nogen tvivl om, at den billigere konsol findes.

