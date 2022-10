Bedste 4K-TV til gaming konsoller 2022: De bedste 4K-TV på 120 Hz til din Xbox Series X og PS5

Included in this guide:

De bedste 4K-TV med 120 Hz opdateringshastighed i 2022 er en fantastisk investering for både gamere og filmelskere. 4K-opløsningen leverer et utal af pixels for bedre klarhed, mens 120 Hz opdateringshastigheden betyder, at spil bare glider som i smør, og det kan betyde, at 24fps-film afspilles uden de "rystelser", du ser på billigere tv'er.

120 Hz-opdateringshastigheder sikrer et jævnere og skarpere billede uden kvalmende bevægelsesslør, når du hurtigt drejer kameraet i spillet. Dette er især afgørende i hurtige skydespil som Call of Duty, hvor du skal kunne dreje og reagere hurtigt på trusler. Men det visuelle boost fra højere billedhastigheder er ikke begrænset til en enkelt genre af spil.

Nogle premium-gamingskærme (Åbner i nyt vindue) har ramt denne spec i de sidste par år, men gamere er begyndt at lede efter 4K 120 Hz-kompatible TV'er takket være den nylige ankomst af PS5 (Åbner i nyt vindue) og Xbox Series X (Åbner i nyt vindue), som begge kan nå dette benchmark. så længe dit TV understøtter det.

Vi har valgt de bedste TV (Åbner i nyt vindue), der balancerer smuk 4K-opløsning og grafik med så mange billeder i sekundet som muligt. Ud over 120 Hz 4K-ydeevne vælger vi kun gaming-TV'er, som TechRadar-teamet gav strålende anmeldelser. På den måde ved du, at andre aspekter ved TV'et som fx farvenøjagtighed, opskaleringsteknologi, synsvinkler og lysstyrke er lige så gode til almindeligt TV som til gaming.

Vi ser også efter andre gamerspecifikke funktioner som lavt inputforsinkelse, variabel opdateringshastighed (Variable Refresh Rate (Åbner i nyt vindue)), automatisk lav latenstidstilstand og videosynkroniseringstilstande som FreeSync og G-Sync, så du har alle de værktøjer, du har brug for til næste generations spilkonsoller.

Toplisten med de bedste 4K-TV til gaming konsoller

LG C1 OLED - Bedste 4K-TV med 120 Hz Sony X90J 4K - Bedste billige 4K-TV Samsung QN95B - Bedste lysstærke 4K-TV LG C2 OLED TV Samsung QN95A Neo QLED TV Samsung Q80T QLED LG Nano 90

Bedste 120 Hz 4K-TV

LG C1 OLED (Image credit: LG)

1. LG C1 OLED - Bedste 120 Hz 4K-TV Det bedste til gamere, især hvis du ejer en PS5 eller Xbox Series X Specifikationer Tilgængelige størrelser: 48", 55", 65", 77" Skærmtype: OLED Input lag: <1ms Opdateringsfrekvens: 120 Hz ved 4K VRR: Ja ALLM: Ja HDMI 2.1: Ja, fire 2.1-indgange (40 Gbps) FreeSync / G-Sync: Ja specifications Screen Size 65-inch Screen Type OLED HDR HDR Read more ▼ Grunde til at købe + Smuk 4K/HDR + Har fire HDMI 2.1-indgange Grunde til at lade være - Ingen HDR10+ understøttelse - Reflekterende skærm

Vores bedste valg både som det bedste TV (Åbner i nyt vindue) på markedet, for ikke at nævne de bedste OLED-TV (Åbner i nyt vindue), er LG C1 OLED. Dette er en topmodel på alle mulige måder, som desuden tilbyder næsten al den gaming-funktionalitet, du har brug for, så du får mest muligt ud af den næste generation af spilkonsoller.

For det første er alle fire HDMI-indgange på enheden 2.1 kompatible. LG er kommet længere end de fleste andre producenter, som først nu er begyndt at tilføje understøttelse af HDMI 2.1, helst kun i en af indgangene, via firmwareopdateringer. Hvis du får et LG C1 OLED, kan du faktisk tilslutte både Xbox Series X og PS5 til hver deres HDMI-port - og selvom du kun har en enhed, der kræver HDMI 2.1, anser vi LGs 4K-ydeevne i 120 Hz for at være mere gennemtænkt end konkurrenternes. Hele enheden er fra bunden bygget med HDMI 2.1 i tankerne (understøttelsen er ikke først blevet tilføjet bagefter).

Det er bestemt værd at bemærke de nye gaming-funktioner på årets C-serie OLED, da det er her, størstedelen af syskabelserne er at finde i år. Til at begynde med er der en ny Game Optimizer-indstilling, der giver dig mulighed for hurtigt at justere White Stabilizer, Black Stabilizer og VRR.

Der er også understøttelse af ALLM, hvor TV'et automatisk skifter til spiltilstand, og du ikke bemærker noget fald i farve og kontrast.

TV'et har også understøttelse af ALLM, hvor det registrerer et indgående spilsignal gennem en af de fire HDMI 2.1-porte og en Prevent Input Delay-funktion, der reducerer inputlatens til under 10 ms.

Når du ikke spiller, vil du sætte pris på, at LG CX understøtter Dolby Vision og Dolby Atmos, når du streamer præmiumindhold. Da TV'et har en OLED-skærm, får det en langt bedre ydeevne med hensyn til sortniveau og kontrast sammenlignet med LCD-TV'er, og du får endda understøttelse af 4: 4: 4 (ingen komprimering af farverne), når du skal oprette forbindelse til en pc. Faktisk er den eneste ulempe, vi kan tænke på, at HDR10+ ikke understøttes.

Læs hele anmeldelsen: LG CX OLED TV (OLED65CX) (Åbner i nyt vindue)

Sony X90J 4K TV (Image credit: Sony)

2. Sony X90J 4K TV - Bedste billige 120Hz 4K TV Et fantastisk allround gaming-TV med de specifikationer, der betyder noget Specifikationer Tilgængelige størrelser: 50", 55" 65" Opløsning: 3840 x 2160 Panelteknologi: LCD Smart TV: Google TV Dimensioner: 1452 x 905 x 338mm (WxHxD) specifications Screen Size 65-inch HDR HDR Resolution 4K Ultra HD Grunde til at købe + Klassens bedste inden for billedkvalitet + Nem opsætning og Google TV Grunde til at lade være - Forskellige HDMI-problemer - En smule genskin på skærm

Sony X90J er en god mulighed for dem med penge nok, som er ligeglade med en avanceret OLED-skærm.

TV'et har fremragende billedkvalitet, blandt andet takket være en ny Cognitive XR-processor, der blev udrullet til Sonys bedste 2021-TV'er, hvilket giver fremragende opskalering og kontrastkontrol. X90J har også den nye Google TV smarte platform til nem opsætning og bred app-support samt fordelene ved Google Cast fra Android-enheder. Der er også Dolby Vision HDR og Dolby Atmos-lyd pakket ind.

Når det kommer til spil, har X90J et 120Hz-panel med 4K-opløsning og to fuldspecifikke HDMI 2.1-porte til din Xbox Series X og PS5, med VRR (variabel opdateringshastighed) og ALLM (automatisk lav latency-tilstand, under 10 ms. teams) for virkelig at forbedre din spiloplevelse. Bare sørg for at gå ind i billedindstillingerne og slå "Enhanced Format" til for din valgte HDMI-port, ellers får du ikke fordelen af dens 2.1-specifikationen.

Der er stadig et par problemer, herunder middelmådig visning uden for aksen og problemer med direkte dagslys. X90J vil uden tvivl blive slået af mulighederne i efterfølgeren X95J-model for en mindre prisstigning. Alligevel lykkes det for Sony X90J at levere fremragende ydeevne til en rimelig pris.

Læs hele anmeldelsen: Sony X90J 4K TV (Åbner i nyt vindue) (på engelsk)

Samsung QN95B QLED TV (Image credit: Samsung)

3. Samsung QN95B - Bedste lysstærke 120Hz 4K TV Det bedste 120 Hz-tv til lyse rum Specifikationer Tilgængelige størrelser: 55, 65, 75-tommer Skærmtype: QLED (LCD) med MiniLED-baggrundsbelysning Input lag: < 10ms Opdateringshastighet: 120Hz VRR: HDMI-forum, FreeSync ALLM: Ja HDMI 2.1: Ja, 4x 40 Gbps HDMI 2.1 specifications Screen Size 75-inch Grunde til at købe + Lysere end de fleste andre tv + Fremragende spilfunktioner Grunde til at lade være - Ingen Dolby Vision

Samsung QN95B er virksomhedens flagskib 4K-tv i 2022 med en Mini LED-baggrundsbelysning, som Samsung kalder "Neo QLED". Det er lidt dyrere end de fleste af modellerne på denne liste - men hvis du har pengene, kan det være et godt HDMI 2.1-tv med gode specifikationer.

Der er et væld af avancerede spilfunktioner, som vil glæde den næste generation af konsoleejere, og du kan finde dem i den nye Slim One Connect-boks, der følger med QN95B.

Boksen har fire HDMI-indgange, hvoraf den ene (HDMI 3) understøtter eARC. Alle HDMI-indgange kan håndtere op til 40 Gbps, hvilket betyder, at de kan håndtere 4K/120Hz, VRR og ALLM. Selv om de ikke er komplette HDMI 2.1-forbindelser, har de tilstrækkelig båndbredde, hvilket gør dette tv til et godt valg for næste generations gamere, der ønsker at udnytte deres nye konsol fuldt ud.

Vi var meget imponerede over de fantastiske SDR- og HDR-billeder, som leverer dybe sorte og lysere højlys uden at blive udtværet eller miste detaljer i skyggerne (takket være Mini LED-baggrundsbelysningen). Inddragelsen af quantum dot-teknologi giver også mættede og nuancerede farver, hvilket bringer dette meget tæt på OLED-kvalitet. Og den enorme lysstyrke (dette er lige så lysstærkt som ethvert 4K-tv) betyder, at det er ideelt, hvis du spiller om dagen i rum med masser af sollys - vi fandt ud af, at det er meget bedre til at overvinde disse refleksioner end stort set alt andet, og OTS+ lydsystemet i dette 120 Hz betyder, at du også får effektfuld flerkanallyd fra dine spil.

Læs anmeldelsen af Samsung QN95B Neo QLED TV (Åbner i nyt vindue)

LG C2 (Image credit: LG)

LG C2 er den seneste i LG's serie af publikumsvenlige OLED'er, og er efterfølgeren til LG C1 øverst på denne liste. Det er, som du måske forventer, bedre end LG C1... men det er også meget dyrere, og derfor mener vi, at C1 stadig er det bedste valg for de fleste, så længe lager haves.

LG C2 har dog en meget vigtig unik funktion: den har en 42-tommer model, hvilket gør den til det mindste 120 Hz TV her. Det betyder, at det er ideelt til gamere, der ønsker at få den bedste teknologi ind i det mindste rum. Uanset hvilken størrelse du falder for, får du et fuldt udstyret TV med fire HDMI 2.1-porte med understøttelse af 4K 120 Hz (inklusive Dolby Vision-spil med 120 fps – stadig en sjælden funktion), VRR (inklusive FreeSync og G-Sync) og ALLM.

Alle modeller på 55 tommer og derover har også et nyt lysere OLED-panel, hvilket betyder, at du får endnu bedre HDR-ydelse end LG C1, mens en nyere billedprocessor subtilt forbedrer detaljer og tekstur i billeder. Vi var så imponerede over farvemætningen og subtile nuancer i mørke scener under test, at vi kaldte det "et af de bedste OLED-paneler, vi nogensinde har set." Men vi fandt ud af, at selvom 42-tommer og 48-tommer modellerne leverer den samme fremragende billedkvalitet, er deres paneler ikke så lyse. Det er ikke en deal-breaker for os, men det kan være for dig, hvis du kan lide at spille i dagslys.

LG C2 er et utroligt OLED-tv – det kommer bare med en høj pris, og derfor tror vi, at de fleste ville være bedre stillet til at anskaffe sig LG C1 og lægge de sparede penge i en soundbar..

Her er vores samlede anmeldelse af LG C2 OLED (Åbner i nyt vindue)

Samsung QN95A Neo QLED TV (Image credit: Samsung)

5. Samsung QN95A Neo QLED TV Et 4K/120 Hz-TV der gør en forskel Specifikationer Tilgængelige størrelser: 55", 65", 75" Panel type: QLED (LCD) med MiniLED bagbelysning Input lag: >10ms Opdateringshastighed: 4K/120 Hz VRR: Ja ALLM: Ja HDMI 2.1: Ja (x4) Free-Sync / G-Sync: Ja specifications Screen Size 55-inch Grunde til at købe + Super billedkvalitet + Imponerende lydsystem + Fantastiske spilfunktioner Grunde til at lade være - Ingen Dolby Vision eller Atmos

Samsung QN95A var virksomhedens Neo QLED 4K TV-flagskib (Åbner i nyt vindue) fra 2021 og den første model med Mini-LED (Åbner i nyt vindue) baggrundsbelysning. Hvilket ikke bør forveksles med Micro-LED (Åbner i nyt vindue), som er en anden skærmteknologi, hvor hver pixel oplyses separat med et mikroskopisk LED-lys.

Der er et væld af banebrydende spilfunktioner, der vil glæde næste generations konsol-ejere, alle er en del af den nye Slim One Connect-boks, der leveres med QN95A.

Boksen rummer fire HDMI-indgange, hvoraf den ene (HDMI 3) understøtter eARC. Alle HDMI-indgange er i stand til at håndtere op til 40 Gbps, hvilket betyder, at de kan acceptere 4K/120 Hz, VRR og ALLM. Selvom de ikke er fulde HDMI 2.1-porte, tilbyder de tilstrækkelig båndbredde, hvilket gør dette TV til et godt valg for næste generations gamere, der ønsker at drage fuld fordel af deres nye konsol.

Resultatet taler for sig selv med overlegne SDR- og HDR-billeder med dybe sortniveauer og detaljerede og skarpe highlights. Og skærmen klarer det uden at vise tegn på blooming eller miste detaljer i skyggeområder. Takket være quantum dot-teknologi bliver farverne mættede og nuancerede, og med hjælp fra Filmmaker Mode er gengivelsen af billeder også meget nøjagtig.

Sidste år nedprioriterede Samsung 4K-linjen for at markedsføre sine 8K-modeller. Det samme er ikke tilfældet i år. QN95A er spækket med imponerende funktioner og egenskaber, og først og fremmest får du en omfattende og veldesignet smart-platform, hvor du får adgang til alle de populære streaming-apps. Der er også en række banebrydende spilfunktioner, som ejere af de nyeste konsoller kan glæde sig over.

QN95A ser godt ud. Og ikke kun det. Takket være Object Tracking Sound Plus (OTS + (Åbner i nyt vindue)) lyder det også fantastisk. Her er en kraftig 4.2.2.kanallyd på en eller anden måde mirakuløst presset ind i den ultra tynde tv-ramme.

Læs hele anmeldelsen: Samsung QN95A Neo QLED TV (Åbner i nyt vindue)

Samsung Q80T QLED TV - Fremragende 120 Hz 4K TV til prisen (Image credit: Samsung)

6. Samsung Q80T QLED Det billigste Samsung QLED-tv med baggrundsbelysning med ubetydelig input lag Specifikationer Tilgængelige størrelser: 49, 55, 65, 75, 82 tommer Skærmtype: QLED Input lag: 8,7 ms Opdateringsfrekvens: 4K/120 Hz VRR: Ja ALLM: Ja HDMI 2.1: Ja (HDMI 4) FreeSync/G-Sync: FreeSync Grunde til at købe + Minimal Input lag + Game Motion Plus-tilstand Grunde til at lade være - Lidt blooming og lysforurening - Ingen Dolby Vision

Samsungs 2020-serie har hver en HDMI 2.1-port, men kun Q950TS, Q90T, Q80T og Q70T har et 120 Hz-panel, der kan udnytte det fuldt ud. Her har vi valgt Q80T som det bedste Samsung-produkt med den bedste balance mellem farvekvalitet, ydeevne og pris.

Q80T's største trækplaster for gamere er det lave input lag på 8,7 ms. Det er så utrolig lavt, at det vil se ud som om, at din avatar er tilsluttet direkte til din controller. Normalt ser man kun inputforsinkelser på under 10 ms på computerskærme, men Samsung har formået at opnå dette ved at reducere billedbehandlingen. Hvis du vil reducere sløring og rystelser, kan du aktivere Game Motion Plus-tilstand og få en acceptabel 19,7 ms forsinkelse.

Vi sætter også pris på Q80T for nogle af de sædvanlige funktioner, f.eks. den brede højttalerlyd og objektsporingssystemet. Det understøtter HDR og HDR10+, hvilket giver dig klare og levende farver, men desværre understøtter det ikke Dolby Vision.

Samsung-tv'er er også velanset for deres AI-opskalering. De kan læse SD- eller HD-indhold, finde ud af, hvad der er på skærmen, sammenligne det med Samsungs teksturdatabase og derefter udfylde de manglende pixels for at opskalere billederne til 4K og samtidig få dem til at se mere naturligt high-definition ud. Derfor er Samsung fjernsyn lige så gode til retrokonsoller som til den nyeste konsolgeneration.

Læs vores fulde anmeldelse af Samsung Q80T QLED TV (på engelsk)

LG Nano 90 (Image credit: LG)

7. LG Nano 90 Dette mellemklasse-LCD har to 2.1 indgange med flotte Nanocell-farver Specifikationer Tilgængelige størrelser: 55", 65", 75", 86" Skærmtype: LCD Input lag: 18 ms Opdateringsfrekvens: 120 Hz ved 4K VRR: Ja ALLM: Ja HDMI 2.1: Ja, to HDMI 2.1-indgange (40 Gbps) FreeSync / G-Sync: FreeSync specifications Screen Size 65-inch Grunde til at købe + To HDMI 2.1 indgange + Ekseptionelle farver og kontrast Grunde til at lade være - Blooming og flimmer - Ikke den bedste opskalering

Dette er en mellemklassemodel, der fungerer som et prismæssigt overkommeligt alternativ til LG CX. LG Nano 90 har to HDMI 2.1-kompatible indgange med VRR og ALLM, hvilket gør dette LCD-TV perfekt til brug sammen med de to næste generations konsoller. Her kan du tilslutte begge samtidig, hvis du er heldig nok til at få fat i begge dele. Da vi målte inputforsinkelsen i spiltilstand, var nålen knapt 18 millisekunder, hvilket betyder, at modellen ligger lidt under de bedste TV'er, men det er stadig mere end godt nok for de fleste.

Nano 90 ender på plads på vores liste over de bedste 4K-TV, der kan håndtere 120 Hz, fordi vi oplevede nogle problemer med baggrundsbelysningen, da vi testede TV'et. Lyse objekter kan give en såkaldt blooming-effekt (det er lyst i områderne omkring det, der er lyst), og LED-lysene kan i nogle tilfælde slukke helt, hvis billedet er ekstremt mørkt, og derefter blinke, før de tændes helt igen. Samtidig er modellen ikke den bedste, hvis du slukker for lyset, og den er heller ikke så god til at opskalere som de andre modeller på listen.

På trods af disse problemer fandt vi, at der var mere end nok positive aspekter ved LG Nano 90. Det har en fremragende HDR-kvalitet, der ikke forringes, hvis du sidder i en skarp betragtningsvinkel, og det bruger små såkaldte nanoceller, der bortfiltrerer uønskede bølgelængder i farvespektret. Farverne fremstår derfor meget nøjagtige. Det er heller ikke ringe, når det kommer til kontrast, selvom modellen har relativt få dæmpningszoner, og de indbyggede højttalere lød imponerende.

Læs hele anmeldelsen: LG Nano 90 (65NANO906) (Åbner i nyt vindue) (på engelsk)

120 Hz-skærme: hvorfor betyder det noget?

Er opdateringshastigheder virkelig vigtige nok til at retfærdiggøre køb af et nyt TV? Vi vil hævde, at uden et avanceret tv bliver den opgraderede hardware i din nye Sony- eller Microsoft-konsol overflødig. Al den kraft vil ikke oversættes til bedre ydeevne, medmindre dit tv understøtter det.

Hertz, dvs. måleenheden for hvor mange gange noget sker i løbet af et sekund, bestemmer antallet af billeder, som dit TV kan vise per sekund. Fordi både PS5 og Xbox Series X (Åbner i nyt vindue) kan generere 120 billeder per sekund (fps) i 4K UHD-opløsning, har du brug for et TV, der kan vise op til 120 billeder i sekundet (dvs. 120 Hx) for at få denne tilstand til at fungere.

Dit nuværende 4K-TV kan sandsynligvis kun understøtte 60Hz/4K. Det fungerede perfekt med Xbox One X (Åbner i nyt vindue) og PS4 Pro (Åbner i nyt vindue), som begge kunne rammer 60FPS i 4K med nogle spil. Men hvis du opgraderer til den nyeste konsol, kan din billedhastighed ikke forbedres væsentligt, medmindre du spiller i en lavere opløsning som 1440p. Så du kan ikke se den præstationsforøgelse, du måske forventer.

Med et højere maksimum Hz i 4K ser du et glattere og skarpere output på TV'et, og effekter som fx motion blur er mindre, når du hurtigt drejer kameraet i spillet. Dette er især praktisk ved hurtige skydespil som Call of Duty, hvor du skal dreje på en femøre og reagere hurtigt for at overleve. Men det visuelle boost fra højere opdateringshastigheder er noget, som alle spil nyder godt af.

Derfor anbefaler vi kraftigt at købe et af de TV, vi nævner nedenfor, hvis dit budget tillader det sammen med en har råd til det og en næste generations spilkonsol (eller gaming-pc).

HDMI 2.1: Hvad kan den nye indgang?

HDMI 2.1 (Åbner i nyt vindue) er en mere kraftfuld dataoverførselsstandard, der forbedrer dit TV's kapacitet til at håndtere høje opdateringshastigheder og opløsninger samtidigt. Når det er sagt, tilføjer denne nye standard også to andre vigtige gaming-funktioner som standard: Variabel opdateringshastighed (VRR) og Auto Low Latency Mode (ALLM).

VRR er en funktionalitet, der gør det muligt for dit TV at justere TV'ets opdateringshastighed (Hz) automatisk baseret på output fra din spilkonsol (eller gaming-pc). Mens Xbox Series X og PS5 understøtter op til 120Hz 4K, vil forskellige spils billedhastigheder svinge og falde, afhængigt af hvad der sker på skærmen. Jo flere billeder, tv'et "taber", des mere hakken vil du se, når tv'et forsøger at justere (såkaldt screen tearing).

Når VRR er aktiveret, vil dit TV justere opdateringshastigheden løbende, så det aldrig afviger fra spillets fps-output. På den måde forbliver gameplayet glat og problemfrit, selvom spilydelsen kæmper.

Hvad angår ALLM, registrerer denne, når du spiller et videospil og justerer dine TV-indstillinger løbende for at reducere inputforsinkelsen så meget som muligt. Det er en enkel, men vigtig funktion, der sikrer, at du ikke behøver at skifte manuelt fra spil til biograftilstand igen og igen.

Hvis du ønsker at købe et nyt fjernsyn til gaming, så fremtidssikrer HDMI 2.1 dit TV, så det kan håndtere det nyeste inden for konsolteknologi i de kommende år.