Anmeldelse: Samsungs QN95A Neo QLED 4K-TV

Samsungs første forsøg på Mini LED er en rungende succes. Dette Neo QLED TV leverer sortniveauer, der kan konkurrere med OLED uden at højt oplyste objekter på mørk baggrund giver såkaldt "blooming" med lys-artefakter. Designet er stilfuldt og funktionerne er solide. Dette er kort sagt et meget imponerende 4K-tv.

Kort anmeldelse

Samsung QN95A er virksomhedens nyeste Neo QLED 4K TV-flagskib i 2021 og den første model med Mini-LED baggrundsbelysning. Hvilket ikke bør forveksles med Micro-LED, som er en anden skærmteknologi, hvor hver pixel oplyses separat med et mikroskopisk LED-lys.

Mini LED bruger et nyudviklet bagbelysning, der er meget mindre og langt mere effektiv. Det giver tyndere skærme og gør det samtidig muligt at dæmpe lyset større områder, så billedet bliver mere præcist.

Resultatet taler for sig selv med overlegne SDR- og HDR-billeder med dybe sortniveauer og detaljerede og skarpe highlights. Og skærmen klarer det uden at vise tegn på blooming eller miste detaljer i skyggeområder. Takket være quantum dot-teknologi bliver farverne mættede og nuancerede, og med hjælp fra Filmmaker Mode er gengivelsen af billeder også meget nøjagtig.

Sidste år nedprioriterede Samsung 4K-linjen for at markedsføre sine 8K-modeller. Det samme er ikke tilfældet i år. QN95A er spækketmed imponerende funktioner og egenskaber, og først og fremmest får du en omfattende og veldesignet smart-platform, hvor du får adgang til alle de populære streaming-apps. Der er også en række banebrydende spilfunktioner, som ejere af de nyeste konsoller kan glæde sig over.

QN95A ser godt ud. Og ikke kun det. Takket være Object Tracking Sound Plus (OTS +) lyder det også fantastisk. Her er en kraftig 4.2.2.kanallyd på en eller anden måde mirakuløst presset ind i den ultra tynde tv-ramme. Dette er endnu en triumf for Samsungs industrielle design med et minimalistisk, men alligevel elegant udtryk, et stand i massiv metal og en næsten rammeløs skærm.

I betragtning af de imponerende lydegenskaber er det en skam, at skærmen ikke kommer med understøttelse af Dolby Atmos. At Samsung stadig nægter at tage Dolby Vision til sig, er også en kilde til vedvarende frustration.

Alt i alt er denne model dog en super nyhed og en fantastisk introduktion til Mini LED-teknologien.

Pris og tilgængelighed

Samsung QN95A er Neo QLED 4K TV-flagskibet i 2021. Det fås i formaterne 55 ", 65" og 75 ". Den model, vi har kigget på i denne test, er 65-tommer QE65QN95A, et tv, som i Danmark har en vejledende udsalgspris i 22.999 kroner. Skærmen er i butikkerne i løbet af april og kan forudbestilles hos Samsung nu.

(Image credit: Stephen Withers)

Design

Minimalistisk design stort set uden ramme

Slim One Connect-boks

4 HDMI-porte og eARC

Samsung QN95A følger den minimalistiske designlinje fra sidste år med en tynd skærm og næsten ingen ydre ramme. I betragtning af at der er en Mini LED-baggrundsbelysning og otte højttalere bag på skærmen, er det et mirakel, at Samsung har formået at presse alt dette ind i en fladskærm, der kun er 15 millimeter dybt.

Standen er let at montere, og det supplerer den samlede æstetik. Det er også ret tungt og giver robust og stabil support. Hvis du hellere vil montere QN95A på væg, er det let med et "No Gap" -beslag, og med et kabel fra smart One Connect-boksen. Layoutet er pænt og stilfuldt.

One Connect-boksen er blevet endnu slankere og langt mere elegant. Den reducerede størrelse gør det mere diskret, og det er blevet lettere at skjule selve boksen. Den strukturerede, matte finish er endnu en god fornyelse. De skinnende forgængere tiltrak sig hurtigt pletter og fingeraftryk.

Boksen indeholder fire HDMI-indgange, hvoraf den ene (HDMI 3) understøtter eARC. Alle HDMI-indgange kan håndtere op til 40 Gbps, hvilket betyder, at de håndterer 4K / 120 Hz, VRR og ALLM. Selvom disse ikke er fuldgyldige HDMI 2.1-stik, tilbyder de stadig tilstrækkelig båndbredde. Det er derfor et godt tv for gamere, der ønsker at drage fuld fordel af deres nye konsoller.

Hvad angår de andre fysiske tilslutningsmuligheder, er udstyret ret standard med to USB 2.0-indgange, forbindelser til kabel- og satellit, et CI-stik, en optisk digital udgang og en Ethernet-port. Der er også et godt udvalg af trådløse forbindelsesmetoder, såsom Wi-Fi, Bluetooth og support til Apple AirPlay 2.

QN65A leveres med to fjernbetjeninger: en almindelig sort i plastikhus og den nye, elegante Solar Cell-fjernbetjening i metal. Denne forenklede tryllestav ligger behageligt i hånden og har alle de vigtigste kontrolelementer samt separate knapper til nogle af de mest populære streamingtjenester. Nyt i år er et solpanel på bagsiden, der oplader batterierne - hvilket gør enheden lidt mere miljøvenlig.

(Image credit: Samsung)

Smart TV (Tizen OS)

Intuitiv og lydhør brugergrænseflade

Integreret Bixby og Alexa

Samsung QN95A gør brug af den smarte tv-platform Tizen og giver hård konkurrence til LGs webOS med hensyn til brugergrænseflade, respons og funktionalitet. Der liger en lauch-bar i bunden, og oven over finder du yderligere mulighed for at få hurtigt adgang til indhold. Navigation er super let, og der er endda mulighed for stemmestyreng, hvis du foretrækker dette.

Der er et stort antal understøttede apps, og du kan bruge alle de store streamingtjenester. Det betyder, at du kan vælge mellem tjenester som Netflix, Amazon, Now TV, Disney Plus, Apple TV Plus, Rakuten og YouTube.

Indstillingsmulighederne er til tider overvældende, men med Samsungs Universal Guide får du hjælp til at finde det indhold, du leder efter vi en brugervenlig menu. Guiden bruger AI-maskinlæring til at analysere dine visningsvaner og opretter en separat side med tilpasset indhold efter din smag.

Den Digitale Butler gør det nemt at oprette forbindelse ved automatisk at scanne efter enheder i nærheden og vise dig, hvilke der er tilgængelige via letforståelig grafik. Bixby og Alexa er integreret, og du kan også få adgang til Siri via Apples AirPlay 2. Her får du også SmartThings-appen, hvilket gør opsætningen hurtig og nem.

(Image credit: Stephen Withers)

Billedkvalitet

Lyse og farverige billeder

Exceptionel lokal dæmpning

AI-forstærket billedbehandling

Samsung QN95A er et Neo QLED TV og den første model fra denne producent, der er udstyret med Mini LED-baggrundsbelysning. Dette er et nyudviklet mikrolag, der indeholder LED-enheder, der er betydeligt mindre end tidligere generations varianter. Disse LED-punkter eliminerer behovet for den beskyttende polstring og linsen omkring selve dioden, hvilket resulterer i en tyndere skærm og flere dæmpbare zoner.

Samsung har tidligere haft maksimalt 480 dæmpbare zoner, men vi finder 792 dæmpbare zoner på 65-tommer modellen. Dette øgede antal zoner kræver større processorkraft og bedre algoritmer, og begge er implementeret i dette tv. Quantum Matrix-systemet er designet til at koordinere de ekstra zoner, mens Black Detail Boost-funktionen giver endnu bedre gengivelse af detaljer i skyggeområder.

Den nye Neo Quantum-processor øger processorkraften ved at bruge "multi-intelligent" dyb læring. I stedet for at bruge et enkelt neuralt netværk kombinerer denne processor op til 16 for at skabe et neuralt analyseværktøj til opskalering og behandling af video. Al denne ekstra effekt giver dig den bedst mulige oplevelse, uanset hvad du ser.

QN95A understøtter udvidet dynamisk område i form af HDR10, HLG (hybrid log-gamma) og HDR10+ Adaptive. Sidstnævnte bruger dynamiske metadata til at tilpasse toneniveauer scene for scene. Derudover er der også en sensor, der giver dig mulighed for at justere ydeevnen baseret på baggrundsbelysningen i lokalet. Desværre har Samsung ikke integreret support til Dolby Vision.

Du kan vælge mellem flere billedtilstande, med Standard som ... præcist, standard. Vil du have nøjagtig billedgengivelse kan du vælge Filmmaker Mode, som er designet til at gengive billedet præcis som film- og serieskaberne har tænkt sig under optagelserne. Resultatet er imponerende med naturlig farvegengivelse, rene hvide højdepunkter, dybe sorte betegnelser og masser af detaljer i skyggerne.

(Image credit: Stephen Withers)

Samsung QN95A drager fuld fordel af alle de ekstra zoner, som sammen med de imponerende dæmpningsalgoritmer giver det dybeste sortniveau og de lyseste højdepunkter uden at skabe en blooming eller tab af detaljer i skyggearealerne. Uanset om det er SDR eller HDR, er de billeder, som dette tv skaber, en fornøjelse at se på. Quantum dot-teknologi giver mættede og detaljerede billeder.

Den avancerede billedbehandling giver mulighed for imponerende opskalering, der skruer op for opløsningen i hvert eneste pixel. Men når du skifter til ægte 4K, viser dette tv virkelig, hvad du har betalt for. Her er detaljeringsniveauet fabelagtigt.

Alle streaming-apps ser godt ud med detaljerede 4K-billeder og imponerende HDR, hvor det er tilgængelige. Den eneste skuffende ting er den manglende af Dolby Vision. Men Mini LED-teknologien demonstrerer virkelig de gode HDR-egenskaber.

Filmen First Man demonstrerer på en fantastisk måde dæmpningsalgoritmer i aktion. I én scene bliver skærmen helt sort, før månens stærkt oplyste overflade gradvist vises i rumfartøjets vindue. Dette er en krævende scene, men QN95A håndterer det overbevisende uden fejl og artefakter.

QN95A håndterer også det udvidede farvespektrum på HDR10 legende let takket være den højere lysstyrke fra quantum dot-teknologi. De alt for kraftige, overmættede farvepaletter i Guardians of the Galaxy 2 og Pan eksploderer nærmest ud af skærmen.

QN95A leverer en lysstyrke på op til 2000 nits i Dynamic Picture-tilstand og over 1600 nits i den mere neutrale Filmmaker Mode. Det betyder, at tv'et ikke engang har brug for tone-mapping for at gengive meget af HDR-indholdet. Og når der er behov for tone-mapping, klarer skærmen det med stor præcision, så detaljerne bevares i både mørke og lyse dele af billedet.

Denne Samsung-model er i øvrigt lige så imponerende, når det kommer til håndtering af bevægelser, med 24p-indhold, der er glidende og fri for lag eller uønskede artefakter. Picture Clarity-indstillingerne gør brug af frame interpolering, hvilket resulterer i glidende, jævne billeder, hvilket kan være nyttigt med sport, mens indstillingen LED Clear Motion bruger sort frame interpolering, hvilket gør billedet mørkere, men forbedrer bevægelsen.

(Image credit: Stephen Withers)

Gaming

4K/120Hz, VRR, ALLM, Freesync og G-Sync

9,2 ms signalforsinkelse

Game Bar

Samsung QN95A har et LCD-panel. Dette betyder, at der ikke er nogen fare for, at billedet bliver brændt ind på skærmen under lange gaming sessioner. Her får du en række funktioner rettet mod gamere med nyt udstyr, herunder VRR (variabel opdateringshastighed), afspilning i 4K / 120 Hz og understøttelse af AMD Freesync Premium Pro og Nvidia G-Sync.

En anden nyttig funktion er ALLM, som automatisk registrerer en konsol i brug og vælger spiltilstand, men en signalforsinkelse på kun 9,2 ms. Game Motion Plus er designet til at udjævne bevægelserne uden at øge forsinkelsen markant, og du får også understøttelse af de ultrabrede billedformater 21: 9 og 32: 9, som du finder i flere pc-spil.

Der er faktisk så mange spilorienterede funktioner her, at Samsung har oprettet sin egen Game Bar, så du kan bevare overblikket. Denne nyttige funktion vises, når en spilkilde opdages, så du straks kan få vigtige oplysninger som HDR, billedhastighed, VRR og så videre. Du får også vist de vigtigste justeringer og indstillinger.

Alt gaming-funktionerne gør spiloplevelsen til en nydelse og du føler dig virkelig fordybet i handlingen takket være meget lav signalforsinkelse og totalt fravær af screen-tearing. Billederne er skarpe og detaljerede med silkebløde og tydelige bevægelser. Med den nye Dynamic Black Equalizer kan du justere de mørkere dele af billedet, så du bedre kan opdage farer, der lurer i skyggerne.

(Image credit: Stephen Withers)

Lydpræstation

4.2.2-kanals lydsystem

Flot, opslugende lydbillede

Ingen Dolby Atmos

Samsung QN95A er virkelig imponerende på lydfronten takket være den nye Object Tracking Sound Plus (OTS +). Dette integrerer problemfrit otte højttalere i den langs med rammen af den slanke skærm og skaber et 4.2.2-kanals system med 70 W effekt. Resultatet er et utroligt stort og fordybende lydbillede takket være tilføjelsen af højttalere i toppen af rammen.

Men OTS + giver dig ikke bare flere lydkanaler. Det analyserer også lydsignaler og placerer lydene efter positioner på skærmen. Det fungerer faktisk rigtig godt og skaber en engagerende oplevelse med en mere tydelig følelse af lydenes retning og større fordybelse. Desuden sikrer højttalerne i midten en klar dialog, og subwooferne lægger en behagelig og dyb bund i lyden.

Men det er frustrerende, at Samsung selv med otte højttalere ikke har fået plads til Dolby Atmos. Men QN95A kan sende Atmos via ARC fra sine egne apps til et kompatibelt soundbar eller AV-modtager. Da Samsung QN95A også understøtter eARC, kan den sende lossless audio via HDMI tilbage til en kompatibel soundbar eller AV-receiver.

Skal jeg købe Samsung QN95A?

(Image credit: Samsung)

Køb den hvis …

… du ønsker dig suveræn HDR-ydelse

Fordelene ved Mini LED er tydelige, med det øgede antal af kontrollerbare zoner og overlegne dæmpningsalgoritmer med dybe sortniveauer og strålende highlights.

… du ønsker dig en omfattende smart-platform

Samsungs smart-platform er overlegen med alle de fantastiske streamingtjenester og masser af nyttige funktioner. Det hele er pakket ind i en veldesignet og brugervenlig menu.

… du vil have gode gaming-egenskaber

Samsungs fladskærme har længe været et førstevalg for gamere, og QN95A er ingen undtagelse med 9,2 ms signalforsinkelse, understøttelse af alle de nye funktioner og en nyttig Game Bar med hurtig adgang til alle indstillinger.

Køb det ikke hvis …

… du vil ha Dolby Vision

Samsung vil sandsynligvis påstå, at HDR-ydelsen er så overlegen, at der ikke er behov for Dolby Vision. Men det er svært at forsvare, når formatet bruges af de fleste streamingtjenester og understøttes af mange andre tv-producenter.