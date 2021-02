Bedste 8K-TV i 2021

De bedste 8K-TV'er har gjort det, der syntes umuligt for bare et par år siden: de har gjort, at et TV i 8K-opløsning virker som en god investering.

Du behøver ikke at spole så langt tilbage til, da 8K-fjernsyn syntes at unødvendige og urealistiske. Der var kun lidt eller intet 8K-indhold til rådighed, og teknologien (udnyttelse af fire gange antallet af pixels på et 4K-TV) var ikke i nærheden af at være noget, almindelige brugere var på udkig efter. Det faktum, at nutidens streaming-båndbredder ikke understøtter 8K-streams, gør også, at det ikke rigtig er noget, markedet er parat til.

Men takket være meget forbedrede opskaleringsteknikker, der sikrer, at selv indhold med lav opløsning kan se rigtigt godt ud på en 8K-skærm - såvel som den langsomme fremkomst af HDMI 2.1-understøttelse, som giver mulighed for 8K gennemgang fra spilkonsoller, har betydet at 8K-TV er blevet noget, der er blevet om ikke nødvendigt, så i det mindste et rimeligt fornuftigt køb, for dem, der ønsker at fremtidssikre deres hjemme-TV.

Det, der virkelig hjælper med 8K-TV, er selvfølgelig, at flere og flere tv-brands præsenterer 8K-TV'er som deres flagskibssæt - og i 2021 ser det ud til, at denne tendens fortsætter.

Der er en række 8K-modeller blandt dette års nye Samsung-TV, herunder det nyligt annoncerede Samsung Neo QN900 8K QLED-tv, brandets top-of-the-line TV i 2021 samt Samsung Neo QN800 8K QLED TV, som vi anser for at være det første 8K-TVfor mange tidlige købere. LG kommer også med to nye 8K.TV'er, LG Nano9Z QNED 8K TV, som er årets 'QNED'-TV med de bedste specs samt den lidt mere "almindelige" LG Nano9X-model med et 60Hz-panel.

8K-TV'er er ikke på nogen måde et nødvendigt køb, når man tænker på manglen på tilgængeligt 8K-indhold - især ikke hvis du handler i mindre størrelser (for eksempel 55-tommer 8K-TV'er). Der er dog argumentet om fremtidssikring, og hvis du vil have et 8K-TV med anstændige specifikationer, der holder de næste par år, indtil teknologien virkelig bliver mainstream, er det kun et af de bedste 8K-TV, der er gode nok.

Det er også værd at bemærke, at 8K-TV'er kun forbedres i de kommende år, og du kan indtil videre få et virkelig ekstraordinært 4K-TV til samme pris. Men tildem, der er lokket af den ultra-skarpe videoopløsning, som 8K lover, betyder væksten af ​​8K-TV'er på markedet fremkomsten af nogle virkelig topsæt, der skubber grænserne for opskalering, videokvalitet og AI-billedbehandling. Derudover kan 8K-TV'er muligvis blive sværere at undgå snart alligevel, da TV-brands er begyndt at gemme deres bedste teknologier til 8K-modeller - noget vi allerede ser, at Samsung gør for alvor.

Du finder vores udvalg af de bedste 8K-TV nedenfor, med tre TV'er på de sekundære pladser, der dog absolut er værd at overveje. Sørg for at tjekke tilbage løbende for at se, hvad der kommet af nyheder senere på året. 2021 er kun lige begyndt, og ​​verdens største TV-producenter har stadig til gode at lancere deres 2021-serier på markedet.

De bedste valg

Bedste 8K-TV: Samsung Q950TS 8K QLED Et 8K-vidunder fra 2020 24.999 kr. Læs mere hos Elgiganten hvidevarer og husholdning Ekstraprdinær opskalering Lyst med et detaljeret billede Dyrt - meget dyrt Mangler Dolby Vision

Samsung Q950TS var Samsungs flagskib 8K-TV sidste år, og mens shoppereogså kan vælge mellem to andre 8K QLED'er med lavere specifikationer og et antal 4K QLED'er, er det med dette TV, at Samsung virkelig prøver at imponere dig.

Resultatet? Vi er imponeret. Samsung fortsætter med at være førende, når det kommer til opskalering af HD- eller 4K-kilder til 8K, hvilket skubber de stædige, der synes, at 4K-indhold ser bedst ud på 4K-TV'er.

Samsung har også taget et langt og hårdt kig på sin lyd - hvilket var helt nødvendigt i betragtning af den mellemgode lydydelse fra 2019-seriern. Q950TS tilbyder ikke den spilskiftende lyd, som vi først håbede på, da vi så dens OTS+ højttalerarrangement på CES 2020, men dens følelse af skalering og volumen er stadig en meget passende premium-funktion til et premium-TV.

Designet med ingen ramme gør heller ikke noget - og selvom rammen ikke er helt væk som på som LG E9 OLED's 'flydende' glasskærm, har TV'et stadig et smukt design. Hvis du ikke har travlt, skal du dog vente, indtil vi har gennemgået og anmeldt 2021s Neo QN900 8K QLED for at se, hvordan dette flagskib er forbedret.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q950TS 8K QLED TV (på engelsk)

Andenplads: Sony Z8H/ZH8 8K TV Så godt, at 8K-opløsning kun er en bonus Lyse, farverige billeder Kraftig, detaljeret lyd Android TV kan være rodet Begrænset 8K-forbindelse

Som altid har Sony udgivet et virkelig stilfuldt, veludformet TV - det faktum, at det er 8K, er bare en bonus. Z8H/ZH8 Master Series OLED eksemplificerer alt, hvad der er så godt ved Sonys debut 8K-TV, Z9G/ZG9, og det til en drastisk lavere pris. Mens den tidligere model startede plangt højere, kan du få en 75-tommers version af den nye model til "kun" omkring 30.000 kr.

Med 2.500 nit lysstyrke ser HDR-billeder virkelig blændende ud, og Sonys tilgang til baggrundsbelysning betyder, at lysstyrken bevares med uovertruffen konsistens, mens det samtidig sikres, at skyggedetaljer ikke går tabt. Sammen med en fantastisk all-round ydelse kommer noget af den mest detaljerede, kraftfulde og rene lyd, vi har hørt fra et indbygget TV-lydsystem til dato.

Du finder HDMI 2.1-omend, men kun til en udgang - ret ringe sammenlignet med nogle andre TV-producenter. Manglen på VRR (variabel opdateringshastighed) og ALLM (auto low latency mode) ved lanceringen er imidlertid siden blevet rettet ved en firmwareopdatering.

Samsung indtager førstepladsen på grund af deres overlegne opskalering og flere 8K-kompatible indgange, men vi regner med, at du heller ikke bliver skuffet over dette alternativ.

Læs hele anmeldelsen: Sony Z8H 8K TV (på engelsk)

Prismæssigt bedste 8K-TV: Samsung Q800T QLED 8K-opløsning til 4K-pris Billigere Q950TS Fabelagtig opskalering Ingen Dolby Vision-understøttelse Farverne mangler til tider lidt

Samsung har beredt vejen for 8K-TV'er, og det gælder især med Q800T 8K QLED.

Samsung lancerede tre forskellige 8K QLED'er sidste år i stedet for kun et flagskib som i 2019. Det betød, 8K-kunder har mulighed for at vælge, hvor meget premium-TV de virkelig vil have.

Du betaler stadig betydeligt for denne 8K-skærm, men med en 65-tommers størrelse kan du spare omkring 7.000 kr. i forhold til et 75-tommer.

Det er ikke lige så iøjnefaldende som Samsungs 'rammefri' design, men billedet er stadig godt. Opskaleringen er stadig markedsledende, og selv HD-kilder ser utroligt detaljerede ud på denne 31 millioner pixel skærm, endnu bedre end på Samsungs 2019-modeller.

Black level-ydeevnen er også overraskende hårdtslående. Du vil ikke forveksle dette TV med OLED, da der stadig er nogle meget blanke sorte farver - stort set takket være den nye Samsung-teknologi, der omfordeler strømmen mellem dæmpningszoner for bedre at kontrollere mængden af ​​lys, der kommer igennem.

Q800T har også OTS (Object Tracking Sound), og selvom det ikke har så mange drivere som Q950TS, er det stadig en knaldgod lydoplevelse.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Q800T 8K QLED TV (på engelsk)

OLED-muligheden: LG Z9 8K OLED LG's tøvende ankomst indenfor 8K Dolby Vision og Atmos Stor lydoplevelse Mangler understøttelse af HDR10+ Kan ikke monteres på væggen

8K-opløsning på et OLED-TV? Indtil videre er det kun LG, der tør at gøre det.

At bringe disse to premium-teknologier sammen er intet mindre end et vidunder, og vi kan vidne om en strålende billedkvalitet, farver og skarp kontrast på OLED-niveau - med et bredt lydbillede, der gør, at lydoutputtet matcher dette ekstraordinære 8K-TV.

LG bedømmer sine 8K-TV'er lidt anderledes end konkurrenterne ved brug af en CM-måling (kontrastmodulation), der understreger individuelle pixelers evne til at skelne tydeligt mellem hinanden og LG lykkes helt sikkert med den målestok (alle deres 8K-TV'er overgår 90% CM, selvom basislinjen kun er 50%) mere end Samsung.

Det er en skam, at LG ikke rangerer højere på denne liste, men kombinationen af ​​en meget voldsom pris (ca. 200.000 kr.) på denne Z9 8K OLED-skærm og dens begrænsende størrelsesindstillinger (kun 88-tommer) har gjort dette TV til det mindst attraktive køb ud af de tre. SM99 NanoCell TV er også kun tilgængelig i en 75-tommers størrelse og giver ikke mulighed for meget fleksibilitet i forhold til købsmuligheder.

LG arbejder på at løse disse problemer med tre 8K-modeller tilgængelige i forskellige størrelser - uden tvivl til en pris, der er lidt lettere at fordøje - så vi må se i interesse, om LG kan kæmpe sig op på ranglisten. Da det kan være vanskeligt at få fat i et Z9, bør du muligvis vente på vores LG ZX 8K OLED-anmeldelse, før du køber.

8K-TV Spørgsmål og svar

Hvilken opløsning er 8K? 8K-opløsning måler 7.680 x 4.320 pixels, i alt 33 millioner pixels.

8K-opløsning måler 7.680 x 4.320 pixels, i alt 33 millioner pixels. Er 8K bedre end 4K? 8K-skærme har fire gange antallet af pixels, hvilket giver et stort spring op i detaljer fra 4K. Der er dog kun lidt oprindeligt 8K-indhold tilgængeligt, og virkelig lavopløsningsvideo har brug for meget dygtig efterbehandling for at se godt ud på en 8K-skærm.

8K-skærme har fire gange antallet af pixels, hvilket giver et stort spring op i detaljer fra 4K. Der er dog kun lidt oprindeligt 8K-indhold tilgængeligt, og virkelig lavopløsningsvideo har brug for meget dygtig efterbehandling for at se godt ud på en 8K-skærm. Hvad er native 8K? 'Native' 8K er video, der er filmet i 8K og formateret til at blive set på en 8K-skærm.

'Native' 8K er video, der er filmet i 8K og formateret til at blive set på en 8K-skærm. Kan man købe 8K OLED-TV? Ja: LG OLED Z9.

Hvem laver 8K-TV'er? I 2020 lancerede både Samsung og LG tre 8K-modeller, mens Sony, Hisense, TCL og Panasonic også er med på vognen. Alle gør det!

I 2020 lancerede både Samsung og LG tre 8K-modeller, mens Sony, Hisense, TCL og Panasonic også er med på vognen. Alle gør det! Er et 8K-TV dyrt? Åh ja. Men priserne vil falde, efterhånden som tiden går.

Åh ja. Men priserne vil falde, efterhånden som tiden går. Hvor stort er et 8K-TV? 8K-skærme er virkelig ikke det værd uden en skærm, der er stor nok til at se alle disse pixels: den mindste du finder er 55-tommers Samsung Q950R QLED.

8K-skærme er virkelig ikke det værd uden en skærm, der er stor nok til at se alle disse pixels: den mindste du finder er 55-tommers Samsung Q950R QLED. Kan det menneskelige øje se 8K? Teknisk set ja, men du bliver nødt til at sidde tættere på skærmen end med 4K for at se forskellen (via Stari).

