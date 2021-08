Anmeldelse: Samsung QN900A Neo QLED 8K TV

Neo QN900 QLED TV er et fantastisk tv, der sætter et nyt benchmark, når det kommer til avancerede fjernsyn. Det er meget lysere, og kanten forsvinder ind til nærmest ingenting. Selvom 8K-indhold er begrænset, giver Samsungs Multi-Intelligence AI-opskalering et bedre billede, mens vi venter spændt på, at denne opløsning erstatter 4K. Samsung giver noget af sit allerbedste, og det er selvfølgelig ikke helt billigt.

2-minuttes opsummering

Med en ny æra inden for fjernsynsteknologi har Samsungs Mini LED QN900A Neo QLED 8K TV en fantastisk billedkvalitet, ekstraordinær farve og lysstyrke, fantastisk lyd og dybdegående sorte farver - og alt sammen i bare én pakke med et smukt design.

Samsungs 'Quantum' mini-lysdioder er 1/40 tykkelsen af en almindelig lysdiode. Det betyder, at tusindvis af mindre lysdioder kan sidde meget tættere sammen, og det giver flotte og nøjagtige dæmpningszoner og sorte nuancer, hvor man praktisk taget ikke kan skelne mellem denne og en OLED i de fleste anmelderes øjne.

Selvfølgelig betyder det ikke, at Samsungs Neo QLED kan producere lys og farver på det enkelte pixelniveau som et OLED TV kan, men bare at den gør et lignende stykke arbejde, når det kommer til kontrast.

Ud over denne form for belysningsteknologi udmærker QN900A sig med hensyn til billedkvalitet. Den har en forbløffende god 8K-opløsning, som gør et fremragende stykke arbejde med at opskalere 1080p og 4K-indhold på grund af være den AI-baserede 'Neo Quantum Processor 8K'.

Gamere kan ikke andet end at elske QN900A på grund af dens mange nye funktioner som bl.a. understøttelse af 4K/120fps- eller 8K/60fps-gameplay via HDMI 2.1, Game Motion Plus og AMD FreeSync Premium Pro.

Det siger måske nok sig selv, men prisen på QN900A er næsten uoverkommelig dyr for de fleste mennesker - især modellen på 85 tommer, som vi kigger på her i anmeldelsen. De af jer derude, som har pengene, og som leder efter det bedste af det bedste lige nu, vil være ellevilde med at få fingrene i Samsungs QN900A Neo QLED 8K TV.

Pris og tilgængelighed

65-, 75- og 85-tommers modeller

Ny teknologi betyder, at prisen går hen og bliver premium

Kan købes hos alle de mest populære forhandlere i Danmark

Specifikationer for Samsung QN900A Neo QLED 8K TV Skærmstørrelser: 65-, 75-, 85-tommer | Tuner: Freeview Plus | 8K: Ja | HDR10: Ja | HLG: Ja | Dolby Vision/Atmos: Nej/nej | Panelteknologi: Mini LED (LCD) | Smart-tv: Samsung / Tizen OS | Buet: Nej | Dimensioner: 2140 x 1872 x 1053 mm (85-tommer uden stander) | Vægt: 43 kg (uden stander) | 3D: Nej | Input: 4x HDMI 2.1 (1x eARC), 3xUSB, 1xRF, ethernet | Output: 1x optisk

Med ankomsten af QN900A-modellerne er Samsung i virkelig trådt ind i en ny kategori af tv'er, som giver deres avancerede 8K-skærm en super Mini LED-opdatering. Det er dog også grunden til, at Samsungs Neo QLED 8K-modellerne ikke er billige.

QN900A-serien starter ved priser omkring 26.999 kroner for en 65-tommer model, mens de større modeller ligger på 34.159 for 75-tommer og helt op til omkring 74.999 kroner til 85-tommer, som vi har anmeldt her.

Samsung QN900A Neo QLED 8K TV-serien kan allerede købes nu hos flere forskellige danske forhandlere.

Et tæt kig på QN900As ultratynde ramme. (Image credit: TechRadar)

Design

Smukt design uden ramme

Minimal stativ med monterbar One Collect-kasse

Belægning mod refleks er ikke super effektiv

Når man ser tv'erne for første gang, er det svært ikke at lade sig forbavse af QN900A's skarpe minimalisme. Man kan se, at designet er skabt med fokus på, at alt andet omkring det indhold, du ser, skal gøres så usynligt som muligt.

Den første ting, du bemærker (eller rettere måske ikke bemærker) er tv'ets næsten ikke-eksisterende ramme, der er reduceret til mindre end én millimeter (0,9 mm for at være helt præcis). Det er gjort muligt med en ny og eksklusiv matrixeringsteknologi. Det betyder kort sagt, at den mindsker mellemrummet mellem det sted, hvor pixels i kanten af skærmen slutter, og det sted, hvor rammen begynder.

Den næste ting, du sandsynligvis vil undre dig over, er, hvor QN900A's højttalere gemmer sig henne, da de ikke er synlige foran. Faktisk kan tv'ets højttalere kun ses langs dets venstre og højre kant, og så har de et 80W 6.2.2-kanalsystem (det er i alt ti højttalere).

QN900A's højttalere er kun synlige fra siden. (Image credit: TechRadar)

QN900A's stativ er ikke nogen undtagelse i tv'ets ellers utroligt smukke desing. Det er slankt, fladt og centreret, og det betyder, at du kan placere fjernsynet på steder uden brede overflader.

Ligesom med alle de andre premium-fjernsyn, Samsung har produceret de seneste par år, prøver QN900A at reducere rodet med en separat One Connect-boks, der har alle fjernsynets porte med undtagelse af en enkelt.

Det er stadig et mere praktisk alternativ end at skulle tilslutte flere kabler til bagsiden af selve tv'et (især hvis du gerne vil montere det på væggen), og QN900A giver den ekstra bonus, at du kan tilslutte One Connect-boksen direkte til bagsiden af stativet, hvis du ikke har et godt at skjule den.

HDMI 2.1 understøttes på tværs af alle fire af tv'ets HDMI-porte, og en har også eARC-understøttelse. Der er også 3x USB 2.0-porte, 1x ethernet, 1x optisk udgang og en RF-antenneindgang.

Samsungs One Connect-boks monteret på QN900A-stativet. (Image credit: Future)

Hvis vi skal sætte en finger på noget ved designet, så må det være, at QN900A's skærm kan være ret reflekterende, hvis rummet er meget oplyst. Selvom tv'et kan prale af et lag med antirefleks, virkede det næsten umuligt at tage billeder af apparatets sorte farver, uden at lyset fra et nærliggende vindue blev reflekteret tilbage.

Ellers er Samsungs QN900A Neo QLED 8K et fjernsyn, der går forrest med design. Med rammer, der er næsten forsvundet, men som stadig indeholder højttalere, der kun er synlige fra siden, og et minimalistisk stativ kan man ikke andet end at tage hatten af for QN900A's design. Det er klart noget, som andre tv-producenter bør prøve at leve op til.

Sådan ser QN900A's stativ ud forfra. (Image credit: Future)

Smart TV (Tizen OS) og fjernbetjening

Hurtigt og velkendt Tizen-baseret operativsystem

Mest populære apps

Fjernbetjeningen behøver ikke batterier

Hvis du har ejet eller brugt et Samsung-tv i de seneste år, ved du mere eller mindre, hvad du kan forvente af QN900A's smarte Tizen-baserede operativsystem.

Med bare ét tryk på startknappen på din fjernbetjening kan du se dine yndlingsapps og andet dukke op fra displayets nederste kant i en horisontal linje.

Når du kører gennem disse, popper der flere oplysninger op over den første række apps. Hvis du f.eks. er over en streamingtjeneste som Netflix, får du et overblik over dine senest viste programmer og film, så du kan fortsætte direkte fra din startskærm.

(Image credit: TechRadar)

Du får naturligvis alle de mest populære apps og tjenester på Samsungs OS, og der er en dedikeret sektion, hvor du får flere forslag til apps, som du kan installere.

Derudover kommer QN900A's fjernbetjening med knapper, hvofra du hurtigt kan starte Netflix og Amazon Prime Video.

Designet på Neo QLED 8K's fjernbetjening ligner, hvad Samsung har haft med sine andre fjernsyn over de sidste par år, med med én stor forskel - den nye fjernbetjening behøver ikke længere batterier, men har i stedet et nyt panel på bagsiden, der kan at absorbere lys - både naturligt og kunstigt - som den bruger til at oplade.

Valget om at droppe batterier er ikke kun godt for miljøet, det har også gjort selve fjernbetjeningen utrolig let og behagelig i hånden. Du skal dog vænne dig til at placere fjernbetjeningen med forsiden nedad, når du er færdig med at bruge den.

(Image credit: TechRadar)

Præstation

Fremragende klarhed og farve

Lysstyrke, der langt overstiger, hvad OLED-tv kan

OLED-lignende kontrast uden alle ulemperne

Som vi nævnte tidligere, har Samsung Neo QLED-fjernsyn LED'er, der er reduceret til 1/40 af deres traditionelle størrelse, og som giver mulighed for en enorm opgradering både for de lyse og mørke områder på skærmen.

Da lysdioderne er langt mindre, skaber de langt mere præcision, så lyse områder på skærmen ikke går over og forstyrre de mørkere områder. Du vil have klar definition og skarber farver.

Vi tjekkede det ved at starte den fantastiske dokumentarserie 'Vores planet' på Netflix. Det første, vi så, var et billede af Jorden fra månen, hvor vi kunne se alle de bittesmå, glitrende stjerner omgivet af rummet dybe sorthed. Vi var utroligt imponerede over, hvordan en skærm, der ikke er OLED, kunne skabe så smukt et billede.

Vi hoppede lidt frem i dokumentaren, hvor vi så grøn regnskov med maleriske bjerge i baggrunden. Detaljerne på skærmen var fænomenale, og vi fik en intens klarhed, der så sensationel ud i betragtning af dens 4K. På mange måder beviser det også, at indhold produceret direkte i 8K ikke er strengt nødvendigt i øjeblikket.

(Image credit: TechRadar)

Den næste ting, vi tjekkede ud, var Robert Rodriguez' visuelt spektakulære Alita: Battle Angel i Ultra HD. Vi blev igen super imponerede over, hvor skarp og ren filmen så ud på QN900A, som giver en helt utrolig mængde detaljer, rige farver og sorte dybder.

Skærmen kan jo naturligvis ikke være helt så skarp som bedre skærmmodeller, og du kan måske opleve, at lyste kan "løbe over" i de mørkere områder.

På billedet nedenfor ser du et eksempel på det, hvor hendes lyse brystplader skinner lidt over i den sorte bjælke nederst på skærmen. Selvfølgelig lagde vi ikke rigtig mærke til dette andre steder, så det virkede også lidt som om, at den her scene var lidt en undtagelse. Alligevel viser det, at selv med Mini LED'er kan der stadig forekomme sådanne ting.

(Image credit: TechRadar)

Et af de helt store salgsargumenter for tv med 8K er, hvor godt det håndterer opskalering. og heldigvis gør QN900A et rigtig godt stykke arbejde, når det kommer til krystalklart indhold uden kunstige udjævninger. Kig fx på billedet af Alita ovenfor som et eksempel: Her får du et rent og skarpt billede, men alligevel kan du stadig skelne det fine, filmlignende korn.

Med Samsungs Multi-Intelligence AI-opskalering kunne QN900A konsekvent producere flotte billeder. Vi påstår ikke, at den kan få 4K-indhold til at ligne 8K, men den fik det til at se bedre ud end Ultra HD - selv når man gik helt tæt på.

(Image credit: TechRadar)

På tv med 8K sidder pixels meget tættere, så de kan være sværre at skelne fra hinanden end på et 4K-tv. I vores tests så vi indhold fra en række forskellige kilder, bl.a. 480p-afsnit af Gargoyles på Disney Plus og 1080p-afsnit eller Brooklyn Nine-Nine på Netflix for at se, hvordan QN900As opskalering klarede sig.

Selvom man ikke kan stille meget op med noget af det ældre indhold, der kommer i standarddefinition, var vi glade for at se, at det ikke så specielt udstrakt eller uklart ud på den ellers enorme 8K-skærm.

Moderne 1080p-indhold så dog helt fantastisk ud. Når man tænker på, at en FHD-pixel er strakt ud over 16 pixels på et 8K-tv, er Samsungs AI-drevne Neo Quantum Processor 8K-chip nødvendig, så den kan indsætte de ekstra pixels sammen på en måde, der virker både ren og naturlig, så du undgår uklarheder.

Selvom vi ikke kunne teste indhold med 4K/120 Hz under vores gennemgang, tog vi et kig på en række 8K/60fps-testvideoer og fandt ud af, at QN900A gav overordnet god bevægelse med minimal forstyrrelse (der var kun et par tilfælde, hvor vores wi-fi ikke kunne følge med).

Lyd

Overraskende god lyd, indbygget

Objektsporingseffekt god, men ikke helt 3D

Soundbar er stadig den bedste måde at opnå virkelig fordybende lyd på

Selvom du kan kombinere tv'et her med en soundbar (fx Samsungs nye Q950A), valgte vi her at sætte fokus på Neo QLEDs indbyggede lydsystem, så vi virkelig kunne få en forståelse for, hvor godt det egentlig er.

Som diskuteret tidligere er QN900A's højttalere integreret i tv'ets venstre og højre side. Du finder ikke lyd, der råber bag på dette fjernsyn, men Samsungs meget berømte funktion Object Tracking Sound Pro gør et godt stykke arbejde med at bringe dybde til lyden på det, du ser. Du får en fornemmelse af, at lyden bevæger sig med billedet.

Selvom de indbyggede højttalere klarer sig helt utroligt godt, så kan de stadig ikke matche en ægte Dolby Atmos-kompatibel soundbar eller hi-fi-opsætning, når det kommer til at levere et virkelig overbevisende tredimensionelt lydbillede.

På trods af dette tilbød Samsungs Neo QLED 8K-tv i topklasse en langt bedre lydoplevelse, end vi havde forventet.

Køb det, hvis...

Du vil have det bedste tv på markedet lige nu

Med det nyeste inden for Mini LED-belysningsteknologi, enestående billedkvalitet og imponerende lyd er Samsungs QN900A Neo QLED 8K det nye benchmark for, hvad et fjernsyn skal .

Du vil have det flotteste tv på markedet

Med sin næsten usynlige ramme og højttalere samt sit flotte og minimalistiske stativ er QN900A et tv, hvor design er i top. Nu må vi se, om konkurrencen kan følge med.

Du vil have et fjernsyn, der er fremtidssikret

Samsung QN900A Neo QLED 8K-tv har ikke kun de nyeste HDMI 2.1- og eARC-funktioner, men det kan også passe gamere, der for nylig har investeret i en næste generations konsol eller en vild gaming-pc.

Køb det ikke, hvis...

Du prøver at spare penge

Fordi tv'et her kan prale af den nyeste Mini LED-belysningsteknologi, uovertruffen design og alle de nyeste avancerede funktioner, er det nok heller ikke en overraskelse, at Samsungs QN900A Neo QLED 8K er seriøst dyrt - selv for den mindste mulighed. Køb ikke modellen, hvis du vil spare penge.

Dine omgivelser til tv'et er meget lyst

På trods af en antirefleksbelægning synes vi, at skærmen på Samsungs QN900A ret reflekterende, og det gav genskær fra lamper og vinduer i vores test.