Anmeldelse: Samsung QN95B Neo QLED 4K TV

Samsung skabte mini-LED-belysning for første gang i 2021 med spektakulære resultater: Samsung QN95B Neo QLED-tv'et leverer store forbedringer i kontrast, baggrundslyskontrol, opskalering, farve og HDR-venlig lysstyrke. Hvis du vil have et tv, der er i stand til at låse op for de stærkere dele af HDR, som andre tv'er bare ikke kan nå, er der ikke noget andet 4K-tv, der kan dette lige så godt, især hvis du vil have et tv, der skal være i et lyst rum.

Samsung skabte mini-LED-belysning for første gang i 2021 med spektakulære resultater: Samsung QN95B Neo QLED-tv'et leverer store forbedringer i kontrast, baggrundslyskontrol, opskalering, farve og HDR-venlig lysstyrke. Hvis du vil have et tv, der er i stand til at låse op for de stærkere dele af HDR, som andre tv'er bare ikke kan nå, er der ikke noget andet 4K-tv, der kan dette lige så godt, især hvis du vil have et tv, der skal være i et lyst rum.

Et minuts gennemgang

Samsung QN95B Neo QLED's design har det samme såkaldte Infinity-tema som sin forgænger, det meget roste Samsung QN95A, med en ramme der knap nok eksisterer rundt om skærmen og en slank bagside, der er lige så flad som fronten, hvilket skaber en slående monolitisk effekt. Udseendet sætter en passende premium, banebrydende tone.

Billedkvaliteten er fantastisk - virkelig overvældende god til tider. Forbedret behandling og baggrundslysstyring leverer markante forbedringer i de fleste billedområder til den allerede imponerende indsats fra QN95A Mini LED-debutanten, med mere lysstyrke og bedre skyggedetaljer, der især fanger øjet.

Billedkvaliteten holder meget bedre på tværs af både spil og video, og selvom lyden ikke udmærker sig lige så meget som billedet gør, gør Object Tracking Sound teknologi det bedre.

Den dårlige nyhed? Samsungs fornyelse af sit Tizen smart-system er et fejltrin, der tilføjer unødvendige komplikationer og nogle uhensigtsmæssige designbeslutninger til sin rene og engagerende forgænger. Samlet set er billedforbedringerne dog så uimodståelige, at en smule smerte på smartfronten, og endda ret mange smerter på tegnebogens front, ikke kan forringe vores indtryk af dette spektakulære tv.

Pris og tilgængelighed

Fås i skærmstørrelserne 55, 65, 75 og 85 tommer

55-tommeren koster 14.999 kr. og 65-tommeren koster 18.999 kr.

Priserne på 75 og 85 tommer er endnu ikke offentliggjort

QN95B er Samsungs flagskib 4K TV, hvilket gør det til et nøgleprodukt i mærkets 2022-serie.

65QN95B's flagskibsstatus kommer dog med temmelig udfordrende priser knyttet. Som referenceramme er det en del dyrere end LGs 65-tommer OLED65C2 - selvom det afgørende er, at det faktisk er lidt billigere end LGs nye premium OLED65G2.

(Image credit: John Archer)

Design

Mini-LED-skærm med ultratynde kanter

Monolitisk, minimalistisk skulptur

One Connect box fastgøres på bagsiden af stativet

Samsungs Infinity designkoncept fortsætter med de nye QN95B-modeller. Faktisk er den minimalistiske tilgang blevet forfinet ved at gøre bagenden slankere, end den var på sidste års QN95A. Kanten omkring skærmen fortsætter med at være så slank, at du næsten ikke kan se den, når du kigger direkte på fjernsynet, og den monolitiske form, hvor bagsiden er næsten lige så flad som fronten, er både slående at se på og booster skærmens potentiale til at hænge på væggen.

Hvis du hellere vil lade den sidde på et møbel, leveres den med et behageligt kraftigt, centralt monteret metalpladestativ. Bemærk dog, at montering af dette stativ er en besværlig forretning, der involverer masser af skruer og endnu mere forsigtighed.

QN95B's minimalistiske tilgang forværres af fraværet på tv'ets karrosseri af nogen forbindelser med en enkelt port til tilslutning af en ekstern One Connect box. At kunne sende strøm såvel som billede og lyd til TV'et med et enkelt sølvfarvet kabel virker naturligvis som en fornøjelse, når det kommer til at holde en masse kabler væk fra sådan en selvbevidst minimalistisk skærm.

One Connect boksen er markant slankere og lettere end sidste års version, og den måde, du kan sætte den fast på bagsiden af den vinklede hals, der fastgør skærmen til standpladen, er et fantastisk fint touch.

Tilslutningerne inkluderer fire HDMI'er, som alle heldigvis kan håndtere de nyeste spilfunktioner i 4K-feeds ved 120Hz opdateringshastigheder og variable opdateringshastigheder. VRR-understøttelsen strækker sig til Freesync Premium Pro (OLED-skærme er i øjeblikket begrænset til Freesync Premium) og Nvidia G-Sync også, selvom det ikke er officielt angivet. Det er også værd at tilføje, at QN95B's billedhastighedsunderstøttelse nu strækker sig til 144Hz, på linje med de fleste premium pc-skærme.

QN95B leveres med to fjernbetjeninger: en standard, temmelig plastikagtig tung en og en meget slankere, mindre tung og mere smart en. Sidstnævnte har et solpanel på bagsiden, så du aldrig behøver at skifte batterier - fremragende.

(Image credit: John Archer)

Smart TV (Tizen)

Samsungs Tizen-system får et nyt udseende (desværre)

Omfattende app support

Men ingen Freeview Play

Samsung har fuldstændig fornyet sit smart interface og system i sine 2022-tv'er ... men vi ville ønske, de ikke havde gjort det. Vi vil ikke dække alt det, der bekymrede os om den nye Tizen TV-grænseflade her af frygt for, at du mister interessen, før du kommer til de altafgørende ting om billed og lyd.

For at give dig en smagsprøve på, hvad der foregår, inkluderer vores klager skiftet fra en tidligere kompakt startmenu, hvor kun en række eller to ikoner blev overlejret, til en startside i fuld skærm, der reducerer det du ser til et lille vindue og bombarderer dig med forvirrende mængder af muligheder. Den øverste tredjedel af skærmen er dybest afsat til reklamer. Der gives prioritet til indholds'hylder', der fokuserer på indhold, som der næppe er nogen, der bekymrer sig om, og der er ingen dedikeret til specifikke streaming platforme. Der mangler en evne til at tilpasse rækkefølgen, og der er nogle forfærdeligt akavede og ulogiske forbindelsesveje mellem opsætningsmenuerne og indholdsmenuerne.

På en mere positiv side, fortsætter Samsung med at understøtte stort set alle streaming apps, og stemmegenkendelsessystemer er stærke, hvilket giver dig en genvej til tv'ets smart-apps, direkte indholdslinks og opsætningskontroller.

Billedkvalitet

Banebrydende HDR-afspilning

Fantastisk kontrast og baggrundslys kontrol

Ultra levende farver

Lad os starte dette afsnit med lidt baggrund om QN95Bs teknologi, begyndende med dets brug af mini LED-belysning. Dette erstatter de tykke gamle LED'er, de fleste LCD-tv'er har brugt i årevis, med nogle meget mindre, hvoraf langt flere kan monteres på skærmen for i høj grad - potentielt i hvert fald - at øge graden af den lysstyring, som et LCD-tv kan give.

QN95B har dog ikke ændret hverken antallet af Mini LED'er eller antallet af dæmpningszoner (720) fra sin forgænger i 2021. Dette kan virke lidt skuffende ved første øjekast. Det er dog værd at huske på, at 720 separat kontrollerede dæmpningszoner faktisk er et stort antal efter standarderne i en LED-verden, hvor almindeligt full array med lokale dæmpnings-LED-sæt ofte leverer dæmpningszoner omkring 10 frem for 100.

Denne diskussion bringer os også til, hvad vi ville sige er QN95B's vigtigste nye billedfunktion: Shape Adaptive Light Control systemet. Dette gør det muligt for den lokale dæmpning at indsnævre eller udvide intensiteten af lyset, der føres ind i et billede af hver dæmpningszone, hvilket gør det muligt at levere mange flere nuancer i den måde, lyset spiller mellem hver zone. Så hvis f.eks. en zone af et billede har et lyst centrum og mørke kanter, bør det nye lyssystem være i stand til at opretholde høj lysstyrke i midten, mens det får lyset til at falme ved de mørkere kanter.

Dette nye trick fungerer fantastisk godt. For det første forsvinder backlight blooming rundt om lyse genstande, som skiller sig ud, praktisk talt. Samsungs første mini-LED TV sidste år var allerede gode i denne henseende, men QN95B er på et andet niveau. Dette var især sandt, når vi spillede. Med QN95B er blooming næsten lige så ikke-eksisterende i Game mode, som i videotilstand, hvilket får spilverdener til at se meget konsekvente og medrivende ud.

The new slimmed-down One Connect Box (Image credit: John Archer)

Den bedre lysstyring gør også underværker på QN95B's præsentation af skyggedetaljer. Med sidste års QN95A havde mørke områder en tendens til at se ret hule og tomme ud, når man brugte alt undtagen Filmmaker picture mode, men her leverer selv Standard forudindstillingen for det meste mørke scener med en bemærkelsesværdig (efter LCD-tv-standarder) kombination af rig, dyb sort farver og toner og masser af de subtile skyggedetaljer, der bringer mørke scener til live.

Der kan stadig være en smule udfordringer med skyggedetaljer i de mest ekstreme mørke scener i Standard mode. For eksempel i scenen i 'It' Chapter One, hvor kameraet brat klipper fra et billede af Patrick Hockstetter med en lighter i kloakken til et ekstremt mørkt billede af en gruppe zombier i meget lav baggrundsbelysning. Det bliver så mørkt, at silhuetterne næsten forsvinder i total sorthed. Ekstreme skift i lysstyrke som dette kan også forårsage ret mærkbare forsinkede 'korrektioner' i basis lysstyrkeniveauer.

Overordnet set forekommer denne slags hændelser i Standard mode nu kun under meget sjældne og ekstreme forhold - også meget sjældnere, end de gjorde med 2021's QN95A-modeller.

Samsungs Al Machine learning system er blevet forbedret igen, så QN95B trækker nu på know-how fra ikke mindre end 20 image-analyzing neural networks, med sin egen processor, der vælger de bedste resultater for et givet billedscenarie fra den enorme database viden, som neural networks giver.

Den ekstra processorkraft i 65QN95B får billedbehandlingen op fra 12 til 14 bit (selvom panelet forbliver native 10-bit), hvilket vi formoder også er i det mindste delvist årsag til de forbedringer i skyggedetaljer, som vi har bemærket.

Det gør også noget for skærmens fantastiske farver. Spektakulært rige, levende toner ser nu både mere konsekvent naturlige og afbalancerede ud, end de gjorde på QN95A, selv når du bruger Standard picture preset, men indeholder også niveauer af skygge og lys nuancer, som du næppe ville tro var muligt fra en ikke-selvudsendende skærmteknologi.

65QN95B's billeder er også fænomenalt skarpe. Samsung TV'er har altid været kendt for virkelig at vise detaljerne og teksturen i 4K-billeder, men denne aggressivitet har nogle gange ført til problemer såsom overdrevet støj og dobbelt kanter. Med 65QN95B forbliver den ekstreme klarhed og detaljerne dog, men det føles mere organisk og naturligt, end det gjorde med QN95A.

(Image credit: John Archer)

Det er et vidnesbyrd om, hvor gode 65QN95B's billeder er, at vi er nået så langt uden overhovedet at nævne deres lysstyrke, på trods af at dette både er det mest øjeblikkeligt tydelige af de mange talenter, og det der uden tvivl adskiller 65QN95B mest fra de mange fantastiske rivaler, vi sandsynligvis kommer til at se i 2022.

Vi målte 2882 nits maksimal lysstyrke på et hvidt HDR-vindue, der dækkede 10% af skærmområdet i Dynamic mode. Dette falder til 2200 nits i Standard mode og 2015 nits i Filmmaker mode. Men disse er stadig astronomiske tal efter nutidens tv-standarder. De allerlyseste OLED-tv'er topper for eksempel ved 1000 nits.

Som du nok håber på, gør den store mængde lysstyrke underværker med det ekspansive lysområde af HDR-indhold, og kortlægger det til panelets muligheder uden at skulle klippe detaljer fra de lyseste peaks eller 'remap' HDR luminance levels som mindre lyse skærme er nødt til med noget HDR-indhold.

Glem ikke, midt i denne snak om ekstrem lysstyrke, at QN95B, takket være dens forbedrede mini-LED og local dimming engine, også er i stand til at producere nogle af de dybeste, reneste sortniveauer, vi nogensinde har set på et LCD-tv.

Gaming ydeevne

QN95B's ydeevne som gaming skærm er langt over QN95A's. Reduktionen af blooming, der er bemærket tidligere, opnås, samtidig med at den leverer en markant bedre kontrast i mørke områder samt mere konsekvente levende farver. Samsung ser ud til at have overtalt AMD til at være en smule mere fleksibel med sine Freesync Premium Pro krav også, hvilket giver meget stærkere, mere tilfredsstillende resultater, der føles langt bedre egnet til styrkerne ved Samsungs panel, end de var på QN95A.

Spiltilstanden får også inputlag ned til kun 10,4 ms - et fremragende resultat. Selvom Samsung praktisk har givet muligheder - tilgængelige fra en nyttig ny Game Dashboard shortcut menu - for at tilføje lidt mere inputforsinkelse til gengæld for lidt motion processing med spil, der ikke er så afhængige af responstider.

Hvis man ser på tv'et fra siden, afsløres dog noget af den backlight blooming, som skjules så godt, når man ser på det forfra. Standard preset kan forårsage mindre gnister i nogle meget små detaljer og lejlighedsvis kan en mørk scene se lidt lysere ud, end den burde, og afsløre noget støj, der burde have været skjult.

Mens QN95B understøtter formaterne HDR10, HLG og HDR10+, nægter Samsung desværre stadig at omfavne Dolby Vision formatet. På trods af, at dette nu er tilgængeligt på de nyeste Xbox-konsoller samt pc'er, 4K Blu-rays og masser af streamet indhold.

Endelig ser det ud til, at det tager lidt længere tid for skærmen end nogle andre at varme op, hvilket betyder, at især gamere kan opleve mild udtværing, selv i 120Hz, i et stykke tid efter først at have tændt det.

(Image credit: John Archer)

Lydkvalitet

Som du ville forvente af Samsungs flagskib 4K TV for 2022, har QN95B en premium version af Samsungs Object Tracking Sound system, som placerer højttalere rundt om tv'ets ramme for at skabe et større lydbillede og placere effekter mere præcist i og omkring et film mix.

Som vi har håbet på, siden OTS først blev afsløret, har Samsung nu indgået partnerskab med sit OTS-system med indbygget Dolby Atmos decoding.

Som forventet giver denne kombination af OTS-højttalerarrangementet og Dolby Atmos de bedste lydresultater fra QN95B. Lydscenen ser ud til at udvide sig lidt i størrelse, og lydeffekter er placeret ret præcist inden for den lydscene. Der er endda en lille mængde vertikalitet til præsentationen.

Lyden ser ud til at skubbe en anelse frem af skærmen og vende den ret opslugte, bagudvendte lyd fra QN95A, og højttalerne er følsomme nok til at udvælge selv de mest subtile detaljer i et mix. Vokaler præsenteres med autoritet og kontekst, ligesom de typisk er placeret præcist nok til at matche med talerens mund.

Bassen føles dog en smule komprimeret og begrænset, på trods af tilstedeværelsen af en række store drivere, der skyder ud af TV'ets bagside, og der er ikke helt nok påvirkning eller tilstedeværelse fra lyden til at gøre det til en af de bedste.

Det er dog værd at tilføje, at QN95B kan indgå i partnerskab med Samsungs nyeste soundbars, så højttalerne på de to enheder kan forene kræfterne for at levere en større og mere detaljeret lydscene.

Skal jeg købe QN95B Neo QLED TV?

(Image credit: John Archer)

Køb det hvis…

Du vil have de lyseste, mest kraftfulde HDR-billeder i byen

Med sin ekstreme lysstyrke og livlige Quantum Dot-farvesystem leverer QN95B en blændende demonstration af, hvor stor en forskel HDR kan gøre for billedkvaliteten.

Du er en gamer

Med sine fire fulde v2.1 HDMI'er, der understøtter 4K/120Hz og variable opdateringshastigheder, nyt Game Dashboard og hurtig responstid, leverer QN95B en fænomenal spiloplevelse.

Du ønsker ikke, at dit tv skal ødelægge din indretning

Med sin forbløffende smalle ramme, slanke bagside, monolitiske form og et Ambient mode, der kan afspille kunstværker eller fotos på skærmen, når du ikke ser fjernsyn, kan QN95B faktisk forbedre i stedet for at ødelægge et stilfuldt rum.

Køb det ikke hvis…

Du elsker Dolby Vision

Intet Samsung-tv understøtter den ekstra farve og kontrast performance, som Dolby Vision kan tilføje til HDR playback.

Du ønsker et fleksibelt, hjælpsomt smart system

Samsungs nye Tizen interface er i øjeblikket et stort skridt i den forkerte retning, og bombarderer dig med indhold og muligheder, du ikke ønsker, og fjerner de tilpasningsmuligheder, du måske har brugt for at gøre det bedre.

Pengene er få

Selvom det er i samme boldbane som konkurrerende premium-OLED-tv'er, er QN95B's pris stadig meget høj for et 65-tommers tv, hvor godt det end måtte være.