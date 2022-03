Sony Bravia A95K QD-OLED TV er et fantastisk 4K-tv. Med et smukt design og høj lysstyrke HDR med ekstrem farvedybde, gør det fuld brug af sit innovative QD OLED-panel. Indtil videre vurderer vi det som en tidlig kandidat til årets bedste skærm...

Sony Bravia A95K QD-OLED TV er et fantastisk 4K-tv. Med et smukt design og høj lysstyrke HDR med ekstrem farvedybde, gør det fuld brug af sit innovative QD OLED-panel. Indtil videre vurderer vi det som en tidlig kandidat til årets bedste skærm...

Sony er den første tv-producent til at vise et QD-OLED (Quantum Dot OLED) TV. Master Series Bravia A95K er flagskibet for Sony 2022 TV range, og det skubber til grænserne for, hvad der er muligt, når det kommer til absolut billedkvalitet.

Vi har haft et tidligt kig på det, og det imponerede os virkelig!

Baseret på en tidlig demo (en pre-produktionsmodel, skal det understreges), afholdt på Sonys Weybridge HQ i Storbritannien, kan vi bekræfte, at det leverer et højere niveau af lysstyrke og større farvevolumen end standard OLED-paneler.

Skærmen har også en opgraderet version af mærkets Cognitive Processor XR-processor, tunet til at udnytte potentialet i QD OLED-paneler, og en revideret version af Sonys Acoustic Surface Audio+ teknologi.

Så lever det op til forventningerne? Indtil videre gør det absolut.

Pris og tilgængelighed

Sony har endnu ikke officielt bekræftet prisen på A95K. Men som en boldbane forventes skærmen, der leveres i 55 og 65 tommer skærmstørrelser, at blive lanceret til henholdsvis omkring 20.500 kroner og 27.500 kroner.

Dyrt? Absolut, men det ville vi også forvente, især i betragtning af, at teknologien er ny, og produktionsudbyttet næsten helt sikkert vil være relativt ringe.

Hvad angår tilgængelighed, er det rimeligt at forvente en udrulning engang mellem april og juni, men med forsinkelser på forsendelse er det muligvis ikke tilgængeligt i nogle områder før senere på året.

(Image credit: Steve May)

Design og funktioner

A95K har bestemt et flot udseende. Panelet minder om Sonys originale A1 OLED, som havde et lignende tilbagelænet monolit design; det viste sig, at der var splittede meninger om dette blandt køberne dengang. Der er ikke noget synligt stativ, der holder glasset op, og kun en tynd kant, der omgiver billedet. Skærmen sidder praktisk talt i niveau med jorden. Kig rundt om ryggen, og du vil se modvægt støtten, der gør alt arbejdet.

Der er 3 graders tilbagelæning på denne model, hvilket indikerer, at den skal placeres på lave AV-møbler for den bedste betragtningsvinkel. Der er en alternativ installationsmulighed, hvor stativet kan vendes, hvilket gør det synligt forfra. Ideen her er, at du kan skubbe det tættere på en væg, hvis det kræves.

Alle indgange og udgange er skjult bag dæksler på bagsiden, hvilket sikrer et slankt udseende fra enhver vinkel. Det er væsentligt, at kun to af skærmens HDMI-indgange er i stand til at understøtte high-frame-rate 4K/120fps gameplay.

Sættet kommer med en ny slim premium fjernbetjening, som er aluminium og baggrundsbelyst. Når du tager den op, lyser tasterne. Det er en flot tryllestav med dedikerede taster til streamingtjenester.

I kassen er der også Sonys nye Bravia Cam, som forbindes magnetisk øverst på skærmen og tilbyder avanceret videokamera funktionalitet.

Ydeevne

Lang historie kort: QD-OLED panelteknologi lever op til forventningerne.

Til sammenligning blev et 65-tommer A95K tv placeret ved siden af et 2021 A90J OLED, som slet ikke er ringe. For en visuel reference til indhold var en ærværdig Sony BVM-X300 pro mastering-skærm.

Mens QD-OLED er en videreudvikling af den velkendte OLED-skærmfamilie, er det værd at bemærke, at de er ret forskellige med hensyn til struktur: Der er ingen krav om hvid sub-pixel, som bruges i OLED-paneler populært af LG Display, for at tilføje lysstyrke, men begrænser den teoretiske dybde af farver, der er mulige.

I stedet tillader et kvantepunktfilter QD-OLED-panelet at kombinere høj lysstyrke med en ekspansiv farvevolumen. Kort sagt kan Sony A95K levere sensationelt dybe, livlige røde og herlige grønne farver.

Vi testede det nye panel på vores demo med scener fra Cruella (primært for at vise farvetroskab) og Monster Hunter (for at afsløre sort-niveau ydeevne og banding/gradation evner). I den brugerdefinerede billedforudindstilling viste A95K et næsten identisk match med pro mastering-skærmen i alle test.

Mens A95K tydeligt klarede sig bedre end sidste års ikke QD OLED-model, var forskellene subtile ved brug af forudindstillingen.

Dagen før havde vi tilfældigvis kigget på LGs indkommende G2 OLED, med LG Displays seneste OLED-panel med varmeafledningsteknologi - og den model udviste lignende fordele i forhold til dens 2021-familie. Ville Sony QD-OLED og LG G2 være så langt fra hinanden i deres respektive indstillinger? Vi har ikke haft dem side om side, men det formoder vi ikke.

(Image credit: Steve May)

Der hvor QD-OLED'en virkelig begyndte at føre, var da Sony viste det i Standard og Vivid modes! Skræddersyede demo-optagelser af et landbryllup så sensationelt ud.

I standardtilstand begyndte A95K's billeder virkelig at poppe, ikke så meget med hensyn til HDR-højdepunkter, men generelt gennemsnitligt billedniveau. A95K har en klar fordel i forhold til almindelige OLED-tv'er i denne henseende, og placerer QD-OLED som et levedygtigt lyst værelse/stue alternativ til de bedste LED-modeller.

På samme måde hævede Vivid skærmens røde og grønne ydeevne yderligere. Det så skrigende ud, men fantastisk.

Ulempen er selvfølgelig, at der er få mennesker, som vil vælge at se (live action) indhold i Vivid tilstand. Og hvis du er en kræsen hjemmebiograf entusiast, vil jeg vædde på at din naturlige tilbøjelighed vil være nogle andre tilstande, og her bliver panelets potentiale stort set uudnyttet.

Lydkvalitet

Dette er et område, vi ikke kan bedømme, da vores demo-session med sættet ikke indeholdt en mulighed for at sætte det igennem dets soniske hastigheder. Men jeg er optimistisk omkring, at det kommer til at lyde godt.

Sony vurderer Acoustic Surface Audio Plus lydsystemet på A95K til 2,2, hvilket kan sammenlignes med 3,2 på den billigere A80K. Sony siger, at denne mangel i høj grad skyldes ændringer i de anvendte aktuatorer, nødvendiggjort af QD OLED-panelet; tilsyneladende gør den nye panelstruktur en forskel for implementeringen.

På plussiden siger Sony, at aktuatorerne på A95K er lidt større og mere kraftfulde end enhederne på A80K.

Sættet har også en centerhøjttalertilstand, som gør det muligt for tv'ets lydsystem at fungere som centerhøjttaler i et multikanals lydsystem.

Tidlig dom

På så mange måder er Sonys QD-OLED A95K foran i spillet. Når det kommer til billedkvalitet, løfter det ydeevnen ud over normen og giver et niveau af visuel fremtidssikring, som vi ikke har set før. Det er forbløffende godt.

Men er det faktisk prisen værd i forhold til mere konventionelle skærme, især hvis 4K-streamingtjenester er standardindhold? Vi kender ikke svaret, i hvert fald ikke før vi har haft mulighed for at teste et par af 2022's fineste skærme. Forskellene i den virkelige verden kan være mindre indlysende, end du kunne forvente.

Hvad vi dog kan bekræfte er, at Master Series A95K ser ud til at være et bemærkelsesværdigt godt tv og en tidlig frontløber for årets skærm.