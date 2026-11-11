AMD venter å passere Intel i omsetning for første gang noensinne – KI-boomen driver salget av Epyc og Instinct

AMD venter en omsetning på omtrent 17 milliarder dollar for fjerde kvartal 2026, sammenlignet med Intels prognose på 15–16 milliarder dollar. Dette vil være første gang AMD blir det største selskapet målt i omsetning.

Omsetningen i datasentersegmentet nesten doblet seg til 8,5 milliarder dollar i tredje kvartal, i takt med at leveransene av grafikkprosessorene Instinct MI455X og rack-systemene Helios kom i gang.

Det er verdt å merke seg at dette forspranget gjelder omsetning, ikke salgsvolum. Intel leverer fortsatt rundt to tredjedeler av alle x86-prosessorer, og innad hos AMD ventes det at AI-akseleratorer vil overgå Epyc i salg dette kvartalet.

AMD har informert investorer om at selskapet forventer en omsetning på omtrent 17 milliarder dollar for fjerde kvartal 2026, med en feilmargin på pluss eller minus 3 %.

Dersom dette anslaget slår til, vil det være første gang i de to selskapenes langvarige rivalisering at AMDs omsetning overgår Intels i løpet av ett enkelt kvartal.

Som bakgrunn kan nevnes at AMDs prognose kommer i kjølvannet av et rekordsterkt tredje kvartal, der omsetningen økte med 45 % sammenlignet med året før, til 13,4 milliarder dollar. Samtidig har Intel – som la frem sine egne tall en uke tidligere – anslått en omsetning på mellom 15 og 16 milliarder dollar for den samme tremånedersperioden.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Det handler om inntekter, ikke volum, og datasentre står for drahjelpen.

Basert på midtpunktet i begge selskapers prognoser – forutsatt at disse anslagene slår til – ligger AMD an til å generere omtrent 1,5 milliarder dollar mer i omsetning enn sin tradisjonelle konkurrent i prosessormarkedet.

En betydelig del av dette skyldes AMDs suksess innen datasentersektoren. Omsetningen fra datasentersegmentet økte med 97 % til rekordhøye 8,5 milliarder dollar, noe som utgjør 64 % av den totale omsetningen – opp fra 47 % året før. Samtidig steg driftsmarginen for dette segmentet til 34 %.

AMD-sjef Lisa Su kunne fortelle at tredje kvartal markerte starten på inntektsbringende leveranser av selskapets Instinct MI455X-akseleratorer og Helios-rack-systemer. I samme periode begynte Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI og Oracle å ta i bruk sine første rack-systemer.

Leveranser av «Venice» EPYC-prosessorer, basert på 2 nm-teknologi, begynte også å bidra til omsetningen. Som TechRadar Pro rapporterte da nyheten ble kunngjort, er imidlertid ikke hele Venice-serien planlagt lansert før i 2027. Dette tyder på at det er potensial for ytterligere vekst, forutsatt at etterspørselen holder seg sterk.

Ønsker du flere Pro-nyheter? Abonner på vårt nyhetsbrev Abonner på TechRadar Pro-nyhetsbrevet for å få spennende nyheter, kommentarer, reportasjer og innsikten bedriften din trenger for å lykkes! Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Resultatene for AMDs øvrige forretningsområder var imidlertid blandede. Omsetningen fra klientsegmentet økte med 7 % til 2,9 milliarder dollar, mens spillsegmentet falt med 40 % til 773 millioner dollar, hovedsakelig på grunn av svakere salg av brikker til spillkonsoller. På den annen side opplevde segmentet for innebygde systemer en imponerende vekst på 29 %, og nådde 1,1 milliarder dollar.

Når det gjelder fjerde kvartal, forventer finansdirektør Jean Hu at omsetningen fra datasentre vil øke med omtrent 50 % sammenlignet med foregående kvartal – et tall som ifølge Tom's Hardware tilsvarer rundt 12,8 milliarder dollar. Samtidig er det ventet at omsetningen fra klient- og spillsegmentene vil falle med mer enn 20 %, mens segmentet for innebygde systemer forventes å vise en vekst på tosifret antall prosent.

Hun la til at fjerde kvartal vil markere første gang AMDs AI-relaterte virksomhet innen datasentre – som omfatter Instinct-GPU-er og racksystemer – genererer mer inntekter enn selskapets serverprosessorer, og det med god margin.

Intels tall gir imidlertid ikke et helt rettferdig sammenligningsgrunnlag, selv om det ser ut til at AMD ville kommet best ut uansett. Intels prognose tar høyde for produksjonstap etter en eksplosjon 14. oktober ved fabrikken «Fab 28» i Kiryat Gat i Israel – en hendelse som kostet to arbeidere livet og tvang anlegget til å stenge i omtrent to uker.

«Prognosen vår inkluderer en inntektspåvirkning på omtrent 300 millioner dollar,» sa finansdirektør Dave Zinsner til analytikere, ifølge Calcalist. Nesten hele bortfallet knytter seg til serverprodukter produsert med 10 nm-teknologi.

Hvis vi legger disse 300 millioner dollarene tilbake i den øvre delen av Intels prognose, ender selskapet på 16,3 milliarder dollar – fortsatt lavere enn det laveste anslaget for AMDs inntekter.

Det ser imidlertid ikke ut til at det var forventet at AMD skulle gå forbi Intel så tidlig. Ifølge Futurum anslo Wall Street Intels inntekter til omtrent 17,05 milliarder dollar, mens Opening Bell Daily anslo AMDs inntekter til rundt 16,2 milliarder dollar.

Så sent som i april var analytikerne enige om at AMD ikke ville passere Intel i omsetning før i 2027. Det ser derfor ut til at AMDs fremgang har vært betydelig raskere enn analytikerne forutså – en faktor som har bidratt til at aksjen har steget mer enn 100 % siden årsskiftet, til tross for den nylige kraftige nedgangen i AI-sektoren.

Denne milepælen gjelder imidlertid omsetning, ikke salgsvolum. Intel leverer fortsatt størstedelen av alle x86-prosessorer, med en markedsandel på 65,9 % i andre kvartal 2026, ifølge tall fra Mercury Research (gjengitt av HotHardware).

Videre inkluderer AMDs omsetning forretningsområder der Intel har en langt mindre tilstedeværelse – alt fra innebygde brikker (opprinnelig fra Xilinx) og prosessorer til spillkonsoller, til – kanskje viktigst av alt – Instinct-akseleratorer. Dette gjør en direkte sammenligning mellom de to selskapene noe misvisende, spesielt ettersom AMD for tiden drar nytte av AI-boomen i en grad Intel ikke kan matche.

Det skal sies at AMDs datasentersegment tidligere har generert høyere omsetning enn Intels tilsvarende divisjon. TechRadar Pro omtalte det første tilfellet av dette i tredje kvartal 2024, da AMDs 3,5 milliarder dollar så vidt overgikk Intels 3,3 milliarder dollar. Den nylige, eksplosive veksten i omsetningen har imidlertid gitt AMD et forsprang som på kort sikt fremstår som nesten uoverkommelig. I tredje kvartal 2026 genererte AMDs datasentersegment 8,5 milliarder dollar i omsetning, sammenlignet med 3,3 milliarder dollar for Intels virksomhet innen datasentre og KI.

Når det nå forventes at grafikkprosessorer vil gå forbi Epyc-serien internt hos AMD i løpet av dette kvartalet, skyldes denne endringen i stor grad et marked der Intel knapt har fått fotfeste – snarere enn den tradisjonelle konkurransen om prosessorer som lenge har preget rivaliseringen mellom selskapene.

Intels egen akselerator for datasentre – GPU-serien i D-serien, tidligere kjent under kodenavnet «Crescent Island» – er ennå ikke lansert.

Andre faktorer

Det ville også være en feil å tolke Intels prognose som et tegn på at kundene vender selskapet ryggen. Intels omsetning økte med 21 % i tredje kvartal, og virksomheten rettet mot datasentre vokste med 78 %. Administrerende direktør Lip-Bu Tan uttalte at den umiddelbare prioriteringen er å «frigjøre ytterligere produksjonskapasitet for å møte den enorme etterspørselen etter vår Xeon-familie.»

En del av Intels utfordring er knyttet til produksjonskapasitet, mens et svakere PC-marked påvirker begge selskapene. AMD anslår at antallet PC-enheter som leveres, vil falle med en tosifret prosentandel innen 2027.

AMD-sjef Lisa Su gjorde det også klart at selskapet ikke er i stand til å produsere alt det potensielt kunne ha solgt.

«Det stemmer at etterspørselen overstiger tilbudet,» sa hun til analytikere.

Prognosen for fjerde kvartal legger til grunn at salget til datasentre vil øke med omtrent 50 % sammenlignet med foregående kvartal. En betydelig del av denne veksten forventes å komme fra en «rack»-plattform som først begynte å generere inntekter i det siste kvartalet.

Denne raske oppskaleringen har imidlertid en pris. Verdien av varelagrene økte med rundt 3 milliarder dollar til 11,5 milliarder dollar, mens den frie kontantstrømmen forble relativt beskjeden, på 554 millioner dollar.

Videre inkluderer AMDs største avtaler innen kunstig intelligens opsjoner til kundene, noe som medførte en kostnadsføring på 1,1 milliarder dollar i tredje kvartal – en utgift som ikke påvirket kontantstrømmen. Selskapet forventer at denne kostnaden vil øke. Samtidig er omsetningen konsentrert hos noen få ledende KI-miljøer og store skyleverandører, mens bekymringene rundt såkalt «sirkulær finansiering» fortsetter å vokse.

AMD forventer nå at salget til datasentre vil utgjøre over 80 % av selskapets omsetning innen 2027, og at inntektene fra serverprosessorer vil dobles.

For å oppnå dette er selskapet avhengig av partnere som HPE – den første store utstyrsprodusenten (OEM) som støttet Helios. Det ble senere kunngjort at Vultr ville ta i bruk de første Helios-systemene, bygget av HPE.

Selskapet er også avhengig av den ekstra kapasiteten som Su har lovet for 2027 – en kapasitet som, ifølge tidligere rapportering fra TechRadar, primært er tiltenkt KI-formål snarere enn brikker for forbrukermarkedet. Hvis begge selskapene når sine prognoser, vil AMD for første gang noensinne overgå Intel i total omsetning.

Den virkelig interessante utviklingen ligger imidlertid i hvor disse inntektene kommer fra. Det er ikke snakk om en avgjørende seier i de tradisjonelle «prosessorkrigene», men snarere en forskyvning der en stadig større andel av bransjens inntekter stammer fra KI-akseleratorer og racksystemer som nå fyller datasentre verden over.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.