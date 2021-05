Vi har testet Returnal

Returnal setter sitt eget preg på roguelike-sjangeren, der permadød og nivåer som hele tiden forandrer seg blandes med en intens tredjepersons skyteopplevelse. Selv om spillerne hele tiden lever på Returnals uforutsigbare nåde, på godt og vondt, gir den oppslukende historiefortellingen og utnyttelsen av Sonys nyeste maskinvare et unektelig preg av eksklusivitet for PS5.

Kort informasjon Medgått tid: 33 timer Plattform: PlayStation 5

Returnal er utfordrende. Et pop-up-vindu advarer deg om dette når spillet begynner, men det betyr likevel ikke at du vil være forberedt på det som kommer. Den finske utvikleren Housemarque har blandet roguelike-sjangerens permadød og omskiftelige nivåer og skapt et suksessfullt tredjepersons skytespill, men det som gjør Returnal utfordrende er ikke bare at det er et «vanskelig» roguelike-spill – det er den gjennomgående uforutsigbarheten.

Returnal er et spill som er fullt av risikable utfordringer som kan utgjøre forskjellen på en vellykket gjennomkjøring og en mer krevende variant. Den tilfeldige genereringen av bytte gjør at du aldri vet når og om du finner noe. En heldig gjennomkjøring med det rette byttet kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko – særlig ettersom du får få vedvarende oppgraderinger mellom gjennomkjøringene (og særlig i de tidligere biomene, som de seks ulike miljøene i spillet kalles). Det kan gi deg en opplevelse av å måtte starte fra begynnelsen av hele tiden, selv om du føler at du gjør det ganske bra.

Men når du dør i Returnal, og det vil du – mange ganger – er det likevel ikke helt meningsløst. Det åpenbarer nemlig mer av historien, og avdekker hemmeligheter du kan ha gått glipp av tidligere, og vil potensielt gi deg tilgang til bedre bytte (man av og til er du likevel uheldig). De stadige endringene omgivelsene gjør at du ser alt med nye øyne hele tiden, og selv etter at du har dødd for tjuende gang er det mulig at du vil komme over et rom du aldri har sett før – og som du kanskje aldri vil finne igjen.

Om spillopplevelsen Returnal byr på er noe for deg avhenger bare av dine spillpreferanser. Men det er vanskelig å nekte for at spillet er vanvittig oppslukende. Kombinasjonen av varsom utnyttelse av DualSense PS5-kontrollerens haptiske tilbakemeldinger og adaptive avtrekkere, Sonys 3D-lydteknologi og det hypnotiserende miljøet gir oss en av de mest oppslukende spillopplevelsene vi har hatt på lenge, når vi ikke snakker om VR. Dette bidrar til en utrolig dybde i spillets ganske bisarre og fengslende historie. Returnal er virkelig et spill av den nye generasjonen – eksklusivt for PS5.

Returnal – pris og lansering

Hva er dette? Et tredjepersons roguelike skytespill, eksklusivt for PS5

Et tredjepersons roguelike skytespill, eksklusivt for PS5 Lansert? 30. april 2021

30. april 2021 Hva kan det spilles på? Playstation 5

Playstation 5 Hva koster det? Standardversjonen koster fra omkring 650 kroner

Lev – dø – gjenta

(Image credit: Sony)

En verden i stadig endring holder spillet ferskt

En psykologisk thriller

Langsom innføring av nye detaljer lokker deg til å fortsette

Returnal kratser rundt rompiloten Selene, som krasjlander sitt skip Helios på an fremmed planet kalt Atropos. Men Atropos sitter fast i en tidssløyfe, noe som betyr at hver gang Selene dør – og hun vil dø ofte – begynner hun en ny livssyklus på åstedet for krasjlandingen. Selene er utstyrt med en høyteknologisk drakt, og legger ut for å kjempe seg gjennom Atropos og bryte lenken, noe som vil gi henne muligheten til å reise derfra.

Men det er ikke så enkelt som at Selene må slite seg gjennom det samme kartet igjen og igjen. I stedet forandrer omgivelsene seg hver gang du begynner på nytt. Hvert av de seks biomene har ulikt miljø, med alt fra urgamle ruiner i skogen til øde sletteland, og er inndelt i ulike «rom». Men når syklusen begynner på nytt, endres disse rommenes rekkefølge. Dermed kan det hende at et rom du var innom i forrige syklus, ikke dukker opp i den neste. Dessuten forandrer fiendene i rommene seg også. Dermed er du alltid på tå hev, og du vet aldri helt hva slags rom du er på vei inn i eller hva som venter deg der.

Med tanke på hvor ofte du dør i Returnal, er det et smart trekk å forandre omgivelsene for hver omgang. I noen tilfeller gjør denne omstarten det mulig for Selene å hente fram informasjon hun tidligere har gått glipp av, som speiderlogger Selene tidligere har ført, og som gir hint om den fengslende og bisarre historien som utspiller seg. Og når du tror du har sett alt i et av biomene, kan du likevel plutselig bli overrasket. Etter nesten 20 timer med spillet kom vi over et rom vi aldri hadde sett før, selv om vi hadde kjempet oss gjennom det samme biomet utallige ganger tidligere. Ved andre anledninger kom vi over vegger og porter som kunne ødelegges, og kom over hemmeligheter som så langt hadde ligget i skjul. En annen gang fant vi ut at et velbevart (og fullstendig malplassert) 1900-tallshus som befinner seg i ruinene av et rom faktisk lar seg utforske på innsiden.

(Image credit: Sony)

Dette huset spiller en nøkkelrolle i Returnal-historien. Hver gang husets terrassebelysning tennes, kan Selene komme seg inn i huset, slik at hun kan få tak i et nytt fragment av den overordnede historien. Dette kan forklare hvorfor hun landet på Atropos, og hvorfor hun hjemsøkes av en mystisk astronautskikkelse. Det er i alt seks sekvenser med huset – én for hvert av biomene man fullfører. Disse sekvensene er surrealistiske, og i begynnelsen kan de være temmelig forvirrende. Men jo mer du låser opp, desto mer kan du pusle sammen brikkene i den psykologiske thrilleren som ligger dypt i hjertet av Returnal.

Mellom speiderloggene og sekvensene fra huset, kommer Returnal med små drypp fra spillets fortelling. Det er en glimrende måte å motivere deg til å spille videre på, der du strever med å komme deg til det neste biomet. Disse dryppene gir deg akkurat nok til å vite at det ligger mer bak Selenes eventyr enn det later til ved første øyekast, og motiverer deg til å finne ut av det.

Kuleregn

(Image credit: Sony)

Intense kamper

Våpen som passer til ulike spillestiler

De adaptive DualSense-avtrekkerne gir ekstra dybde til kampscenene

Selene starter hver syklus bevæpnet med bare en enkel pistol og en kniv til nærkamper. Det er opp til deg å finne oppgraderinger til våpnene underveis, slik at du får kraftigere våpen. Når du låser opp flere biomer, vil du etter nye sykluser få en skikkelig kraftig oppgradering, slik at du kan kjøre på i det aktuelle biomet uten å måtte begynne på bar bakke igjen.

Da vi for eksempel døde i det tredje biomet og deretter begynte på nytt på krasjlandingsstedet, brukte vi snarveien i det første biomet for å komme oss direkte til det tredje. Der kunne vi umiddelbart benytte mer avanserte våpen, slik at vi ikke trengte å bygge opp våpenkraften på nytt. Men det er uansett verdt å ta med seg de oppgraderingene man kommer over på veien.

Housemarque har bekreftet at man har ti grunnleggende våpen i spillet, flere en 90 våpenegenskaper (alle med tre nivåer) og 10 alt-fires i Returnal. Disse våpnene etterligner gjerne typer som pistol, hagle, rakettkaster og automatgevær, i tillegg til en kniv/sverd til nærkamp. Men disse våpnene har ulike egenskaper som passer til flere ulike spillestiler og fiender. Du kan for eksempel ha to forskjellige Spitmaw Blasters, der den ene lager syredammer og den andre avfyrer eksplosive ladninger. Underveis i spillet åpner du nye egenskaper til våpnene. Du kan legge til flere på veien, i tillegg til å kunne komme over kraftigere utgaver av våpnene.

(Image credit: Sony)

Alle våpnene føles tunge og velsmurte, takket være Returnals utnyttelse av DualSense-kontrollerens adaptive avtrekkere. Du kan holde den venstre avtrekkeren halvveis inne for å fokusere, eller hele veien for å avgi alt-fire (et kraftigere skudd). Denne utnyttelsen gir kampene flere lag, og du må tenke over hvordan du beveger avtrekkerfingeren mens den hele tiden føler de haptiske tilbakemeldingene etter et kraftfullt skudd. Dersom du ikke har sansen for denne funksjonen, kan du deaktivere den.

Vi opplevde at det krevde mye prøving og feiling før vi vant ut hvilke våpen som fungerte best for oss. Våpenet du velger må dessuten tilpasses fienden du møter. Ofte, og særlig når du har kommet et stykke i spillet, byr rommene i Returnal på et kuleregn, der du må bruke en kombinasjon av håndskytevåpen, nærkampvåpen og massevis av energi på fiender som varierer fra vesener dekket av tentakler til beinløse, eksploderende roboter. Og da har vi ikke nevnt bossene, som har et spekter av kampstiler, og de vil nok på ulike tidspunkter oppdage og utnytte svakhetene i akkurat din spillestil.

Skuddvekslingene er intense. Selv om de for det meste kan unngås (unntatt i «lockdown»-rom, der alle utgangene er stengt), er det likevel verdt å ta vare på ressursene og gjenstandene de falne fiendene har mistet. Et tips er at det å kjappe seg direkte til en boss-kamp ikke nødvendigvis er noe som vil falle heldig ut for din del.

For hver gang du begynner på nytt, blir fiendene mer fiendtlig innstilt, slik at kampene blir stadig mer intense. Men med tiden vil du klare å gjenkjenne en fiendes «vesen» før den angriper, noe som gir deg en fordel i kampene. Men underveis opplevde vi at kampene mot ikke-bosser ble en temmelig repetitiv affære – og særlig når du kjemper deg gjennom det samme biomet gjentatte ganger.

Risikofylte bestrebelser

(Image credit: Sony)

Ikke nok vedvarende oppgraderinger eller permanente gjenstander

Risikable møter kan avgjøre en hel gjennomkjøring

Dette oppmuntrer deg til å prøve ut andre biomer

I tillegg til våpnene, er gjenstandene noen av de avgjørende elementene i Returnal. Gjenstandene gir Selene oppgraderinger, blant annet økt skadevirkning i nærkamp eller kraftigere beskyttelse. Selv om gjenstandene er superpraktiske, tar du for det meste ikke med deg disse videre til neste syklus. Dessuten er det tilfeldig hvilke du kommer over underveis. Det betyr at når du dør, mister du alle gjenstandene og våpnene du har samlet opp i den aktuelle syklusen. Det mangler virkelig vedvarende oppgraderinger i Returnal, og fremgangen kan fortone seg som en utakknemlig oppgave.

Litt fleksibilitet ville ha gjort underverker. Selv om det føles godt å beseire en vanskelig boss, innser du kort etter på, når du dør igjen, at du begynner fra start uten det flotte byttet du sikret deg etter kampen.

Når du nedkjemper flere bosser underveis, blir mer permanent teknologi og flere varige oppgraderinger tilgjengelige. Det gjør det litt enklere å komme seg gjennom biomene. Men for å komme så langt, må du klare deg med det lille du er blitt tildelt.

Det anbefales varmt at du tar med deg alt som dukker opp av gjenstander underveis, og du kan dessuten lage egne ved hjelp av en fabrikatør. Fabrikatører omdanner obolitter, en glødende gul ressurs du finner i spillet, til bestemte gjenstander (og for hver gjennomgang kan sluttresultatet av omdanningen bli et annet). Ødelagte fabrikatører kan generere tilfeldige gjenstander. Du kan høste in obolitter ved å drepe fiender, og av og til kan de dukke opp i beholdere, eller i statuer med glødende øyne.

Innhenting av obolitter og bytte er de elementene i Returnal som i størst grad oppmuntrer deg til å renske hvert eneste biom på veien til målet, ettersom det bare finnes et begrenset antall obolitter i hvert av biomene. Obolittene er ekstremt nyttige, ettersom de også kan brukes til å kjøpe gjenstander ved fabrikatører i stedet for at du bare må stole på spillets tilfeldig genererte bytte. Det kommer an på hva du selv prioriterer.

(Image credit: Sony)

De risikofylte møtene utgjør en sentral del av Returnal. Du kan for eksempel bruke en sjelden ressurs kalt eter for å skaffe deg gjenstander fra en fremmedartet enhet kalt Cthonos på stedet der Selenes skip krasjlandet. Du legger en bestemt mengde eter i Cthonos, og mottar til gjengjeld en tilfeldig gjenstand. Denne gjenstanden kan du bruke igjen i fremtidige sykluser.

Eter er dessuten nyttig på andre måter. Du kan også bruke det til rensing av beholdere, nøkler eller helsebringende harpiks som er infisert med ondartethet. Hvis du ikke renser disse, kan de gjøre at drakten din får funksjonsfeil. Ved å rense bort ondartetheten med eter, kan Selene hente opp eller åpne disse gjenstandene risikofritt. Men velger du å ikke rense disse gjenstandene, er det en risiko for at drakten vil få funksjonsfeil etter at du har hentet med deg eller åpnet gjenstandene. Disse funksjonsfeilene kan elimineres ved å fullføre bestemte oppgaver. Det er vanskelig å si om bruken av eter er verdt innsatsen, eller om det er verdt risikoen å la være. Særlig med beholderne, som enten gir deg et flott bytte eller noe fullstendig ubrukelig.

Eter kan dessuten brukes ved plyndring av likene til andre speidere (i online-modus), ettersom du kan plukke opp noe av deres bytte. Alternativt kan du hevne en død speider for å kunne få eter, men dette er langt mer risikabelt. Skal du få hevn over en speider, må du beseire en diger fiende for å få belønningen. Av og til kan den døde speideren omdanne seg til en parasittisk monsterskapning du bare må få drept. Lei for det, kompis.

Ettersom eter er en ganske sjelden ressurs, er det opp til spilleren å avgjøre hvilket scenario som gir best utbytte over tid. Dette kan være en vanskelig avgjørelse å ta i stressede situasjoner.

Det er enda mer risikabelt å få med seg en parasitt. Dette kan både gjøre Selena sterkere og svakere. Du kan for eksempel få større våpenkraft, men bare hvis du står i ro. Det handler hele tiden om å veie opp risiko og belønning, og av og til kan det skade deg på sikt hvis du er for grådig.

Bare én gang til!

(Image credit: Sony)

Kartet gjør navigasjonen enklere

Traversering blir enklere med tiden

Omgangene kan bli unødvendig lange

Det er ganske greit å navigere seg omkring i Returnals verden. Kartet hjelper deg å holde orden på hvilke rom du har vært i, og det viser også hvilke av de kommende rommene som bare er blindveier, men som trolig inneholder bytte, og hvilke som er hovedportaler i retning av målet (markert i oransje på kartet). Dette er en nyttig funksjon, og særlig når du har åpnet opp flere biomer, ettersom den gjør at du raskt kan navigere deg gjennom biomene som står mellom deg og det biomet eller målet du skal nå. Snarveiene er markert, slik at ferden blir enklere.

En kilde til frustrasjon i de to første biomene var at Returnals syklus ikke omstartet ved det sist åpnede biomet, og at du sendes helt tilbake til landingsstedet. Dermed må du jobbe deg hele veien gjennom de åpnede biomene før du kommer til stedet der du sist døde. Da vi døde midtveis i det andre biomet, ble vi sendt tilbake til landingsstedet, hvor vi begynte på nytt, og måtte gjennom hele det første biomet for å komme til det andre.

Dette kan virke avskrekkende på enkelte spillere, og forlede dem til å tro at det samme skjer i alle biomene, men slik er det heldigvis ikke. Når du låser opp flere biomer, blir det stadig enklere å komme seg til biomet du låste opp sist. Men hvor enkelt det er å traversere ved bruk av snarveier avhenger likevel av hvor nær deg rommet med snarveien genereres i neste syklus.

Men selv når du begynner å åpne opp disse snarveiene tar gjennomkjøringen lang tid. Spillerne skal for hver runde fullføre biomet de sist døde i og det de faktisk har satt seg fore å fullføre. Selv om dette av og til kan være nyttig, da du kan plukke med deg litt ekstra utstyr eller helse, er det oftere et unødvendig og tidkrevende irritasjonsmoment. Og fiendene blir sintere for hver syklus, og ofte opplever du at du ikke kommer like langt som forrige gang.

En ekte nestegenerasjonsopplevelse

(Image credit: Sony)

3D-lyd og DualSense bidrar til innlevelsen

Tilgjengelighetsalternativer

Minimale innlastingstider

Returnal er forståelig nok eksklusivt for PS5. Selv om PS4-innehavere sikkert gjerne skulle ha slått kloa i dette spillet, føler vi at spillet simpelthen ikke hadde fungert på forrige generasjons maskinvare.

Ettersom spillopplevelsen orienterer seg om kontant død og gjenoppvåkning, gjør den superraske SSDen i PS5 dette gjentagende ritualet til en langt mindre frustrerende opplevelse enn om dette skjedde på PS4. Innlastingstiden er ekstremt kort, og overgangene er sømløse, slik at du svært gjerne kommer tilbake etter mer.

Dessuten er Returnal en glimrende demonstrasjon av teknologien i PS5. De haptiske tilbakemeldingene fra DualSense-kontrolleren er varsomme, der de forsiktig reagerer på det som skjer underveis uten å distrahere deg, men heller forsterker opplevelsen. Og hvis du spiller med hodetelefoner, får du gleden av PS5s romtilpassede 3D-lyd. Da våkner virkelig Returnals omgivelser til liv. Du kan høre raslingen fra ulike skapninger i bakgrunnen, brummingen fra en storm i det fjerne og regndråpene, der de treffer hjelmen til Selene.

Med en så oppslukende opplevelse opplevde vi faktisk bevegelsessyke til tider. Men Housemarque tilbyr en rekke tilgjengelighetsvalg, som blant annet fjerning av bevegelsesuskarphet og justeringer for fargeblinde.

Vår vurdering

(Image credit: Sony)

Returnal er det perfekte spillet for deg som elsker en utfordring med litt ekstra å bite i. Det er et risikopreget spill, og det uforutsigbare kan by på større utfordringer enn fiendene du møter. Returnal er kompromissløst utfordrende, og vi opplevde flere ganger å bli sittende fast i timevis på samme punkt. Med så stor uforutsigbarhet, er det begrenset hvor langt man kommer med strategi. Vi måtte av og til stole på flaksen for å ha håp om å komme oss videre.

Housemarque har utvilsomt gjort noe annerledes med Returnal, der de har blandet en typisk roguelike med et populær tredjepersons skytespill og skapt et kuleregn av et spill vi aldri har sett maken til fra Sony.

Returnal er eksklusivt for PS5, og det tilfredsstiller alt vi har lengtet etter med den nye konsollen. Det er en fantastisk demonstrasjon av hva denne nye maskinvaren faktisk er i stand til.

Selv om Returnals grunnformel kan være frustrerende for mange spillere, vil andre glede seg over hurtige actionsekvenser, psykologisk spenning og risikopregede møter. Med en pris fra omkring 650 kroner, er det greit å finne ut hvilken av disse gruppene du tilhører før du faktisk punger ut.