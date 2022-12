Beste ratt og pedaler til PC, Playstation og Xbox

Included in this guide:

Med ratt og pedaler får du bilspill-opplevelsene på et nytt nivå. Du får mer kontroll på kjøringen, samtidig som responsen i rattet gjør alt hakket mer realistisk - gitt at du velger et ratt med Force Feedback, hvor en motor i rattet gir deg bevegelse og risting som i en ekte bil. Havner du i grusen utenfor veien, eller sklir på glatt underlag vil rattet la deg få kjenne konsekvensene.

Det er selvsagt mulig å velge enklere og billigere modeller som fungerer bra for arkadespill eller enklere bilspill - og vi har inkludert noen av disse rattene også - men husk de enkleste bilspillene og arkadeversjonene er laget for gamepad. Ratt og pedaler kommer mest til sin rett når du spiller racingsimulatorer.

Alle ratt og pedaler i vår liste er gode, men du må sjekke hvilke konsoller og PCer de er kompatible med før du velger ut en favoritt. Det er dessverre ingen ratt som fungerer på tvers av plattformer, så modellene er enten for PS4/PS5, PC eller Xbox One/Xbox Series S/X.

Beste ratt og pedaler

(Image credit: Thrustmaster)

Thrustmaster T300 RS Kraftig ratt og pedaler for racing Spesifikasjoner Svingradius: 1080 grader Responstype: Force Feedback Driftstype: Belter Kompatibilitet : PS4/PS3/PC specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kraftig og smidig feedback + Stabilt ratt Grunner til ikke å kjøpe - Bra pedaler koster mer - Gummiratt som standard

Thrustmaster T300 RS (PS5) og TX (Xbox) er Thrustmasters standardratt for entusiaster, og de er noen av det beste på markedet. Nå finnes også T-GT II, men det er betydelig dyrere enn hva folk flest er villig til å betale for ratt og pedaler.

Det som gjør Thrustmaster T300 RS til et av de beste gamingrattene er det oppgraderte force feedback-systemet. Det er ingen gir, men en rekke belter som drives av børsteløse motorer. Dermed får du en perfekt miks av kraft og smidighet, som gir den beste realismen på dette prisnivået.

Ratt med aktiv respons gir en helt ny dimensjon til realistiske racingspill som "Forza Motorsport 7" og "Assetto Corsa" - og til denne prisen er Thrustmaster det åpenbare valget. Noen ganger føles det som motoren i rattet jobber på overtid med litt for kraftig respons, men totalt sett er dette et suverent ratt.

Beltesystemet går varmt etter en stund og etter 10 minutters spilling vil det innebygde viftesystemet kjøre for fullt. Det bråker ikke alt for mye og er stillere enn for eksempel Logitech G29.

Litt småpirk har vi funnet, men det er ikke avgjørende saker. Rattet er solid og har godt grep, men er av gummi i stedet for lær. Først og fremst er det noe vi savner fordi vi likte G29 veldig godt.

Mange vil nok oppgradere pedalene etter en stund. De har ikke samme stabilitet som virkelig gode pedalbrett og man kan ønske seg litt flere avanserte funksjoner som for eksempel progressive bremser.

Det finnes en løsning, men den er ikke billig. Disse rattene er en del av et system hvor komponentene kan byttes til bedre varianter. Eksempler er T3PA og det fantastiske T3PA Pro. Man kan også kjøpe en manuell girkasse om du virkelig vil få en realistisk kjøreopplevelse.

Thrustmaster T300 RS mangler noen av Logitech G29s egenskaper, men den aktive responsen i rattet er mye bedre.

(Image credit: Thrustmaster)

Thrustmaster TX Ferrari 458 Italia Edition Viva Italia Spesifikasjoner Svingradius: 1080 grader Responstype: Force Feedback Driftstype: Tannhjulsdrevet Kompatibilitet : Xbox One Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Kraftig og smidig aktiv respons + Stabilt ratt Grunner til ikke å kjøpe - Bra pedaler koster mer - Gummiratt som standard

Akkurat som Logitechs modeller nedenfor, er Thrustmaster TX og T300 stort sett like - men de fungerer på ulike konsoller. Thrustmaster TX er for Xbox One og T300 RS er for Playstation.

TX har en aktiv respons som er bedre og mer stillegående enn Logitech G29, men det mangler mange av de små detaljene som gjør Logitech så populært, som for eksempel bedre pedaler.

(Image credit: Logitech)

Logitech G923 Rattet som er klart for neste generasjon konsoller Spesifikasjoner Svingradius: 900 grader Responstype: Force Feedback Driftstype: Tannhjulsdrevet Kompatibilitet : PS4/PS5/PC/Xbox One/Xbox Series X specifications Condition Ny Game Platform Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Smartere aktiv respons gjennom Trueforce + Kledd i lær + Oppgradert progressiv bremsepedal + Fungerer på de nyeste konsollene Grunner til ikke å kjøpe - Xbox eller PS – du må velge rett ratt til din konsoll

Logitech G923 er nesten identisk med G920. Alt fra lærsømmer til metallpedaler, den utrolig robuste styringen, kraftig aktiv respons og logisk knapplayout finner du hos begge modellene. Tilkoblingen er via nettadapter og USB, mens knapper og makrofunksjoner stort sett kan justeres fra Logitechs GHub-app. Det er rett og slett ikke mye som skiller dette rattet fra Logitech G920.

G923 har imidlertid noen forbedringer. En viktig oppgradering er Trueforce, et haptisk system som overfører følelsen av veien til fingre og håndflater. Er du litt for rask i svingene, føler du virkelig asfalten kile deg i fingrene.

Logitech har også oppgradert bremsene på G923, her får du mer progressiv motstand når du tråkker på pedalen. LED-rundeteller og 24-stegsknappene fra PS4-versjonen av G920 er nå standard for dette rattet.

Logitech G923 passer perfekt for PS5 ogXbox Series X. Men den fungerer like bra med Xbox One, PS4 eller PC. Du må bare passe på at du kjøper rett versjon. Selv om det finnes separate utgaver for Sony og Microsofts konsoller heter begge G923.

Det er verdt å notere seg at iRacing, Assetto Corsa Competizione, Snowrunner, GT Sport og Grid er de eneste spillene som er fullt ut kompatible med G923 per dags dato.

(Image credit: Logitech)

Logitech G29 En klassiker Spesifikasjoner Svingradius: 900 grader Responstype: Force Feedback Driftstype: Tannhjulsdrevet Kompatibilitet: PS5/PS4/PS3/PC Grunner til å kjøpe + Bra pedaler inkludert + Ratt i lær Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så myk aktiv respons - Datert teknologi

I flere år har valget av ratt og pedaler vært lett for konsolleiere - enten kjøper du Logitech G25 eller G27, begge like suverene. Logitech G29 (PS4) og G920 (Xbox One) er også fantastiske, men de ligner de eldre rattene på godt og vondt.

For det første er G29 mye billigere enn Thrustmaster T300-serien. Kvaliteten på selve rattet er bra, med en stamme av metall og lærgrep. Fanatec og Thrustmaster tar betydelig mer betalt for lærbekledde ratt. Med Logitech G29 får du dermed høy klasse uten ekstra kostnad. Pedalbrettet er også vesentlig bedre enn mye annet i samme prisklasse, med girstand og solide metallplater. Dette er ikke plastikk.

Det finnes imidlertid en grunn til å velge Thrustmaster i stedet for G29. Logitech bruker fortsatt utelukkende tannhjulsdrevne systemer for aktiv respons i stedet for belter. Det gir en litt hakkete opplevelse når du svinger på rattet, i stedet for en helt jevn bevegelse.

Etter hvert blir du vant til dette, men det gjør opplevelsen litt mindre realistisk.

(Image credit: Logitech)

Logitech G920 Bedre komponenter til samme pris Spesifikasjoner Svingradius: 900 grader Responstype: Force Feedback Driftstype: Tannhjulsdrevet Kompatibilitet: Xbox One Grunner til å kjøpe + Bra inkluderte pedaler + Lærkledd ratt Grunner til ikke å kjøpe - Ikke så myk aktiv respons - Datert teknologi

Logitech G920 er stort sett helt lik G29, bortsett fra at G920 er for Xbox One, mens G29 er for Playstation 4.

Akkurat som for Playstation, er G920 billigere enn Thrustmasterrattene for samme konsoll. Som med G29 er kvaliteten høy, men kjøringen er ikke like smidig som vi kunne ønsket oss.

(Image credit: Thrustmaster)

Thrustmaster T-GT Litt dyrere Spesifikasjoner Svingradius: 1080 grader Responstype: Force Feedback Driftstype: Belter Kompatibilitet: PS4/PC specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Utmerket aktiv respons + Stillegående + Høy kvalitet på rattbekledning Grunner til ikke å kjøpe - Rattet er litt lite - Litt hakkete når man svinger

Thrustmaster T-GT er det ultimate utstyret for Gran Turismo Sport, rattet kommer med ekstra funksjoner tilpasset spesielt for det spillet. Bilsimulator-fans har et godt alternativ i Fanatec CSL Elite også, og selv om Thrustmaster T-GT har mange fine oppgraderinger, hadde vi forventet oss litt bedre pedaler og bedre flyt i svingene til denne prisen.

Du kan imidlertid ikke klage på den aktive responsen, force feedback blir knapt bedre enn hva T-GT tilbyr.

Les vår anmeldelse av Thrustmaster T-GT (Åpnes i ny fane) på engelsk

T-GT II er også på markedet, men det er vesentlig dyrere

(Image credit: Thrustmaster)

Thrustmaster T150 Budsjettvennlig racing Spesifikasjoner Svingradius: 1080 grader Responstype: Force Feedback Driftstype: Belter og tannhjul Kompatibilitet: PS4/PS3/PC Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + God aktiv respons Grunner til ikke å kjøpe - Litt hakkete i svingene - Billige pedaler

Du som har tykk nok lommebok bør definitivt vurdere T300 RS og tilsvarende toppmodeller. Men det finnes også billigere varianter som gir deg mye av det samme, til en mye lavere pris.

Den viktigste forskjellen fra T300 RS er at toppmodellens aktive respons drives av belter, mens T150 har en kombinasjon av belter og tannhjul. Resultatet blir en slags blanding av Logitech G29 og T300 RS. Kjøreopplevelsen er jevn over god og prisnivået liker vi veldig godt.

De komponentene som fremstår litt billige i Thrustmasters toppmodeller føles enda billigere her. Pedaler i plast er milevis fra kvaliteten du finner hos Logitechratt. Pedalene passer kanskje til arkadekjøring, men simulator-fans fortjener mer enn dette.

Rattets overflate er også av plast og gir litt følelsen av at det er et leketøy.

T150 har droppet luksusfølelsen, men leverer godt nok. Det er antakelig det beste billige rattet på markedet - T80 er en billigere modell, men det har ikke aktiv respons og er dermed i en lavere divisjon.

(Image credit: Thrustmaster)

Thrustmaster TMX Veldig bra til denne prisen Spesifikasjoner Svingradius: 1080 grader Responstype: Force Feedback Driftstyp: Belter og tannhjul Kompatibilitet: Xbox One specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + God aktiv respons Grunner til ikke å kjøpe - Hakkete i svingene - Billige pedaler

For PS4 har du Thrustmaster T150, men om du har Xbox kan du i stedet velge Thrustmaster TMX. Rattene er helt like, men passer altså til ulike konsoller.

Det betyr at du, akkurat som med Thrustmaster T150, får et godt budsjettratt med utmerket aktiv respons - men med ujevn kjøring og pedaler av lavere kvalitet.

(Image credit: Fanatec)

Fanatec CSL Elite Premiumvalget Spesifikasjoner Svingradius: 1080 degrees Responstype: Force Feedback Driftstype: Belter Kompatibilitet: PS4/PS3/PC/Xbox One Grunner til å kjøpe + Fantastisk myk kjøring + Kraftig + Mange tilpasningsmuligheter Grunner til ikke å kjøpe - Standardmodellen har ikke vibrering - Med oppgraderinger kan dette bli svært dyrt

Fanatec produserer noen av de beste og dyreste gamingrattene som finnes. Fanatec CSL Elite er faktisk ratt og pedaler som gir deg mest for pengene fra produsenten, de er for et bredere publikum og fungerer på konsoller i stedet for bare PC.

Som vanlig finnes det ulike varianter for Xbox One og PS4 - og Microsoft-versjonen er litt billigere.

Den aktive responsen er på et høyere nivå enn hos Thrustmaster T300 RS, den er mykere og mer presis, raskere og mer nøyaktig.

Dessverre er det vanskelig å finne modellen i butikk, de fleste selger i stedet Fanatec CSL DD. Så du kan bli tvunget ut på bruktmarkedet for å få tak i CSL Elite.

Pedalene er fantastiske, med tøffe metallrammer og progressive bremser - du kan også tilpasse sensitiviteten i bremsene. De er såpass stive og kraftige at du trenger en sterk ramme for å feste pedalene i.

Rattet er stort, velkonstruert og kunne passet i en Mad Max-bil. Det finnes vakrere gamingratt fra Fanatec, men det ser unektelig robust ut. Rattet har gummigrep og ingen vibrasjonsmotor, alle effekter kommer fra responsmotorene. Om du bytter ut P1 standardrattet med en dyrere variant kan du få vibrering - de passer uansett til samme base.

(Image credit: Hori)

Hori Force Feedback Racing Wheel DLX Horis beste ratt Spesifikasjoner Svingradius: 900 grader Responstype: Force Feedback Driftstype: Tannhjulsdrevet Kompatiblitet: Xbox One og Xbox Series X specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Realistisk følelse + Tilpassede profiler + Lav vekt og enkel installasjon Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset aktiv respons - Plastpedaler

Hori Force Feedback Racing Wheel DLX er et viktig gamingratt av to årsaker:

Det er det første force feedback-rattet fra Hori og det er første gangen på lenge vi har sett et nytt navn på markedet for ratt og pedaler. Logitech, Thrustmaster og Fanatec har vært de eneste store navnene på markedet i årevis, men nå kan vi altså legge til Hori som et alternativ.

Vi har fortsatt ikke funnet et dårlig force feedback-ratt og Hori Force Feedback Racing Wheel DLX er en vesentlig forbedring fra selskapets mer grunnleggende modeller, som for eksempel RWA.

Hori kjemper ikke om førsteplassen på markedet, Logitech G920/G923 og Thrustmaster T300 RS/TX er veldig mye bedre, men det er uansett et godt ratt.

Hori Force Feedback Racing Wheel DLX har en pålitelig, men ikke helt smidig responstype som minner om Logitechs ratt. Nybegynnere vil nok ikke ha noe i mot dette, spesielt om de justerer instillingene i bilspillene for å maksimere ytelsen. De medfølgende pedalene er ganske enkle, i likhet med Thrustmasters nybegynnermodeller.

Xbox-eiere som velger Hori Force Feedback Racing Wheel DLX får et ratt som er vesentlig bedre enn selskapets tidligere modeller, det er lett å justere og det koster ikke en formue.

Les vår anmeldelse av Hori Force Feedback Racing Wheel DLX (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: Hori)

Hori Apex Arkaderattet for PC og Playstation 3/4 Spesifikasjoner Svingradius: 270 grader Responstype: Ingen Driftstyp: Belte Kompatiblitet: PS4/PS3/PC Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Relativt billig + Bra for arkaderacing Grunner til ikke å kjøpe - Ingen aktiv respons i rattet - Føles for lett

Hori Apex ser ut som de andre rattene på listen, men er ganske annerledes. Det finnes ingen aktiv respons i rattet og gir deg i stedet kun vibrasjoner.

Om du for eksempel vil spille "Project Cars", vil Thrustmaster T150 gi deg en bedre opplevelse. Men Hori er perfekt for arkadespill som ofte kun har vibrasjonseffekter i stedet for force feedback. Du trenger ikke et dyrt ratt for å spille "Need for Speed", med andre ord.

Hori rister når du havner utenfor veien, treffer et hinder eller kjører over veimarkeringer, men har veldig lite motstand når du svinger og retter opp seg selv når du slipper det.

Hori er veldig mye lettere enn de fleste andre modellene på listen vår. Du må fortsatt feste rattet på noe, men du trenger ikke like solid ramme eller rattstativ.

Det er først og fremst den lave prisen som lokker her. Hori Apex (og Overdrive) er uten tvil rattene som føles mest som leketøy. Det er mye plast, girspaker og pedaler føles billige og skjøre - og ingen deler kan byttes ut med bedre versjoner. Rattet har også begrenset rotasjon, kun 270 grader i stedet for 900 eller 1080 hos de mer avanserte modellene.

Imidlertid er ikke dette noe vi klager over. Hori lager arkadeutstyr og må vurderes som det. De fleste rattene på listen vår er bedre, men Horis ratt er uansett mye bedre enn billigrattene fra ukjente produsenter du sikkert har kommet over tidligere.

(Image credit: Hori)

Hori Overdrive Et lettere alternativ - for Xbox One Spesifikasjoner Svingradius: 270 grader Responstype: Ingen Driftstype: Belte Kompatibilitet: Xbox One Grunner til å kjøpe + Relativt billig + Bra for arkaderacing Grunner til ikke å kjøpe - Ingen aktiv respons i rattet - Føles for lett

Akkurat som de andre produsentene på denne listen tilbyr Hori ulike ratt for forskjellige konsoller. Hori Apex er for PS4, mens Hori Overdrive er for Xbox One.

Hori Overdrive er et bra budsjettalternativ for deg som foretrekker arkadespill. Men rattet har ikke force feedback og føles litt for billig og enkelt - sammenlignet med rattene vi har høyere på listen.