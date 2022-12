Beste 55" 4K TV: Disse OLED- og QLED-modellene er best i test

Included in this guide:

Techradars liste over beste 55-tommers TV akkurat nå

"Hvilken 55-tommers TV skal jeg kjøpe?"

Om du lurer på dette, har du kommet til rett sted. Her finner du nemlig vår test-oversikt over de beste 55-tommers TV-ene akkurat nå. Hos oss finner du alltid en oppdatert liste over både gamle og nye TV-modeller som er best i test og gir deg mest for pengene.

Vi tester alt fra lyd- og bildekvalitet, programvare, til funksjoner og byggkvalitet. En 55-tommers TV har en perfekt størrelse for mange rom, og vi kan tilby en komplett liste over både billig og dyrt. Enkelte TV-er kan også være ekstra gode til sport, film eller serier, noe testene vil reflektere. Dette er vår oppdaterte liste over de beste 55-tommers TV-ene på markedet akkurat nå.

Beste 55-tommers 4K-TV 2022: Topplisten akkurat nå

Beste 55" TV i 2022

LG C2 demonstrerer alt det gode ved OLED-teknologien. (Image credit: LG)

1. LG C2 OLED Series En spektakulær OLED-TV Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 55" Oppløsning: 4K Panel : OLED Smart TV: webOS Mål: 1228 x 703 x 45,1 mm specifications Screen Size 55-inch Condition Ny Screen Type OLED Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Suveren lysstyrke + Elegant og minimalistisk design + Glimrende tilkoblingsmuligheter Grunner til ikke å kjøpe - Manglende kabelhåndtering - Ikke støtte for HDR10+ - Ikke overbevisende virtuell lyd

Er du fristet av de de dype svartnivåene og uendelige kontrastene på en OLED-TV, er LG C2 den beste modellen for deg. Den viderefører alt det flotte ved forgjengeren C1 og øker lysstyrken enda mer. Oppgraderingen er ikke den største, men TVen er blitt enda bedre og tilkoblingsmulighetene er suverene. Selv om surround-lyden ikke er overbevisende, er likevel lyden temmelig god.

Her får man en oppgradert versjon av LGs allerede glimrende smart-TV-plattform webOS, fire HDMI 2.1-porter som alle støtter 4K/120 Hz, noe som gjør denne modellen til en ypperlig gaming-TV, samt glimrende lysstyrke og kontrast uansett hva du ser på. Fargemetningen er blitt bedre enn noensinne og de nye egenskapene forebygger innbrenning, slik at TVen er blitt enda mer holdbar.

LG C2 demonstrerer alt det gode ved OLED-teknologien, med slående lysstyrke og kontrast og suverene gaming-egenskaper. Vi mener dette er den beste 55-tommeren for de aller fleste.

Les vår test av LG C2 OLED (Åpnes i ny fane)

I sitt prisleie er Samsung BU8500 en imponerende TV. (Image credit: Samsung)

2. Samsung BU8500 En super og rimelig Samsung-TV Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 43, 50, 55, 65, 75 tommer Oppløsning: 4K 3840 x 2160 HDMI: 3 x HDMI 2.0 specifications Screen Size 43-inch - 75-inch Resolution 4K Ultra HD Grunner til å kjøpe + Solid 4K-ytelse + Svært gode spesifikasjoner til denne prisen + Slank og relativt elegant Grunner til ikke å kjøpe - Har begrensninger når det gjelder oppskalering - Litt hard og tynn lyd - Ikke Dolby Vision HDR

Dette er en av de beste rimelige 55-tommers TV-modellene. Samsung BU8500 kan skilte med god funksjonalitet, et diskret utseende og bunnsolid konstruksjonskvalitet til en svært gunstig pris. Du får ypperlig bildekvalitet for pengene, selv om den ikke er på nivå med de dyre modellene. Lyden er nok grei, men her burde man nok ta i bruk en god lydplanke (Åpnes i ny fane).

Denne TVen har en 4K LED-skjerm som drives av Samsungs Crystal 4K-prosessor og har støtte for HDR-standardene HLG og HDR10+. Som alltid med Samsung, får du ikke Dolby Vision. Her får du tre HDMI 2.0-kontakter, hvorav én med eARC til bruk med en lydplanke, og dessuten Bluetooth 5.2 og WiFi.

Det krever litt justering å optimalisere bildekvaliteten, ettersom standardmodiene er overdrevent lyssterke og harde. Men når det er gjort, får man detaljerte og klare bilder med imponerende lysstyrke og god fargebalanse. Oppskaleringen er ikke like god som med Samsungs dyrere modeller, men den gjør en grei jobb med HD-innhold.

I dette prisleiet er Samsung BU8500 en imponerende TV.

Les vår test av Samsung BU8500 TV (Åpnes i ny fane)

Sony XR-A95K er en av de aller beste 55-tommers TVene på markedet. (Image credit: Sony)

3. Sony XR-A95K Best bildekvalitet når penger ikke er noe problem Spesifikasjoner Skjermstørrelser: 55" og 65" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: Google TV Mål: 1225 x 714 x 43 mm (55") Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Suveren bildekvalitet + Usedvanlig god konstruksjon + Leveres med god lyd Grunner til ikke å kjøpe - Noen tilkoblingsvansker - Ikke støtte for HDR10+ - Ikke like lyssterk som vi håpet

Sony A95K er en virkelig lekker sak som er tilgjengelig i både 55" og 65". I dette flaggskipet kombineres den fantastiske Cognitive XR-prosessoren med en ny Quantum Dot OLED-skjerm. Resultatet er et av de vakreste TV-bildene vi har opplevd. Denne TVen har dessuten god lyd, takket være Acoustic Surface-teknologien, som i praksis omdanner hele skjermflaten til en høyttaler. Enda bedre blir det naturligvis med en lydplanke. Sony A95K er en elegant og solid TV so står støtt på et bredt metallstativ.

Det eneste som skuffer oss litt er den tidvis lave lysstyrken, for den står noe tilbake for den fantastiske bildekvaliteten. Dette er uansett en av de aller beste 55-tommers TVene på markedet. Men den koster.

Les vår test av Sony XR-A95K

Samsung QN95A Neo QLED har suverene gaming-egenskaper. (Image credit: Samsung)

4. Samsung QN95A Neo QLED Mini LED løfter Samsung til nye høyder Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 55" Oppløsning: 4K Panel: Neo QLED Smart TV: Tizen Mål: 1227,4 x 706,2 x 25,9 mm specifications Screen Size 55-inch Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Strålende bildekvalitet + Imponerende lydsystem Grunner til ikke å kjøpe - Ikke Dolby Vision eller Atmos - Freeview Play hadde vært flott

Samsung QN95A var selskapets første TV med bakgrunnsbelysning av typen Mini LED. Det har gitt en kraftig økning i antall dimbare soner og slankere paneler.Vi lot oss imponere av de flotte SDR- og HDR-bildene, som serverer dype svartnivåer og hvasse høylys uten lyslekkasje eller tap av detaljer. Samsungs kvanteprikkteknologi byr på mettede og nyanserte farger, i tillegg til at Filmmaker Mode gjør bildene utrolig naturtro.

QN95A har imponerende egenskaper og en smart-plattform som rommer alle de viktige strømme-appene. Her er det også en rekke suverene gaming-egenskaper som vil glede innehavere av de nyeste konsollene. Tross den slanke utformingen, avgir TVen god lyd med et 4.2.2-kanalers system. Her må du imidlertid nøye deg med støtte for HDR10+, og ikke den mer utbredte standarden Dolby Vision HDR.

Les vår test av Samsung QN95A Neo QLED TV (Åpnes i ny fane)

Med Sony A90J får du full pakke, og slikt er sjelden billig. (Image credit: Sony)

5. Sony A90J Sony gjør OLED enda bedre med A90J Spesifikasjoner Skjermstørrelser: 55", 65", 83" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: Google TV Mål: 1223 x 709 x 41 mm specifications Screen Size 55-inch Condition Ny Screen Type OLED Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Robust lyd + Flott nytt OS Grunner til ikke å kjøpe - No UK catch-up TV services - Missing some key features

La oss begynne med lyden, for det er saftige saker. Sony A90J benytter hele skjermflaten som høyttaler, og med to basselementer i tillegg, avgir A90J fyldig og direkte lyd med høyere kvalitet enn andre modeller med innebygget lydsystem. Denne Sony-modellen utmerker seg på alle måter, med god bevegelseskontroll, kontraster, kantdefinisjon, detaljer og alt mulig annet du kan tenke på. Den fungerer også godt ved oppskalering.

Her får du Google TV-grensesnitt, høy kvalitet i konstruksjon og overflate, et stativ som kan håndtere en lydplanke, en eksklusiv strømmetjeneste for filmer og en utrolig veldesignet fjernkontroll. Med A90J får du full pakke, og slikt er sjelden billig.

Les vår test av Sony A90J OLED TV

Samsung S95B OLED er en usedvanlig god TV som koster vesentlig mindre enn man skulle tro. (Image credit: Samsung)

6. Samsung 55S95B En 55-tommer som gir fantastiske farger Spesifikasjoner Skjermstørrelser: 55", 65" Oppløsning: 4K Panel: QD-OLED Smart TV: Tizen HDR: HDR10, HLG, HDR10+ specifications Screen Size 55-inch - 65-inch Condition Ny HDR HDR Read more ▼ Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Utrolig slank + Banebrytende bildekvalitet + Overraskende rimelig Grunner til ikke å kjøpe - Ikke støtte for Dolby Vision - Lite brukervennlig grensesnitt - Bildet må justeres

Dette er ikke bare en OLED-TV. Den er en QD-OLED, noe som innebærer at den har et OLED-panel i tillegg til kvanteprikksystemet du får med Samsungs glimrende QLED-modeller. Dermed får man både OLED-kontraster og QLED-farger i samme pakke. Her får man det nyeste innen Samsung-teknologi, med AI-drevet prosessor, 4 HDMI 2.1-porter og smart, retningsorientert lyd. Ettersom dette er en Samsung, får man ikke Dolby Vision, dessuten er ikke Tizen Smart TV-systemet spesielt tilfredsstillende og man må jobbe litt for å få den beste bildekvaliteten, ettersom forhåndsinnstillingene hos Samsung gjerne er litt overdrevne.

Denne TVen byr på utrolig hvasse høylys, og samtidig på svært dype svartnivåer hvor detaljene aldri forsvinner, selv i svært mørke scener. Dette er en usedvanlig god TV som koster vesentlig mindre enn man skulle tro.

Les vår test av Samsung S95B (Åpnes i ny fane)

LG A2 er en usedvanlig god TV til denne prisen (Image credit: LG)

7. LG OLED55A2 Beste rimelig 55" OLED Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 55" Oppløsning: 4K Panel: OLED Smart TV: WebOS HDR: HDR10, HLG, HDR10 Pro, Dolby Vision specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Nydelige svartnivåer og detaljer + Billig til å være OLED Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset lysstyrke sammenlignet med de beste OLED-modellene - Mangler avansert gaming-funksjonalitet

LGs A2-modeller er selskapets innstegsnivå til OLED. LG har vært rause med egenskapene og A2 har en glimrende OLED-skjerm med super bildekvalitet. Det er selve panelet som er den største forskjellen på A2 og mer avanserte LG-modeller som C2. A2 har en litt eldre variant, men den kan likevel by på suverene svartnivåer og gode kontraster. LG A7 Gen 5 AI-prosessoren sørger for god oppskalering og dynamisk tonekartlegging.

A2 er en ganske flott utseende TV, og som med resten av serien får du en Magic Remote til å navigere deg omkring i LGs glimrende webOS. Her får man solide strømmeegenskaper i tillegg til talestyring med Alexa og Google, og du kan strømme via Apple-enheter med AirPlay 2. A2 har imidlertid ikke HDMI 2.1-funksjonalitet, slik at du ikke får maksimalt utbytte av å spille med PlayStation 5 (Åpnes i ny fane) eller Xbox Series X (Åpnes i ny fane). LG A2 er uansett en usedvanlig god TV til denne prisen.

Les vår test av LG A2 (Åpnes i ny fane)

LG G1 Gallery OLED er en fantastisk lekker TV. (Image credit: LG)

8. LG G1 Gallery OLED TV LGs kunstneriske vri er lekker – men dyr Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 55" Oppløsning: 3840 x 2160 Panel : OLED Smart TV: WebOS Dimensions: 1225 x 706 x 23,1 mm (B x H x D) specifications Screen Size 55-inch Screen Type OLED Resolution 4K Ultra HD Grunner til å kjøpe + Suveren kontrast + Utrolig slank Grunner til ikke å kjøpe - Dyr sammenlignet med C1 - Sliter med bassen

Er du ute etter en superelegant TV? LG G1 OLED er en utrolig lekker TV som bygger videre på den fantastiske forgjengeren Gallery Series OLED og dessuten overgår den. OLED evo-teknologien har gitt et skikkelig løft og klemmer ut enda mer lys uten å skulle øke risikoen for lyslekkasje eller innbrenning. Den er enda bedre enn den rimeligere LG C1. Og dyr er den utvilsomt, så vi ble litt skuffet over at basslyden ikke er den beste – noe som også gjelder de andre LG-modellene.

Den er så slank at den virkelig er iøynefallende, med en skjerm som løfter kontrasten og fargene til nye høyder i OLED-sfæren. a9 Gen 4 AI-prosessoren håndterer enkelt smart oppskalering og behandling av objekter på skjermen. Særlig bevegelseshåndteringen er imponerende.

G1 leveres imidlertid ikke med stativ, ettersom den er skapt for veggmontering. Man kan likevel få kjøpt et Gallery Stand separat, som kan settes på gulvet – eller eventuelt en tredjepartsløsning.

Les vår test av LG G1 OLED TV (Åpnes i ny fane)

(Image credit: Philips)

9. Philips OLED 806 Nydelige Ambilight-farger med en OLED-skjerm Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 55" Oppløsning: 3840 x 2160 Panel : OLED Smart TV: Android Mål: 1228 x 706 x 58 mm (BxHxD) specifications Screen Size 55-inch Screen Type OLED Resolution 4K Ultra HD Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende bildekvalitet + Flotte spesifikasjoner Grunner til ikke å kjøpe - Krevende oppsett - Ikke den slankeste OLED-skjerm

Med TVen OLED806 har Philips levert en flott og velskapt OLED-TV med et bredt spekter av funksjoner og tidvis suveren bildekvalitet – til en helt grei pris. Det er ikke unikt å by på alle HDR-standardene, for det gjør også Panasonic, men det er likevel sterkt. Et par HDMI-innganger med full 2.1-støtte passer godt for gamere med nye konsoller. Vi satte stor pris på den gode bildekvaliteten – med velbalanserte og naturlige bilder, som samtidig er fargesterke og spennende, og det er flott med Ambilight på alle fire sider.

Her får man dype og konsekvente svartnivåer med gode detaljer og variasjon. I motsatt ende av spekteret får man klare og detaljerte lyse nivåer. Her får man ikke en like lekker OLED-skjerm som med konkurrentene LG og Sony, men den leverer uansett slagkraftige og overbevisende kontraster.

Les vår test av Philips OLED806 (Åpnes i ny fane)

Beste 55" TV – vanlige spørsmål

Hvilken 55-tommers smart TV er best? I skrivende stund er det LG C2 som etter vår mening er den beste 55-tommers TVen. Den demonstrerer alt det gode ved OLED-teknologien, med slående lysstyrke og kontrast og suverene gaming-egenskaper. Vi mener dette er den beste 55-tommeren for de aller fleste. Men det finnes mange andre flotte modeller å velge mellom.

How much should you pay for a 55-inch TV? 55-tommers TVer kan være veldig billige. Enkelte LCD-modeller får man for under 5000 kroner. Men det blir fort fem ganger dyrere om man skal ha skjermer av god kvalitet, for eksempel OLED eller Mini LED-teknologi. En helt ny 55-tommers OLED-TV fra et anerkjent merke koster fort fra 15 000 kroner og oppover. Langt oppover.

Er en 55-tommers TV stor nok? 55 tommer er flaggskipmodellene for dagens TV-produsenter, noe som gjør den til det mest utbredte formatet. Det er en gyllen middelvei mellom små 32-tommere og gigantiske 75-tommere. Det er lurt å tenke over hvor viktig skjermstørrelsen er for deg. Du betaler naturligvis mindre om du velger en mindre skjerm. Med 48 tommer får du fortsatt mange gode TV-modeller. Men større skjermer er i økende grad blitt normen for dem som får plass til dem i hjemmet. De store skjermene er dessuten blitt langt billigere enn de var for bare noen få år siden. En stor skjerm gir også flere detaljer som er bedre synlig å avstand, noe som passer ypperlig til filmkvelder med familien. Men husk også at bildemessige svakheter synes langt bedre på en stor skjerm. Dermed må TVen også være god nok til å forsvare et så stort bilde.

Hva burde jeg se etter med en 55-tommers TV? Med denne solide størrelsen burde du absolutt se etter noen gode egenskaper – for at du ikke skal bli sittende med en stor skjerm som har mangler og visuelle defekter. OLED- eller Mini LED-skjermer er vel verdt å se etter i dette formatet, uten de virkelig ekstravagante prispunktene til større modeller. 55-tommers TVer er en fin innfallsport til førsteklasses TV-teknologi. Skulle du likevel velge LCD, er det lurt å sikre at du får en modell med Direct Full Array Lighting, slik at belysningen blir konsekvent over hele skjermen. Ellers er 4K HDR et minimum, og du vil nok gjerne også sjekke om HDMI 2.1 er inkludert, særlig hvis du er opptatt av gaming, helst med støtte for VRR (variabel oppdateringsfrekvens) og ALLM (automatisk kort responstid).

