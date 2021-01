Et tilbud på en OLED-TV gir deg muligheten til å nyte en av markedets beste skjermer til en rimeligere penge. Og når du ser på OLEd-prisene før avslag, ser du også hvorfor rabatter ofte kan være løsningen når du er på jakt etter en super TV.

Her samler vi de beste tilbudene på OLED-TV i Norge, så det er bare å følge med. Dermed kan du få gleden av å nyte en OLED og samtidig ha gjort et godt kjøp.

Nedenfor finner du flere fristende tilbud på OLED-TVer, og va har også tatt med noen av de dyrere modellene.

Tilbud på OLED TV

Aktuelt tilbud på OLED TV

Panasonic TX 55": 29 995,- hos Soundgarden

Panasonic TX-55HZ2000E er TV-en for deg som vil ha best mulig bildekvalitet. HZ2000 er Panasonics beste OLED-TV og byr på enestående 4K bilder med gnistrende farger og dyp kontrast.



Se tilbud

Er OLED TVer bedre enn 4K?

De fleste er enige om at svaret er ja. Bildekvaliteten du får med en OLED er jevnt over bedre enn det 4K-TVer kan prestere. Skjermer med OLED (en forkortelse for organic light-emitting diode) gir mer lyssterke bilder og dypere svarte valører enn en vanlig 4K-TV. Dette er mulig på grunn av de individuelle cellene bak skjermen som kan slå av og på hver enkelt diode individuelt. Bilder i bevegelse blir silkemyke, slik at OLED-TVer egner seg utmerket for sport, film og gaming. Denne teknologien gjør det dessuten mulig å lage TVene utrolig tynne.

Med slik teknologi ombord, blir ofte OLED-modeller ganske mye dyrere enn de fleste 4K-TVene. Men også her ser vi at prisene er på vei ned. Har du virkelig god råd, er det imidlertid mulig å krabbe opp mot sekssifrede beløp.

De beste tilbudene på OLED TV

De beste tilbudene på 77-tommers OLED TVer

For øyeblikket lages det ingen OLED TVer i størrelsesorden mellom 65 tommer og 77 tommer. Prisspranget opp fra 65-tommeren er temmelig bratt, så du må regne med et saftig påslag for de ekstra 12 tommene.

Som med all annen banebrytende teknologi vil prisene bli lavere med tiden. Men selv TVer uten OLED vil i dette formatet få et kraftig prishopp sammenlignet med sine småsøsken. Hvis du synes prisene blir for stive, er det greit å holde seg til en 65-tommers OLED. Så får du heller flytte sofaen litt nærmere TVen.

Er en OLED TV verdt pengene?

Hvis du er på jakt etter det beste av det beste, men ikke har lyst til å punge ut med titusener av kroner for bare å oppleve at du nesten ikke klarer å skille den nye TVen fra den gamle, er det forståelig. OLEd-TVer kan oppleves som unødvendig dyre, men hvis du er ute etter en førsteklasses seeropplevelse, vil du likevel ikke angre.

Her får du fullkommen svart, strålende synsvinkler, knivskarp klarhet og en superklar bildekvalitet. Hvis du har budsjettet til å unne deg en slik opplevelse, vil du merke en enorm forskjell fra det øyeblikket du slår på en OLED-TV.