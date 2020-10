Beste tilbud på lydplanker i oktober 2020

Det er ikke så ofte man finner rabatterte lydplanker av høy kvalitet. Men når dette skjer, kan du finne en god og kraftig lydplanke som er så rimelig at du ikke kan ignorere tilbudet. Vi har gjort den harde jobben for deg, og funnet de beste tilbudene på lydplanker av høy kvalitet. Her finner du lydplanker fra blant andre Samsung, Bose og LG. Hvis du er urolig for hvor mye du egentlig får for pengene, har vi funnet noen av markedets billigste lydplanker som likevel kan by på et tilfredsstillende nivå av klarhet og trøkk, noe en vanlig TV gjerne ikke klarer.

Når du først har fått kloa i en lydplanke, taler lyden for seg selv. Men skal du grave rundt etter det beste lydplanketilbudet på egen hånd, kan dette være svært tidkrevende. Særlig fordi lydplankenes, og i det hele tatt lydproduktenes verden, er full av tilsynelatende tilfeldige tall- og bokstavkombinasjoner. Hva synes du om produktnavnet Vizio SB-3830-D0 38-tommers lydplanke?

Det er også en rekke dramatiske prisforskjeller som kan overvelde selv den mest hardbarkede audiofile. Men slapp av, for her kommer vi inn i bildet.

Hvilket lydplanketilbud er det beste?

Som du sikkert tenker deg, er svaret på dette spørsmålet ulikt for alle.

Noen klarer seg utmerket med en helt vanlig lydplanke, altså uten subwoofer og strømmemuligheter. Andre vil kanskje ha subwooferen, men bryr seg ikke om dette med strømmingen. Andre sier ja takk til alt det forannevnte, i tillegg til å ønske seg to satellitt-høyttalere. Dermed er premissene for valg av lydplanke utrolig varierende.

Uansett kan vi gi deg noen gode ideer til hva du skal være på utkikk etter og hvor du kan finne de gode tilbudene når de dukker opp.

For de fleste duger det lenge med en grunnpakke bestående av en lydplanke med en digital audiokabelinngang som kan kobles til de fleste nye TVer. Du kan våge deg på HDMI-overganger, RCA-plugger og 3.5 millimeters-kabler, men noen ganger er det enkleste det beste. Vi anbefaler også at du ser etter en lydplanke med subwoofer inkludert, slik at du får hele lydspekteret fra dine favorittserier og filmer, og ikke bare diskant og mellomtone.

Det finnes massevis av lydplanker å velge mellom, og det blir flere av dem hver eneste uke. Uden videre nølen, går vi nå løs på de beste tilbudene på lydplanker vi har funnet denne måneden.

Samsung HW-J355 2.1 Soundbar Samsungs HW-J355 er fantastisk på det grunnleggende Mål: 103 x 44,5 x 25 cm | Effekt: 120 W | Frekvensrespons: 20 Hz – 20 KHz | Tilkoblinger: Bluetooth, TV SoundConnect, USB Connectivity, Aux Input, Auto Power Link Enkel, men på den gode måten Bluetooth-støtte Leveres med subwoofer Ikke en «smart» lydplanke

Samsungs HW-J355 er en av de bestselgende lydplankene, og det er det gode grunner til. Ikke bare er lyden ypperlig fra de fire 120 W diskanthornene, men lydplanken er også kablet til en subwoofer som gir lyden mer fylde. Den er litt beskjeden i størrelsen med sine mål på 103 x 44,5 x 25 cm, men den veier bare 1,6 kg. Den medfølgende subwooferen er kablet, noe enkelte kan se som en ulempe, og enheten har heller ikke mange utganger. Men på plussiden leveres den med 3D Sound Plus, som forsøker å simulere en surround-virkning ved hjelp av litt smart lydmagi. Hvis du har sans for det gode og enkle, er denne noe for deg.

Les hele vår test av Samsung HW-J355

Bose Solo 5 TV Sound System Denne enkle lydplanken fra Bose gir deg en god lydopplevelse Mål: 8,6 x 55 x 15 cm | Vekt: 1,6 kg | Tilkoblinger: Bluetooth, optisk inngang, coax-inngang, 3,5 mm lydinngang Enkelt oppsett Heftig bass Utrolig klar lyd Ingen subwoofer

Har du ikke lyst til å være lenket til en subwoofer? Vi kan ikke klandre deg for det. Hvis du vil ha den samme solide lyden uten den svarte boksen, må du sjekke ut Bose Solo 5 TV Sound System. Planken måler 8,6 x 55 x 15 cm (H x B x D) og veier bare 1,6 kg, noe som gjør den velegnet for veggmontering. Når det gjelder innganger og utganger, kan den kobles til via optisk audio, coax og 3,5 mm-kabler. Den leveres dessuten med fjernkontroll og har integrert Bluetooth.

Q Acoustics M3 Soundbar Førsteklasses lyd uten den høye prisen Mål: 12,7 x 100 x 7,1 cm | Effekt: 80 W | Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz | Tilkoblinger: Blutooth, HDMI-port 3 122 kr Se tilbud hos CDON Nydelig musikkgjengivelse Brukervennlig Mye for pengene Ikke HDMI-inngang

Det er lett å like lydplanken M3. Den er kanskje ikke den mest glamorøse rent utseendemessig, og standhaftig nok støtter den bare 2,1 lydkanaler og har aldri hørt om wi-fi. Men hvis det finnes en lydplanke i dette prissjiktet med bedre lydgjengivelse, har ikke vi hørt om den. Dessverre følger det ikke med noen subwoofer eller noe forsøk på å etterligne surround-lyd, men det skyldes at Q Acoustics med hensikt har gjort det så enkelt som mulig, og ikke rotet det til med å legge til psyko-akustisk prosessering.

Les hele vår test av Q Acoustics M3 Soundbar

LG SH7B LG SH7B er et lydplankesystem som kan gjøre alt Mål: 106 x 8.6 x 5,3 cm | Vekt: 7 kg | Effekt: 360 W | Tilkoblinger: Bluetooth, HDMI inn/ut, Spotify-tilkobling, Smart Hi-Fi, Google Cast Enkelt og fleksibelt oppsett God lyd for pengene Synkroniseres med andre LG-høyttalere Musikkavspillingen kunne vært bedre

Hvis du er på jakt etter en lydplanke som balanserer ypperlig mellom egenskaper, ytelse og pris, kan du velge LG SH7B. Den koster nok litt mer enn du egentlig hadde tenkt å bruke, men heldigvis er den ofte på tilbud. Denne lydplanken måler 106 x 8.6 x 5,3 cm, og den passer dermed godt til TVer fra 49 tommer og oppover. Lydplanken er strålende til film, der laserlyder, eksplosjoner og sammenstøt i amerikansk fotball treffer deg som kraftige slag. Den er imidlertid ikke det beste valget for en utpreget musikkentusiast.

Les hele vår test av LG SH7B

Samsung HW-MS650 Sound+ Soundbar Samsungs nyeste trumfer tradisjonelle hi-fi-systemer Mål: 106 x 13 x 7,8 cm | Høyttalerkonfigurasjon: 3.0 | Angitt effekt: 9 x 20 W | Tilkoblinger: Enkel 4K/HDR HDMI loop, én optisk lydinngang, 3,5 mm audio-port, 2-veis Bluetooth, Wi-Fi Fantastisk kraftig lyd Overlegen basshåndtering Støtter massevis av kilder Ikke behov for ekstern subwoofer Litt begrenset stereoeffekt

Samsung er åpenbart ikke fornøyd med bare å dominere TV-markedet, men nå sikter de tydeligvis også mot å bli nummer én innen lyd. Noe som bringer dem nærmere dette målet er Samsung HW-MS650 Sound+ Soundbar, en av våre favoritter fra i år innenfor lydutstyr. Vi ga den vår ettertraktede Editor's Choice-pris da den kom på markedet i fjor.

Samsung har skrevet om regelboken med HW-MS650. Ingen annen alt-i.ett-lydplanke har kombinert så mye rå kraft med så mye klarhet, skala og særlig bass, i tillegg til å vise seg så overlegen til både film og musikk. Det er denne typen ytelse bare ekte lydinnovasjon kan prestere.

Hvis du har råd, er det denne lydplanken du trenger hjemme.

Les vår test av Samsung HW-MS650 Sound+ Soundbar

(Image credit: Sony)

Sony HT-X8500 Soundbar Høy ytelse til gunstig pris Mål: 6.6 x 9,6 x 389 cm | Effekt: Ikke oppgitt | Frekvensrespons: Ikke oppgitt | Tilkoblinger: 1 HDMI inn, 1 HDMI ut (ARC), analog lyd inn/out, Ethernet, optisk lyd inn, Bluetooth, Wi-Fi 3 920 kr Se tilbud hos ComputerSalg Slankt og elegant design Dobbel innebygget subwoofer Tredimensjonal surround-lyd

Sony HT-X8500 er en lydplanke av høy kvalitet som leverer godlyd til en grei pris. Sony-lydplanken har to innebygde subwoofere som gir dyp og fyldig bass, samtidig som de har maktet å gi enheten et slankt og elegant design- Den kompakte størrelsen vil passe perfekt foran TV-en din uten å ta masse plass.

Lydplanken rommer Vertical Sound Engine-teknologi, som sammen med Dolby Atmos og DTS:X byr på en cinematisk, tredimensjonal lydopplevelse. Med fjernkontrollen styrer du syv ulike lydmodi, slik at du kan forbedre underholdningsopplevelsen ytterligere.

Les vår test av Sony HT-X8500

Razer Leviathan Skapt for gamere, men super for serieglade Mål: 7,9 x 50 x 7,4 cm | Effekt: 30 W | Frekvensrespons: 180 Hz – 20 KHz | Tilkoblinger: Bluetooth, én optisk lydinngang, 3,5 mm audioport Today's best Razer Leviathan deals 2 090 kr Se tilbud hos Komplett Basstung lyd Mange innganger Svært god pris Begrenset surround-lyd

Akkurat når du tror du begynner å kjenne et firma, kommer de plutselig med et produkt du overhodet ikke hadde ventet deg. Razer er et godt eksempel. Historisk sett har de utmerket seg med gaming-mus og fantastiske tastaturer. Plutselig kommer de altså med Razer Leviathan, en utrolig smart lydplanke som koster mindre enn de fleste TV-modeller. Razers lydmonster har kanskje ikke den største effekten med sine 30 watt, men vi likte virkelig samspillet med den medfølgende subwooferen. Og der enkelte lydplanker på denne listen ikke en gang prøver seg på surround-lyd, gjør Razer en temmelig anstendig jobb med saken. Det er nok ikke like bra som et 7.1-system, men prøv å finne noe slikt til en like rimelig penge.

Les vår test av Razer Leviathan