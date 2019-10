Test: Kygo E7/1000

Kygo E7/1000 har et flott design, de fungerer godt både til daglig bruk og til trening, og lyden er – med unntak av en litt lite detaljert mellomtone – godt balansert. Dessverre finnes det samtidig så mange gode alternativer på markedet at de får litt vansker med å forsvare prisen, men finner du dem på tilbud så kan du gjøre et godt kjøp.

Kygo Life E7/1000 spesifikasjoner Bluetooth-standard: 5.0 Elementstørrelse: 6 mm Følsomhet: 116 dB ved 1 kHz Frekvens respons: 20 – 20.000 kHz Utstyr: oppbevaringsmappe, USB-C-kabel, 3,5 mm-kabel Lydkodeker: AAC Oppgitt batteritid: 6 timer Oppgitt batteritid fra ladeetui: 18 timer Blueooth-rekkevidde: 10 m Vekt: 60 g

Alle produsenter av lydprodukter med respekt for seg selv tilbyr etter hvert minst ett par helt trådløse ørepropper. Dermed har naturlig nok også Kygos eget lydmerke Kygo Life kastet seg på bølgen, og de har faktisk allerede rukket å lage en oppdatert utgave av sine propper, i form av E7/1000 som tar over for førsteutgaven E7/900.

Og E7/1000 leverer ved første øyekast alt som er forventet at et slikt produkt, inkludert et flott design og et ladeetui som gir deg godt med batteritid.

Spørsmålet blir selvfølgelig likevel om de klarer å konkurrere med alle de gode alternativene på markedet, og det har vi satt oss fore å finne ut.

Pris og tilgjengelighet

Kygo E7/1000 har fått en veiledende pris på 1499 kroner, og de kommer i de to fargevalgene hvit og sort.

Ifølge produsenten skal de dukke opp i butikkene i november, men vi kjenner ikke den nøyaktige slippdatoen foreløpig.

Design og passfrom

Kygo Life-produktene kjennetegnes gjerne av et enkelt og stilrent design, og det samme er også tilfelle med E7/1000. Du kan velge mellom en sort og en hvit variant, og mens de sorte proppene kommer med et helsort etui, kommer de hvite proppene med et etui i lys grått.

Kygo Life har fortalt oss at de er i en prosess med å bevege seg bort fra bruken av KYGO-bokstavene på produktene sine, og E7/1000 vitner absolutt om at de er i en overgangsfase. Her finner du nemlig KYGO-bokstavene tydelig plassert på lokket til etuiet, mens selve proppene kun er utstyrt med den karakteristiske X-en. Plassert i ørene blir proppene veldig diskret – kanskje spesielt hvis du velger den sorte utgaven – og de er også relativt små sammenlignet med mange av konkurrentene.

Ladeetuiet er også relativt kompakt, selv om enda mer avrundede kanter ville gjort at det lå enda i bukselomma. Etuiet har også en litt mer billig følelse enn selv proppene, og spesielt på innsiden.

Samtidig har det enkelte smarte løsninger vi liker godt. Lokket har en magnet som gjør at det lukker seg med en fint klikk og holder seg igjen, og også proppene holdes på plass med magnet, noe som gjør at de klikker på plass i sporene sine på en veldig praktisk måte.

(Image credit: Truls Steinung)

I esken får du med tre ulike gummipropp-par og vinger i tre ulike størrelser, så du skal få gode muligheter til å finne frem til en passform som fungerer for dine ører. I vårt tilfelle var det de mellomstore utgavene av begge som fungerte best, og man merker umiddelbart hvor trygt disse proppene sitter i ørene.

Her er det ingen grunn til å frykte at de skal falle ut mens du jogger eller stresser deg gjennom en folkemengde for å rekke bussen, og selv voldsom risting på hodet gjorde ingenting fra eller til. De sitter rett og slett som støpt.

Samtidig slipper du ikke helt unna opplevelsen av tetthet som en del slike propper ofte gir, så hvis du er følsom for akkurat det så burde du nok vurdere å se etter andre alternativer.

Det er også verdt å nevne at du finner et par ekstra skumpropper fra Comply i esken, og dette er en type hodetelefon-tupper som kan minne om sov-i-ro-propper. Faktisk er det til og med tatt med instruksjoner på innsiden av esken som viser hvordan du skal klemme sammen proppene før du setter dem i ørene, slik at de kan utvide seg og gi skikkelig isolasjon når de er på plass.

Disse proppene kan nok ha noe for seg når du bruker E7/1000 i spesielt støyende miljøer, men de føles samtidig også ekstra tette i ørene, noe som ikke alltid er helt ideelt. Vi foretrakk derfor stort sett å holde oss til de vanlige gummiproppene.

Funksjoner og batterilevetid

Kygo E7/1000 er veldig enkle å komme i gang med og bruke. Etter at de koblet opp til telefonen, er det som forventet bare å ta dem ut av esken, så kobler de seg opp automatisk og er klare til bruk. På samme måte skrur de seg også av når du legger dem tilbake i etuiet.

Det er også veldig positivt at Kygo Life har fått på plass enkelte betjeningsmuligheter på proppene. På begge sider finner du nemlig multifunksjonsknapper, og et trykk på høyre propper skrur opp volumet mens et trykk på venstre skrur det ned. I tillegg kan du dobbeltrykke på en av dem for å starte og stoppe avspilling. Dette fungerer fint, selv om det skal sies at det kan være litt frustrerende å oppleve at musikken stopper fordi du glemmer deg og prøver å justere volumet for fort.

Det er også verdt å legge merke til at oppkobling til telefonen skjer via høyre propp, og at denne altså må være i bruk for at vestre propp skal fungere. Her er det altså ikke likegyldig hvilken propp du velger om du bare vil bruke en av dem, og ha det andre øret fritt.

(Image credit: Truls Steinung)

Et problem man kan oppleve med mange helt trådløse ørepropper er at man får en betydelig forsinkelse mellom lyd og bilde når man ser på video, men Kygo E7/1000 klarer seg ganske godt på dette punktet. Vi skal ikke påstå at synkroniseringen er perfekt, men det er i hvert fall ikke noe problem å se litt på YouTube eller en TV-serie på telefonen når behovet melder seg. For Android-brukere hadde det vært en fordel om de var utstyrt med AptX Low Latency og gjerne også AptX HD, men AAC-kodeken fungerer også helt fint – i hvert fall på OnePlus 7 Pro som vi testet med.

Proppene blir som man kan forvente ladet opp mens de ligger i etuiet, og selskapet oppgir at du får 6 timers avspilling mellom hver opplading, og at ladeetuiet gir deg 18 ekstra timer. Vår opplevelse er også at dette stemmer ganske godt med virkeligheten, så det skal ikke være noen fare for å gå tom for strøm med det første. Ikke minst sikrer en lett synlig batteriindikator på innsiden av etuiet at du alltid vet hvor mye strøm du har igjen i der, og i de aller fleste tilfeller vil du dermed ha mulighet til å lade dem i god til før du går helt tom.

Etuiet lades for øvrig via USB Type-C, og det følger med en kabel i esken som helt klart kunne vært lenger, men som får jobben gjort.

Lydkvalitet

Til slutt og sist er det som alltid lyden som er det viktigste aspektet ved alle ørepropper, og her må vi si at Kygo E7/1000 treffer ganske godt. I likhet med Kygo A11/800 leverer nemlig også disse et veldig godt balansert lydbilde, der det er god plass til alle elementer i miksen.

Som vanlig med ørepropper så er bassresponsen veldig avhengig av hvordan proppene faktisk sitter i ørene, så du må finne frem til den rette størrelsen av gummipropper, ikke bare med tanke på komfort, men også for å få best mulig lyd. Og med riktig propper, kan du absolutt få god bassrespons her. Samtidig er bassen heller ikke overveldende, og den gir først og fremst en fin tyngde i låter som Sigrids «Strangers».

Det skal imidlertid sies at mellomtonen – tross at den er relativt ryddig og lite overveldende – gjerne kunne hatt litt mer rom for detaljer og luft. Man kan rett og slett ofte oppleve at man går glipp av en del kompleksitet, og spesielt om man setter på musikk med en del akustiske instrumenter og sammensatte lydbilder.

Heldigvis gir diskanten en mer positiv opplevelse, for den er ren og klar, selv med fullt øs av cymbaler mot slutten av Tools «The Grudge». Dette veier også opp for den litt manglende tilstedeværelsen i mellomtonen.

På volumsiden har vi heller ingenting å klage på her, og selv på full guffe merker vi ingen spesielle tegn til forvrengning. Dette er også mer volum enn vi strengt tatt trenger.

(Image credit: Truls Steinung)

Konklusjon

Med Kygo E7/1000 beviser den norske produsenten at de er mer enn bare et merchendise-merke for den verdenskjente artisten. Disse proppene fungerer godt i daglig bruk, de sitter godt i ørene, og de har et design som vil være tiltalende for de fleste, uansett hva man måtte mene om Kygos musikk.

Med unntak av at mellomtonen godt kunne vært litt mer kompleks og informasjonsrik er også lyden ganske god, og de kan gi deg en hyggelig lytteopplevelse på farten eller mens du trener.

Dessverre klarer de ikke helt å leve opp til den samme kvalitetsfølelsen som enkelte av konkurrentene kan skilte med, og når du kan få propper som Jabra Elite 65t til samme pris og Samsung Galaxy Buds til enda mindre, så blir det vanskelig å anbefale E7/1000 framfor dem. Skulle du derimot finne disse proppene på tilbud, så kan de være et virkelig godt kjøp.