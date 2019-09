Test: Kygo Life A11/800

Kygo Life A11/800 spesifikasjoner Elementstørrelse: 40 mm Følsomhet: 110 +/- 3 dB ved 1 kHz Frekvens respons: 15 – 22 kHz (+/- 3 db) Funksjoner: nærhetssensor, NFC, berøringskontroller Utstyr: oppbevaringsmappe, USB-C-kabel, 3,5 mm-kabel Lydkodeker: aptX, aptX LL og AAC Ladetid: 2 timer Batterikapasitet: 950 mAh Oppgitt batteritid uten ANC: 40 timer Oppgitt batteritid med ANC: 19 timer Blueooth-rekkevidde: 15 m Vekt: 250 g

Det er ikke akkurat noen enkelt oppgave Kygo Life har tatt på seg – med A11/800 går de nemlig rett i strupen på de beste støydempende hodetelefonene på markedet, og de satser i tillegg bevisst i premium-segmentet der Bose, Sony og Sennheiser legger all sin prestisje i å lage de absolutt beste produktene de kan klare å sette sammen.

Dermed konkurrerer de direkte med hodetelefoner som Sony WH-1000XM3, Sennheiser Momentum Wireless 3 og Bose Wireless Headphones 700, og de legger seg også på tilsvarende prisnivå med en veiledende pris på 2990 kroner.

Det betyr at Kygo Life må levere på høyt nivå både når kommer til komfort, byggekvalitet, kvalitet på støydemping og selvfølgelig lydkvalitet, og vi har satt oss fore å finne ut om de klarer å hevde seg i toppen.

Design og komfort

(Image credit: Truls Steinung)

Design er selvfølgelig en viktig faktor når man skal konkurrere med de beste i premium-segmentet, og Kygo A11/800 leverer i stor grad på dette punktet. Hodetelefonene har et minimalistisk, ensfarget utseende som gjør at de ikke skiller seg spesielt mye ut, og de har enkle linjer som vil tiltale de fleste. Den gummierte overflaten på klokkene gir også et klart inntrykk av kvalitet.

Selve konstruksjonen er i plast og vi kunne nok tenke oss at de hadde en litt mer solid følelse hele veien, for de kan fremstå som litt skjøre og knirkete. Samtidig skal det sies at de virker godt bygget der det gjelder, og da tenker vi spesielt på hodebøylen der mekanismen som lar deg justere størrelsen er forsterket med metall.

A11/800 leverer også godt når det kommer til komfort, med en godt polstret bøyle som sikrer at de ligger behagelig på hodet. Øreputene er også laget i tilsvarende myk skumgummi med imitert skinntrekk over, og disse ligger godt mot hodet og ørene. Samtidig er det ikke til å komme unna at de kan bli litt klamme ved lenger tids bruk, men dette er også nærmest uunngåelig med denne typen skinntrekk.

Vi opplever at vi foretrekker den sorte varianten av A11/800, men som du ser av bildene finnes de også en hvit utgave som vil stikke seg litt mer ut.

(Image credit: Truls Steinung)

Støydemping og andre funksjoner

Kygo Life A11/800 er utstyrt med aktiv støydemping, en funksjon alle hodetelefonprodusenter med respekt for seg selv har på plass i sine toppmodeller i 2019.

Vår opplevelse er at støydempingen gjør en god jobb med å dempe vedvarende støy, og som ventet demper den frekvenser i bassregisteret spesielt godt. Når du sitter på et fly, vil disse hodetelefonene altså dempe motorstøyen i kabinen på effektivt vis.

Testing med mer kompleks lyd (musikk og samtaler) og sammenligning med Sennheiser PXC 550, avslørte imidlertid at A11/800 ikke demper mellomtonefrekvenser fullt så godt, men forskjellen er ikke voldsomt stor.

Ellers har produsenten også lagt til et par ekstra finesser som kommer godt med. På høyre klokke sitter det nemlig en dedikert knapp merket AWS, som lar deg bytte til såkalt Awareness Mode der 50 prosent av støyen rundt deg kanselleres ut, mens tale slipper gjennom. Dette fungerer ganske godt, og kan komme til nytte for eksempel på et fly der du vil slippe mest mulig flystøy, men likevel vil høre hva den du reiser sammen med sier.

(Image credit: Truls Steinung)

Trykker du en gang til på samme knapp bytter du til Ambient Mode, og her slipper mikrofonene på utsiden ganske enkelt gjennom all lyd, slik at du skal få med deg det som skjer rundt deg. Dette kommer til nytte når du for eksempel er ute i trafikken, og trenger å holde deg orientert om hva som skjer rundt deg.

Hodetelefonene har for øvrig også en dedikert ANC-knapp, som lar deg deaktivere den aktive støydempingen hvis du foretrekker det i stedet. Her er det også verdt å merke seg at lydkvaliteten i hodetelefonene er den samme uansett om du har ANC av eller på, noe som ikke alltid er tilfelle med slike hodetelefoner.

App, ekstrautstyr og batterilevetid

I tillegg kan disse funksjonene også skrus av og på i den tilhørende Kygo Life-appen, og sammen med disse innstillingene finner du også en Bass Boost-knapp som ikke overraskende legger til litt mer bass i lydbildet. Vi foretrakk stort sett å ha denne deaktivert, men avhengig av egne preferanser kan det være du vil ha den på.

Appen inneholder også en ganske spesiell EQ, som er utformet som en matrise med fire akser med navnene Bergen, New York, Los Angeles og Ibiza. De fire ulike retningene farger lyden forskjellig og løsningen må sies å være kreativ, men vi ville mye heller hatt en mer konvensjonell EQ i stedet. Slik det er løst her får du ikke spesielt god kontroll når du vil justere lyden etter eget ønske. Heldigvis har vi ikke noe stort behov for EQ i det hele tatt, men det kommer vi tilbake til.

(Image credit: Truls Steinung)

Resten av betjeningen til A11/800 er å finne i berøringsflaten på høyre klokke. Her kan du skyve opp og ned for å justere volum, frem og tilbake for å bytte låt og trykke raskt for å starte og stoppe avspilling. Dette fungerer godt, og vi opplevde aldri noen store problemer med at kommandoer ikke ble registrert som forventet.

Med i esken får du en praktisk oppbevaringsmappe, en USB-Type-C-kabel til lading og 3,5-mm-kabel med en enkel multifunksjonsknapp på ledningen. Sistnevnte er kjekk å ha om du skulle gå tom for batteri, men det er ikke noen overhengende fare for at du skal gjøre det.

Batterilevetiden er nemlig rimelig god, selv om den oppgitte batterilevetiden på 40 timer kanskje kan kalles litt misvisende. Det gjelder nemlig når ANC er deaktivert, og med funksjonen på oppgis det at de skal vare rundt 19 timer, noe som stemmer godt med vår testing. Dette er fortsatt ganske bra, og hvis du i tillegg husker å deaktivere støydempingen når du ikke trenger den, kan du regne med at A11/800 vil holde det gående mer enn lenge nok for de fleste bruksområder.

Lydkvalitet

Lyden i A11/800 er ganske enkelt veldig imponerende. Man ville kanskje tenke seg at par hodetelefoner som bærer navnet Kygo ville fokusert mest på pumpende bass og ikke på så mye annet, men det er definitivt ikke tilfelle her.

I stedet får du et godt balansert lydbilde, der hele frekvensspekteret får like stort spillerom, og det sikrer at A11/800 fungerer godt til de aller fleste sjangre.

Setter du på en klassiker som Fleetwood Macs «Go Your Own Way», får du servert en flott balanse mellom alle elementer i miksen, og det er plass til både romslige gitarer, vokalharmonier og perkusjon, uten at ett enkelt element overmanner noe annet.

Samtidig betyr ikke det at det er noen merkbar mangel på bass her heller. Billie Eilish’ «Bad Guy» får akkurat den tyngden du forventer i bassregisteret, men det blir heller ikke overveldende på en måte som gjør at det overmanner resten av elementene i det minimalistiske lydbildet. Ikke minst er det faktisk mulig å høre teksturen i bass-synthen, noe som ikke alltid vil være tilfelle med hodetelefoner som leverer store mengder med bass.

(Image credit: Truls Steinung)

Selvfølgelig måtte vi også teste ut hvordan Kygo låter med hans egne hodetelefoner, og her kommer også basstrykket absolutt til sin rett. Samtidig slipper også den luftige klangen godt til, mens vokalen og melodilinjene for god plass sentralt i lydbildet.

Et aspekt som ofte får lide i hodetelefoner av lavere kvalitet er mellomtonen, men A11/800 viser raskt at de leverer også på dette punktet. Motorpsychos siste utgivelse The Crucible har et veldig kompakt lydbilde som krever detaljrikdom i mellomtonen for at ikke alt skal bli borte i en grøt av gitarer, og det klarer A11/800 med glans.

Ikke minst må vi trekke frem at diskanten er frisk og klar uten at den noen gang blir skrikende, og det sikrer at vokal alltid får sin rettmessige plass i midten. Vi kan også konstatere at diskanten heller ikke blir masete, selv når vi skrur opp volumet, og volum er det mer enn nok å ta av her.

Et negativt aspekt vi imidlertid må nevne, er at disse hodetelefonene har en del egenstøy både fra støydempingen og fra elektronikken ellers. Dette vil ikke merkes noe særlig så lenge man bruke dem under normalt støyende forhold, men i komplett stillhet blir det mer åpenbart. Hvor mye det vil plage deg, er nok mest avhengig av hvor opptatt du er av slike detaljer, men det må nevnes når det er snakk om et par hodetelefoner til denne prisen.

(Image credit: Truls Steinung)

Konklusjon

Kygo Life sikter høyt når de utfordrer giganter som Bose, Sony og Sennheiser på hjemmebane, og det er imponerende at de lykkes så godt som de gjør.

A11/800 har et minimalistisk design som vil tiltale de fleste, og det er nok også et godt trekk av produsenten å droppe KYGO-bokstavene fra selve klokkene og bare beholde den karakteristiske X-en. På den måten kan de appellere også til dem som ikke nødvendigvis er så glad i Kygos musikk, eller som i det minste ikke har spesielt lyst til å gå rundt med reklame for han til enhver tid.

Vi må også berømme dem for god komfort, selv om det må nevnes de kan bli en tanke klamme ved lang tids bruk.

Støydempingen kan kanskje ikke måle seg med de aller beste på markedet, men den er likevel god, og håndterer jevn og vedvarende støy spesielt godt, noe som kommer godt med på lange fly- og togturer.

Ikke minst imponerer A11/800 stort der det gjelder aller mest, nemlig på lydsiden. Dette er et par hodetelefoner som leverer godt uansett hva slags sjangre du sverger til, og det balanserte lydbildet sikrer at alle elementer i miksen kommer til sin rett.

Likevel er konkurransen som sagt veldig hard, og når prisen er den samme blir det vanskelig å anbefale A11/800 foran for eksempel Sony WH-1000XM3. Til det er ikke kvalitetsfølelsen helt den samme, egenstøyen er litt for merkbar, støydempingen er ikke den beste og de må se seg slått på batterilevetid også.

Ikke minst finnes det også rimeligere alternativer som Jabra Elite 85h, som er verdt en titt om du kunne tenke deg å betale litt mindre.

Om du derimot finner Kygo Life A11/800 på tilbud til en litt lavere pris, så vil du ha muligheten til å gjøre et veldig godt kjøp.