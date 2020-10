Anmeldelse: OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro er en vaskeægte flagskibstelefon. Her er der ikke sprunget over, hvor gærdet var lavest. OnePlus vil ikke længere spille andenviolin og sigter nu efter en plads blandt de største i mobilbranchen. Det betyder samtidig, at 8 Pro er deres dyreste telefon til dato, men du får også meget for pengene – dertil er den stadig en anelse billigere end rivalerne fra Samsung, Apple og Huawei.

Anmeldelse på to minutter

OnePlus 8 Pro er en vaskeægte flagskibstelefon. Glem firmaets tidligere telefoner og deres mantra om at levere ”flagskibsdræbere”. OnePlus blander sig nu med de store i klassen. Hvor modeller såsom OnePlus 7 Pro og 7T Pro matte snyde lidt på vægten, for at kunne sælges til en lavere pris end konkurrenterne, er man ikke gået på kompromis med OnePlus 8 Pro, som nu er en værdig konkurrent til modeller som Samsung Galaxy S20 Plus, iPhone 11 Pro og Huawei P40 Pro. Desværre betyder introduktionen af OnePlus 8 Pro også, at dagene med billige flagskibe fra OnePlus er talte. Med den højere pris får du så til gengæld også specifikationer fra den højeste skuffe, såvel som 5G-hastighed.

OnePlus 8 Pro specifikationer Vægt: 199g

Mål: 165.3 x 74.35 x 8.5mm

Skærmstørrelse: 6.78-inch

Opløsning: QHD+

Opdateringshastighed: 120Hz

Pixel-tæthed: 513ppi

Chipsæt: Snapdragon 865

RAM: 8GB / 12GB

Lagerplads: 128GB/256GB

Bagsidekamera: 48MP + 48MP + 5MP + 8MP

Frontkamera: 16MP

Batteri: 4,510mAh

Certificering: IP68

Dual Nano SIM

Type C port

OnePlus har udstyret telefonen med deres bedste skærm til dato og den kinesiske producent går så langt som til at sige, at det er den bedsrte skærm du kommer til at se i år. Det er modig påstand, og vi må se om den kommer til at holde stik. Der er dog ikke nogen tvivl om, at denne 6.78-tommer 'Fluid Display'-skærm med 120Hz opdateringshastighed, HDR10+-understøttelse og QHD-opløsning er fantastisk.

På bagsiden sidder et quad-kamera-setup, som giver masser af muligheder, når der skal tages billeder. Eksempelvis ultravidvinkellinsen, 30x zoom, nattemodus og firmaets nye farvefilterkamera, som er designet til at give billeder et unikt udseende. Selvom det markerer en klar forbedring i forhold til kameraerne i 7 Pro og 7T Pro, er det stadig ikke på højde med Samsung, Huawei eller Google. Det er dog stadig helt fint.

OnePlus giver med 8 Pro endelig efter for et ønske fra brugerne og har inkluderet trådløs opladning i deres nyeste model. Men den er hurtigere end vi er vant til fra konkurrenterne, og kan gå fra 0 til 50% på blot 30 minutter. Vi får desuden det største batteri i en OnePlus-telefon til dato, som bør holde til en hel dags brug.

Hvad chipsættet angår får vi naturligvis det nyeste fra OnePlus i form af Snapdragon 865 parret med enten 8GB eller 12GB RAM, 5G i både 8 Pro og den mindre model, OnePlus 8, hvorfor det nu er tydeligt, at de vil være med blandt de største, når det kommer til specs. Opsummeret har OnePlus formået at skabe en vaskeægte flagskibstelefon, som sågar er klar til fremtiden 5G-netværk.

OnePlus 8 Pro lanceringsdato og pris

OnePlus 8 Pro blev officielt annonceret d. 14. april 2020 og er nu til salg hos danske operatører og hos elektronikforhandlere. OnePlus 8 Pro er den dyreste model i 8-serien og den dyreste fra producenten indtil videre.

Prisen starter på 6.999 kroner for modellen med 128GB lagerplads og 8GB RAM, imens modellen med 256GB lagerplads og 12GB RAM koster 7.899 kroner. I Danmark kan vi vælge imellem farverne ” Onyx Black” i 8GB-versionen og ”Glacial Green” samt ” Ultramarine Blue” i 12GB-versionen

Skærm

6.78-tommer, 1440 x 3168 QHD+, 19.8:9, 513ppi, 120Hz, HDR10+

OnePlus kalder sin 'Fluid Display' den "bedste skærm du kommer til at se i år"

Høj opdateringshastighed og video-opskalering er godt til gaming og video

Det største trækplaster ved OnePlus 8 Pro, ifølge OnePlus, er det nye 'Fluid Display'. Firmaet er meget stolte af, hvad de har formået med enheden, og hævder, at det er ”den bedste skærm vi kommer til at se i år”. Det kan vi naturligvis ikke svare på så få måneder inde i 2020, men vi indrømmer gerne, at det er en af de bedste skærme, som vi har set i en smartphone. Den 6.78 tommer store skærm har en opløsning på 1440 x 3168 QHD+, et 19.8:9 skærmforhold og pixeltæthed på 512ppi, som ligger helt i tråd med de øvrige flagskibe på dagens marked. OnePlus 8 Pro går dog skridtet videre og har ligesom Razer Phone fået en opdateringshastighed på 120Hz. Det betyder endnu blødere og glidende panoreringer og mere flydende bevægelser på skærmen, som alt i alt betyder en mere behagelig oplevelse. De fleste andre nye telefoner, såsom Huawei P40 Pro, Google Pixel 4 XL og OnePlus 7T Pro må nøjes med 90Hz-skærme.

Samsung Galaxy S20 Plus har også en 120Hz-skærm, men dette er ikke aktiveret som standard, og gør man det, ændres opløsningen fra QHD+ til Full HD+ for at spare på strømmen.

I OnePlus 8 Pro er 120Hz slået tils om standard, og opløsningen er desuden sat til Full HD+. Det kan du ændre, hvis du går ind i indstillingerne og aktiverer QHD+-opløsningen.

OnePlus har gjort meget for at optimere batterilevetiden, imens de stadig giver os den fulde opløsning og opdateringshastighed. Baseret på vores tid med telefonen ser det ud til at have givet pote. Batteriet drænes ganske vist hurtigere med QHD+ og 120Hz end ved den lavere opløsning, men forskellen er ifølge vores oplevelser minimal.

Men OnePlus stopper ikke dér. De uafhængige skærmtestere DisplayMate har tildelt OnePlus 8 Pro karakteren A+, og noterer sig, at telefonen har en for industrien førende max lysstyrke på 1.300 nits og en farvepræcision, der er helt i top. Skærmen er med andre ord ganske fremragende og billeder hjemmesider, spil og video fremstår skarpe og farverige på OnePlus 8 Pro, imens også betragtningsvinklerne er rigtig gode.

Hvad angår video, kan du forbedre afspilningen yderligere ved to ekstra indstillingsmuligheder kaldet 'vibrant color effect pro' og 'motion graphics smoothing'. Det første optimerer farver og kontrast i videoer imens det andet øger billedhastigheden, så du får en roligere afspilning. Dette virker kun med udvalgte apps (herunder Gallery, YouTube, Netflix og Prime Video) og kun i fuldskærmsformat. De ekstra billeder giver mere flydende billeder og er måske ikke i alles smag. Det ser dog rigtig imponerende ud og det er interessant at se, hvad teknologien kan gøre i dag. Begge indstillinger er slået fra som standard, så hvis du ikke kan lide den effekt de giver, kan du bare lade dem være slået fra.

Vi oplevede nogle fejltryk på skærmen på OnePlus 8 Pro. Nogle telefoner registrerer hvis din hånd hviler på siden af skærmen og affejer automatisk denne berøring. På 8 Pro kan disse berøringer ved en fejl registreres som et tryk. Det sker ikke tit, men det kan være irriterende, hvis du eksempelvis spiller et spil.

Design

Design i topkvalitet, der føles fantastisk

Første OnePlus-telefon med IP-certificering mod støv og vandtæthed

Temmelig stor kamerabule, som let kommer i vejen, hvis du ikke bruger cover

OnePlus 8 Pro ligner de fleste andre high-end smartphones på markedet. Fronten domineres af den store skærm på 6.78 tommer, som buer nedad i hver side. Der er glas på front og bag, og en metalramme rundt i kanten. Vores anmeldereksemplar var modellen med 8GB og havde derfor sort Gorillla Glass på bagsiden. Telefonen er meget glat at holde omkring, så det giver god mening at pakke den ind i et cover, så man får et bedre greb. Der følger et gennemsigtigt cover med i æsken, og selvom det tager lidt fra det lækre design, kan man stadig fint se farven igennem det, ligesom det beskytter pg til dels skjuler den betragtelige kamerabule. VI er ikke specielt pjattede med denne aflange bule på bagsiden, men eftersom de fleste producenter har taget den til sig, må vi leve med det og kan ikke klandre OnePlus for den.

Med dimensionerne 165.3 x 74.35 x 8.5mm er OnePlus 8 pro en ganske stor telefon, og de færrste vil kunne holde den med én hånd. Den er længere end den der bred, ligesom Galaxy S20 Plus P40 Pro og iPhone 11 Pro, men har også en større skærm en alle tre. I forhold til vægten ligger den i midten med 199g.

Der er kun én port på 8 Pro og det er USB-C-porten i bunden. Der er ikke nogen hovedtelefonudgang. Du får desuden en dual-slot SIM-bakke og en højttaler (telefonen har to), hvor den sidste let bliver dækket til, når du holder telefonen i landskabsformat, hvis du eksempelvis spiller eller ser video.

Power/låse-knappen sidder i højre siden af enheden – et dobbelt tryk åbner kameraet, imens et langt tryk starter Google Assistant. Over denne sidder den smarte notifikations-slider, som let lader dig sætte enheden på lydløs, vibration osv. Takket være en let rillet overflade er den nem at finde, uden at man kigger på telefonen. Volumenknapperne sidder i venstre side, og er nemme at nå, når man holder telefonen i hånden, selvom de med små hænder måske nok skal have en ekstra hånd i brug, for at skrue op eller ned for lyden.

OnePlus har droppet pop-up-kameraet, som både var en del af 7 Pro og 7T Pro. OnePlus 8 Pro har i stedet fået et rundt hulkamera i venstre top af skærmen. Det er første gang OnePlus benytter dette design til det frontvendte kamera, og de siger, at de har skiftet stil, da mekanikken til at hæve og sænke kameraet nu har efterladt plads inde i telefonen, ligesom vægten også er reduceret.

Hulkameraet måler blot 3.8mm i diameter, hvilket betyder, at det ikke fylder meget – notifikationer passer fint ind ved siden af det og i dagligt brug glemte vi helt, at det var der.

OnePlus 8 Pro er den første telefon fra firmaet, som har fået en officiel IP-certificering, hvilket betyder, at den er beskyttet imod støv og vand. Hvor tidligere generationer stadig har være støv og vandresistente, har OnePlus ikke tidligere meldt dette officielt ud.

Med en IP68-certificering er OnePlus 8 Pro beskyttet imod støv og kan nedsænkes i vand på en dybde af 1 meter i op til 30 minutter – hvilket betyder, at den fint burde klare en tur i badekarret. OnePlus 8 Pro kommer i tre farver. Glacial Green, Onyx Black og Ultramarine Blue.

Kamera

4 bagsidekameraer: 48MP Ultravivinkel, 48MP hovedkamera, telefoto, farvefilter

Største opgradering af kameraet i en OnePlus-telefon

OnePlus 8 Pro er udstyret med fire kameraer på bagsiden. Dette er første gang i en OnePlus-telefon og viser, at de nu også tager kameraet seriøst, ikke mindst på grund af de to 48MP Sony-sensorer.

Det første du ser, når du tænder kameraet i 8 Pro, er billedet fra hovedsensoren på 48MP – den største sensor OnePlus har benyttet indtil videre, som sidder i midten af det vertikale kamera-setup på bagsiden. Her er tale om en Sony IMX689-sensor med blænde f/1.78, OIS (optisk billedstabilisering) og EIS (elektronisk billedstabilisering) samt 4K videooptagelse.

Over denne sidder endnu en 48MP-sensor i form af ultravidvinkellinsen Sony IMX586 med en blænde f/2.2 og synsfelt på 119.7 grader. Det er ikke det bedste vidvinkelkamera vi har set i en smartphone, men den får meget med i sine billeder.

Nederst sidder en ny 5MP ”farvefilter”-linse med blænde f/2.4, hvis primære formål er at give Instagram-agtige filtre til kamera-appen. Den sidste sensor på bagsiden af OnePlus 8 Pro sidder til venstre for det aflange setup og er telefonens 8MP telelinse, som har 3x optisk og 30x digital zoom. Vi har set andre telefoner med større grad af zoom – som eksempelvis de 100x zoom i Galaxy S20 Ultra – men OnePlus hævder, at deres publikum indtil videre ikke har efterspurgt mere end 30x.

Men hvordan klarer alle disse linser sig så? Lad os starte med at sige, at kameraet i OnePlus 8 Pro er blevet kraftigt forbedret i forhold til tidligere OnePlus-modeller som 7 Pro og 7T Pro. Billederne fra 8 Pro er meget mere naturtro, når det kommer til farvegengivelsen, som ikke er nær så overstyret, som det eksempelvis ses i Samsung Galaxy S20 Plus.

(Image credit: TechRadar)

Kamera-appen tager som standard billeder med 48MP-sensoren, men du kan ændre dette til at du kun optager med 12MP. Dette gøres let via en knap i toppen af skærmen

Holder du den på 12MP det meste af tiden, får du en bedre dynamik og mere farverige billeder. Du bør kun skifte til 48MP i meget god belysning udendørs.

Benytter du 48MP, har billederne til gengæld mange flere detaljer, selvom farverne ikke er lige så eksplosive, ligesom filstørrelsen går fra 4-6MB pr styk til 14-20MP pr. styk. Med minimum 128GB lagerplads bør det ikke være så stort et problem, men det er dog noget, som man bør tænke over – især hvis du påtænker at have backup i skyen eller vil uploade til sociale medier.

Her er mange indbyggede funktioner, herunder 3x, 10x og 30x zoom, nigthtscape til fotografering under lav belysning og farvefilter-linsen, der giver fire lettilgængelige effekter.

De er ikke så markant anderledes en de, som du finder på Instagram, så de virker lidt overflødige i kamera-appen, selvom de heller ikke er i vejen, hvis du ikke bruger dem.

Som navnet antyder, bruges Nightscape til at tage billeder under dårlig belysning – eksempelvis om natten. Vi har efterhånden prøvet flere af disse fra forskellige producenter og versionen i OnePlus 8 Pro havner kvalitetsmæssigt et sted midt i feltet. Den giver rigtig nok mere lys til mørke billeder, og tager kun 2-3 sekunder for at tage et billede. I nogle telefoner skal man holde telefonen stille i op til 10 sekunder. Resultaterne er dog ikke altid gode, og kan ende med at være meget mudrede.

Vi har testet zoom-funktionen i OnePlus 8 Pro og sammenlignet med OnePlus 7T Pro og Samsung Galaxy S20 Plus. Vi tog billeder fra samme position med ultravidvinkel, 1x 3x 10 og 30x (her kunne 7T Pro ikke være med) på alle telefoner, for at se hvordan de klarede sig.

OnePlus 8 Pro vs Samsung Galaxy S20 Plus vs OnePlus 7T Pro: Ultrawide

Billede 1 af 2 Ultravidvinkel på OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image Billede 2 af 2 Ultravidvinkel på Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image

Vi kan se på billeder, at OnePlus 8 Pro sammenlignet med andre telefoner er god til at opfange detaljer ved alle zoom-niveauer, selvom billederne ikke er nær så farverige som hos Samsung eller sågar forgængeren.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 1x zoom

Billede 1 af 2 1x zoom med OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image Billede 2 af 2 1x zoom med Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image

Dette ser måske umiddelbart skuffende ud, men OnePlus 8 Pro har nogle meget livagtige og virkelighedstro farver. Hvor 7T Pro og S20 Plus måske har mere pang på farverne, repræsenterer det ikke hvad vi ser ud af vinduet.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 3x zoom

Billede 1 af 2 3x zoom med OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image Billede 2 af 2 3x zoom med Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image

For nogle er blandingen af levende farver og detaljer som vi får fra Galaxy S20 Plus måske mere tiltalende, men for de som vil have en telefon, der giver mere naturtro billeder, er OnePlus 8 Pro det bedre balg – selv hvis detaljer og klarhed ikke helt er på Samsungs niveau.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 10x zoom

Billede 1 af 2 10x zoom med OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image Billede 2 af 2 10x zoom med Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image

Ved maksimal zoom bliver billedet lidt grynet og mister detaljer. Dette skyldes at telefonen bruger en kombination af digital zoom og software til at skabe billedet. 7T Pro kunne maksimalt zoome 10x, så den endelige sammenligning er her imellem OnePlus 8 Pro og S20 Plus.

Vi har benyttet en trefod til alle billeder, idet rysten på hånden let kan ødelægge ethvert billede med mere end 10x zoom. Skal du tage billeder uden trefod og 10 eller 30x zoom, anbefaler vi derfor, at du finder en flad overflade, som du kan holde din telefon op ad.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 30x zoom

Billede 1 af 2 30x zoom med OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image Billede 2 af 2 30x zoom med Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Click here to view the full resolution image

Billedeksempler

Batterilevetid

4,510mAh batteri – Det største fra OnePlus som holder til en hel dag

Større end batteriet i rivalerne fra Samsung, Huawei og Apple

Hurtig trådløs og kablet opladning

OnePlus 8 Pro har et temmelig stort batteri på 4,510mAh, som indtil videre er det største i en OnePlus-telefon og mere end hvad du finder i Samsung Galaxy S20 Plus, Huawei P40 Pro eller iPhone 11 Pro.

Det holder ikke overraskende fint til en dags brug, selvom vi både spillede, så video, rodede med sociale medier og tog billeder. Du bør derfor stadig have en del strøm tilbage sidst på dagen, og kan vente med opladeren til sengetid, med mindre du planlægger at se video i flere timer – især med de førnævnte forbedringer slået til.

Vores 90 minutter Fuld HD-videotest på 8 Pro med lysstyrken på max og synkronisering via Wi-Fi slået til i baggrunden drænede batteriet med 10% i både Fuld HD og QHD+.

Dette går hurtigere, hvis du slår videoforbedringerne til, så hold øje med batteriniveauet, hvis du benytter dem. OnePlus har opgraderet sin Warp Charge 30T, så du går fra 0% til 50% på blot 23 minutter via en kablet forbindelse (og den medfølgende oplader.

Som noget helt nyt er det nu også muligt at oplade en OnePlus-telefon trådløst. Dette kalder firmaet Warp Charge 30 Wireless og du kan her gå fra 1% til 50% på blot 30 minutter. Den eneste ulempe er, at du er nødt til at bruge firmaets egen OnePlus Warp Charge 30 trådløse oplader, for at opnå denne hastighed. Denne har en vejledende pris på 549 kroner, men virker så også efter hensigten. Det er værd at bemærke, at der er en lille blæser indbygget i selve opladeren, som larmer en smule, når telefonen står i den. Du bemærker det nok ikke på skrivebordet, men det kan være irriterende, hvis du har telefonen stående til opladning på natbordet. Heldigvis har OnePlus tænkt over dette, og blæseren vil automatisk skrue ned for hastigheden om natten og herved også reducere ladehastigheden.

Fordi OnePlus 8 Pro kan oplades trådløst, kan den ligesom andre modeller også dele strøm med eksempelvis trådløse hovedtelefoner eller sågar en af dine venners telefoner. Det fungerer fint og vi kunne både oplade andre mobiler samt de nye AirPods eller Galaxy Buds fra bagsiden af 8 Pro. Funktionen slås automatisk fra, når batteriet når 15%, så du ikke ender med at give din sidste dyrbare strøm væk ved en fejl.

Ydelse og software

Ydelse i topklassen: Snapdragon 865, X55 5G modem, 8GB/12GB RAM

Hurtigt, flydende brugerflade og kræfter til at køre ethvert spil eller app

Dolby Atmos stereohøjttalere, Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.1

There's plenty of power under the hood of the OnePlus 8 Pro, with the phone featuring Qualcomm's top-of-the-line Snapdragon 865 chipset, which comes with Qualcomm's X55 5G modem to enable super-fast internet speeds, where 5G is Der er rigelig med hestekræfter i OnePlus 8 Pro, idet telefonen er udstyret med det kraftige Snapdragon 865-chipsæt fra Qualcomm, som bl.a. inkluderer Qualcomms X55 5G modem. Du får enten 8GB eller 12GB LPDDR5 RAM og telefonen kan håndtere alt hvad du smider efter den, hvad enten der er tale om lange Fortnite eller PUBG-sessioner eller filmkiggeri.

De LPDDR5 RAM som sidder i OnePlus 8 Pro er 30% hurtigere og burger 20% mindre strøm en dem, som sidder i OnePlus 7T-serien. Modellen med 12GB gav os en multi-core benchmark score på 3305 i Geekbench 5.1, hvilket ligger et pænt stykke fra de 2564 i OnePlus 7T Pro og sågar bedre end Samsung Galaxy S20 Plus, som fik 3,034.

Den nye 8 Pro er med andre ord en meget kraftig enhed, og er rigeligt fremtidssikker i forhold til ydelse, samt netværksforbindelsen – takket være det indbyggede 5G modem.

Vi har ikke kunne teste 5G-evnerne af, da dette ikke er muligt endnu her i Danmark.

Den dobbelte SIM-bakke har plads til to SIM-kort, selvom kun ét SIM-kort vil kunne bruge 5G ad gangen. Modsat andre producenter lader OnePlus dig dog ikke udvide hukommelsen, så du må nøjes med den lagerplads, som er indbygget fra starten. Har du 12GB-modellen får du 256GB og har du 8GB-modellen, må du nøjes med 128GB. Styresystemet æder godt 20GB. Vi anbefaler, at man evt. bruger skytjenester som Google Photos, som gratis lader dig uploade videoer og billeder.

Med den kraftige hardware og en 120Hz skærm, er det ingen overraskelse, at Android 10 kører hurtigt og gnidningsfrit. OnePlus har som tidligere lagt sin egen Oxygen OS-brugerflade ind over, men ellers får du en stort set ren Android-oplevelse. Oxygen OS giver dig dog nogle yderligere tilpasningsmuligheder samt genveje, så du let kan tænde kameraet, tænde lyset på bagsiden eller bare åbne din yndlings-app. Du kan også let justere på skrifttyper, farver, ikoner og lignende. Er du fan af ”dark mode”, finder du den under Tone i indstillingerne.

Som vi nævnte i starten, har OnePlus 8 Pro en højttaler i bunden. Den anden sidder i toppen af skærmen. Tilsammen giver de stereolyd, som er blevet tilpasset med Dolby Atmos-teknologi, der skulle give en mere fyldig og dyb lyd. Den kan ganske rigtig spille højt, men der er ingen tvivl om, at du får en bedre lyd, hvis du parrer telefonen med et sæt hovedtelefoner eller en højttaler.

Vi får både Wi-Fi 6 og Bluetooth 5.1, så har du en nyere router eller tilbehør, som understøtter disse teknologier, vil du kunne udnytte de højere hastigheder og den mere strømbesparende Bluetooth-teknologi.

Køb den hvis...

Du vil have en af de bedste telefoner på markedet

Bruger du meget tid på spil og video på din telefon, så bør du overveje OnePlus 8 Pro. 120Hz QHD-skærmen gør en kæmpe forskel, med flydende bevægelser i spil og eskalering af videoindhold, som er en fryd for øjet.

Du vil have en fremtidssikker smartphone

Med masser af kræfter, masser af RAM og 5g-chip under motorhjelmen er OnePlus 8 Pro forberedt på fremtidens udfordringer og bør kunne holde i flere år. Den er rigeligt hurtig og som 5G-udrulningen begynder rundt i Europa (og i takt med at Wi-Fi 6 bliver en ny standard i hjemmene, på kontoret og bare generelt) vil du have en telefon, som fuldt ud kan udnytte hvad fremtiden har at byde på.

Køb den ikke hvis...

Du vil have et flagskib til en rimelig pris

OnePlus slog sig op på at lave rimeligt prissatte telefoner, men hvert år er priserne steget og nærmer sig gradvist konkurrenterne. OnePlus 8 Pro er måske stadig billigere end rivalerne, men forskellen er ikke så stor. Du for meget for pengene, men OnePlus kan ikke længere betragtes som det billige alternativ. Den plads går nu til Xiaomi, Oppo og Realme.

Du vil have det bedste kamera i en smartphone

Tag ikke fejl – kameraet i OnePlus 8 Pro er rigtig godt og en stor forbedring i forhold til 7T Pro. Det er dog ikke det bedste på markedet. Samsung laver stadig bedre all-round kameraer, Huaweis P40 Pro er vild til zoom og nattefotos, imens Google Pixel 4 klarer imponerende meget med færre linser.