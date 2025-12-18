Le OnePlus 15R est arrivé avec une batterie encore plus puissante que celle du OnePlus 15

OnePlus a annoncé le OnePlus 15R, un smartphone doté d’une batterie de 7 400 mAh, d’un écran 165 Hz et d’un processeur Snapdragon 8 Gen 5

Son prix de départ est fixé à 729 €, et il est déjà disponible en précommande

La marque a également présenté la tablette OnePlus Pad Go 2 et la montre connectée OnePlus Watch Lite

Le OnePlus 15 n’a été lancé qu’en octobre dernier, mais la marque revient déjà avec un nouveau modèle qui, sur certains aspects, surpasse ce flagship cinq étoiles. Le OnePlus 15R affiche en effet des caractéristiques techniques de pointe.

La star de la fiche technique reste sans doute sa batterie de 7 400 mAh, légèrement plus grande que celle de 7 300 mAh intégrée au OnePlus 15. Elle prend en charge une charge rapide de 80 W, et a été conçue pour conserver au moins 80 % de sa capacité initiale après quatre ans d’utilisation.

Parmi les autres points forts du OnePlus 15R, on retrouve un écran AMOLED de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. C’est équivalent au OnePlus 15, mais supérieur à la majorité des téléphones du marché. L’écran affiche une densité de 450 pixels par pouce, une luminosité pouvant grimper jusqu’à 1 800 nits, et descendre à 1 nit lorsque l’éclairage ambiant est faible.

Ce modèle embarque également le même capteur photo principal de 50 MP que le OnePlus 15, complété par un ultra grand-angle de 8 MP, une caméra frontale de 32 MP, et l’enregistrement vidéo en 4K jusqu’à 120 images par seconde.

Le OnePlus 15R (Image credit: OnePlus)

Côté différences avec son grand frère, le OnePlus 15R repose sur un processeur Snapdragon 8 Gen 5, légèrement moins haut de gamme que la version Elite du OnePlus 15, mais qui reste très performant. Le smartphone est livré avec 12 Go de RAM.

Il bénéficie aussi d’une protection renforcée contre l’eau, avec des certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K, alors que la plupart des smartphones premium se limitent au standard IP68.

Au final, le nouveau modèle de OnePlus n’égale pas complètement le OnePlus 15, mais ce n’est pas son ambition, car il est aussi moins cher. Le OnePlus 15R débute à 729 € pour la version avec 256 Go de stockage. Une déclinaison avec 512 Go est également proposée à 829 €, quand le OnePlus 15 démarre à 979 €.

Le OnePlus 15R est disponible en précommande dès aujourd’hui, en coloris Charcoal Black ou Mint Breeze. Les premières livraisons débuteront le 15 janvier. Pour toute précommande passée directement sur le site de OnePlus, des cadeaux sont offerts dans la limite des stocks disponibles, comme les écouteurs OnePlus Buds 4 ou une coque magnétique Sandstone pour le 15R et un chargeur OnePlus SUPERVOOC 120W à double port GaN. Un rabais de 100 € est aussi appliqué sur le modèle 512 Go.

Une tablette et une montre également au programme

Le OnePlus Pad Go 2 (Image credit: OnePlus)

Ce smartphone au rapport qualité-prix agressif n’arrive pas seul. OnePlus a également lancé la montre connectée OnePlus Watch Lite et la tablette OnePlus Pad Go 2. Cette dernière propose un écran de 12,1 pouces avec une densité de 284 pixels par pouce, un processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 8 Go de RAM, une batterie de 10 050 mAh avec une charge de 33 W, ainsi qu’une compatibilité avec un stylet vendu séparément.

Déclinée en coloris Lavender Drift et Shadow Black, la OnePlus Pad Go 2 est d’ores et déjà disponible en précommande. Son prix démarre à 299 € pour la version Wi-Fi de 128 Go, et grimpe à 399 € pour le modèle 5G avec 256 Go (la disponibilité aux États-Unis reste inconnue).

Comme pour le OnePlus 15R, une précommande de la Pad Go 2 permet de bénéficier d’une remise immédiate de 50 €, ainsi que d’un cadeau dont la valeur peut atteindre 279 € – même si le contenu exact n’a pas été précisé. Le stylet, quant à lui, est proposé au tarif de 39,50 € (50% de réduction).