OnePlus quitte les États-Unis et l’Europe, voici les 5 points à comprendre

OnePlus a confirmé son retrait des États-Unis et de l’Europe

Aucun nouveau produit OnePlus ne sera lancé dans ces deux régions

Les clients existants continueront de bénéficier du support et des mises à jour logicielles promises

La nouvelle que beaucoup redoutaient tout en s’y attendant a été confirmée par OnePlus. Le fabricant quitte officiellement les États-Unis et l’Europe, ce qui signifie qu’aucun nouveau produit ne sera lancé dans ces régions.

Les signes s’accumulaient depuis des mois pour ce pionnier d’Android. OnePlus a annulé en janvier deux de ses smartphones les plus attendus. Ces dernières semaines, son site orientait aussi les acheteurs vers sa maison mère, Oppo.

Le responsable des relations publiques mondiales d’Oppo, Shuang Chen, a confirmé lors d’un briefing que tous les droits des clients existants, « y compris le service après-vente et les mises à jour logicielles », resteront « entièrement garantis ».

Mais que signifie réellement cette annonce choc pour Android en ce jour sombre ? La question a été posée à OnePlus et à sa maison mère Oppo. Voici ce qu’il faut savoir.

1. Pourquoi cela se produit-il ?

(Image credit: Philip Berne / Future)

La version officielle du départ de OnePlus des États-Unis et de l’Europe évoque un repositionnement « stratégique ».

Derrière ce discours, la réalité est plus complexe. OnePlus se retrouve pris en étau entre un marché des smartphones pour passionnés en recul, une concurrence féroce des marques chinoises, le duo Samsung et Apple de plus en plus dominant, et aux États-Unis, des difficultés à maintenir des partenariats avec les opérateurs. À cela s’ajoute une crise mondiale de la mémoire vive et des composants.

« Ce n’est pas une décision prise dans la précipitation », a expliqué Shuang Chen lors d’un briefing. « Il ne s’agit ni d’une instruction d’Oppo ni d’une décision unilatérale de OnePlus. Une marque responsable doit savoir quand s’engager pleinement et quand faire un choix. »

Pour les fans de OnePlus, ce choix semblait malheureusement inévitable depuis un moment.

2. Qu'est-ce que cela signifie pour les propriétaires d'un OnePlus ?

(Image credit: Peter Hoffmann)

Le responsable des relations publiques d’Oppo Europe, James Paterson, a confirmé lors d’un briefing que « tous les engagements de service pour les appareils OnePlus existants en Europe et en Amérique du Nord restent inchangés ». Cela concerne les garanties, le service après-vente et les mises à jour logicielles promises, même si aucun détail précis n’a été donné sur leur mise en œuvre.

Cette annonce signifie aussi que les utilisateurs de OnePlus passeront désormais à ColorOS, au lieu d’OxygenOS. « Nous sommes convaincus que lorsque ColorOS sera déployé sur les appareils OnePlus en Amérique du Nord et en Europe dans les prochains mois, les utilisateurs l’apprécieront autant qu’ils ont apprécié OxygenOS », a ajouté James Paterson.

Cela reste à confirmer. ColorOS est toutefois considéré comme une surcouche Android très performante et fluide, même si elle s’inspire largement d’iOS. Il devrait encore être possible de revenir à OxygenOS sur certains appareils OnePlus, mais cela pourrait empêcher de bénéficier des futures mises à jour. ColorOS devient logiquement la priorité pour Oppo.

3. Oppo va-t-il prendre la place de OnePlus ?

(Image credit: Future)

C’est en tout cas le plan pour l’Europe. Interrogé sur d’éventuels lancements aux États-Unis, Elvis Zhou, PDG d’Oppo Europe, a indiqué : « Nous n’avons actuellement aucun projet de produits pour l’Amérique du Nord, mais Oppo continue d’explorer des opportunités de marché dans différentes régions du monde. »

La situation est différente en Europe. « Il est important de souligner que l’Europe est un marché stratégique majeur pour Oppo. Le lancement du Find X9 Ultra et celui de la série Reno 16 en témoignent », a ajouté James Paterson.

Il devrait également devenir plus simple d’acheter des smartphones Oppo au Royaume-Uni et en Europe dans un futur proche. « À l’avenir, Oppo va renforcer sa présence sur les marchés européens. Les équipes sont en cours d’expansion et les stratégies commerciales évoluent. L’accent sera davantage mis sur les modèles haut de gamme et sur les capacités en imagerie », a précisé Elvis Zhou.

4. Est-ce la fin des téléphones OnePlus ?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Pas exactement. Les OnePlus 16 et 16 Pro ou Ultra font toujours l’objet de nombreuses rumeurs et devraient être lancés plus tard dans l’année. En revanche, ils ne seront pas commercialisés aux États-Unis ni en Europe.

L’importation depuis la Chine restera possible, mais ce processus peut s’avérer complexe. Des problèmes de compatibilité logicielle, de bandes de fréquence ou des taxes imprévues peuvent survenir.

Pour ceux qui souhaitent encore acheter un smartphone OnePlus en Europe ou aux États-Unis, Oppo a confirmé que les modèles existants resteront en vente jusqu’à épuisement des stocks. « La demande existe toujours, donc les ventes se poursuivront tant que des stocks seront disponibles », a indiqué Elvis Zhou.

5. Quelle sera la prochaine étape pour les fans de OnePlus ?

(Image credit: Future)

L’annonce concernant OnePlus marque une journée difficile pour Android dans son ensemble. Cela est particulièrement vrai aux États-Unis, où Oppo a confirmé qu’aucun de ses smartphones ne viendra remplacer OnePlus.

« Il est regrettable de ne pas lancer de nouveaux produits en Amérique du Nord, mais tous les droits et intérêts des utilisateurs, y compris les mises à jour et le service après-vente, seront pleinement garantis. D’autres excellents produits existent sur le marché », a déclaré Elvis Zhou.

Quels sont ces produits ? La marque la plus proche de l’esprit OnePlus aujourd’hui reste Nothing, fondée par l’ancien PDG de OnePlus Carl Pei, même si ses modèles comme le Nothing Phone (4a) se positionnent davantage sur l’entrée de gamme.

En Europe, l’Oppo Find X9 Ultra constitue aussi une alternative, bien qu’il ne soit pas disponible aux États-Unis. Il est souvent considéré comme l’un des meilleurs smartphones pour la photo. Même constat pour le Xiaomi 17 Ultra, également axé sur la photographie et disponible en Europe, mais pas aux États-Unis, ainsi que pour Honor.

Les amateurs d’Android qui envisagent de changer de téléphone attendront sans doute de découvrir la série Pixel 11 de Google, attendue le 12 août. La disparition de OnePlus pourrait-elle pousser certains vers l’iPhone ? Cette possibilité existe. Reste à savoir vers quelle marque se tourner en priorité.