OnePlus abandonne ses modèles phares de 2026 – une double annulation choc

Un leaker affirme que les OnePlus Open 2 et OnePlus 15s pourraient avoir été annulés

Dans les deux cas, un smartphone très similaire pourrait être commercialisé à la place

Il reste encore une chance de voir un nouveau modèle pliant OnePlus l’année prochaine

Le OnePlus Open figurait parmi les meilleurs smartphones pliables lors de sa sortie en 2023. Pourtant, malgré les nombreux éloges reçus, aucun successeur n’a encore été annoncé – et il semblerait qu’aucun ne soit prévu avant longtemps, voire jamais.

Selon Yogesh Brar – un leaker dont la fiabilité est généralement reconnue – le OnePlus Open 2 aurait été annulé. Il reste cependant difficile de savoir si cela signifie simplement qu’aucune sortie n’est prévue cette année ou si OnePlus a définitivement abandonné le marché des téléphones pliants.

Et ce n’est pas le seul modèle concerné : dans une réponse, Brar a indiqué qu’il y avait 90 % de chances que le OnePlus 15s, encore à l’état de rumeur, ait lui aussi été annulé.

Pas encore un marché de masse

Pourquoi cette décision ? Concernant le OnePlus Open 2, la marque avait déjà expliqué qu’aucun modèle ne serait lancé en 2025 car le marché n’était pas encore suffisamment grand public – et cela semble toujours valable aujourd’hui.

La situation pourrait toutefois évoluer, car l’iPhone Fold est attendu cette année, ce qui pourrait mettre les smartphones pliants sous les projecteurs. OnePlus pourrait alors décider de lancer un nouveau modèle pliant en 2026, mais cela reste purement spéculatif.

Autre élément à prendre en compte, comme le souligne NotebookCheck : Oppo – maison mère de OnePlus – prévoirait de commercialiser à l’échelle mondiale le Find N6. Or, un éventuel OnePlus Open 2 aurait probablement été un simple Find N6 rebadgé.

Dans ce cas, le OnePlus Open 2 n’aurait que peu d’intérêt et risquerait même de cannibaliser les ventes du modèle pliant d’Oppo.

Quant au OnePlus 15s, il aurait sans doute été réservé au marché indien et très proche du OnePlus 15T, dont la sortie est toujours attendue. OnePlus aurait donc pu juger inutile de proposer deux modèles si similaires. Il reste néanmoins à savoir si le 15T sera proposé au-delà du marché chinois.

Bien entendu, ces informations concernant les annulations doivent encore être prises avec précaution, mais la liste des meilleurs smartphones OnePlus reste à surveiller pour repérer les prochains modèles.