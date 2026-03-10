Le OnePlus 15T se dévoile enfin… et le « roi des petits écrans » n’est pas si petit

Une image teaser officielle du OnePlus 15T a été dévoilée

Le téléphone sera lancé en Chine plus tard ce mois-ci

Il étire la définition OnePlus d’un « roi des petits écrans »

Le OnePlus 15 a obtenu une rare note de cinq étoiles sur cinq après son lancement en octobre, ce qui rend l’attente autour de la version mise à jour OnePlus 15T particulièrement forte — et un premier aperçu officiel de l’appareil vient d’être révélé.

OnePlus s’est tourné vers la plateforme chinoise Weibo (via Notebookcheck) pour publier une image teaser du OnePlus 15T. Comme on peut le constater, le langage de design reste très proche de celui du OnePlus 15.

Deux nouvelles couleurs apparaissent toutefois, vert et marron. Les appellations officielles que OnePlus leur attribuera ne sont pas encore connues, pas plus que la confirmation qu’il s’agira des seules teintes disponibles à l’achat.

Le texte figurant sur le visuel teaser indique, d’après un logiciel de traduction : « Les performances et l’autonomie surpassent celles des téléphones à grand écran, l’expérience haut de gamme dépasse celle des téléphones à petit écran », ce qui donne une idée de la manière dont OnePlus positionne ce modèle.

Voici ce que nous savons

Le OnePlus 15 lancé l'année dernière (Image credit: OnePlus)

Grâce à de précédents teasers publiés par OnePlus et par ses dirigeants, de nombreuses informations sont déjà connues au sujet du futur OnePlus 15T. L’appareil proposerait des bordures d’écran extrêmement fines (un peu plus d’un millimètre), afin de maximiser la surface d’affichage disponible.

La diagonale d’écran atteindrait 6,3 pouces, contre 6,78 pouces pour le OnePlus 15. Le dirigeant de OnePlus Li Jie Louis a déjà qualifié le smartphone de « roi des petits écrans » (via une application de traduction), une formule qui élargit quelque peu la définition du terme.

Il est également confirmé qu’une batterie de 7 500 mAh prendra place dans le OnePlus 15T, dépassant les 7 300 mAh du OnePlus 15. La recharge filaire atteindra 100 W et la recharge sans fil 50 W, tandis que le modèle principal propose respectivement 120 W et 50 W.

Dernière information confirmée, un téléobjectif avec zoom 3,5x sera intégré, comme sur le OnePlus 15 — mais avec seulement deux caméras arrière au lieu de trois. Le lancement est prévu en Chine ce mois-ci, avec une disponibilité mondiale potentiellement annoncée par la suite.