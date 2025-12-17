Le OnePlus Turbo arrive... et il pourrait enterrer la concurrence côté batterie

OnePlus a officiellement annoncé la nouvelle gamme OnePlus Turbo

Les informations restent limitées, mais tout laisse penser qu’il s’agira de smartphones orientés gaming avec une excellente autonomie

D’après certaines fuites, ces modèles pourraient embarquer des batteries d’environ 9 000 mAh

OnePlus ne chôme décidément pas. En plus du OnePlus 15 et du OnePlus 15R attendu très prochainement, la marque vient d’annoncer le développement d’une toute nouvelle gamme baptisée OnePlus Turbo.

Li Jie Louis, président de OnePlus Chine, a révélé l’existence de ces modèles sur le réseau social Weibo (source : Phone Arena), en précisant qu’ils offriraient des performances, une autonomie et des capacités de jeu « effroyablement puissantes » face à la concurrence.

Cette dernière remarque laisse entendre que ces appareils ne viseront peut-être pas le très haut de gamme, mais chercheront plutôt à dépasser les attentes dans leur catégorie.

Les performances en jeu sont d’ailleurs mentionnées à plusieurs reprises dans cette annonce, ce qui laisse penser que la série OnePlus Turbo pourrait venir rivaliser avec les meilleurs smartphones gaming, même si aucun détail technique n’a encore été dévoilé.

Des informations plus concrètes ne devraient toutefois plus tarder, car le message évoque un lancement imminent d’un ou plusieurs modèles de cette gamme. Cela dit, il semble que cette sortie n’interviendra pas avant 2026, et non aux côtés du OnePlus 15R prévu pour le 17 décembre.

Une batterie de 9 000 mAh

Le OnePlus 15 dispose d'une batterie de 7 300 mAh. (Image credit: Philip Berne / Future)

Même si les informations officielles sont encore rares, selon le leaker Smart Pikachu, ces téléphones pourraient être équipés de batteries d’environ 9 000 mAh. À titre de comparaison, le OnePlus 15 embarque une batterie de 7 300 mAh, et dans notre test, son autonomie avait été jugée « incroyable », loin devant les quelque 5 000 mAh des flagships classiques.

Une batterie de 9 000 mAh pourrait donc offrir une endurance hors norme. Et si la gamme OnePlus Turbo s’oriente bien vers le gaming, l’autonomie deviendrait alors une caractéristique cruciale.

La principale incertitude concerne aujourd’hui la disponibilité réelle de ces modèles. Seront-ils lancés à l’international ou réservés uniquement au marché chinois ? Jusqu’ici, seules les plateformes sociales chinoises en ont parlé. Mais cette réponse ne devrait pas tarder.