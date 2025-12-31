Le prochain smartphone OnePlus va ridiculiser la concurrence avec sa batterie monstrueuse

On a désormais un véritable aperçu des Turbo 6 et Turbo 6V

Il s'agit de téléphones pensés pour le gaming signés OnePlus, dont le lancement est prévu pour le mois prochain

Les rumeurs évoquant une batterie de 9 000 mAh viennent d’être confirmées

Après le très remarqué OnePlus 15, OnePlus s’apprête à dévoiler une nouvelle gamme de smartphones axés sur le jeu, sous le nom de Turbo – et une première vidéo officielle vient de révéler leur design.

Cette vidéo, publiée sur le réseau social chinois Weibo par OnePlus (relayée par 9to5Google), mentionne deux modèles : le Turbo 6 et le Turbo 6V. La différence entre les deux n’est pas encore précisée, mais l’un pourrait bien se montrer plus performant que l’autre.

Au moins quatre coloris sont visibles : argent, noir, vert pâle et bleu clair. Une scène montre même l’un des téléphones frappé par la poussière et l’eau, ce qui laisse penser que les modèles Turbo seront certifiés IP68.

D’autres spécifications sont évoquées dans la vidéo, notamment un écran 165 Hz pour une fluidité optimale en jeu, ainsi qu’une batterie de 9 000 mAh. Cette capacité avait déjà été évoquée dans les fuites précédentes, mais c’est désormais confirmé par OnePlus.

Prévu pour le mois prochain

Côté design, les lignes semblent s’inscrire dans la continuité esthétique du OnePlus 15. Un style à la fois sobre et élégant, qui a déjà fait ses preuves.

Ces nouveaux modèles avaient été évoqués pour la première fois en début de mois, OnePlus annonçant alors des smartphones dédiés au gaming, avec des performances annoncées comme « terriblement puissantes » – même si aucun détail sur le processeur ou la mémoire vive n’a encore été dévoilé.

Le Turbo 6 et le Turbo 6V seront officiellement présentés le jeudi 8 janvier, avec un lancement prévu en Chine dans un premier temps. Comme souvent avec OnePlus, il faudra patienter un peu pour connaître les détails concernant leur disponibilité à l’international et leur prix.

Le lancement étant prévu dans un peu plus d’une semaine, d’autres annonces officielles pourraient survenir d’ici là. Sur un marché déjà très compétitif, où les meilleurs téléphones gaming rivalisent d’innovation, OnePlus s’apprête à relever un défi audacieux.