Prise en main du Xiaomi 17 Ultra : le monstre photo qui écrase déjà la concurrence

Bien que Xiaomi ait l’habitude d’échelonner ses lancements majeurs de smartphones entre la Chine et le reste du monde, la série Xiaomi 17 a mis un temps particulièrement long à traverser les frontières.

Heureusement, l’attente a pris fin lors de l’événement barcelonais du 28 février, qui a servi de vitrine à une multitude de nouveaux produits Xiaomi : tablettes, trottinettes, batteries externes, alternatives aux AirTag, montres connectées et, bien sûr, smartphones.

Malheureusement, les Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max, avec leurs « écrans arrière dynamiques », ne seront pas commercialisés à l’international (Xiaomi réserve régulièrement ses modèles Pro au marché chinois). En revanche, une gamme de nouveaux fleurons de haut niveau sera bien proposée : le Xiaomi 17 compact de 6,3 pouces et le nouveau roi de la photo de la marque, le Xiaomi 17 Ultra, également décliné à l’international dans une version premium baptisée Leica Leitzphone powered by Xiaomi (connue en Chine sous le nom de Xiaomi 17 Ultra Leica Edition).

Xiaomi a accordé un accès anticipé à la version internationale du Xiaomi 17 Ultra avant l’événement de février. Et sachant que le Xiaomi 15 Ultra était le smartphone photo préféré des douze derniers mois, la curiosité était grande de découvrir comment la marque avait perfectionné la formule un an plus tard.

Xiaomi 17 Ultra : Caractéristiques et prix

Swipe to scroll horizontally Dimensions 162.9mm x 77.6mm x 8.29mm Poids Noir / Blanc = 218,4 grammes, Vert étoilé = 219 grammes Affichage Xiaomi HyperRGB OLED 6,9 pouces Résolution 3120 x 1440 pixels Taux de rafraîchissement 1 jusqu'à 120Hz (LTPO) Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 16Go (LPDDR5X) Stockage 512Go, 1To (UFS 4.1) OS (au lancement) HyperOS 3 atop Android 16 Appareil photo principal Capteur d'image 50 Mpx 1 pouce 23 mm ƒ/1,67 Light Fusion 1050L avec stabilisateur d'image optique (OIS) Appareil photo ultra large Capteur d'image Samsung JN5 50 Mpx 14 mm ƒ/2,2 avec champ de vision de 115º Téléobjectif 200 Mpx, 75 mm à 100 mm, ƒ/2,39 à 2,96, capteur Samsung HPE avec stabilisateur d'image optique Appareil photo selfie Capteur 50 Mpx 21 mm ƒ/2,2 avec champ de vision de 90° Batterie Batterie Xiaomi Surge 6 000 mAh (Si-C) Chargement 90 W avec fil, 50 W sans fil Couleurs Noir, blanc, vert étoilé Prix 1,499 € (512Go) / 1,699 € (1To) / 1,999 € (Leica Leitzphone by Xiaomi)

Xiaomi 17 Ultra : Appareil photo

Naturellement, le Xiaomi 17 Ultra mise avant tout sur la photographie. Xiaomi entretient un partenariat de longue date avec la célèbre marque d’appareils photo Leica, et cette collaboration a sans doute été exploitée plus efficacement que par tout autre fabricant de smartphones jusqu’à présent.

Le nouveau capteur principal de l’Ultra repose sur le tout dernier capteur Light Fusion 1050L d’un pouce, intégrant la technologie HDR LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor). Celle-ci empêche les pixels saturés de brûler les zones lumineuses d’une scène, même en conditions sombres ou à fort contraste. Cela se traduit également par une plage dynamique élargie à 16,5 EV (le Xiaomi 17 standard, dépourvu de LOFIC, se limite à 13,5 EV).

L’ensemble est associé à un « design optique Leica UltraPure », qui désigne une lentille hybride à sept éléments, composée d’un élément en verre et de divers revêtements optiques, afin de réduire les reflets, la distorsion et d’améliorer la netteté.