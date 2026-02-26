Prise en main du Galaxy S26 Ultra : la petite révolution que les autres marques vont copier
La confidentialité passe au niveau du pixel
Il était assez évident que cela allait se produire — toutes les rumeurs et les indiscrétions allaient dans ce sens. La série Galaxy S26 de Samsung s’inscrit dans une logique d’évolution très mesurée, même après plusieurs générations déjà perçues comme itératives.
Est-ce une mauvaise chose ? Pas vraiment. Ce n’est sans doute pas ce qu’il y a de plus enthousiasmant pour les passionnés de technologie, mais avec son trio de smartphones haut de gamme, Samsung dispose d’une formule bien rodée. Ces nouveaux modèles devraient séduire celles et ceux qui souhaitent passer d’un Galaxy S24, d’un S23, voire d’un modèle plus ancien.
Il existe néanmoins quelques ingrédients supplémentaires qui confèrent au Samsung Galaxy S26 Ultra une fonctionnalité distinctive et un ensemble d’améliorations susceptibles d’en faire l’un des smartphones haut de gamme les plus aboutis de l’année, et un candidat sérieux aux premières places des classements des meilleurs téléphones.
Un examen plus approfondi du Galaxy S26 Ultra, ainsi que de ses versions standard et Plus, a été réalisé lors d’un événement presse organisé dans le flagship store Samsung de Kings Cross à Londres. Voici les premières impressions.
Samsung Galaxy S26 Ultra : Caractéristiques et prix
Dimensions
163,6 mm (hauteur) x 78,1 mm (largeur) x 7,9 mm (profondeur)
Poids
214g
Affichage
Écran AMOLED 2X de 6,9 pouces
Résolution
3120 x 1440 pixels
Taux de rafraîchissement
1-120Hz
Chipset
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
RAM
12Go / 16Go
Stockage
256Go / 512Go / 1To
OS
Android 16
Appareil photo principal
200 Mpx ; f/1,4 ; capteur 0,6 µm
Caméra ultra grand angle
50 Mpx ; f/1,9 ; capteur 0,7 µm
Téléobjectif 1
10 Mpx ; f/2,4 ; 0,7 µm ; zoom optique 5x
Téléobjectif 2
50 Mpx ; f/2,9 ; 0,7 µm ; zoom optique 10x
Caméra selfie
12MP; f/2.2; 1.17µm
Batterie
5,000mAh
Chargement
Charge ultra rapide 3.0, charge sans fil ultra rapide
Couleurs
Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold
Prix
1469 €
Design
Au premier coup d’œil, il est difficile de distinguer de réelles différences entre le Galaxy S26 Ultra et le Galaxy S25 Ultra. Le design reste globalement identique, mais Samsung a légèrement arrondi les bords, ce qui rend le smartphone, toujours très rectiligne, un peu plus agréable en main.
Il est également un peu plus fin que le S25 Ultra. La différence est appréciable, même si elle reste peu perceptible, et résulte du fait que le téléphone gagne environ un demi-millimètre en hauteur et en largeur.
Sans comparaison directe avec un S25 Ultra sous la main — un iPhone 17 déjà bien marqué par le temps étant utilisé au quotidien — le S26 Ultra donne malgré tout une impression supplémentaire de finition, trouvant un bon équilibre entre bords arrondis confortables et maintien sûr malgré son grand format.
L’écran conserve une diagonale de 6,9 pouces, ce qui est largement suffisant pour la plupart des utilisateurs, et intègre toujours une dalle LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz à 1 Hz.
Une amélioration discrète est toutefois à noter. La fonction d’upscaling ProScaler, qui optimise les contenus de plus faible résolution afin de mieux les adapter à la définition de 3120 x 1440 pixels, a été améliorée. L’écran prend également en charge le codec mDNI, censé offrir une palette de couleurs plus étendue et un rendu plus précis.
Dans la pratique, seuls les utilisateurs les plus attentifs remarqueront sans doute des différences marquées. Comme sur de nombreux Galaxy S Ultra précédents, l’écran du S26 Ultra apparaît cependant remarquable. Samsung reste souvent considéré comme l’un des fabricants proposant les meilleures dalles du marché.
Côté coloris, l’ensemble reste plutôt classique. La teinte mise en avant est le « Cobalt Violet », accompagnée de Bleu Ciel, Noir, Blanc et de couleurs exclusives en ligne comme « Silver Shadow » et « Pink Gold ». Ces finitions sont sobres et adaptées à un grand smartphone, mais après un iPhone 16 Pro orange, certains auraient apprécié davantage d’audace, par exemple un vert plus affirmé, type British Racing Green.
Performances et batterie
Sous le capot, le Galaxy S26 Ultra embarque une puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy gravée en 3 nanomètres. Cette nouvelle génération apporte logiquement des gains en performances sur les volets CPU, GPU et NPU, même si rien ne semble, à ce stade, véritablement révolutionnaire.
Aucune démonstration poussée n’a permis de vérifier si cette nouvelle puce améliore drastiquement les performances en jeu. En revanche, les progrès du NPU devraient permettre des fonctions d’intelligence artificielle plus rapides, sans recourir systématiquement au cloud.
Des tests approfondis et des benchmarks complets permettront d’en savoir davantage, mais le Galaxy S26 Ultra devrait rivaliser avec la puce A19 Pro de l’iPhone 17 Pro Max, voire avec celle qui équipera un futur iPhone de nouvelle génération plus tard dans l’année.
La chambre à vapeur a été repensée. Plus grande, elle promet une dissipation thermique améliorée de 21 %, ce qui profitera aux joueurs mobiles et aux utilisateurs intensifs. Cela devrait également contribuer à préserver l’autonomie, d’autant que la batterie reste d’une capacité de 5 000 mAh, comme sur le modèle précédent.
Le smartphone introduit désormais la « Super Fast Charging 3.0 », capable de recharger la batterie de 0 à 75 % en 30 minutes, ainsi qu’une « Super Fast Wireless Charging » pour une recharge sans fil plus rapide.
Les options de stockage restent de 256 Go, 512 Go et 1 To. La version 1 To s’accompagne cette fois de 16 Go de RAM au lieu de 12 Go. Avec la montée en puissance des fonctionnalités liées à l’IA, une mémoire vive plus importante devrait contribuer à une meilleure réactivité.
Dans l’ensemble, le Galaxy S26 Ultra correspond à ce que l’on attend d’un flagship Samsung, sans donner l’impression d’un bond spectaculaire par rapport aux S25 ou S24 Ultra en matière de performances.
Caméras
Le bloc photo arrière du Galaxy S26 Ultra ne connaît pas d’évolution majeure sur le plan matériel. Le capteur principal de 200 mégapixels promet toutefois des clichés 47 % plus lumineux, tandis que le téléobjectif de 50 Mpx offrirait des photos 37 % plus lumineuses. De quoi améliorer la photographie nocturne et la captation vidéo en basse lumière.
Les évolutions les plus intéressantes concernent le logiciel. Le Galaxy S26 Ultra peut désormais suivre un sujet en vidéo 4K, grâce à une capture en 8K recadrée en 4K, avec l’appui de traitements par intelligence artificielle. Une fonctionnalité potentiellement très utile pour filmer des concerts ou des événements sportifs.
Un mode super stable assisté par IA fait également son apparition. En combinant les données du gyroscope et de l’accéléromètre, le smartphone stabilise automatiquement les vidéos, jusqu’à 360 degrés de mouvement. Une solution qui peut séduire les créateurs de contenu ne souhaitant pas investir dans des accessoires de stabilisation dédiés.
Côté création, la prise en charge du codec vidéo APV est annoncée, Samsung évoquant une qualité quasi sans perte. Ce type d’ajout contribue à positionner le smartphone comme un véritable outil, au-delà d’un simple appareil riche en fonctionnalités.
La caméra frontale conserve un capteur de 12 Mpx, mais bénéficie désormais d’un processeur de signal d’image optimisé par IA, censé mieux analyser la scène et améliorer les portraits ainsi que la fidélité des tons de peau.
Samsung semble ainsi privilégier une consolidation logicielle et une intégration plus poussée de l’IA plutôt qu’une course au matériel. Des tests complets permettront de juger de l’impact réel de ces évolutions.
Accélération de l'IA
Avec la série Galaxy S25, Samsung avait déjà franchi un cap dans l’intégration de l’IA et de Galaxy AI. Le Galaxy S26 Ultra renforce cette impression de « smartphone IA », grâce à des outils plus intelligents et une intégration plus profonde.
Photo Assist permet désormais d’ajouter des éléments à une image via des requêtes en langage naturel. L’outil Creative Studio peut générer des autocollants, des modèles ou des invitations à partir de simples instructions textuelles.
Circle to Search peut maintenant reconnaître plusieurs objets encerclés simultanément. La fonction de numérisation de documents extrait davantage de données et réduit les distorsions, avec une indexation facilitant la recherche en langage naturel.
Now Brief, la Now Bar et les notifications Now Nudge ont été affinées afin de proposer des informations et des suggestions plus personnalisées et contextuelles, en fonction de ce qu’une notification peut signaler ou du contenu d’un message précis. Le système peut par exemple comprendre ce qui est demandé dans un message et proposer des options adaptées : fournir un numéro de téléphone à une personne cherchant un contact ou suggérer des lieux de rendez-vous si quelqu’un demande une disponibilité pour déjeuner.
Ce fonctionnement s’appuie sur le Personal Data Engine, conçu pour extraire des informations à partir des applications et des notifications, ainsi que sur une analyse plus approfondie du comportement de l’utilisateur afin de proposer des contenus et des suggestions davantage personnalisés. L’objectif, d’après l’analyse de cette technologie, est de rendre l’intelligence artificielle plus utile au quotidien qu’un simple outil avec lequel il faut interagir.
Audio Eraser bénéficie d’une amélioration intéressante : la fonction peut désormais fonctionner avec des applications tierces comme YouTube et Instagram, en utilisant l’IA pour filtrer les bruits de fond afin que l’attention puisse se concentrer davantage sur des éléments comme les commentaires d’un match de football.
Si Google Gemini demeure l’assistant IA principal du S26 Ultra pour les demandes d’informations générales, Bixby gagne en intelligence grâce à un nouveau grand modèle de langage qui le sous-tend. L’idée est d’aider les utilisateurs à tirer davantage parti de leur téléphone sans devoir fouiller dans les paramètres.
Bixby comprend le langage naturel et peut, par exemple, être sollicité pour orienter vers les réglages d’affichage si une demande consiste à « rendre l’écran plus confortable pour les yeux ». L’assistant proposera alors l’activation du mode « protection confort des yeux ».
Selon Samsung, il ne s’agit pas simplement de permettre à Bixby de contrôler le Galaxy, mais surtout de mieux comprendre les intentions de l’utilisateur. La fonctionnalité apparaît pertinente, même si elle peut laisser une impression mitigée : les utilisateurs avancés se tournent souvent vers les modèles Ultra et n’ont pas nécessairement besoin d’être guidés vers certains réglages. Toutefois, Samsung a tendance à enfouir certaines options dans les menus ; pouvoir demander facilement à Bixby de retrouver un paramètre dont le nom exact n’est pas connu pourrait donc se révéler très pratique. Pour les questions qui ne concernent pas le téléphone, la version de Bixby intégrée au S26 Ultra transmet désormais les requêtes au nouveau partenaire IA Perplexity.
Même si aucune toute nouvelle fonctionnalité d’IA ne permet au Galaxy S26 Ultra de revendiquer une innovation majeure, l’expérience globale semble plus cohérente, plus fluide et plus réactive dans cette génération. Cela permet à l’Ultra de rivaliser avec l’intelligence des Google Pixel 10 et Pixel 10 Pro.
Privacy Display
Parmi les fonctionnalités marquantes, la principale nouveauté du Galaxy S26 Ultra est son Privacy Display. Exclusif au modèle phare, il s’agit du premier smartphone à intégrer un écran de confidentialité directement au niveau des pixels. Celui-ci peut empêcher pratiquement toute personne située hors axe de voir le contenu affiché, sauf en regardant l’écran bien en face.
En utilisation, le résultat s’avère particulièrement réussi. Le Privacy Display peut être activé depuis le menu déroulant du S26 Ultra, transformant instantanément l’écran en une surface sombre pour toute tentative de regard latéral.
Un degré de personnalisation appréciable est également proposé : l’écran de confidentialité peut être activé application par application, avec différents niveaux de protection. Il est par exemple possible de masquer les notifications tout en laissant le reste de l’écran visible. L’étendue exacte des réglages reste difficile à évaluer avec un temps de prise en main limité ; il est possible que des ajustements très fins ne soient pas encore disponibles. Des tests complets permettront de le confirmer.
La fonctionnalité apparaît convaincante et apporte une touche distinctive dans une génération de smartphones par ailleurs assez itérative. Il ne s’agit probablement pas d’un bouleversement pour la gamme Galaxy Ultra, et seuls les utilisateurs particulièrement soucieux de leur vie privée y verront sans doute une raison impérieuse de mise à niveau. Toutefois, il est probable que d’autres marques de smartphones suivent cette voie, peut-être même Apple, qui met régulièrement en avant la protection de la vie privée comme l’un des piliers de l’iPhone.
Dans le même esprit, Samsung s’inspire d’Apple et de Google en intégrant le filtrage d’appels à la série Galaxy S26. L’IA peut désormais répondre aux appels provenant de numéros inconnus, inviter les appelants à s’identifier et à préciser la raison de leur appel, puis fournir un résumé à l’utilisateur, libre d’accepter ou non la communication. L’idée n’est pas inédite chez Samsung, mais ce filtrage intelligent constitue un ajout pertinent à l’écosystème IA du S26 Ultra.
Pour celles et ceux qui s’inquiètent de l’accès de ces outils IA à un volume important de données personnelles, il est possible de contrôler le niveau d’accès aux informations à l’échelle du système, ainsi qu’application par application.
Verdict préliminaire
Samsung conçoit de bons smartphones, et avec la série Galaxy S, d’excellents smartphones. Cette dynamique ne semble pas remise en cause avec le Galaxy S26 Ultra et les autres modèles de la gamme. Il s’agit peut-être de la génération la plus itérative des Galaxy S à ce jour, mais avec le S26 Ultra, Samsung a pris son meilleur téléphone et l’a encore légèrement amélioré.
Des tests approfondis permettront de confirmer ces premières impressions, mais il devient difficile pour Samsung de se tromper à ce stade. Une meilleure intégration de l’IA, des ajustements des performances photo, davantage de puissance et l’ajout du Privacy Display font du S26 Ultra un sérieux prétendant au titre de smartphone de l’année.
Un Galaxy S25 Ultra, un OnePlus 15 ou un Pixel 10 Pro ne nécessitent sans doute pas de précommande immédiate du S26 Ultra. En revanche, à la fin d’un engagement opérateur avec un Galaxy S24 Ultra, ou pour un passage depuis un Galaxy S23 Ultra, le S26 Ultra s’annonce comme un modèle à considérer sérieusement.
Au final, le Galaxy S26 Ultra peut laisser une impression de relative monotonie en matière d’innovation, même avec un écran de confidentialité susceptible d’être largement repris. Il mérite néanmoins d’être salué comme une version affinée d’une formule de smartphone déjà excellente.
