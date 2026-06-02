Présenté comme le roi du téléobjectif, le Xiaomi 17T Pro devait impressionner en 5x, mais que vaut-il vraiment en usage réel ?

« Rien dans sa catégorie ne s’en approche », affirme la dernière publicité consacrée aux Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro, tous deux présentés par le géant chinois comme rien de moins que « The Telephoto Master ». Une promesse ambitieuse pour deux appareils placés juste sous les Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra, mais dans la catégorie des smartphones sub-flagship, Xiaomi n’a peut-être pas totalement tort.

En réalité, seuls les Honor 600 Pro et OnePlus 15 peuvent rivaliser avec le Xiaomi 17T Pro et son petit frère moins cher sur le terrain du zoom dans le segment haut de milieu de gamme. Les quatre modèles disposent d’un téléobjectif de 50 Mpx, mais aucun des deux concurrents ne propose le zoom optique 5x revendiqué par les nouveaux appareils de Xiaomi. Pour rappel, le Xiaomi 15T Pro utilisait déjà un téléobjectif 50 Mpx avec zoom 5x, mais le Xiaomi 15T devait se contenter d’un zoom optique 2x.

La deuxième raison de l’enthousiasme de Xiaomi tient à son partenariat durable avec Leica. La série 17T profite du même traitement d’image Leica que les Xiaomi 17 haut de gamme, avec la science des couleurs propre à la marque allemande. Celle-ci se prête particulièrement bien à la photo de rue et au portrait, comme on le verra plus bas, et peut s’appliquer à tous les objectifs comme à toutes les focales.

Alors, le Xiaomi 17T Pro mérite-t-il vraiment son surnom de « The Telephoto Master » ? Le nouveau smartphone a été emmené à Vienne pour répondre à cette question. Premier indice, en tant qu’utilisateur assumé de l’iPhone Air, l’absence d’un téléobjectif s’est rarement autant fait sentir.

Dans les rues

Le Xiaomi 17T Pro en bleu profond (Image credit: Future)

Pour tester le téléobjectif du Xiaomi 17T Pro, le smartphone a été utilisé dans sa configuration par défaut. Aucun réglage avancé n’a été activé, pas plus que l’option de résolution 50 Mpx. Le préréglage Leica Authentic a aussi été conservé, plutôt que le style Leica Vibrant, plus percutant, mais qui penche souvent un peu trop vers l’artificiel.

Les photos ci-dessous ont été prises à la focale fixe équivalente 115 mm du téléphone, soit 5x. Il s’agit des clichés non retouchés préférés parmi environ 500 photos prises pendant ce séjour à Vienne.

Image 1 of 13 Thésée vainc le centaure au Musée d'histoire de l'art (Image credit: Future) Un couloir du Musée d'histoire de l'art (Image credit: Future) Les jardins du château de Schönbrunn (Image credit: Future) Une fleur dans les jardins du château de Schönbrunn (Image credit: Future) La façade du château de Schönbrunn (Image credit: Future) Les jardins du château de Schönbrunn (Image credit: Future) Un homme attend à un passage piéton à Vienne (Image credit: Future) Un couloir du Musée d'histoire de l'art (Image credit: Future) La façade du musée de la Neue Burg (Image credit: Future) Un lampadaire recouvert d'autocollants à Vienne (Image credit: Future) Un homme en train de dessiner au Musée d'histoire de l'art (Image credit: Future) Un homme photographie un mannequin à Vienne (Image credit: Future) Une publicité sur quatre étages à Vienne (Image credit: Future)

Ces photos ont été prises avec l’Auto-HDR. Le rendu peut donc varier selon l’écran utilisé. Mais elles permettent tout de même de voir à quel point le Xiaomi 17T Pro gère bien les défis liés à la lumière et aux couleurs dans des scènes difficiles.

Dans chaque exemple, les détails sont nets et les couleurs vives. On retrouve clairement la patte Leica dans ce dernier aspect, mais les couleurs ne paraissent pas franchement irréalistes, comme elles auraient pu l’être avec le profil Leica Vibrant.

Comme on peut le voir sur les photos de l’homme au passage piéton et du lampadaire devant le château de Schönbrunn, le 17T Pro se montre aussi particulièrement à l’aise lorsqu’il doit préserver les détails dans des scènes sans sujet unique sur lequel faire la mise au point. Autrement dit, lorsque la profondeur de champ est importante.

Cela ne veut pas dire que les détails sont toujours parfaits. En zoomant sur la photo du musée Neue Burg, par exemple, on remarque un étrange effet de lissage qui donne l’impression que le bâtiment est enveloppé dans un filet de protection. Entre les arbres à gauche de la photo du jardin, où une femme est assise sur un banc, une lueur artificielle, presque angélique, apparaît alors qu’elle n’existait évidemment pas dans la réalité. Sur la photo du couloir du musée, le texte du panneau est aussi un peu brouillé, signe typique d’une intervention IA mal maîtrisée.

On dirait que le logiciel de Xiaomi essaie de comprendre le texte de ce panneau indicateur (Image credit: Future)

Ces artifices de post-traitement sont devenus fréquents sur les smartphones Xiaomi, Honor et Oppo ces dernières années. L’approche diffère clairement de celle d’Apple, par exemple, mais elle permet souvent d’obtenir une amélioration des détails correcte et, surtout, assez subtile. En revanche, en cherchant les erreurs, on finit forcément par en trouver.

Pour les portraits, le mode Master Portrait a été préféré à Leica Portrait, car ce dernier a tendance à surexposer les images. Voici quelques exemples des capacités du Xiaomi 17T Pro en portrait 5x.

Image 1 of 3 Un artiste de rue à Vienne (Image credit: Future) Un homme debout devant le château de Schönbrunn (Image credit: Future) Un photographe de rue à Vienne (Image credit: Future)

Comme depuis quelques années déjà, la détection des contours de Xiaomi se montre extrêmement précise. En zoomant sur le menton de l’artiste de rue ou sur les poils isolés dans la barbe du deuxième sujet, par exemple, on voit à quel point l’algorithme travaille les bordures.

Le bokeh est aussi très réussi dans l’ensemble. La transition progressive entre la zone nette et le flou sur la photo de l’homme avec l’appareil photo fonctionne particulièrement bien.

Sans surprise, le zoom 10x du Xiaomi 17T Pro n’atteint pas le niveau du 5x. Il reste tout de même possible d’obtenir de bons clichés avec ce recadrage du capteur.

Image 1 of 4 Thésée vainc le centaure au Musée d'histoire de l'art (Image credit: Future) La façade du château de Schönbrunn (Image credit: Future) Le toit du Musée d'histoire de l'art (Image credit: Future) Une fleur dans les jardins du château de Schönbrunn (Image credit: Future)

Les couleurs sont aussi bien gérées qu’à la distance optique fixe 5x. Les détails deviennent clairement plus doux à 10x, mais le lissage artificiel de Xiaomi ne saute pas vraiment aux yeux, sauf en zoomant. Les touristes sur la photo du château de Schönbrunn en donnent un bon exemple.

Le Telephoto Master ?

Au final, le Xiaomi 17T Pro se montre à la fois capable et polyvalent en photo. Comme le relevait notre test du Xiaomi 17T Pro, « le point fort [du téléphone] est le téléobjectif. La portée de l’objectif 5x le distingue de la concurrence et offre une belle compression lorsqu’il est utilisé pour les gros plans ».

Pour 903 € (ou 713 € avec le Xiaomi 17T, moins cher mais équipé du même module), difficile de trouver un smartphone doté de meilleures capacités de zoom. Aucun des deux modèles n’est disponible aux États-Unis ou en Australie. Et pour un utilisateur régulier de l’iPhone Air et de l’iPhone 17, le Xiaomi 17T Pro donne franchement envie de voir arriver un téléobjectif dédié sur les supposés iPhone Air 2 et iPhone 18.

Le Xiaomi 17T Pro mérite-t-il son titre de « The Telephoto Master » ? Au vu du matériel proposé par les concurrents vendus à des tarifs similaires, il est difficile de contester cette promesse. Les meilleurs photophones du marché offrent davantage de fonctions professionnelles ainsi que de meilleures performances en grand-angle et ultra grand-angle, mais ils coûtent aussi plus cher. En tant que smartphone photo pensé d’abord pour le téléobjectif, le 17T Pro offre un excellent rapport qualité-prix.