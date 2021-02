Análisis: OnePlus 8 Pro

Análisis en dos minutos

El OnePlus 8 Pro es un buque insignia de libro. Sin reservas ni atajos que lo dejaban por detrás de otros modelos de la competencia: OnePlus lo ha dado todo y se ha puesto a la par de sus rivales.

Mientras que en el OnePlus 7T Pro y el 7 Pro la compañía obviaba ciertos detalles con la intención de rebajar el precio del teléfono, en el OnePlus 8 Pro han añadido todas las características propias de los topes de gama, ofreciendo ahora realmente todos las ventajas que tienen los Samsung Galaxy S20 Plus, iPhone 11 Pro y Huawei P40 Pro.

Mientras que el OnePlus 8 Pro reúne todas las características necesarias para ofrecer las mismas ventajas que los gama alta de la competencia, el OnePlus Nord es una alternativa más asequible. Por otro lado, la la compañía ha anunciado que el OnePlus 8T no tendrá versión Pro, por lo que el OnePlus 8 Pro es el teléfono con las mejores especificaciones que la compañía va a lanzar en 2020.

Especificaciones del OnePlus 8 Pro Peso: 199g

Dimensiones: 165.3 x 74.35 x 8.5mm

Tamaño de la pantalla: 6.78 pulgadas

Resolución: QHD+

Tasa de refresco: 120Hz

Píxeles por pulgada: 513ppp

Chip: Snapdragon 865

RAM: 8GB / 12GB

Almacenamiento: 128GB/256GB

Cámaras traseras: 48MP + 48MP + 5MP + 8MP

Cámara delantera: 16MP

Batería: 4,510mAh

Grado de protección: IP68

Dual Nano SIM

Puerto USB tipo-C

OnePlus ha equipado al 8 Pro con la mejor pantalla de su historia, tan buena que podríamos decir que es la mejor pantalla del mercado este año.

Esto es mucho decir, y podría rebatirse a lo largo del año, pero las propiedades de esta pantalla son impresionantes: es una pantalla fluida de 6.78 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz, soporte HDR10+ y resolución QHD+.

Tiene un módulo de 4 cámaras en su parte trasera que nos ofrece un amplio abanico de posibilidades a la hora de hacer fotografías. Así, encontramos un ultra gran angular, un zoom de 30x, modo nocturno y la nueva cámara de OnePlus con filtro de color que dará a tus fotografías un tono único.

Las cámaras son bastante superiores a las que encontrábamos en el 7 Pro y en el 7T Pro y nos dan resultados muy buenos, pero eso sí, se quedan un poquito por detrás de las de Samsung, Huawei o Google.

OnePlus ha incluido por fin la carga inalámbrica en su teléfono, una característica que los usuarios llevaban reclamando desde hace tiempo.

Y no solo es inalámbrica, sino que también es rápida y consigue cargar la batería de 0% a 50% en apenas 30 minutos. El OnePlus 8 Pro viene además equipado con la batería más potente que han ofrecido hasta ahora, que dura un día entero sin esfuerzo.

Si añadimos a todo esto el chipset Snapdragon 865, los 8GB o 12GB de RAM y la conectividad 5G (tanto en el 8 Pro como en el OnePlus 8), podemos ver claramente que la compañía ya no quiere quedarse atrás en lo que a características se refiere.

En resumen, si te decides por el OnePlus 8 Pro tendrás en tus manos un buque insignia muy logrado que además te permitirá hacer uso de las nuevas redes 5G.

(Image credit: TechRadar)

Fecha de lanzamiento y precio del OnePlus 8 Pro

Precio de lanzamiento del OnePlus 8 Pro: 909€ (8GB+128GB) | 1.009€ (12GB+256GB)

Se lanzó al mercado el 21 de abril

El OnePlus 8 Pro salió a la venta el 21 de abril, por lo que ya puedes hacerte con este increíble teléfono.

Como ya hemos dicho, es el teléfono más caro que la compañía ha lanzado hasta ahora, pero esto no es algo que nos sorprenda si nos fijamos en las increíbles especificaciones que tiene.

Por otro lado, OnePlus ya había ido subiendo los precios en los últimos años para colocarse al nivel de las demás marcas paulatinamente. Esto le hace perder un poco su marca personal de ser los buques insignia asequibles por excelencia, enfoque que tuvo su máximo esplendor cuando lanzaron el OnePlus One y el OnePlus 2.

El precio del OnePlus 8 Pro en su lanzamiento se fijó en 909€ para su variante básica, es decir, 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Este precio se diferencia bastante de los 759€ que costaba en su lanzamiento el OnePlus 7T Pro, y eso que tenía el doble de almacenamiento de (256GB). Eso sí, podemos justificar en cierta medida la subida de precio por la inclusión de la conectividad 5G, cosa que el 7T Pro no tenía al ofrecer solo 4G.

La variante superior del OnePlus 8 Pro viene con 12GB de RAM y un almacenamiento de 256GB y su precio de lanzamiento fue fijado en 1.009€. Si comparamos este precio con los 859€ que costaba el T7 Pro en su McLaren Edition, nos impacta la diferencia, y más teniendo en cuenta que este modelo ofrecía la misma cantidad de memoria y almacenamiento (12GB/256GB) y encima también iba dotado con conectividad 5G.

Cabe destacar que aunque los consumidores de OnePlus puedan sentirse escandalizados con esta subida, deben pensar que aún así sigue siendo más económico que sus competidores más importantes: el Samsung Galaxy S20 Plus ofrece 8GB/128GB por 1.009€ y 12GB/128GB por 1.109€, mientras que el iPhone 11 Pro tiene un precio de 1.159€ para su variante de tan solo 64GB y de 1.329€ para la de 256GB.

(Image credit: TechRadar)

Pantalla

6.78 pulgadas, resolución 1440 x 3168 QHD+, 19.8:9, 513ppi, 120Hz, HDR10+

OnePlus dice que su 'pantalla fluida' es la mejor que verás en todo el año en el mercado

La alta tasa de refresco y el 'vídeo upscaling' son geniales para los juegos y los vídeos

La mejora más destacable que encontramos en el OnePlus 8 Pro es la nueva 'pantalla fluida' con la que lo han equipado. Tan orgullosa está la compañía de esto, que han dicho que es la mejor pantalla que se podrá encontrar en el mercado este año.

Aunque es un poco pronto para decir esto ya que el OnePlus 8 Pro se lanzó en abril y el año es largo, tenemos que decir que es de las mejores pantallas que hemos visto en un teléfono hasta ahora.

Sus 6.78 pulgadas, su resolución de 1440 x 3168 QHD+, la relación de aspecto de 19.8:9 y sus 513ppi son muy buenas características para una pantalla, aunque también es cierto que es lo que esperamos ver en un gama alta hoy en día, lo que pasa es que OnePlus ha ido más allá.

La tasa de refresco de las pantallas se ha convertido en algo muy destacable. Esta tendencia comenzó con el Razer Phone y sus 120Hz en 2017. Desde entonces hemos visto muchas marcas ir aumentando la tasa de refresco de sus pantallas.

Esta característica aporta mayor fluidez al cambiar de aplicación o al jugar, lo que da una experiencia superior al usar el teléfono.

Si nos fijamos en los teléfonos que se han lanzado últimamente, tanto el Huawei P40 Pro como el Google Pixel 4 XL y el OnePlus 7T Pro tienen una tasa de refresco de 90Hz.

En cuanto al Samsung Galaxy S20 Plus, se puede configurar la tasa de refresco a 120Hz aunque no viene así por defecto. Eso sí, hacer esto conlleva una bajada en la resolución de QHD+ a FullHD+ para poder ahorrar batería.

El OnePlus 8 Pro viene con la tasa de refresco a 120Hz por defecto, aunque con una resolución FullHD+. Podemos acceder a los ajustes para subir a QHD+ (al igual que en el Oppo Find X2 Pro donde también podemos hacer esto).

(Image credit: TechRadar)

OnePlus ha declarado que han trabajado mucho para optimizar la batería y poder controlar su uso aún cuando estemos usando el teléfono con la resolución y la tasa de refresco máximas. Después de haberlo puesto a prueba, podemos concluir que lo han conseguido. El uso de la batería es algo superior al ver vídeos y jugar con la resolución QHD+ y la tasa de refresco a 120Hz, pero la diferencia es mínima.

Y aún con todo esto, OnePlus ha ido más allá todavía. Su pantalla ofrece una precisión de color superior y una intensidad de brillo de 1300 nits. La herramienta de análisis de pantallas DisplayMate ha galardonado al OnePlus 8 Pro con una puntuación de A+.

Lo que todo esto significa es que la pantalla es estupenda. Tanto si vemos fotografías como si navegamos por páginas web, reproducimos vídeos o jugamos, la pantalla del OnePlus 8 Pro se muestra con unos colores y detalles superiores, así como excelentes ángulos de visión.

Podemos mejorar todavía más la experiencia al reproducir vídeos con dos ajustes adicionales que se pueden activar: el 'efecto colores vibrantes pro' y el 'suavizado de gráficos en movimiento'.

El 'efecto colores vibrantes pro' optimiza los colores y el contraste de los vídeos mostrando una imagen todavía más impresionante, especialmente en películas muy coloridas. Esto es algo que les encantará a los usuarios que busquen un toque más explosivo en lo que a la imagen se refiere.

Por otro lado, el 'suavizado de gráficos en movimiento' aumenta el número de frames del vídeo para suavizar la reproducción en pantalla. Este modo solo es aplicable a aplicaciones concretas (como la galería, YouTube, Netflix y Prime Video), y solo cuando las reproducimos a pantalla completa. El efecto conseguido con este ajuste gustará más o menos según los gustos personales de cada uno.

Para algunos usuarios, los gráficos suavizados serán un efecto impresionante, además impacta ver de qué es capaz la tecnología hoy en día. Pero por otro lado, a otros les puede parecer que los movimientos se ven menos naturales. Nosotros hemos hecho la prueba reproduciendo vídeos y películas con el 'suavizado de gráficos en movimiento' activado y nos ha parecido que la imagen se ve algo fluida de más en escenas donde hay mucha gente en movimiento.

Estos dos ajustes vienen desactivados por defecto, por los que si eres de los que no les gusta este tipo de modificaciones en la reproducción, simplemente no los actives.

El único pero que le hemos encontrado a la pantalla del OnePlus 8 Pro es que a veces interpreta un toque accidental de nuestro dedo en la pantalla como un intento de interactuar. Algunos teléfonos tienen un mecanismo que detecta si un roce en la pantalla en realidad no es intencionado, pero el 8 Pro no lo tiene. Por lo que puede pasar que reaccione a nuestro tacto cuando simplemente tenemos la mano apoyada sin intención de pulsar.

No sucede mucho, pero en ciertas ocasiones puede ser molesto, por ejemplo, cuando estemos jugando y nuestro dedo de apoyo roce la pantalla, eso sí, ¡siempre nos viene bien como excusa si perdemos la partida!

Diseño

Acabado premium y tacto estupendo

Primer teléfono de OnePlus con una certificación IP resistente al agua y al polvo

El módulo de la cámara sobresale más de lo habitual y puede recibir algún golpe si no protegemos el teléfono con una funda

El OnePlus 8 Pro tiene un diseño similar a la mayoría de los teléfonos de gama alta. La parte delantera muestra la gran pantalla de 6.78 pulgadas que se curva sobre cada borde vertical, y va unida a la parte trasera de cristal mediante un marco metálico.

El modelo que nosotros pusimos a prueba es de color Glacial Green y tiene un cristal mate tipo Gorilla Glass en la parte trasera, al igual que pasa con el modelo de color Ultramarine Blue.

La parte trasera de este teléfono tiene un toque suavizado e invita mucho más al tacto que la del Galaxy S20 Plus o la del iPhone 11 Pro. Lo que no tiene son elementos dirigidos a mejorar el agarre y el teléfono puede llegar a resbalarse de la mano.

Esto se soluciona fácilmente poniéndole al OnePlus 8 Pro la funda transparente de silicona que viene incluida en la caja. Es algo que afecta un poco a la estética del teléfono, pero al menos nos deja ver su color verde y a la vez también protege el módulo de cámaras traseras.

Recomendamos usar la funda, sobre todo a aquellos usuarios que no son cuidadosos con su teléfono. Por otro lado, por mucho que llevemos la funda seguiremos notando la protuberancia del módulo de cámaras, pudiendo poner sin querer el dedo encima del objetivo.

De todos modos, tenemos que decir que tampoco podemos criticar demasiado el módulo de cámaras vertical tan abultado, ya que esto es algo que también pasa en muchos otros modelos de la competencia.

(Image credit: TechRadar)

El OnePlus 8 Pro, con sus dimensiones de 65.3 x 74.35 x 8.5mm es un teléfono bastante grande, y muchos usuarios pensarán que deben usarlo con las dos manos para que sea más seguro. Es más alto y ancho de lo que son el Galaxy S20 Plus, el Huawei P40 Pro y el iPhone 11 Pro, aunque también tenemos que tener en cuenta que la pantalla en sí misma es más amplia. Por otro lado, su peso de 199g se sitúa en la media de los modelos anteriores.

El OnePlus 8 Pro tiene un único puerto, que es un USB Tipo-C y está en la parte inferior del teléfono. Esto significa que no dispone de conexión jack de 3.5mm para auriculares. A los lados de este puerto encontramos la ranura para la SIM (dual) y un altavoz (de los dos que tiene el teléfono).

El botón de bloqueo está en el lado derecho del 8 Pro, y permite abrir la cámara rápidamente pulsando dos veces sobre él o ejecutar el Asistente de Google si lo pulsamos de forma prolongada. Por encima del botón de bloqueo encontramos el típico interruptor para silenciar de OnePlus, que nos permite cambiar de forma rápida entre modo silencio, vibración y sonido. Gracias a la textura de este botón se localiza de forma rápida y fácil.

En el lado izquierdo del teléfono encontramos el regulador de volumen. En general es fácil de alcanzar aunque estemos sujetando el teléfono con una sola mano, aunque es posible que les cueste algo más a personas que tengan la mano pequeña.

(Image credit: TechRadar)

En el OnePlus 7 Pro y el 7T Pro la cámara selfie salía por arte de magia de la parte superior del teléfono. Esto lo han cambiado en el OnePlus 8 Pro y ahora la cámara está insertada en un pequeño hueco situado en la esquina superior izquierda de la propia pantalla.

Es la primera vez que OnePlus opta por este diseño para la cámara delantera, y han dicho que han hecho este cambio para poder ofrecer un teléfono más ligero, ya que el mecanismo extraíble anterior añadía peso al dispositivo.

El hueco donde está alojada la cámara selfie mide tan solo 3.8mm de diámetro, por lo que no molesta nada, y pasa desapercibido en el uso cotidiano del teléfono.

El OnePlus 8 Pro es el primer teléfono de la marca con certificación IP, por lo que está protegido del agua y del polvo oficialmente, a diferencia de los modelos anteriores que, si bien eran resistentes a estos elementos, no era una característica que tuviera certificación oficial.

La puntuación IP68 indica que el teléfono está protegido totalmente frente a la entrada de polvo, y que puede sumergirse en agua un máximo de 30 minutos a una profundidad máxima de 1 metro. Por tanto, fuera preocupaciones si se nos cae accidentalmente el teléfono a la bañera.

El OnePlus 8 Pro está disponible en tres colores: Onyx Black (negro, 8GB/128GB), Glacial Green (verde, 12GB/256GB), y Ultramarine Blue (azul, 12GB/256GB).

Imagen 1 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 5 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 6 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 7 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 8 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 9 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 10 de 10 (Image credit: TechRadar)

Cámara

4 cámaras traseras: principal de 48MP, gran angular de 48MP, teleobjetivo y filtro de color

Mejora más importante en la cámara de un OnePlus hasta el momento

El OnePlus 8 Pro viene equipado con 4 cámaras traseras, cosa que pasa por primera vez en un teléfono de esta marca. Y, para demostrar que viene apostando fuerte, OnePlus ha incluido no solo uno, sino dos sensores de 48MP Sony.

Al ejecutar la cámara del 8 Pro estaremos usando el sensor principal de 48MP, que es el más grande que ha tenido nunca un OnePlus, y se sitúa en el centro de la tira vertical que alberga las cámaras en la parte trasera.

Es un sensor Sony IMX689 con una apertura de f/1.78, que cuenta con estabilización óptica de imagen (OIS) y estabilización electrónica de imagen (EIS). Además, permite grabar vídeos en 4K.

Encima de la cámara principal encontramos el gran angular que también tiene 48MP, y es un Sony IMX586 con apertura f/2.2 y 119.7 grados de campo de visión. No es el angular más amplio del mercado pero nos permite captar fotografías más amplias.

En la parte inferior del módulo de cámaras vertical encontramos la lente de filtro de color que tiene 5MP y una apertura de f/2.4. La idea de esta nueva lente es proporcionarnos distintos filtros directamente con la cámara, con efectos parecidos a los que ofrece Instagram.

Por último, el cuarto sensor del OnePlus 8 Pro es el teleobjetivo de 8MP, el cual está situado a la izquierda de la cámara principal, y nos permite usar zoom óptico a 3x así como zoom digital a 30x.

En el mercado encontramos teléfonos de otra marcas con mayores niveles de zoom, por ejemplo los 100x del Samsung Galaxy S20 Ultra, pero OnePlus considera que sus consumidores no piden nada más allá de 30x, al menos de momento.

Las características de las cámaras del OnePlus 8 Pro son un gran cambio a mejor en comparación a lo que nos ofrecen el 7 Pro y el 7T Pro. En el nuevo modelo, las fotografías son mucho más reales, sobre todo en lo que se refiere a los colores.

(Image credit: TechRadar)

Al ejecutar la cámara estaremos usando la principal de 48MP, pero los ajustes predefinidos están limitados a 12MP. Para cambiar esto, haremos uso del pequeño menú que podemos ver en la parte superior de la pantalla.

No obstante, nuestro consejo es que uses habitualmente el modo de 12MP, ya que permite hacer fotografías mucho más coloridas, y que uses los 48MP solo en exteriores bien iluminados.

Las fotografías hechas con 48MP son mucho más detalladas, pero los colores no se ven tan impactantes. Además, el tamaño de las fotos pasan de 4-6MB a 14-20MB, lo que hará que nuestro almacenamiento se llene mucho más rápido. Es cierto que si disponemos de un total 128GB en el teléfono no es que nos tengamos que preocupar por quedarnos sin espacio, pero siempre es algo a tener en cuenta. Sobre todo si pretendemos hacer uso de la nube o subir las fotos a las redes sociales, ya que las subidas tardarán mucho más.

Tenemos a nuestra disposición muchos modos y herramientas, como son el zoom a 3x, 10x o 30x, el modo nocturno para escenarios con poca luz y la lente de filtros de color para darle efectos a las imágenes.

No encontraremos todos los filtros disponibles en Instagram, por lo que en cierta manera la inclusión de la lente de filtro de color parece un poco superflua, pero bueno, sea como sea, no molesta.

Hemos puesto a prueba el modo nocturno, tanto en lugares poco iluminados como en la oscuridad de la noche, y en comparación con el mismo modo en otros teléfonos se sitúa prácticamente en la media.

Nos da brillo y solo tarda 2-3 segundos en hacer la foto, mientras que en otros teléfonos el proceso puede durar hasta 10 segundos. Por otro lado, tenemos que decir que los resultados no siempre son de la calidad deseada, cuando hay muy poca luz faltan detalles y la imagen se ve algo turbia.

Hemos probado también el zoom del OnePlus 8 Pro, comparándolo con el del Samsung Galaxy S20 Plus. Para ello, hemos hecho la misma foto con distintos valores de zoom usando ambos teléfonos.

OnePlus 8 Pro vs Samsung Galaxy S20 Plus: Ultra angular

Imagen 1 de 2 Ultra gran angular con el OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Pinchar aquí para ver la imagen con toda su resolución Imagen 2 de 2 Ultra gran angular con el Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Pincha aquí para ver la imagen con toda su resolución

El OnePlus 8 Pro consigue un nivel de detalle bastante bueno en comparación con los otros teléfonos, pero los colores no se ven tan intensos como en los otros dos.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 1x zoom

Imagen 1 de 2 Zoom 1x con el OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Pinchar aquí para ver la imagen con toda su resolución Imagen 2 de 2 Zoom 1x con el Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Pincha aquí para ver la imagen con toda su resolución

Si bien de primeras parece que los colores capturados por el S20 Plus son mucho más impresionantes, lo cierto es que el OnePlus 8 Pro ha hecho una fotografía mucho más fiel a lo que realmente estamos viendo.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 3x zoom

Imagen 1 de 2 Zoom 3x con el OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Pincha aquí para ver la imagen con toda su resolución Imagen 2 de 2 Zoom 3x con el Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Pincha aquí para ver la imagen con toda su resolución

Para algunas personas, las fotografías con colores vibrantes y gran detalle conseguidas por el Galaxy S20 Plus pueden resultar más atractivas, pero para aquellos que busquen captar imágenes más realistas, el OnePlus 8 Pro se ajusta mejor a lo que buscan, aunque el detalle y la claridad no estén del todo a la altura del Samsung.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 10x zoom

Imagen 1 de 2 Zoom 10x con el OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Pincha aquí para ver la imagen con toda su resolución Imagen 2 de 2 Zoom 10x con el Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Pincha aquí para ver la imagen con toda su resolución

Con el nivel del zoom al máximo, la imagen pierde detalle y se ve algo pixelada. Esto es debido a que el teléfono hace uso del zoom digital y de software para producir la imagen.

Como ya sabemos, con el zoom al 10x o al 30x la captura es mucho más sensible al movimiento, por lo que hemos usado usado un trípode para hacer las fotos. Recomendamos recordar esto y apoyar el teléfono en suelo firme o al menos apoyar el brazo cuando vayamos a hacer una foto con niveles de zoom superiores.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 30x zoom

Imagen 1 de 2 Zoom 30x con el OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Pincha aquí para ver la imagen con toda su resolución Imagen 2 de 2 Zoom 30x con el Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Pincha aquí para ver la imagen con toda su resolución

Muestras de las cámaras del OnePlus 8 Pro

Duración de la batería

La batería de 4.510mAh es la más potente de OnePlus hasta el momento, y dura fácilmente un día

Es más potente que la de sus rivales Samsung, Huawei y Apple

Carga rápida y carga inalámbrica

El OnePlus 8 Pro viene con una potente batería de 4.510mAh, que es la mayor que hemos visto en un teléfono de OnePlus, y supera a la del Samsung Galaxy S20 Plus, a la del Huawei P40 Pro y a la del iPhone 11 Pro.

Por lo tanto, no nos sorprende que con una carga completa nos dure un día entero, incluso dándole un uso intenso al teléfono al jugar, reproducir vídeos, redes sociales, mensajería, videollamadas y haciendo fotografías.

De hecho, tras ponerlo a prueba nos hemos encontrado varias veces con que aún nos quedaba carga al final del día. Por otro lado, si reproducimos vídeos durante varias horas, probablemente nos toque cargarlo a media tarde, sobre todo si lo hacemos con las mejoras de vídeo activadas.

Hicimos una prueba en la que reprodujimos un vídeo durante 90 minutos, estableciendo además el brillo al máximo, con el Wi-Fi activado y ejecutando aplicaciones en segundo plano, y el porcentaje de la batería solo disminuyó un 10%, tanto con resolución FullHD+ como con QHD+.

Lo que sí que repercute bastante en la batería es el uso de las mejoras de vídeo (el efecto 'colores vibrantes pro' y el 'suavizado de gráficos en movimiento'), por lo que es algo a tener en cuenta si las activamos.

OnePlus ha mejorado su tecnología Warp Charge 30T, y ahora somos capaces de cargar el móvil del 0% al 50% en 23 minutos mediante cable. Pero ¡hay más novedades en cuanto a la carga!

(Image credit: TechRadar)

Por primera vez, OnePlus ha incluido la carga inalámbrica. Recibe el nombre de Warp Charge 30 Wireless, y si usamos el soporte de carga propio de la marca, podemos pasar de tener la batería al 1% a tenerla al 50% en 30 minutos. Si usamos otro tipo de cargador inalámbrico la velocidad de carga no será la misma.

Este soporte de carga inalámbrica supone un coste adicional, ya que se vende por separado. Cuesta entre 48.96€ y 69.95€ en la página oficial de OnePlus España. Nosotros lo hemos probado y efectivamente hemos podido cargar el teléfono a la velocidad prometida, aunque cabe decir que no es un proceso silencioso.

El ruido proviene de un pequeño ventilador que hay dentro del cargador, que tiene la función de evitar que se sobrecaliente durante su uso. Puede resultar algo molesto se tienes el móvil cargando en tu escritorio mientras trabajas, pero si pones algo de música suave de fondo se puede soportar.

OnePlus es consciente de este ruido, y ha implementado un método para reducirlo al menos cuando nos vayamos a dormir: el teléfono detecta automáticamente si es de noche y reduce su velocidad de carga inalámbrica. De esta manera, el cargador no tiene que funcionar de forma tan intensa, se calienta menos, y como consecuencia el ventilador no necesita girar, proporcionándonos una carga silenciosa.

El OnePlus 8 Pro también dispone de carga inalámbrica inversa. Esta es una tecnología que ya hemos visto en otros teléfonos de la competencia, por ejemplo, en Samsung y Huawei, pero es agradable ver que una nueva marca ha incluido esto en su teléfono.

Esta tecnología nos permite usar nuestro OnePlus 8 Pro para cargar otros dispositivos que sean compatibles con el estándar Qi de carga inalámbrica. Podremos así, cargar unos auriculares o incluso otro teléfono, siempre que tenga una batería de poca capacidad.

Nos ha parecido que funciona bien, y hemos podido cargar nuestros Apple AirPods y los Samsung Galaxy Buds. Podemos activar esta función fácilmente desde los ajustes rápidos de nuestro OnePlus 8 Pro, los cuales encontramos al deslizar hacia abajo la barra de notificaciones que encontramos en la parte superior de la pantalla. Una vez activada la carga inversa, solo tendremos que colocar el dispositivo que queremos cargar en la parte trasera del teléfono, justo debajo del logo.

El 8 Pro apagará automáticamente la carga inversa cuando detecte que su propia carga cae por debajo de un 15%.

Rendimiento y software

La potencia de un gama alta: Snapdragon 865, modem X55 5G, y 8GB o 12GB de RAM

Interfaz rápida y fluida capaz de ejecutar cualquier aplicación o juego

Altavoces estéreo Dolby Atmos, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1

El OnePlus 8 Pro tiene una configuración muy potente: viene equipado con el chipset de gama alta Snapdragon 865 y el modem 5G Qualcomm X55, lo que nos proporciona una velocidad de internet super rápida.

Tiene dos variantes, una con 8GB y otra con 12GB de RAM LPDDR5. Dependiendo de si tenemos 128GB o 256GB de almacenamiento tendremos una cantidad de RAM u otra. Con estas especificaciones podemos asegurar que el OnePlus 8 Pro podrá ejecutar sin problemas cualquier aplicación, juego o contenido.

El tipo de RAM del 8 Pro, LPDDR5, es otra mejora considerable en comparación con el OnePlus 7T, ya que es un 30% más rápida y consume un 20% menos de batería.

El OnePlus 8 Pro ha sido puesto a prueba con el software de Benchmark Geekbench 5.1, y ha puntuado 3.305. Esto lo sitúa por encima tanto de su predecesor, el OnePlus 7T, que obtuvo una puntuación de 2.564, como del Samsung Galaxy S20 Plus que tiene una puntuación de 3.034.

Con todo esto podemos concluir que el 8 Pro es un teléfono muy potente, y preparado para perdurar durante un tiempo prolongado, tanto por su conectividad 5G como por sus especificaciones.

Nota del editor: No hemos podido poner a prueba la conectividad 5G ya que en el área donde vivimos todavía no está disponible la cobertura 5G, y debido al coronavirus no hemos podido viajar a otra área donde sí lo esté.

La ranura dual SIM nos permite usar dos tarjetas SIM en el teléfono. Eso sí, no podrán conectar al 5G las dos a la vez. Por otro lado, OnePlus se sigue negando a poner una ranura para poder ampliar el almacenamiento con una tarjeta de memoria externa.

Para este análisis del OnePlus 8 Pro, hemos usado la variante de 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento. El propio sistema del teléfono ocupa unos 20GB, lo que nos deja con unos 236GB disponibles. Una vez llenemos la memoria de nuestro teléfono tendremos que recurrir a la nube o copiar nuestras fotos a un almacenamiento externo para poder recuperar espacio.

Con toda esta potencia, y la pantalla a 120Hz, no nos sorprende que el sistema del 8 Pro, Android 10, se ejecute a toda velocidad. El teléfono viene con la capa de personalización habitual de OnePlus, Oxygen OS, que en muchos aspectos mantiene las características originales del sistema operativo de Google.

Lo que si que nos aporta Oxygen OS son distintas posibilidades de personalización, como por ejemplo, podemos configurar gestos rápidos para activar la cámara, encender la linterna o abrir una aplicación. También nos permite modificar fácilmente los tonos de color, los iconos y las fuentes.

También tenemos posibilidad de cambiar la apariencia de la interfaz si usamos el tema oscuro, aplicable a todas las aplicaciones preinstaladas del teléfono, como el marcador de llamadas, los mensajes, la galería y el explorador de archivos. Esto se hace desde la opción Tema en los ajustes.

Como hemos visto anteriormente, el OnePlus 8 Pro tiene un altavoz en la parte inferior del teléfono y también tiene un segundo altavoz en la parte superior justo encima de la pantalla, lo que nos da un efecto estéreo. Estos altavoces tienen tecnología Dolby Atmos lo que produce un sonido más rico y profundo.

El 8 Pro tiene muy buen sonido, con buen alcance y nos permite escuchar música y ver películas sin problemas, incluso a unos metros de distancia. Eso sí, siempre podemos conectarle unos altavoces o auriculares para tener una experiencia auditiva aún mejor.

También dispone de Wi-Fi 6, lo que nos permite disfrutar de una conexión a internet muy rápida siempre que nuestro modem esté a la altura, y Bluetooth 5.1 que nos permite hacer este tipo de conexiones de forma mejorada.

(Image credit: TechRadar)

Cómpralo si…

Quieres una de las mejores pantallas del mercado

Si pasas mucho tiempo viendo películas o jugando con el teléfono, deberías considerar comprar este teléfono. La pantalla QHD+ con su tasa de refresco de 120Hz ofrece una calidad de imagen óptima y fluida, que te resultará genial al darle este tipo de uso al teléfono.

Quieres un teléfono que perdure en el tiempo Gracias a su potente configuración, y teniendo en cuenta su cantidad de RAM, el OnePlus 8 Pro te permitirá seguir teniendo un teléfono superior de gama alta durante unos cuantos años. No debería verse ralentizado y por otro lado, gracias a su conectividad 5G y a su Wi-Fi 6, podremos hacer uso de estas nuevas redes cada vez más comunes en el mundo. Por tanto, podemos concluir que el 8 Pro es una buena compra y lo seguirá siendo durante bastantes años.

No lo compres si…

Buscas un buque insignia más económico

A sus principios, OnePlus consiguió reputación de marca que ofrecía topes de gama al mejor precio. Lo cierto es que han ido subiendo el precio año tras año, acercándose cada vez más a los precios de la competencia, aunque todavía ofrecen sus teléfonos a un precio menor. Pero esto conlleva que ya no sean la opción más económica, y han pasado el testigo a Xiaomi, Oppo y Realme.

Quieres la mejor experiencia fotográfica del mercado

OnePlus ha hecho una mejora increíble en lo que se refiere a las cámaras del teléfono, eso no se lo quita nadie. Pero es cierto que encontramos cámaras superiores en el mercado: las fotografías del Samsung son mejores en general, el Huawei P40 Pro tiene un excelente zoom y un modo nocturno mejorado y el Google Pixel 4, teniendo menos cámaras, hace unas fotografías increíbles.