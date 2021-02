Análisis: OnePlus 7T Pro

Análisis en dos minutos

El OnePlus 7T Pro es un teléfono extraño; de hecho, no estamos del todo seguros de por qué existe, ya que la mejora aquí sobre el OnePlus 7 Pro es minúscula. Sin embargo, eso no significa en absoluto que no sea un buen teléfono para comprar en este momento.

Sin lugar a dudas, OnePlus ha fabricado su dispositivo más impresionante hasta el momento con el 7T Pro, pero si ya tienes el 7 Pro, no te pierdes gran cosa si no te actualizas.

Lo más destacado del OnePlus 7T Pro es su pantalla de 90Hz y 6,67 pulgadas, sin notch ni cortes que interfieran con lo que estás viendo o jugando en tu teléfono.

Esa frecuencia de actualización más alta significa que todo lo que se está desplazando en tu pantalla se carga más rápido que en otros dispositivos, y le da a tus redes sociales una sensación fluida que no obtendrás en la mayoría de los smartphones (aunque algunos otros teléfonos específicos para juegos sí tienen esta funcionalidad).

El 7T Pro no tiene el notch porque tiene una cámara emergente que sólo aparece en la parte superior de su teléfono cuando la necesitas. Esta característica única seguramente llamará la atención cuando presumas de teléfono, pero no es una razón particular para comprarlo.

También cuenta con una gran duración de la batería durante todo el día, por lo que podrás usar tu teléfono de manera intensiva y estar seguro de que durará toda la jornada con una sola carga.

No es el teléfono perfecto, ni la cámara ni la potencia son las mejores que hemos visto pero, en general, es un teléfono sensacional que probablemente cueste menos que la mayoría de la competencia.

Precio y fecha de lanzamiento del OnePlus 7T Pro

(Image credit: Future)

Este nuevo OnePlus 7T Pro llegó a España el 17 de octubre con precios de salida de 759€ para el modelo de 8/256GB y de 859€ para la McLaren Edition de 12/256GB.

Diseño

Si has utilizado el OnePlus 7 Pro, estarás familiarizado con la mayor parte del lenguaje de diseño. En realidad, es bastante difícil diferenciar el 7T Pro del 7 Pro, pero no es problema, ya que era un dispositivo muy atractivo.

La parte posterior del teléfono tiene un acabado mate y sólo hay un color disponible llamado Haze Blue que puedes ver en las imágenes a lo largo de este análisis.

El dispositivo en sí es bastante grande para acoger esa gran pantalla, y eso puede hacer que sea difícil de sostener para aquellos con manos más pequeñas. Pero generalmente es un dispositivo cómodo para tener en la mano, gracias a los bordes redondeados de la parte trasera y al acabado mate.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Future) Imagen 2 de 3 (Image credit: Future) Imagen 3 de 3 (Image credit: Future)

OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Image credit: OnePlus) La versión OnePlus 7T Pro McLaren Edition viene con un diseño inspirado en la marca de coches deportivos. La tecnología es muy similar, pero tiene algunas especificaciones ligeramente más altas, como 12GB de RAM, y también 5G.

El 7T Pro mide 162,6 x 75,9 x 8,8 mm y pesa 206g, lo que lo convierte en uno de los teléfonos más pesados que hemos visto recientemente.

En el borde inferior del OnePlus 7 Pro se encuentran la bandeja SIM, el puerto USB-C y un único altavoz. Sin embargo, no encontrarás una entrada de auriculares de 3.5mm, ya que esa es una característica que OnePlus eliminó hace un tiempo.

También es importante tener en cuenta que el OnePlus 7T Pro no viene con una clasificación de resistencia al agua IP; la compañía no envía sus teléfonos para que los pruebe el organismo que emite ese estándar, por lo que probablemente no deberías mojar este dispositivo. Intenta prevenir este tipo de daño, aunque no quiera decir que no vaya a sobrevivir a alguna salpicadura ocasional.

Pantalla

(Image credit: Future)

Uno de los aspectos más destacados del OnePlus 7T Pro es su grande y bonita pantalla. En este sentido, el teléfono puede competir con cualquier otro terminal de gama alta que puedas estar considerando.

Es una pantalla de 6.67 pulgadas que está ligeramente curvada en los bordes laterales y se ve preciosa cuando tienes el teléfono en la mano. La resolución de 3120 x 1440 llega a 516 píxeles por pulgada.

La guinda del pastel en cuanto a la pantalla es que, a diferencia de muchos otros teléfonos que puedes estar valorando, no hay notchs, huecos, muescas, ni cualquier otra cosa que invada la pantalla.

(Image credit: Future)

En cambio, la cámara frontal se encuentra dentro de un mecanismo emergente que sale de la parte superior del dispositivo cada vez que se activa el disparador. Es una característica que nos pareció que funcionaba bien cuando se introdujo en el OnePlus 7 Pro, y la funciona con la misma rapidez y suavidad aquí.

Si te preocupa romper esta cámara cuando asoma por la parte superior del teléfono, diríamos que es muy poco probable. Es posible que puedas dañarla con un golpe o si se te cae el teléfono, pero el OnePlus ha incluido una función que detecta si se ha caído el dispositivo y retrae automáticamente la cámara para ayudarla a sobrevivir a la caída.

Descubrimos que el brillo máximo en la pantalla es impresionante y, en general, todo lo que hicimos en el dispositivo tenía una buena visualización. Como hemos mencionado, la pantalla cuenta con una frecuencia de actualización de 90Hz, lo cual es una rareza en smartphones: la mayoría de los teléfonos actuales tienen pantallas que se actualizan a 60Hz.

¿Qué significa esto en la práctica? Significa que la pantalla aquí se actualiza 1,5 veces más rápido que en la mayoría de los otros teléfonos, lo que hace que la experiencia de visualización sea más fluida.

(Image credit: Future)

Esto se hace notar mucho más cuando juegas o te desplazas por los feeds de las redes sociales como Twitter o Instagram. Puede que no sea algo de lo que te des cuenta al instante, pero una vez que tu ojo se acostumbre, notarás la diferencia si vuelves a cambiar a un teléfono de 60Hz.

También hay un escáner de huellas digitales integrado en la pantalla. Está muy a mano y durante nuestro período de prueba descubrimos que funciona de manera rápida y precisa, siendo de lejos la forma más fácil de desbloquear el teléfono.

Aún puedes usar patrones, su PIN o el reconocimiento facial en lugar de tu huella digital, pero descubrimos que la opción más eficiente era usar el escáner en pantalla.

Especificaciones y rendimiento

OnePlus ha proporcionado al 7T Pro el último y mejor chip de Qualcomm, el Snapdragon 855 Plus. Eso se combina con 8GB de RAM, lo que lo convierte en un teléfono potente.

El teléfono sólo está disponible con 256GB de almacenamiento, sin opción de expandirlo a través de una tarjeta SD al igual que otros teléfonos OnePlus. Sin embargo, eso es más que suficiente para la persona promedio.

La potencia de este teléfono tampoco deja indiferente. En el uso diario, no tuvimos ningún problema de velocidad y es capaz de cargar y ejecutar los últimos juegos con facilidad.

(Image credit: Future)

Nuestras pruebas comparativas incluyen el uso de Geekbench 5, y aquí el 7T Pro obtuvo una puntuación de 2584. Es difícil comparar esa puntuación con otros teléfonos en este momento, ya que el software Geekbench se ha actualizado recientemente, por lo que la mayor parte de nuestra evaluación comparativa se ha realizado en una versión anterior y no es fácil de contrastar. Hicimos la prueba del Geekbench 5 en el Samsung Galaxy S10 Plus 5G, que obtuvo 2197 puntos.

Fue superado en la misma prueba por el Sony Xperia 5, con una puntuación de 2655, mientras que el iPhone 11 le dió a todos los demás, con una puntuación de 3186.

Dicho esto, descubrimos que el 7T Pro realizaba las tareas cotidianas sin problemas, y es poco probable que notes esos resultados de evaluación comparativa reflejados en tu experiencia diaria.

Software

Plus 7T Pro llega con el software Android 10, pero aquí no tiene la apariencia que tiene en otros smartphones, ya que es una capa específica hecha por OnePlus llamada Oxygen OS.

Está diseñado para tener un aspecto único que coincide con la marca OnePlus, y también tiene algunas características exclusivas incluidas en buena medida.

Todo se ve muy bien dentro del software, pero si estás acostumbrado a usar Android o la versión de otro fabricante, es posible que te lleve un tiempo adaptarte.

(Image credit: Future)

Las características adicionales incluidas en la última versión de Oxygen OS son un modo oscuro (el cual nos pareció que se veía elegante en todo el sistema) y el modo Zen, que te pide que apagues el teléfono para desconectar y relajarte.

Aún puedes marcar números de emergencia cuando estás en el modo Zen, pero está diseñado para darte un momento de paz cuando tu smartphone te distrae fácilmente. Es una idea original y útil que viene incluida en este software.

Cámara

(Image credit: Future)

La disposición de la cámara trasera en el OnePlus 7T Pro es una configuración de cámara triple, con un disparador principal de 48MP acompañado por un ultra gran angular de 16MP y teleobjetivo de 8MP.

En general, el OnePlus 7T Pro puede hacer fotos atractivas, pero no tiene la mejor cámara que hemos visto en un smartphone.

Si bien la nitidez de la imagen se ha mejorado recientemente en las cámaras de OnePlus, al 7T Pro le cuesta sacar calidad en condiciones de poca luz. Al igual que sus predecesores, las imágenes tienen más ruido de lo que esperaríamos de un teléfono a este precio. No obstante, existe un modo Nightscape para cuando necesitas hacer fotos a oscuras, el cual nos dio buenos resultados en general.

La cámara ultra gran angular nos resultó útil en múltiples ocasiones durante el tiempo que estuvimos usando el teléfono, y agradeces tenerla cuando necesitas sacarle más a un escenario, o encuadrar a más personas.

El teleobjetivo también es sorprendente, ya que te permite hacer zoom a tus modelos sin sacrificar la calidad de la imagen. A continuación puedes ver las fotos comparativas hechas con las cámaras ultra gran angular, normal y teleobjetivo.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Future) Imagen 2 de 3 (Image credit: Future) Imagen 3 de 3 (Image credit: Future)

El vídeo grabado con el 7T Pro se ve bien y puedes grabar material en 4K si quieres la máxima calidad.

La cámara selfie pop-up es de 16MP pero, aunque ese número es bueno sobre el papel, no es de las mejores que hemos usado. Está bien para el tipo de fotos que subirás a las redes sociales, pero eso es todo.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Future) Imagen 2 de 3 (Image credit: Future) Imagen 3 de 3 (Image credit: Future)

Duración de la batería

La batería de 4085mAh en el OnePlus 7T Pro funciona de manera excelente, igualando la del OnePlus 7 Pro e incluso superándola en algunos aspectos. Comprobamos que dura cómodamente un día entero con una sola carga, incluso sin intentar economizarla.

Durante la semana que estuvimos usando el teléfono, sólo en un día tuvimos que recargarlo antes de ir a dormir alrededor de las 11 de la noche, y eso es algo que no todos los smartphones del mercado en este momento pueden conseguir.

Realizamos una prueba de batería en la que reproducimos un vídeo de 90 minutos con la pantalla con el brillo al máximo y pudimos ver que el teléfono solamente perdió el 10% de su batería con una carga completa. Este es un dato bastante impresionante comparado con otros teléfonos de gama alta.

La tecnología de carga rápida es donde OnePlus se ha centrado en este dispositivo, y descubrimos que podíamos recargar el 7T Pro rápidamente en cualquier momento con el cargador que viene incluido.

OnePlus dice que este teléfono se carga un 23% más rápido que los dispositivos OnePlus anteriores y, aunque no pudimos probar esa afirmación concretamente, descubrimos que se cargó lo suficientemente rápido como para que con 20 minutos de tenerlo enchufado nos diera suficiente energía para aguantar durante el día.

Una vez más, OnePlus está poniendo énfasis en la carga rápida en lugar de incluir la carga inalámbrica en sus teléfonos. OnePlus sigue convencido de que la carga inalámbrica no es una característica útil, pero es una falta que aquí se nota, dado que los dispositivos de gama alta como los Samsung y Apple sí la incluyen.

Cómpralo si...

Quieres más por menos

El OnePlus 7T Pro no será tan asequible como el OnePlus 7T, pero conociendo la estrategia de precios de OnePlus, puedes esperar que este dispositivo sea más barato que muchos otros dispositivos de gama alta. No será un precio de gama media, pero ciertamente será más asequible que el mejor iPhone o Samsung Galaxy.

Necesitas batería de larga duración

Hemos comprobado que la duración de la batería del OnePlus 7T Pro es bastante genial, y si lo que buscas es un dispositivo con un buen depósito que pueda durar un día completo sin necesidad de recargar, el 7T Pro se adaptará perfectamente a ti. No es la mejor duración de batería que hemos visto, pero es poco probable que el teléfono se apague antes de que acabe el día.

Quieres una pantalla fluida

Ya sea para jugar o para consultar tus redes sociales, es difícil que la fluida pantalla de 90Hz del OnePlus 7T Pro no te impresione. Nos encanta cómo se ve y es probable que te seduzca desde el primer momento que cojas el teléfono.

No lo compres si...

Estás buscando la mejor cámara en un terminal

Una vez más, la cámara de un teléfono OnePlus no cumple los estándares establecidos por los rivales, y si buscas las mejores fotos, querrás enfocarte a un dispositivo de Samsung, Google, Huawei o Apple.

Quieres carga inalámbrica

No incluir esto parece casi descarado por parte de OnePlus, ya que es algo que muchas personas encuentran extremadamente útil. Ya sea porque quieres quitar los cables de tu mesita de noche o porque te gusta tener una alfombrilla de carga en tu escritorio del trabajo, este no es el teléfono que debes comprar si ya has incorporado la carga inalámbrica a tu rutina diaria.

Necesitas que tu teléfono sea resistente al agua

OnePlus no tiene la clasificación de IP para sus smartphones, y eso significa que no puede garantizar que el dispositivo pueda sobrevivir incluso a estar un segundo bajo en el agua. Eso quiere decir que probablemente deberías mantenerlo alejado de la ducha, y mucho menos llevarlo cerca de la piscina.

Analizado por primera vez: Octubre de 2019