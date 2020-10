Recension: Oneplus 8 Pro

Oneplus 8 Pro är en riktig flaggskeppstelefon. Här har man inte snålat in på någonting, och man har släppt sitt underdogmantra om ”flaggskeppsdödare”. Oneplus är nu med i finrummet med de största namnen i industrin. Det här innebär också att Oneplus 8 Pro är den dyraste telefon man släppt så här långt, men man får fortfarande en hel del för pengarna. Och telefonen är faktiskt snäppet billigare än topptelefonerna från Samsung, Apple och Huawei.

Två-minutersrecension

Oneplus 8 Pro är en riktig flaggskeppstelefon. Glömt tidigare generationers flaggskepp från den här tillverkaren och det underdogmantra om att vara ”flaggskeppsdödare” som man körde med. Oneplus är nu med i finrummet tillsammans med de andra stora tillverkarna.

Med Oneplus 7 Pro och 7T Pro valde man fortfarande bort saker för att lägga sig på en mer attraktiv prisnivå, men med Oneplus 8 Pro håller man inte tillbaka. Det här är en genuin konkurrent till telefoner som Samsungs Galaxy S20 Plus, Iphone 11 Pro och Huawei P40 Pro.

Tyvärr så innebär det här också att dagarna då Oneplus var ett ”mer överkomligt” alternativ är över.

OnePlus 8 Pro-specifikationer Vikt: 199 g

Dimensioner: 165,3 x 74,35 x 8,5 mm

Skärmstorlek: 6.78 tum

Upplösning: QHD+

Uppdateringsfrekvens: 120 Hz

Pixeltäthet: 513 ppi

Chipp: Snapdragon 865

RAM: 8 GB / 12 GB

Lagring: 128 GB/256 GB

Kameror bak: 48 MP + 48 MP + 5 MP + 8 MP

Selfiekamera: 16 MP

Batteri: 4510 mAh

Klassning: IP68

Dual Nano SIMs

Type C port

Oneplus har försett 8 Pro med den bästa skärm man någonsin tillverkat, och det kinesiska företaget går så långt som att påstå att det är den bästa skärm du någonsin har sett.

Det är ett kaxigt påstående, och med tiden kan det visa sig vara felaktigt. Men vi ska inte förminska någonting med den här enheten. 6,78-tumsskärmen av ”Fluid Display”-typ med en bilduppdateringsfrekvens på 120 Hz, HDR10+-stöd och QHD-upplösning är fantastisk.

På baksidan hittar man en kamerauppsättning med fyra linser som ger mängder av olika valmöjligheter när det gäller bilder tack vare finesser som en ultravidvinkellins, 30 x zoom, ett mycket kraftfullt nattläge och företagets nya färgfilter som ger bilderna ett helt unikt uttryck.

Kamerorna innebär en enorm förbättring jämfört med 7 Pro och 7T Pro, men de når inte samma höjder som Samsung, Huawei eller Google gör med sina kameror. Med det sagt, så är de ändå väldigt bra.

Oneplus har dessutom till slut givit fansen det som de tjatat om under lång tid: trådlös laddning.

Inte bara det, utan även snabbladdning, med möjligheten att ladda telefonen från noll till 50 procent på bara en halvtimme. 8 Pro har även det största batteriet hittills i en Oneplustelefon, och det räcker gott och väl minst en hel dag.

Lägg till riktig flaggskeppsprestanda av det slag som vi kommit att vänja oss vid från Oneplus, med toppchippet Snapdragon 865, 8 eller 12 GB arbetsminne och 5G-stöd, och det står klart att det här är ett märke som har ledsnat på att sitta i baksätet när det handlar om specifikationer.

Det här är kort och gott ett helgjutet flaggskepp.

(Image credit: TechRadar)

Pris och utgivningsdatum

Oneplus 8 Pro: 9 995:- (8 GB + 128 GB) 10 995 kr (12 GB+256 GB)

Oneplus 8 Pro släpptes den 21 april i Sverige

Oneplus 8 Pro är den dyraste Oneplus-telefonen hittills. Det är inte särskilt förvånande med tanke på att företaget har höjt priserna varje år för att hålla jämna steg med resten av marknaden. Men det betyder också att man nu har förlorat den dragkraft som epitetet ”överkomligt flaggskepp” tidigare skänkte märket, speciellt på den tiden då det handlade om Oneplus One och Oneplus 2.

Oneplus 8 har ett ingångspris på 9 995 kronor för varianten med 8 GB arbetsminne och 128 GB lagringsutrymme. Det är väldigt mycket mer än vad man fick betala för Oneplus 7T Pro, och då får man ändå nöja sig med hälften så mycket lagringsutrymme som instegsmodellen av den kom med (256 GB). På plussidan kan vi notera att 7T Pro bara var en 4G-telefon medan 8 Pro har 5G-stöd.

Det finns två varianter av Oneplus 8 Pro, och den dyrare av dem gör dig 10 995 kronor fattigare i utbyte mot 12 GB arbetsminne och 256 GB lagringsutrymme. Det innebär att vi snackar 1000 kronor mer än vad man får ge för McLaren-versionen av 7T Pro, som också har 12 GB arbetsminne och 256 GB lagringsutrymme och har 5G-stöd.

Även om många inbitna Oneplus-anhängare kanske känner sig lite oroade över prissättningen på Oneplus 8 Pro, så är den trots allt billigare än konkurrenterna: Galaxy S20 Plus kostar 11 990 kronor med 128 GB lagring medan en Iphone 11 Pro har ett instegspris på 12 995 kronor med bara 64 GB lagring och springer upp i hela 14 995 kronor om man vill ha 256 GB.

Oneplus 8 Pro släpptes den 14 april i samband med ett onlineevent (till följd av coronapandemin) och förhandsbokningarna öppnade omgående efter det.

Telefonen finns nu att köpa i Sverige sedan 21 april.

(Image credit: TechRadar)

Skärm

6,78 tum, 1440 x 3168 QHD+, 19.8:9, 513 ppi, 120 Hz, HDR10+

Enligt Oneplus själva den bästa skärm du lär se i år

Hög uppdateringsfrekvens gör den utmärkt för gaming och video

Det mesta snacket från Oneplus själva när det handlar om Oneplus 8 Pro rör skärmen, som man kallar för ”Fluid Display”. Man är extremt stolta över den och hävdar att det är ”den bästa skärm du lär se i år”.

Det är ett aningen tidigt påstående, eftersom vi bara kommit fyra månader in på året, men nog är det helt klart en av de bästa skärmar vi sett på en smartphone.

Det handlar om en 6,78-tumsskärm med upplösningen 1440 x 3160 pixlar (QHD+), bildförhållandet 19,8:9 och en pixeltäthet på hela 513 ppi, något som gör att den så långt är på par med andra flaggskepp. Men den här skärmen går ett steg längre.

Bilduppdateringsfrekvensen har blivit ett allt viktigare säljargument. Trenden startades av Razer Phone som släppte en telefon med 120 Hz-skärm redan 2017, och nu har många tillverkare ökat sin bilduppdateringsfrekvens .

Fördelarna med en hög bilduppdateringsfrekvens är att det blir väldigt mjuk tatt scrolla och att man får mjukare rörelser i spel. Det blir helt enkelt mer av en premiumupplevelse.

Kollar man på de telefoner som nyligen släppts så har Huawei P40 Pro, Google Pixel 4 Xl och Oneplus 7T Pro alla 90 Hz-skärmar.

Galaxy S20 Plus har däremot en 120 Hz-skärm, men det är å andra sidan inte grundinställningen i telefonen. Dessutom sänker man upplösningen från QHD+ till 1080p i 120 Hz-läget för att spara batteri.

På Oneplus 8 Pro är däremot 120 Hz-läget påslaget per automatik om än bara i Full HD+-upplösning. Det går däremot att välja QHD+-upplösning med 120 Hz om man vill (något som även går på telefonmodellen X2 Pro från Oppo).

(Image credit: TechRadar)

Oneplus hävdar att man jobbat en hel del med optimeringen av för att försöka se till att batteritiden inte påverkas alltför mycket även om man kör med högsta upplösning och bilduppdateringsfrekvens. Baserat på hur vi upplever saken så kostar det dock en aning. Batteriåtgången när man kör QHD+ och 120 Hz är något snabbare än när man väljer en lägre upplösning, men skillnaden är minimal.

Oneplus nöjer sig dock inte med det. De oberoende skärmtestarna på Displaymate har begåvat telefonen med betyget A+ till följd av skärmens industriledande ljusstyrka med 1300 nits och tack vare en färgåtergivning i den absoluta toppklassen.

Det här innebär kort och gott att allt ser jättesnyggt ut på skärmen. Från foton, till webbsidor, videoklipp och spel så får man både färgrikedom, detaljer och fantastiska betraktningsvinklar.

När det handlar om video så finns två ytterligare sätt att förbättra upplevelsen. Aktiverar man läget ”Vibrant Color Effect Pro” och ”Motion Graphics Smoothing” blir upplevelsen ännu ett snäpp rikare.

”Vibrant Color Effect Pro” optimerar färger och kontrast i videoklipp och ger en mer livfull bild, något som framför allt märks i mer färgglada sammanhang och som lär tilltala alla som gillar när bilden ”poppar ut” lite mer.

Med ”Motion Graphics Smoothing” ökar bilduppdateringsfrekvensen så att videoklippet blir klarare och tydligare. Det här fungerar bara med vissa appar (bland annat fotogalleriet, Youtube, Netflix och Amazon Prime Video) och det fungerar bara när apparna är i helskärmsläge. Med den högre bilduppdateringsfrekvensen så blir rörelserna mjukvare, men om du gillar resultatet av det är nog en fråga om dina personliga preferenser.

Vissa lär uppskatta den ultramjuka uppspelningen, och det är onekligen imponerande att se vad teknologin är kapabel till. För vissa kan rörelserna dock upplevas som lite onaturliga och konstiga. Vi tittade på en mängde olika program och filmer med den här funktionen aktiverad och scener där många människor rör sig kan till exempel upplevas som lite för mjuka.

Båda de här funktionerna är avaktiverade som grundinställning, så om du inte gillar det de åstadkommer så behöver du naturligtvis inte aktivera dem.

Ett litet problem vi upplevde skärmen är felaktiga registreringar av tryck. Vissa telefoner har en funktion som gör att tryck inte registreras när de kommer från handflatan. Det har inte Oneplus 8 Pro och resultatet blir rätt ofta att du råkar aktivera någonting av misstag.

Det händer långt ifrån hela tiden, men det kan vara frustrerande när det väl sker, speciellt om du spelar ett spel och telefonen misstar din handflata för ett finger. Vi skyller gärna på vad som helst när vi förlorar.

Design

Premiumfinish

Första IP-klassade Oneplus-telefonen

Det är lätt att slå i kameramodulen om man inte har ett skal

Oneplus 8 Pro ser ut ungefär som de flesta andra high-end-smartphones gör idag. Framsidan domineras av den stora 6,78-tumsskärmen som böjer av över långsidorna, med ett glashölje som omsluter ramen både fram och bak,

Vår recensionsenhet kom i färgen Glacial Green och tillsammans med färgvalet Ultramarine Blue så får man ett slags matt frostat Gorilla Glass på baksidan som är både mjukt och inbjudande.

Det känns mer taktilt än glaset på baksidan av Galaxy S20 Plus eller iPhone 11 Pro, och det ger en bättre känsla i handen. Det är inte tal om något vidare grepp, däremot. Telefonen känns som att den halkar lätt i handen.

Det här är förstås inget problem om du slänger på det medföljande skalet i genomskinligt silikon. Men det förtar lite av den premiumestetik som man får utan skalet. Men den intagande gröna färgen syns åtminstone fortfarande, och man skyddar kameramodulen mot stötar.

Vi rekommenderar att du använder skalet om du är typen som inte är dirket överbeskyddande när det gäller din telefon. Kameramodulen märks väldigt väl vare sig du har skalet på eller inte, och vi kom ofta på oss själva med att fingra på den.

Den vertikala raden med kameralinser placerar telefonen på par med de flesta tillverkares nyare telefoner. Alla kameramoduler har blivit större, så det är svårt att säga någonting negativt just om Oneplus i den kontexten.

(Image credit: TechRadar)

Med sina 165,3 x 74,35 x 8,5 millimeter så är Oneplus 8 Pro en stor telefon, och många användare kommer att uppleva att man måste använda båda händerna om man vill hålla den på ett säkert sätt. Den är både längre och bredare än Galaxy S20 Plus, P40 Pro och Iphone 11 Pro, men den har också en större skärm än alla de tre. Viktmässigt hittar man den i mitten med 199 gram.

Det finns bara en port på 8 Pro, och det är USB-C-porten i botten av telefonen. Det finns ingen 3,5-millimetersutgång för hörlurar här. Porten flankeras av en kortplats för dubbla SIM-kort och en högtalare (det finns en högtalare till) som inte sällan dränkas av din hand när kollar på videoklipp eller spelar spel i landskapsläge.

On/off/låsknappen hittar man på den högra sidan. Dubbelklicka och kameran sätts igång. Håll den intryckt och Google Assistant aktiveras. Ovanför den finns Oneplus klassiska Alert Slider, som gör det smidig att växla mellan tyst läge, vibration eller signal. Den har en liten textur på ytan som gör att man lättare kan lokalisera den.

På vänstersidan finns volymreglagen, som är rätt enkla att nå även med enhandsfattning. Den med mindre händer kan möjligen uppleva det som lite struligt att nå när man ska höja volymen.

(Image credit: TechRadar)

En grej som Oneplus lanserade med 7 Pro och 7T Pro men som saknas på den här telefonen är pop-up-kameran för selfies. Här har man valt att köra med ett runt kamerahål istället.

Det är första gången som Oneplus använder sig av den här designen när det handlar om selfiekameran, och man hävdar att man tog beslutet att slopa pop-up-lösningen för att frigöra utrymme inuti telefonen som tidigare togs upp av mekanismen. Dessutom får man ned vikten något.

Kamerahålet mäter bara 3,8 mm i diameter och tar således inte upp någon nämnvärd plats. Notifieringarna får plats intill alldeles utmärkt, och vid daglig användande tänker vi inte ens på att det finns.

Oneplus 8 Pro är även den första telefonen från tillverkaren som har en officiell IP-klassning, vilket innebär att den är officiellt skyddad mot både vatten och damm. Även tidigare Oneplus-telefoner var skyddade, men man bemödade sig aldrig med att skaffa den officiella klassificeringen.

IP68 innebär att Oneplus 8 Pro är skyddad helt och hållet mot dammintrång och att den klarar att vara nedsänkt i vatten i upp till 30 minuter. Skulle du ramla i vattnet med den ska den med andra ord klara det fint.

Bild 1 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 2 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 3 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 4 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 5 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 6 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 7 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 8 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 9 av 10 (Image credit: TechRadar) Bild 10 av 10 (Image credit: TechRadar)

Kamera

4 bakkameror: 48-megapixels ultravidvinkel, 48-megapixels huvudlins, telefoto, färgfilter

Största kamerauppgraderingen någonsin för Oneplus

Oneplus 8 Pro har fyra kameror, och det är första gången som man förser en av sina enheter med så många linser. Det visar att man menar allvar, inte minst med tanke på att man valt att köra med inte bara en utan två Sony-sensorer på 48 megapixlar.

När du startar kamera-appen så tittar du genom huvudsensorn på 48 megapixlar, den största som Oneplus någonsin erbjudit, och som sitter i mitten av den vertikala kameramodulen på baksidan.

Det är en Sony IMX689-sensor med bländartalet f/1.78 samt både optisk och elektronisk bildstabilisering och ett synfält på 119,7 grader. Det är inte det bredaste vi sett på en smartphone, men det räcker för att få in mer landskap i ett och samma foto.

Längst ned hittar vi den nya ”färglinsen” på fem megapixlar med bländartalet f/2.4, vars uppgift är att tillhandahålla Instagramliknande filter direkt i kamera-appen.

Den fjärde sensorn sitter faktiskt placerad till vänster om kameramodulen, och det handlar om en telefotosensor på 8 megapixlar som möjliggör den 3x optiska och 30x digitala zoomen.

Vi har sett en del telefoner som erbjuder mer zoom än så – inte minst den 100x zoom som Galaxy S20 Ultra kan stoltsera med – men enligt Oneplus så vill användarna inte ha mer än 30x.

Hur bra fungerar all den här fotohårdvaran vid våra fingrar, då?

Javars, Oneplus 8 Pro-kamerorna innebär en enorm förbättring jämfört med Oneplus 7 Pro och 7T Pro. 8 Pro producerar foton som ser betydligt mer verkliga ut när det handlar om färgerna.

Det innebär även att bilderna inte blir lika färgstarka som konkurrenternas, som stärker nyanserna för göra dem mer tilltalande.

(Image credit: TechRadar)

Grundinställningen när man öppnar kameran är att man använder huvudlinsen på 48 megapixlar, men bilderna är faktiskt inställda på att tas i 12 megapixlars upplösning. I ovankanten av skärmen kan man justera det här så att man får 48 megapixlar, vilket fungerar bra så länge det handlar om utomhusfoto med bra ljus.

Bilder på 48 megapixlar rymmer förstås väldigt mycket mer detaljer, men färgerna blir inte lika levande och filstorleken kliver upp från mellan 4 och 6 MB till runt 14-20 MB. Eftersom du har minst 128 GB internt lagringsutrymme så lär du inte få slut på plats särskilt snabbt, men det kan vara värt att hålla saken i åtanke, speciellt om man tänkt spara bilderna i molnet eller ladda upp dem på sociala medier.

Det finns massor av inbyggda funktioner, bland annat 3x, 10x och 30x zoom, nattläge för bilder vid dunkla förhållanden, och dessutom färgfiltrets många effekter.

De här filtren påminner en hel del om dem man hittar på Instagram, så de känns lite överflödiga, men du behöver ju förstås inte använda dem.

Nattläget används så klart när det är lite sämre ljusförhållanden och – som namnet antyder – på natten. Vi har använt mängder av nattlägen och det som Oneplus 8 Pro bjuder på placerar sig någonstans i mitten.

Det blir ljusare och det går ganska fort (2-3 sekunder, medan vissa nattlägen tar hela 10 sekunder på sig). Resultatet övertygar inte alltid, och ibland blir resultatet ganska kletigt.

Vi satte zoomfunktionen på rejält test och jämförde med Oneplus 7T Pro och Samsung Galaxy S20 Plus. Samma bild togs i ultravidvinkel med 1x, 3x, 10x och 30x (inte 7T Pro) på alla tre mobiltelefonerna.

OnePlus 8 Pro vs Samsung Galaxy S20 Plus vs OnePlus 7T Pro: Ultravidvinkel

Bild 1 av 2 Ultravidvinkel på OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Klicka här för att se bilden i full upplösning Bild 2 av 2 Ultravidvinkel på Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Klicka här för att se bilden i full upplösning

Vi kan se på testbilderna att Oneplus 8 Pro fångar riktigt bra detaljer på alla zoomnivåer jämfört med de andra telefonerna, men att bilderna inte blir riktigt så färgglada som hos konkurrenterna.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 1x zoom

Bild 1 av 2 1x zoom på OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Klicka här för att se bilden i full upplösning Bild 2 av 2 1x zoom på Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Klicka här för att se bilden i full upplösning

Det här kanske känns som lite av en besvikelse, men det bör påpekas att Oneplus 8 Pro fångar de mest realistiska bilderna rent färgmässigt. 7T Pro och S20 fångar mer intagande och iögonfallande färger, men de representerar inte det vi faktiskt fotograferat.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 3x zoom

Bild 1 av 2 3x zoom på OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Klicka här för att se bilden i full upplösning Bild 2 av 2 3x zoom på Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Klicka här för att se bilden i full upplösning

För vissa människor kommer de sprakande färgerna och detaljerna som Galaxy S20 Plus genererar att kännas mer tilltalande, men för den som vill ha en så realistisk återgivning som möjligt så är Oneplus 8 Pro det bättre valet, även om detaljerna och skärpan inte riktigt klarar Samsungs nivå.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus vs 7T Pro: 10x zoom

Bild 1 av 2 10x zoom på OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Klicka här för att se bilden i full upplösning Bild 2 av 2 10x zoom på Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Klicka här för att se bilden i full upplösning

Vid max zoomnivå så blir det ganska kornigt eftersom telefonen får förlita sig på digital zoom och diverse mjukvarumässiga förbättringar av bilden. 7T Pro maxar ut redan på 10x, så vår slutliga jämförelse får bli med S20 Plus.

Vi använde ett stativ för alla zoombilder, eftersom skakningarna blir uppenbara så fort man går längre än till 10x med vilken telefon som helst. Ska man ta bilder handhållet med 10x eller 30x med Oneplus 8 Pro så rekommenderar vi att man hittar en yta att luta sig mot.

OnePlus 8 Pro vs S20 Plus: 30x zoom

Bild 1 av 2 30x zoom på OnePlus 8 Pro (Image credit: TechRadar) Klicka här för att se bilden i full upplösning Bild 2 av 2 30x zoom på Samsung Galaxy S20 Plus (Image credit: TechRadar) Klicka här för att se bilden i full upplösning

Fotoexempel

Batteri

Batteriert på 4,510mAh är det största någonsin och håller en hel dag

Större batteri än vad Samsung, Huawei och Apple erbjuder

Snabb laddning, även trådlöst

Oneplus 8 Pro kommer med ett riktigt stort batteri på 4 510 mAh, det största som Oneplus någonsin försett någon av sina telefoner med, och det är större än de batterier man hittar i Galaxy S20 Plus, Huawei P40 Pro och Iphone 11 Pro.

Föga förvånande så klarar sig Oneplus 8 Pro därför en hel dag på en enda laddning, även om vi spelar spel, kollar på videoklipp, använder sociala medier, skickar meddelanden, gör videosamtal och tar bilder.

Vid slutet av dagen har vi oftast tvåsiffrigt kvar i tanken, men om du har tänkt att titta på videoklipp i flera timmar så lär det dra desto mer.

Vi körde ett 90-minuters Full HD-videotest på 8 Pro, med ljusstyrkan satt på max och med konton som synkroniserades över wifi i bakgrunden, och telefonen förlorade bara 10 procent av krämen vid både Full HD+ och QHD+-upplösning.

Det blir dock större batteriåtgång när man aktiverar videoförbättringsfunktionerna, så du bör hålla ett öga på batteriprocenten om du kollar på film med dessa aktiverade.

Oneplus har uppgraderat sin Warp Charge 30T-laddning, och man når från 0 till 50 procents kapacitet på bara 23 minuter om man använder sladd, men det finns ett mycket intressant nytt alternativ.

(Image credit: TechRadar)

För första gången erbjuder man trådlös laddning med en av sina enheter. Teknologin kallar man för Warp Charge 30 Wireless och den tar dig från 1 till 50 procent på 30 minuter. Det enda förbehållet är att man måste använda Oneplus egna laddningsplatta för att nå den här hastigheten.

Laddplattan säljs separat för 800 kronor. Den fungerar som utlovat, och 8 Pro kommer upp i 50 procent på 30 minuter, men det är inte under tystnad det sker.

Det finns en liten fläkt inbyggd i laddplattan som ska hålla den kall under den intensiva uppladdningsproceduren, och den avger ett surrande läte.

Om du har plattan på ditt skrivbord och sitter och jobbar så kan den mycket väl bli störande, men drar du på lite musik så räcker det för att dränka ljudet.

Vi oroade oss för hur det skulle gå med den här saken när vi flyttade in plattan i sovrummet, men det här har Oneplus glädjande nog tänkt igenom. 8 Pro drar ned på laddningshastigheten om det är natt, vilket innebär att fläkten inte behöver gå på högvarv.

En annan färdighet som Oneplus 8 Pro begåvats med är omvänd laddning, det vill säga att man precis som med telefoner från Samsung och Huawei kan ladda upp annan teknik trådlöst via sin telefon, så länge den följer den trådlösa laddningsstandarden Qi.

Det här fungerar bra, och vi lyckades bland annat ladda våra Apple AirPods och Samsung Galaxy Buds genom att placera dem på bakstycket. Det är enkelt att slå på och av den här funtkionen. Det är bara att dra n ed notifieringsfönstret och klicka i ”Reserve Charging”, därefter lägga telefonen med skärmen nedåt och placera enheten som ska laddas på bakstycket.

8 Pro kommer automatiskt att stänga av laddningen när telefonens egna batteri når mindre än 15 procent, så att det inte dras ur helt och hållet.

Prestanda och mjukvara

Flaggskeppsprestanda: Snapdragon 865, X55 5G-MODEM, 8/12 GB RAM

Snabbt och mjukt gränssnitt som klarar alla appar och spel

Dolby Atoms-högtalare, Wifi 6 och Bluetooth 5.1

Det finns gott om kraft under huven på Oneplus 8 Pro, då den är utrustad med Qualcomms flaggskeppschipp Snapdragon 865, som i sin tur är utrustat med X55 5G-modemet och därmed ger mycket höga surfhastigheter i de länder där 5G finns.

Det här kombineras med antingen 8 eller 12 GB arbetsminne av LPDDR5-typ, som säkerställer att Oneplus 8 Pro kan hantera allt som kommer i dess väg, från långa sessioner i Fortnite till bingekollande på tv-serier eller långfilmsmaraton.

LPDDR5-RAM-minnet är 30 procent snabbare och drar 20 procent mindre energi än RAM-minnet som finns i Oneplus 7T-serien, vilket innebär att det är ännu en välkommen uppdatering.

Oneplus 8 Pro (med 12 GB arbetsminne) får en genomsnittlig multi core-poäng på 3305 på Geekbench 5.1, vilket innebär att den placerar sig en bra bit ovanför Oneplus 7T Pro som fick 2564 poäng i samma test, och den slår även Galaxy S20 Plus, som får 3 034 poäng.

Det betyder att det här är en mycket kraftfull enhet, och en framtidssäker telefon när det handlar om både prestanda och uppkoppling (givet dess 5G-stöd).

De dubbla SIM-kortplatserna gör det möjligt att använda två olika SIM-kort på samma gång, även om bara ett av dem kan använda 5G åt gången. Men trots att man gjort plats för dubbla SIM-kort så väljer man även fortsättningsvis att inte erbjuda möjligheten att komplettera med ett eget SD-kort för lagring, så man får klara sig med det interna utrymmet.

Vår recensionsenhet hade 12 GB arbetsminne och 256 GB lagring, och systemet tar upp ungefär 20 GB så man har cirka 236 GB användbart utrymme. Märker man att lagringsutrymmet börjar sina så kan man förstås använda sig av diverse molntjänster som exempelvis Google Photos.

Med tanke på all den här kraften och en 120 Hz-skärm så är det inte särskilt konstigt att Android 10 flyter på under tummarna. Som vanligt så har Oneplus applicerat sitt egna Oxygen OS ovanpå Android, men det mesta ligger ändå väldigt nära en ren Androidupplevelse.

Det Oxygen OS erbjuder är extramöjligheter att skräddarsy, bland annat när det handlar om gester för att starta kameran, slå på ficklampan eller öppna en valfri app. Det går även att trixa med accentfärgerna i systemet, ikoner, typsnitt och annat.

Det finns ett komplett mörkerläge också, för den som föredrar den estetiken, och det omfattar alla de förinstallerade Oneplus-apparna, från telefon-appen till meddelande-appen, kamera-appen, galleriet och filhanterings-appen.

Som vi nämnt tidigare i recensionen så har Oneplus 8 Pro en högtalare nedtill och en andra högtalare på ovansidan som tillsammans ger stereoljud. Högtalarna har begåvats med Dolby Atmos-teknologi vilket gör att det låter rikare och djupare.

8 Pro kan fylla ett helt rum med ljud och man kan lyssna på rätt hög volym utan att det uppstår distorsion. Man bör dock använda sig av en extern högtalare eller ett par bra hörlurar om man vill ha lite bättre ljud.

Här finns även Wifi 6 och Bluetooth 5.1-stöd, så om du har en router eller någon annan produkt med stöd för dessa teknologier så kan du glädjas åt snabbare internet och mer kraftfull trådlös överföring.

(Image credit: TechRadar)

Köp den om

Du vill ha en av de bästa skärmar som finns

Lägger du mycket tid på att spela spel eller kolla videoklipp på din telefon så bör du överväga att skaffa en Oneplus 8 Pro. 120 Hz och QHD gör en stor skillnad och skapar mjuka rörelser både vid spel och med uppskalat videoinnehåll. Ögongodis.

Du vill ha en framtidssäker telefon

Med de just nu mest kraftfulla komponenterna under huven, mycket arbetsminne och 5G-stöd, så är Oneplus 8 Pro en garanti för att du håller dig i framkant på mobilsidan under flera års tid. Den borde inte börja kännas seg inom den närmaste tiden, och allt eftersom 5G-näten byggs ut och wifi 6 blir standard i hemmen och kontoren så kan du dra full nytta även av det.

Köp den inte om…

Du vill ha ett billigt flaggskepp

Oneplus byggde sitt rykte på att erbjuda prismässigt överkomliga flaggskepp, men varje år så har man höjt priserna och närmat sig konkurrenterna. Och även om Oneplus 8 Pro fortfarande är billigare än många av rivalerna så är skillnaden nu ganska liten. Du får fortfarande väldigt mycket för pengarna, men alla som tidigare har sett Oneplus som ett billigare alternativ ska istället vända blickarna mot Xiaomi, Oppo och Realme.

Du vill ha den bästa kameramobilen

Missförstå oss inte nu, kameralösningen på Oneplus 8 Pro är oerhört bra, och framför allt en rejäl uppgradering jämfört med 7T Pro. Men det är inte den bästa på marknaden. Samsung tillverkar fortfarande bättre kameror, Huaweis P40 Pro har fantastisk zoom och ett fantastiskt nattläge, och Googles Pixel 4 åstadkommer mer med färre linser.