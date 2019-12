OnePlus 7 Pro - recension

OnePlus 7 Pro bjuder på några överraskningar som ligger och vilar bakom dess heltäckande skärm, som otroligt nog varken har en flärp eller något skärmhål. Den döljer en speciell popup-kamera för selfies och bjuder på en uppdateringsfrekvens på 90 Hz i skärmen, som gör att både spel och filmer kör otroligt smidigt. Den har funktioner som varken Apple eller Samsung kan erbjuda dig under 2019 och en prestanda att matcha. Den bjuder dock på ännu en överraskning: Den kostar nästan lika mycket som iPhone XR och Galaxy S10e.

OnePlus 7 Pro är äntligen här och är redo att ta selfies med sin popup-kamera och imponera på dig med sin snabba och otroliga heltäckande skärm - två funktioner som varken Apple eller Samsung kan matcha med sina marknadsledande flaggskeppsmobiler.

Det är den senaste Android-mobilen från det kinesiska märket att överglänsa sin konkurrens genom att erbjuda prestanda och funktioner på en liknande nivå, till ett mycket konsumentvänligare pris. OnePlus har gjort det igen. Du bör dock vara medveten om att den här modellen är mycket dyrare än fjolårets OnePlus 6T.

Vad du får för de extra pengarna är en uppgradering som verkligen gjort sig förtjänt av "Pro"-namnet. Den här mobilens uppslukande skärm på 6,67 tum utmanar till och med Samsungs tron när det kommer till skärmar, genom att göra sig av med de fula ramarna och bjuda på en uppdateringsfrekvens på 90 Hz för snabbare gaming och en trevligare skrollar-upplevelse.

Den har ett något avlångt bildförhållande på 19,5:9, något som innebär att användare med mindre händer kan få svårt att nå ända ut till skärmens kanter. Vi önskar nästan att det fanns en mini-version av OnePlus 7 Pro, men vi uppskattar ändå de rundade kanterna för en tunnare känsla. Fingeravtrycksläsaren från den andra generationen har också förbättrats för att ge dig en mer tillförlitlig tillgång till mobilen så fort du placerar tummen mot glaset.

Under den ljusa, HDR10+ skärmen hittar du Qualcomms senaste Snapdragon 855-chipset, ett maffigt batteri med 4 000 mAh som räcker under hela dagen, samt upp till 256 GB internminne och 12 GB RAM. Den sistnämnda specifikationen är vanligtvis mer än vad du behöver från en mobil under 2019, så versionen med 8 GB RAM kommer förmodligen att räcka gott och väl.

Kommer OnePlus 7 Pro ha stöd för 5G? Tja, inte direkt. En separat enhet som kommer att heta OnePlus 7 Pro 5G kommer att släppas av företaget och kommer att ha stöd för den supersnabba teknologin, men vi vet inte exakt när den kommer att släppas. 5G-versionen av mobilen kommer till en början enbart att släppas i Storbritannien och Finland, men kommer förmodligen att släppas i fler regioner under sommaren.

Kamerauppsättningen på OnePlus 7 Pro består av en trippelkamera med en huvudlins på 48 megapixel och ett förbättrat Nightscape-läge för svaga ljusförhållanden. Den ligger nära Google Pixel 3 och Huawei P30 Pro i kvalitet, även om det inte är den allra bästa mobilkameran på marknaden. Vi fann dock att den nya 3x-telefotolinsen och ultravidvinkelslinsen var bättre än på fjolårets dubbelkamera, som enbart hade en 2x optisk zoom.

Tråkigt nog finns det inte något 3,5 millimeters hörlursuttag den här gången heller och inte heller någon microSD-ingång eller stöd för trådlös laddning, något som kommer att vara ett problem för många. OnePlus 7 Pro bjuder däremot på de snabbaste laddningshastigheterna vi någonsin testat, tack vare dess medföljande (och stora) Warp Charg 30-adapter. Den har dessutom ett nytt stereohögtalarsystem.

OnePlus 7 Pro kommer närmare att leverera allt du vill se från en flaggskeppsmobil än någon tidigare mobil från företaget, men av samma anledning passar den inte längre in i varken budgetkategorin eller mellanklassen för mobiler. En gång i tiden beskrevs företagets mobiler som "flaggskeppskrossare", men numera är de flaggskepp att krossa.

Pris

Släpps den 18 maj i Sverige via popup-evenemang

128 GB internminne + 6 GB RAM: 7 895 kronor

7 895 kronor 256 GB internminne + 8 GB RAM: 8 395 kronor

8 395 kronor 256 GB internminne + 12 GB RAM: 9 195 kronor

OnePlus 7 Pro specifikationer Vikt: 206 gram

Dimensioner: 162 x 75 x 8,8

OS: Android 9

Skärmstorlek: 6,67 tum

Upplösning: QHD+

Processor: Snapdragon 855

RAM: 6, 8 eller 12 GB

Internminne: 128 eller 256 GB

Batteri: 4 000 mAh

Bakre kamera: 48 MP + 8 MP + 16 MP

Främre kamera: 16 MP

Vattentålighet: Ingen officiell rating

Hörlursuttag: Nej

Utgivningsdatumet för OnePlus 7 Pro är lördagen den 18 maj i Sverige, men det fanns även ett begränsat antal tillgängliga via OnePlus officiella hemsida redan under lanseringsdagen den 14 maj. Den 18 maj kommer mobilen att finnas tillgänglig via popup-evenemang i Stockholm, men kommer inte att släppas till butik förrän den 21 maj.

Grundvarianten av mobilen med 6 GB RAM och 128 GB internminne kommer att kosta 7 895 kronor och enbart finnas tillgänglig i färgen Mirror Gray. Den dyraste varianten har 12 GB RAM och 256 GB internminne och kostar 9 195 kronor. Den här varianten kommer enbart att finnas tillgänglig i färgen Nebula Blue.

Vi tror att varianten med 8 GB RAM och 256 GB internminne kommer att passa bäst för de allra flesta köpare. Denna variant kostar 8 395 kronor och är den enda variant som kommer att släppas i båda färgen Mirror Gray och Nebula Blue.

Om OnePlus 7 Pro är för dyr för dig, kan du alternativt välja att köra på den mindre kraftfulla grundmodellen OnePlus 7, som kommer att börja säljas samtidigt som Pro-modellen med ett något lägre startpris på 6 195 kronor.

Skärm

Äkta heltäckande HDR10+ skärm på 6,67 tum och ingen flärp

Uppdateringsfrekvens på 90 Hz som ger snabb gaming och surf

Avlångt bildförhållande på 19.5:9 - lämpar sig inte för mindre händer

Det är här OnePlus lagt ned mest arbete på sin nya mobil och det märks verkligen. Du får mer skärmutrymme och en snabbare uppdateringsfrekvens än på nästan vilken annan mobil som helst.

OnePlus 7 Pro kommer att vara den första mobilen i världen med en äkta heltäckande skärm som kommer finnas tillgänglig i de allra flesta regioner världen över. Den har varken en flärp eller något skärmhål. Dess popup-kamera tar inte upp något skärmutrymme alls och det är en idé vi tidigare sett från Vivo, Oppo och Xiaomi på enheter som lanserats i Kina, men den här mobilen är aktuell för större delar av världen.

Dess ramfria skärm på 6,67 tum är bara hälften av framgången. OnePlus kallar sin skärm för "Fluid AMOLED", som skryter med en uppdateringsfrekvens på 90 Hz istället för det vanligare 60 Hz. Detta resulterade i en snabbare och smidigare upplevelse vid TV-tittande och när vi spelade spel. Det var dessutom riktigt smidigt att surfa och hemsidor såg riktigt bra ut. Det är svårt att gå tillbaka till en uppdateringsfrekvens på 60 Hz efter att ha upplevt OnePlus 7 Pro med 90 Hz. Detta är verkligen något alla mobiler borde ha.

Vi har testat och uppskattat gamingmobilen Razer Phone 2 med sin uppdateringsfrekvens på 120 Hz och Asus ROG Phone, som har samma uppdateringsfrekvens som OnePlus med sina 90 Hz. OnePlus 7 Pro har däremot en design som är anpassad för en bredare publik och har för övrigt snabbare specifikationer, en bättre kamera och en överlägsen mjukvara.

OnePlus 7 Pro har ett bildförhållande på 19.5:9, något som förbättrat upplevelsen när du exempelvis spelar racingspel på mobilen, men som tidigare nämnt passar detta bildförhållande inte för alla. Speciellt inte för dem med mindre händer och som är ute efter en mindre mobil.

Design

Rundade kanter ger den en Samsung Galaxy S10 Plus-känsla, men är något större

Ingen microSD-ingång eller IP-klassning, men mute-knappen är tillbaka

Fingeravtrycksläsaren i skärmen är snabbare och mer exakt än den på 6T

Designen på OnePlus 7 Pro ger dig nästan allt du kan önska dig från en mobil under 2019. Den ser ut som en mer avlång version av Galaxy S10 Plus - fast utan skärmhålet.

Den har likadana tunna, svarta kanter som omger mobilen, likadana rundade kanter och likadan glaskropp och dess rundade kanter som gör det enkelt att få ett bra grepp om mobilen. Det är svårt att inte tycka om att hålla i den här stora mobilen, trots att den kräver två händer för att kunna hålla bekvämt. Om du är rädd för att tappa den, skickar OnePlus med ett plastskydd i förpackningen.

Färgerna på OnePlus 7 Pro är den glansiga Mirror Gray och en skiftande Nebula Blue som har en matt finish. Som tidigare nämnt beror ditt färgval på vilken storlek du vill ha på RAM och internminnet. Företaget kommer dessutom att introducera den glansiga färgen Almond senare i år, som ser ut att bli en riktigt fin färg baserat på de bilder vi fick se av den.

Allt på den nya mobilen speglar inte Samsungs design, något som är både bra och dåliga nyheter. Vi älskar det fysiska skjutregeln på mobilens högra sida (varför iPhone fortsätter att vara den enda mobiltillverkaren med en lättåtkomlig mute-knapp är bortom oss). Den har inte heller någon Bixby-knapp som går att missta för volymknapparna på vänster sida och OnePlus har istället valt att placera en genväg till Google Assistant på skärmen i det nedre vänstra hörnet på den låsta skärmen, något som är helt okej enligt oss.

OnePlus 7 Pro saknar däremot ett 3,5 millimeters hörlursuttag. Företaget valde att ta bort det från fjolårets 6T och kommer knappast att ta tillbaka det då de förbättrat sina öronproppar Bullet Wireless 2, som de garanterat vill sälja till sina konsumenter. Det faktum att den inte heller har trådlös laddning eller någon ingång för microSD är väldigt tråkigt. Den är inte heller officiellt IP-klassad som vattentålig, men vi gissar att detta bara är ett sätt att spara in på produktionskostnader och att mobilen fortfarande klarar av en viss nivå av vattenstänk utan problem. Detta kommer antingen att vara stora problem för dig, eller så kommer du inte att bry dig särskilt mycket alls och vi tror att alternativen för lagring ändå är tillräckligt generösa för de allra flesta användare.

Mekanisk popup-selfiekamera skapar en wow-faktor

Smart skydd mot fall minimerar risken för nya rörliga delar

Kvaliteten på den främre kameran är väldigt bra, men inte den bästa

Vi vet inte riktigt om popup-kameror är framtiden för våra mobilselfies, men det är åtminstone en wow-faktor under 2019 och resulterar i att skärmen är helt fri från störande moment. Kameran skjuts upp ur kroppen på OnePlus 7 Pro, men bara när kameraappen är aktiv och i selfieläget, annars förblir den dold.

Är du orolig över att de nya rörliga mekaniska delarna gör mobilen utsatt för skador? Samma här. Företaget har dock inkluderat ett smart skydd som gör att en gyrosensor aktiveras om du skulle råka tappa mobilen. Denna gör att kameran automatiskt åker in i mobilen igen och är därmed skyddad under fallet. Det är fortfarande en del som är utsatt för skador, men det är åtminstone en genomtänkt säkerhetsåtgärd som bör minimera riskerna.

Själva kvaliteten på bilderna håller riktigt bra nivå - ibland. Den presterar riktigt bra i väl upplysta miljöer, men jämnar ut huden alldeles för mycket i svagare ljusförhållanden. Överlag har den en bättre HDR jämfört med de främre kamerorna på övriga mobiler i den här prisklassen, men både Google Pixel 3 och Huawei P30 Pro ger dig mycket bättre selfies.

Det är ett litet steg framåt jämfört med de ofta utsuddade selfies vi tog med den främre kameran på OnePlus 6T, som var placerad i en droppformad flärp. Du bör dock vara medveten om att popup-kameran på OnePlus 7 Pro får en viss tunnförvrängning på grund av dess breda synfält.

Bild: TechRadar

Trippelkameran

Huvudlinsen på 48 megapixel ger bättre kvalitet än den på 6T

Ny ultravidvinkelslins på 16 megapixel och en telefotolins på 8 megapixel för en 3x optisk zoom

Night Sight-läget förbättrat, men kan vara värdelöst utan ett stativ

Huvudlinsen har konsekvent varit OnePlus' största svaghet, men vi har goda nyheter: Vi fann nämligen att trippelkameran på OnePlus 7 Pro tar mycket bättre bilder än sina föregångare, även om den inte kommer i närheten av att vara marknadens bästa mobilkamera.

Dess 48 megapixelskamera med ett bländartal på f/1.6 ger mer textur, mindre skuggor och något varmare färger än på fjolårets mobiler från OnePlus. Vi får inte längre utsuddade och spöklika bilder och får istället ljusare och skarpare bilder, speciellt vid goda ljusförhållanden.

Vid svaga ljusförhållanden blir färgerna ofta alldeles för varma och suddar ut huden alldeles för mycket för att kompensera för brus. Ingen vill ha ett ansikte som ser ut att ha ett kraftigt filter och ett rött sken på bilder som tagits i exempelvis restauranger. När vi jämför bilder bredvid bilder som tagits med en Pixel 3 (och Pixel 3a) blir det tydligt att både färgerna och och bokeh-effekten är bättre på mobilerna från Google. Porträttläget ger dig väldigt lite utrymme att leka med och saknar skärpa i svaga ljusförhållanden, precis som på OnePlus 6T.

Night Sight-läget är tillbaka för sådana bilder och det har förbättrats. Det har specifikt justerats för att inte sudda ut vitt ljus i bilder med blandade ljuskällor som tas under exempelvis kvällar. Du kommer dock bli tvungen att placera OnePlus 7 Pro på ett stativ för att verkligen göra detta läge rättvisa. Minsta lilla skakning i händerna resulterar i en suddig och kall kvällsscen som ser ut att smälta runtom dig.

Telefotolinsen på 8 megapixel och ett bländartal på f/2.4 ger dig en 3x optisk zoom och använder OIS (optisk bildstabilisering). Den gör ett bra jobb med att fånga upp motiv utan att skapa förvrängningar. Den håller inte samma nivå som Huawei P30 Pro med sin 5x optiska zoom, men tar dig åtminstone närmare motivet än Apples Samsungs och LG:s zoomlinser. Ultravidvinkelslinsen på 16 megapixel och ett bländartal på f/2.2 gör det motsatta och erbjuder dig ett synfält på 117 grader, något som vi fann var helt perfekt för landskapsbilder.

Sammanfattat får du en utmärkt, men inte felfri kamera på OnePlus 7 Pro. Dess kamerauppsättning bestående av en trippelkamera ger dig variation, men förtjänar framför allt skryt för att ha åtgärdat problemen som vi upplevde med fjolårets kameror från OnePlus. Den bästa billiga mobilkameran du kan köpa just nu är Pixel 3a och Pixel 3a XL, men denna gör ett beundransvärt jobb under de flesta förhållanden.

Prestanda

Bland de snabbaste Android-mobiler vi testat

Upp till 12 GB RAM, men varianten med 8 GB RAM duger gott och väl

Världens första mobil med snabbare UFS 3.0-lagring

OnePlus 7 Pros tagline är "Go beyond speed", något som innebär att den här mobilen fokuserar på mer än bara klockhastighet, utan även övrig prestanda. Den är bland de snabbaste Android-mobiler vi testat och ligger på samma nivå som LG G8 och är nästan lika snabb som Samsung Galaxy S10-serien.

Det är dess kraftfulla Snapdragon 855-chipset som ger en riktigt trevlig boost i klockhastighet och varianten med 12 GB RAM tar det hela ytterligare ett steg längre. Vi hade inga problem med att köra appar, samtidigt som vi laddade ned spel och tittade på videor. Med det sagt borde de allra flesta klara sig utmärkt med varianten med 8 GB RAM av den här mobilen. OnePlus 7 Pro är verkligen gjord för prestanda.

Utöver dess råa kraft, hittar du ett kylsystem i tio lager under glashuven för att förhindra att mobilen blir för varm, samtidigt som den fått en ny vibrationsmotor som ska ge konstant feedback. Kombinerat ger RAM-boosten, kylsystemet och de förbättrade vibrationerna dig en utmärkt gamingmobil.

OnePlus 7 Pro har ytterligare ett hemligt vapen när det kommer till specifikationer, då det nämligen är världens första mobil att använda UFS 3.0-lagring. Detta innebär att den har snabbare upp- och nedladdningshastigheter, så även om OnePlus valt att inte ta med en microSD-ingång, är de snabbare hastigheterna från det maffiga internminnet 20 gånger snabbare än dem från det externa kortformatet som är så populärt bland andra Android-mobiler.

Mjukvara

En trevlig, lätt overlay ovanpå Android Pie

Extended Screenshot-verktyget återvänder förbättrat

Zen Mode är en trevlig kompanjon till Digital Wellbeing

Oxygen OS är OnePlus' egna mjukvara som körs ovanpå Android 9.0 Pie. Den ger en mängd mindre förändringar av Googles operativsystem och har en minimalistisk design. De extrafunktioner som följer med här är faktiskt väldigt trevliga.

Något som är nytt med mjukvaran i OnePlus 7 Pro är dess inbyggda skärminspelare. Om du vill fånga upp allt som händer på din skärm, om du exempelvis vill göra en videoguide av något, kan du enkelt spela in allt på skärmen. Du kan till och med välja mellan att spela in internt eller externt ljud.

Google anser att vanliga skärmdumpar är tillräckliga för Android, men OnePlus ser till att du har tillgång till alla alternativ med deras Extended Screenshot-verktyg, som förbättrats tack vare den snabba uppdateringsfrekvensen på 90 Hz på OnePlus 7 Pro. Det kommer gå mycket snabbare att skrolla ned över långa hemsidor, utan något lagg.

Zen Mode är en ny mjukvarufunktion som går bra ihop med Googles Digital Wellbeing, som uppmuntrar dig att lägga ned mobilen oftare. Om du aktiverar detta läge begränsar du din mobilanvändning i 20 minuter - inga meddelanden, inga nyheter eller sociala medier eller liknande. Du kan fortfarande ringa och ta emot samtal och ta bilder, men själva poängen är att ge dig själv en 20 minuter lång paus från det digitala.

OnePlus 7 Pro är nära äkta Android, men har några roliga extrafunktioner i sin mjukvara som är enkla att använda. Företaget har varit snabba med att uppdatera till nya versioner av Android och betatestar till och med Android 10 Q på sina OnePlus 6T, medan Samsungs uppdateringar tar en evighet.

Batteri

Stort batteri med 4 000 mAh

Imponerande snabbladdning som presterar bättre än Samsungs

Något lägre hastigheter med den vanliga USB-C-adaptern

Du hittar ett maffigt batteri med 4 000 mAh inuti OnePlus 7 Pro och det har gett oss tillräckligt med energi för att klara oss genom en hel dag med normal användning. Det matchade vår upplevelse med OnePlus 6T, som har ett något mindre batteri med 3 700 mAh, men den har också en mindre imponerande skärm med en uppdateringsfrekvens på 60 Hz.

Under våra tester var vi aldrig på ständig jakt efter eluttag för att fylla på mobilen under dagen, men vi var tvungna att se till att vi hade Warp Charge 30 med oss över natten och det är där OnePlus 7 Pro verkligen imponerar när det kommer till batteriet: Det är den mest snabbladdade mobil vi någonsin testat, som fyllde på över 90% batteri på bara en timmes laddning under ett flertal tester.

Den något klumpiga Warp Charge 30-adaptern och kabeln som följer med i förpackningen gav oss 34% laddning på bara 15 minuter, sedan till 60% efter 30 minuter och vi nådde 100% på 1 timme och 23 minuter. Vanliga USB-C-adaptrar gav mycket mindre imponerande hastigheter.

Warp Charge 30 är märkbart snabbare än Samsungs lite äldre Adaptive Fast Charge-teknologi. Utan trådlös laddning och lägre hastigheter med USB-C-adaptrar, måste du dock se till att komma ihåg att packa med just denna laddare om du ska ut på tur.

Vem är den till för?

Du älskar underhållning på din mobil

Detta är den bästa mobilskärmen vi testat, så förbered dig på att slukas upp av den stora skärmen på 6,67 tum som är helt fri från flärpar eller skärmhål. Dess stöd för HDR10+ och 90 Hz är optimalt för filmtittande och gaming.

Du vill ha den där wow-faktorn

Tycker du att mobildesigner blivit tråkiga? Låt oss presentera den motoriserade popup-kameran som gör denna heltäckande skärm möjlig. Den fungerar som ett riktigt snyggt partytrick, som ironiskt nog tar bra selfies på de allra flesta ställen förutom på mörka fester.

Du vill inte lägga en enorm summa på en snabb mobil

OnePlus är kända för att erbjuda mobiler med toppspecifikationer till billigare priser. Även om OnePlus 7 Pro är dyrare än fjolårets 6T och nästan hamnar i samma prisklass som iPhone XR, är den ändå prisvärd för att vara en så pass kraftfull mobil.

Vem är den inte till för?

Du vill ha den absolut bästa kameran

Kamerakvaliteten är bra och har förbättrats sedan OnePlus 6T, men du får fortfarande bättre bilder från Huawei P30 Pro, Google Pixel 3 och till och med den billigare Pixel 3a.

Du vill ha en liten mobil

Har du hört bra saker om OnePlus-märket och vill gå vidare från en gammal mobil på 5 tum? Då kommer du förmodligen ha problem med att nå alla hörn på den enorma skärmen på 6,67 tum. Det är bokstavligt talat ett stort problem.

Du vill ha en äkta budgetmobil

Det går inte att påstå att den senaste OnePlus-serien tillhör en budgetkategori längre. OnePlus 7 Pro kliver upp en prisklass tack vare sina kraftfulla specifikationer och blir den dyraste mobilen från företaget någonsin.

Konkurrens

