Google Pixel 5 vs Google Pixel 4a 5G vs Google Pixel 4a : lequel est fait pour vous ?

Google a enfin mis en circulation l’intégralité de sa génération Pixel 2020. Des smartphones possédant un excellent rapport qualité-prix, grâce notamment à l’insertion d’un logiciel photo extrêmement poussé. Les trois nouveaux appareils mobiles sont si compétitifs qu’ils se livrent également concurrence entre eux. Pour vous aider à les départager et à mieux comprendre leurs différences, nous avons réalisé le comparatif ci-dessous, listant leurs atouts ainsi que leurs usages respectifs.

Le Google Pixel 4a a été introduit en août 2020, après quelques mois de retard imposés par la progression du Covid-19. Le nouveau Pixel d’entrée de gamme s’est tout de même imposé grâce à sa polyvalence et son prix abordable - inférieur à celui de son prédécesseur, le Pixel 3a.

Le Pixel 4a 5G est commercialisé depuis mi-octobre. Il s’agit de la version 5G du Pixel 4a ci-dessus, avec quelques composants plus haut en gamme : il est ainsi doté de la puce Snapdragon 765G plus rapide, d'une batterie plus grande et d'une caméra arrière supplémentaire. Mais il coûte aussi un peu plus cher.

Le Pixel 5 a été lancé en même temps que le Pixel 4a 5G, en tant que téléphone phare de la série, avec des avantages supplémentaires comme un revêtement métallique, une mémoire vive plus large et le chargement sans fil. Il possède la même puce que le Pixel 4a 5G, ainsi qu’une suite similaire d’objectifs photo et supporte la 5G. De sorte que les différences entre ces deux derniers modèles s’avèrent moins marquées.

Google Pixel 5 (Image credit: Future)

Le Google Pixel 4a a été présenté le 20 août aux États-Unis, mais n’est vendu en Europe que depuis le 1er octobre. Il est disponible au prix de 349 €, avec une seule configuration possible (offrant 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une seule couleur : Just Black - noir). Malheureusement, il n'existe pas de Pixel 4a XL.

Le Google Pixel 4a 5G est en boutique depuis le 15 octobre. Son prix est plus conséquent que le 4a standard : comptez 499 € pour bénéficier de la même version (6 Go de RAM, 128 Go de stockage, Just Black) mais quelques suppléments attractifs comme la connectivité 5G, un processeur et un module photo plus puissants.

Le Google Pixel 5G est sorti à la même date, avec un prix inférieur à celui de son prédécesseur, 699 € exactement. Le smartphone ne déroge pas à la règle et n’affiche qu’une configuration : 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, mais deux couleurs - Just Black et Sorta Sage (vert).

Google Pixel 4a 5G (Image credit: Future)

Design et écran

Le design et l’écran des trois Google Pixel 2020 reste assez commun. Nous obtenons un appareil rectangulaire noir (ou vert dans le cas du Pixel 5), avec un trou dans le coin supérieur gauche de l'écran, un bouton de verrouillage et les commandes du volume sur le côté droit, et depuis la base un port USB-C ainsi qu’un haut-parleur. A l’arrière, nous retrouvons le bloc photo carré introduit par le Pixel 4.

Les Pixel 4a et 4a 5G ont pratiquement la même conception, bien que le second soit nettement plus grand (un écran de 5,81 pouces pour le premier, un écran de 6,2 pouces pour le second). L'autre différence notable concerne le bloc photo à l’arrière : le Pixel 4a dispose d’un seul objectif, tandis que le Pixel 4a 5G en détient deux (principale et ultra grand angle. Les deux possèdent un dos en polycarbonate arrondi sur les bords, avec une finition mate qui semble un peu moins plastique.

Les écrans susmentionnés sont tous deux de définition OLED et Full HD+... en fait, ils ont la même résolution (2340 x 1080 pixels). De sorte que l'écran de 6,2 pouces du Pixel 4a 5G est en fait un peu moins net en raison de sa plus grande taille, puisqu'il est de 413 pixels par pouce contre 443 pour le 4a. Ignorez le nombre de pixels, cependant - vous ne remarquerez pas la différence.

Google Pixel 5 (Image credit: Future)

Le Pixel 5 se distingue des deux autres par son corps métallique plus solide. Il devrait résister davantage à l’usure du temps, bien que nous n'ayons pas mené suffisamment de tests de chute pour pouvoir le comparer efficacement aux 4a et 4a 5G. Les autres avantages du dos en verre est qu’il relaie de meilleures émission et réception du signal, mais aussi qu’il incorpore la recharge sans fil.

Le Pixel 5 a un indice de résistance à la poussière et à l'eau IP68, ce qui n'est pas le cas des Pixel 4a et 4a 5G. En échange, ces deux derniers intègrent des prises jack de 3,5 mm, alors que le Pixel 5 doit se contenter d'une connexion USB-C ou Bluetooth pour se coupler à votre casque audio.

L'écran 6,0 pouces du Pixel 5 délivre, sans surprise, la même résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) que les autres modèles de la gamme. En revanche, il bénéficie d’un taux de rafraîchissement plus fluide de 90 Hz.

(Image credit: Future)

Enfin, les trois téléphones sont équipés de capteurs d'empreintes digitales à l’arrière. Si certains utilisateurs auraient préféré trouvé la reconnaissance faciale sur le Pixel 5, ils se rassureront par le fait qu’un capteur d'empreintes digitales se révèle souvent plus précis et généralement plus facile à utiliser.

Google Pixel 4a (Image credit: TechRadar)

Appareil photo

Le Pixel 4a possède la configuration photo la plus spartiate des trois : un seul objectif arrière de 12,2 Mpx f/1,7 qui enregistre des vidéos 4K à 30 images/seconde, et une caméra frontale de 8 Mpx pour les selfies. Mais ici, la puissance et la précision réside dans le logiciel photo de Google - et le Pixel 4a, bon marché, vous garantit des clichés superbes.

Le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G sont équipés du même objectif principal à l’arrière, ajoutant un ultra grand angle 16 Mpx f/2.2. La caméra frontale reste également identique à celle du 4a. Les capacités photo sont un peu améliorées - ils peuvent tourner des vidéos 4K à 60 images/seconde, par exemple - mais à part la portée accrue de l'ultra grand angle, ils ne sont pas très différents de la proposition du Pixel 4a.

Google Pixel 4a 5G (Image credit: Future)

C'est le logiciel photo qui fait toute la différence sur les smartphones Pixel les plus chers, non seulement pour le cadrage, mais aussi pour l'interface plus intuitive, avec des fonctions supplémentaires comme l'éclairage des portraits. Le Pixel 4a devrait en profiter après quelques mises à jour, mais pour l'instant, ce sont des avantages propres aux Pixel 4a 5G et Pixel 5.

(Image credit: Future)

Performances et autonomie

Le Pixel 4a est alimenté par la puce Snapdragon 730G et 6 Go de RAM, une combinaison qui est rapide et impressionnante pour un téléphone à petit budget.

Le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 embarquent tous les deux la puce Snapdragon 765G capable de prendre en charge la 5G, et plus rapide que celle du Pixel 4a. Il est intéressant de noter que c'est la mémoire vive qui affiche ici une réelle différence : les 8 Go du Pixel 5 semblent être suffisants pour permettre une navigation et des capacités gaming sans faille, tandis que les 6 Go du Pixel 4a 5G ont subi quelques latences au cours de nos tests.

Les trois téléphones possèdent un espace disponible de 128 Go, et aucune possibilité d'extension : aucun n'a d’emplacement pour insérer une carte Micro SD. Vous devrez donc compter sur l’offre Cloud pour stocker les fichiers trop lourds.

Le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 sont livrés avec Android 11, le Pixel 4a - bien que paramétré sous Android 10 - peut désormais se mettre à niveau vers Android 11.

Le Pixel 4 a été une énorme déception en termes d'autonomie, la capacité de sa batterie se limitant à 2 800mAh. La capacité de 4 080mAh du Pixel 5 est donc un soulagement (vous pouvez l’utiliser sur plus d’une journée). Le Pixel 5 dispose également d'un système de chargement sans fil, et peut même alimenter d'autres appareils compatibles.

La batterie du Pixel 4a avoisine 3 140 mAh, ce qui est décent mais pas impressionnant. Celle du Pixel 4a 5G est entre les deux, comptez 3 885 mAh mais avec l’option recharge sans fil absente.

Google Pixel 4a (Image credit: TechRadar)

Quel Google Pixel 2020 choisir ?

Voici un avis difficile à trancher. Les trois nouveaux téléphones Google sont financièrement intéressants. Le Pixel 4a 5G est sans doute le meilleur rapport qualité-prix, puisqu'il possède la plupart des caractéristiques techniques et la puce du Pixel 5 à un coût nettement inférieur. Mais il n'offre pas certains avantages du fleuron Google de 2020, comme le chargement sans fil et la RAM disponible.

Selon cette logique, le Pixel 4a possède la plupart des avantages du Pixel 4a 5G, mais à un coût moindre. Il est vrai qu'il n'a pas des spécifications aussi avancées et qu'il perd l’objectif ultra grand angle, toutefois vous pourrez compter sur le même logiciel photo pour sublimer vos réalisations.

Le Pixel 4a et le Pixel 5 sont tous deux des téléphones plus petits qui tiennent facilement dans la main. À l'inverse, l'écran 6,2 pouces du Pixel 4a 5G plaira à ceux qui cherchent un affichage plus large pour profiter pleinement de leurs services de streaming vidéo.

En fin de compte, tous trois offrent un bon rapport performances-prix avec de solides qualités photo et une interface de qualité.