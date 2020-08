Test du Google Pixel 4a

Les dimensions compactes, l'interface claire et l'excellent appareil photo du Pixel 4a séduiront ceux qui recherchent un smartphone abordable, de taille raisonnable et suffisamment puissant pour gérer les fonctions de base avec la possibilité de prendre d'excellentes photos.

Le Google Pixel 4a en résumé

Le Pixel 4a offre le meilleur de Google dans un smartphone au prix accessible et facile à utiliser d'une seule main.

Nous avons apprécié l'intégration de l'assistant Google, très soignée, et l'interface Android sobre et plutôt réussie qui bénéficiera de mises à jour garanties pendant trois ans. Il possède également d’impressionnantes capacités photographiques compte tenu du fait qu’il n’intègre qu'un seul capteur arrière.

Mais en se penchant plus précisément sur ses caractéristiques techniques, pour les comparer à celles de ses rivaux d’un prix équivalent, le Google Pixel 4a ne semble pas être une si bonne affaire avec moins de puissance, moins de RAM, un seul capteur photo, un écran plus petit et pas de connectivité 5G. De plus, une variante du Pixel 4a 5G arrivera plus tard en 2020, en même temps que le Google Pixel 5 (qui sera également compatible avec le 5G).

L'autonomie de la batterie est, de plus, relativement médiocre. Elle n’est en effet que d’une journée, sachant que si vous poussez un peu trop le smartphone dans ses retranchements, vous aurez besoin d'un chargeur dès la fin de l’après-midi.

Quant au design, on aime… ou on n’aime pas. Certains y verront un smartphone mignon et incurvé qui tient confortablement dans la paume de la main et doté cadre léger qui le rend facile à tenir et à utiliser. On peut également apprécier le scanner d'empreintes digitales à l'arrière, l’écran presque sans cadre et même la présence d’une prise casque.

D’autres considéreront à l’inverse qu’il fait un peu trop « cheap » comparé à d’autres modèles dans la même catégorie de prix.

Quoi qu’il en soit, si vous envisagez de vous procurer le Google Pixel 4a, vous devrez réfléchir à ce qui est le plus important pour vous et à l’usage que vous souhaitez en faire.

Si vous recherchez un maximum de fonctionnalités, le Pixel 4a n’est probablement pas la meilleure option pour vous.

En revanche, sa taille compacte, son interface épurée et sa capacité à prendre d'excellentes photos auront tout pour vous séduire si vous recherchez un téléphone abordable et de taille raisonnable, suffisamment puissant pour les réseaux sociaux, la navigation sur le web et les e-mails.

Disponibilité : précommandes à partir du 10 septembre 2020 pour des livraisons à compter du 1er octobre 2020.

précommandes à partir du 10 septembre 2020 pour des livraisons à compter du 1er octobre 2020. Prix du Google Pixel 4a: 349€

349€ Configuration : Configuration, couleur et taille unique.

Le prix annoncé du Pixel 4a est de 349 € TTC. Google ne propose pas d'options de configuration, ni de version au format XL, ni de choix pour la couleur (noir). C’est le prix à payer pour un tarif qui se veut compétitif, inférieur de 50 € à celui de son prédécesseur le Pixel 3a lors de son lancement. Le Pixel 4a offrant également plus de mémoire vive (6 Go contre 4 Go) et plus d’espace de stockage (128 Go contre 64 Go). Le Google Pixel 4a offre par conséquent un rapport qualité-prix intéressant.

Spécifications du Google Pixel 4a Poids: 143g

Dimensions: 144 x 69.4 x 8.2 mm

Taille écran: 5.81"

Résolution: FullHD+ (1080 x 2340)

Densité de pixels: 443ppi

Chipset: Snapdragon 730G

RAM: 6GB

Stockage: 128GB

Capteur arrière: 12.2MP

Capteur avant: 8MP

Batterie: 3,140mAh

Il est aussi sensiblement moins cher que ses homonymes, les Pixel 4 et Pixel 4 XL. Le souci, c'est que le Google Pixel 4a évolue dans un marché du moyen de gamme très concurrentiel où il fait face à des téléphones dont les caractéristiques techniques sont très clairement plus impressionnantes. Des appareils comme le OnePlus Nord, le Realme X50 5G, le Moto G 5G Plus et le Mi Note 10 Lite risquent d’attirer davantage les utilisateurs avec leurs multiples capteurs photo, leurs écrans plus grands et leur connectivité 5G.

La date de disponibilité du Pixel 4a est fixée au 1er octobre, soit deux mois après son lancement, et les précommandes ouvertes à partir du 10 septembre.

Pour expliquer la raison de ce décalage, un porte-parole de Google a déclaré à TechRadar que "notre chaîne d'approvisionnement a été affectée par le Covid-19 et nous avons dû ajuster notre planning de lancement en conséquence afin d’assurer la sécurité de nos employés, partenaires et clients".

A sa sortie, le Pixel 4a sera disponible en ligne via la boutique Google, les partenaires commerciaux locaux n'ayant pas encore été dévoilés.

(Image credit: TechRadar)

Design du Google Pixel 4a

Design compact et minimaliste permettant de l’utiliser facilement d'une seule main

Prise casque incluse et haut-parleurs stéréo

Finition pas suffisamment haut de gamme

Mignon. C'est en un mot qui nous vient à l’esprit lorsqu’il s’agit de décrire brièvement le Google Pixel 4a. C'est en effet l'un des smartphones Android les plus compacts que vous pourrez vous procurer actuellement. Il mesure 144 x 69,4 x 8,2 mm, ce qui le rend plus petit que le Pixel 3a, tout en offrant un écran plus grand.

Le résultat est un smartphone très facile à manier et que l’on peut manipuler d’une main sans trop d’effort. Les personnes ayant de très petites mains devront probablement les étirer pour atteindre le haut de l'écran, mais il tient confortablement dans la paume de la main.

Son poids de seulement 143 g fait de lui un smartphone plus léger que son prédécesseur le Pixel 3a et que le nouvel iPhone SE (qui est pourtant plus petit). Cette légèreté est due à sa mono-coque en polycarbonate, qui, par ailleurs, ne lui confère pas un aspect élégant et un toucher particulièrement agréable.

Cela n’est pas nécessairement un problème, surtout si l'on considère son tarif. Mais, pour le même prix, il est possible de se procurer des smartphones recouverts de métal et de verre qui ont une apparence et un toucher clairement plus haut de gamme. L'avantage, c'est qu’avec le Pixel 4a il n’y a pas de verre à casser… et que sa finition en polycarbonate se révèle suffisamment solide et résistante.

Image 1 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 10 (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 10 (Image credit: TechRadar)

La clé de verrouillage est située sous le pouce ou le doigt, à droite du combiné, avec le réglage du volume juste en dessous. Le tiroir de la carte SIM se trouve quant à lui sur le côté opposé et ne peut contenir qu'une seule carte SIM. Le Google Pixel 4a est bien fourni avec une carte eSIM intégrée, mais cette fonction n’est malheureusement pas activée pour la France (seulement pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, l'Espagne, l'Allemagne, Taïwan et le Japon).

Sur la partie basse du pixel 4a, au centre, se situe un port USB-C 3.1 accompagné des grilles du microphone et d’un des deux haut-parleurs. Le second étant placé juste au-dessus de l'écran pour vous un son stéréo.

Une caractéristique que le Google Pixel 4a a reprise de son prédécesseur le Pixel 3a - mais qui fait défaut au Pixel 4 - est une prise casque de 3,5 mm permettant de brancher une paire d’écouteurs filaires, livrés avec le smartphone (en France et en Australie).

Une autre caractéristique empruntée au Pixel 3a est le scanner d'empreintes digitales positionné à l’arrière. Google a abandonné la numérisation des empreintes digitales pour les Pixel 4 et 4 XL, au profit de la reconnaissance faciale, mais c’est avec une certaine satisfaction que nous constatons le retour de cette fonction sur le Pixel 4a.

Le capteur est facile et confortable à utiliser avec l’index et la reconnaissance, rapide, n’a commis aucune erreur durant les tests que nous avons réalisés.

(Image credit: TechRadar)

Le seul inconvénient des capteurs d'empreintes digitales installés sur la face arrière est qu'ils ne peuvent pas être utilisés lorsque le téléphone est posé sur un bureau ou une table. Vous devez dans ce cas soit saisir votre code d'accès ou votre motif, soit prendre le smartphone pour avoir accès au capteur.

Globalement, le design du Pixel 4a est minimaliste, le scanner d'empreintes digitales situé au centre et le bloc caméra carré dans le coin supérieur gauche étant les seuls équipements situés à l'arrière.

Sachant que le Pixel 4a ne possède qu'un seul capteur photo sur la face arrière, la taille du bloc intégrant celui-ci semble un peu excessive, mais il s'agit probablement d’un parti pris de conception décidé par Google car il est semblable au bloc que l’on peut trouver à l'arrière des Pixel 4 et 4 XL.

Le côté positif est que cette protubérance ne dépasse pas exagérément de l'arrière du smartphone, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser à plat sur une table et tapoter sur l'écran sans trop de tremblements.

Si le format compact du Pixel 4a plaire probablement à à beaucoup, nous nous souvenons qu’en 2019, le Pixel 3a XL était plus grand, tout en offrant à peu près les mêmes caractéristiques que son petit frère, mais avec un écran de 6 pouces (contre 5,6 pouces) et une batterie plus grande.

Alors pourquoi Google ne propose pas un Pixel 4a XL ? Un porte-parole de Google nous a confié à ce sujet "qu’avec des bords moins épais nous sommes maintenant en mesure de proposer une surface d’affichage plus grande dans un format compact et nous pensons que 5,8 pouces est la taille idéale pour le Pixel 4a»

"La taille de l'écran a augmenté de 4,5 % alors que la taille globale de l'appareil a diminué de 5,8 % [par rapport au Pixel 3a], avec un design plus soigné".

Ce sera donc à vous de décider si 5,8 pouces suffisent pour l’usage que vous souhaitez faire de votre smartphone, mais si vous envisagez de l’utiliser pour jouer de manière intensive ou y faire tourner des applications complexes, vous gagneriez à envisager plutôt un appareil doté d'un écran plus grand.

Ecran du Google Pixel 4a

Écran OLED de 5,81 pouces avec résolution Full HD+ et support HDR

Premier Pixel sans cadre et à écran complet

Brillant, clair et réactif

Regardons maintenant d’un peu plus près de l'écran du Pixel 4a proposé par Google. Comme nous l'avons déjà dit, il est plus grand (de 0,2 pouce) que celui du Pixel 3a, mais le fabricant a fait un pas supplémentaire en supprimant presque entièrement le cadre.

C'est en effet le premier smartphone Pixel à être équipé d'un écran de ce type, celui-ci entourant l'orifice du capteur photo frontal en haut à gauche.

Bien que Google annonce avoir supprimé le cadre du Pixel 4a, si l’on y regarde de près, l’espace sans écran à la base et autour de celui-ci est plus épais que ce que nous avons vu sur certains smartphones concurrents.

Mais cela ne gêne en rien l’esthétique des finitions, et bien que le capteur frontal soit de fait placé dans la barre de notifications ne réduit pas outre mesure le nombre d'icônes pouvant être affichées, ce qui est agréable.

Google propose même des fonds d'écran personnalisés qui tiennent compte de la présence du capteur photo avant dans l'écran lui-même. Il suffit d'appuyer longuement sur l'écran d'accueil et de taper sur "Thèmes et fonds d’écrans" pour les voir apparaitre dans le dossier "For Fun".

Il existe déjà des fonds d'écran de ce type pour d'autres smartphones, comme la série Galaxy S10, et gageons que de beaucoup d’autres soient créés par des fans dans les prochains mois.

(Image credit: TechRadar)

L'écran est doté d’un verre de type Gorilla Glass 3 permettant de le protéger contre les petites éraflures et les rayures. Mais ce n'est pas la version la plus récente du verre trempé de Corning et le OnePlus Nord, par exemple, utilise un verre Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière, tandis que le Sony Xperia 1 II est équipé d’un verre un verre Gorilla Glass 6 de dernière génération.

L'utilisation d’un verre renforcé d’ancienne génération semble évidemment être une mesure d'économie prise par Google, mais tant que vous manipulerez raisonnablement ce smartphone, cela ne devrait poser aucun problème.

L'écran de 5,81 pouces est doté d’une dalle OLED d’une résolution Full HD+ de 1080 x 2340, soit une densité de pixels de 443 ppi, et un format d'image de 19,5:9.

Il offre des visuels clairs, nets et colorés, et grâce à la taille réduite du smartphone, chacun peut atteindre sans trop de peine les quatre coins de l'écran.

Le Google Pixel 4a dispose également d'un écran « Always on display » qui affiche en permanence l'heure, la date, le niveau de la batterie, la météo et éventuellement d'autres informations en fonction de certains réglages ou paramétrages. Si vous avez réglé des alarmes, par exemple, il vous indiquera l’heure de la prochaine et si vous écoutez de la musique, il vous indiquera le nom du morceau et de l'artiste.

Il affiche également des icônes de notification pour vous avertir des nouveaux messages, ou d’informations diverses, vous permettant ainsi de décider si vous souhaitez, ou non, saisir votre téléphone pour les consulter.

(Image credit: TechRadar)

Appareil photo du Google Pixel 4a

Seulement deux caméras : 12,2MP à l'arrière, 8MP à l'avant

Traitement de l'image impressionnant produisant des clichés de haute qualité

Qualité correcte des clichés de nuit en basse lumière

Le Google Pixel 4a n’est pas le mieux loti en matière d'appareils photo, puisqu'il n'en possède que deux : un à l'arrière et un à l'avant.

Mis à part le nouvel iPhone SE, il n’existe pas beaucoup d'autres téléphones avec si peu d'appareils photo. Sur ce marché très concurrentiel, les fabricants ont plutôt tendance à multiplier les capteurs comme des confettis pour tenter de faire ressortir leurs appareils du lot.

Au dos, le pixel 4a intègre un capteur de 12,2 mégapixels avec une ouverture de f/2,0 et un champ de vision de 84 degrés. Il peut filmer des vidéos 4K à 30fps, 1080p à 30fps, 60fps et 120fps, et 720p à 30fps, 60fps et super-slow 240fps.

Bien qu'elle ne soit pas particulièrement impressionnante sur le papier, surtout si on la compare aux configurations à trois ou quatre caméras arrière des nombreux concurrents du Google Pixel 4a, cette caméra principale tire son épingle du jeu.

Le Pixel 4a rend la photographie facile. Il suffit de cadrer puis de déclencher pour obtenir la plupart du temps, en association avec le traitement logiciel intelligent de Google, d’excellentes photos dans la plupart des cas et des situations.

(Image credit: TechRadar)

Différents modes sont proposés si vous souhaitez un résultat légèrement différent, notamment les modes panorama et portrait. Ce dernier produit un effet de flou à l’arrière-plan en utilisant uniquement l'IA, car le Pixel 4a n’est pas équipé d’un capteur de profondeur.

Les résultats produits par les deux modes sont bons avec un mode portrait particulièrement impressionnant compte tenu des caractéristiques techniques relativement simples proposées.

Selon la complexité du sujet et si l’on observe attentivement, on peut parfois distinguer certains raccords dans les panoramas, surtout si la main à un peu tremblé lors de la prise de vue, et les flous d'arrière-plan ne sont parfois pas réussis à la périphérie du sujet.

Ceci dit, les prouesses photographiques du Pixel 4a restent impressionnantes pour un téléphone proposé à ce prix.

Vous avez oublié de passer en mode portrait avant de déclencher ? Pas de souci. Vous pourrez toujours appliquer un effet bokeh aux photos que vous avez déjà prises, et même celles prises il y a des années avec un autre appareil - en vous rendant dans l'application Photos, en appuyant sur "edit" puis en utilisant le curseur de flou pour créer cet effet.

Nous l'avons essayé avec quelques clichés que nous avions pris lors des tests du OnePlus Nord quelques semaines auparavant, et le Pixel 4a a pu appliquer le flou aux arrière-plans des images sans trop de problèmes.

Si vous photographiez une scène qui comporte des zones trop sombres ou trop claires, vous pouvez tapoter sur une zone de l'image qui pose problème pour faire apparaître les commandes d'exposition et régler la luminosité de cette partie du cadre seulement, grâce à la fonction Live HDR+ du Pixel 4a. Elle fournit un aperçu en temps réel afin d’avoir une idée du résultat final.

The dual exposure controls in the Pixel 4a camera app (Image credit: TechRadar)

Vous pouvez également être invité à changer de mode si le téléphone détecte de faibles niveaux de lumière, l'application appareil photo vous suggérant alors d’utiliser Night Sight au lieu de l'option photo standard.

Night Sight est l'un des meilleurs modes nuit que nous ayons utilisés sur un smartphone. Et bien que les caractéristiques matérielles et la puissance de traitement du Pixel 4a ne soient pas à la hauteur de celles de ses grands frères, le téléphone continue à produire d’impressionnants clichés après le coucher du soleil.

Il existe une différence considérable entre le mode standard et le mode Night Sight. Les photos sont considérablement mieux éclairées et, généralement, d'une manière qui ne semble pas artificielle. Il faut cependant immobiliser le pixel 4a pendant quelques secondes, car le mode Night Sight capture la scène à différents niveaux d'exposition. Il est donc recommandé de le poser sur un support ou, mieux, d'utiliser un trépied pour obtenir les meilleurs résultats possible.

Il fonctionne beaucoup mieux à l'extérieur, et tant qu'il y a une source de lumière (il n'est pas nécessaire qu'il y en ait beaucoup), vous pouvez obtenir des photos nettes, même si les détails peuvent être un peu brouillés. Ce mode peut également être utilisé en intérieur, mais les images auront dans ce cas tendance à avoir un aspect un peu plus granuleux.

Le mode Nuit prend des vues comme celle-ci puis les transforme (Image credit: TechRadar)

Night Sight intègre également un mode astrophotographie, inauguré sur le Pixel 4. Pour pouvoir l’utiliser, la seule condition est d’être en extérieur et qu’il fasse nuit. Malheureusement, lors de nos tests, il ne faisait pas assez sombre à cause de la pollution lumineuse (même à 23 heures) pour que le mode astrophotographie se déclenche.

Il faut ensuite trouver un endroit où poser le Pixel 4a. Pour le mode astrophotographie, nous vous recommandons d'investir dans un petit trépied, car il ne peut pas être utilisé à main levée. Le smartphone doit être parfaitement stable, sans tremblement de main.

Et troisièmement, vous aurez besoin de vous armer d’un peu de patience … Une fois que vous aurez trouvé votre emplacement, que vous aurez installé le Pixel 4a de manière stable et que vous l’aurez pointé vers le ciel, après quelques secondes, l'écran affichera "astrophotographie activée". Vous pourrez alors appuyer sur le bouton de l'obturateur et le combiné prendra une photo. Cela peut prendre entre une et cinq minutes. Il est donc déconseillé de bouger le téléphone trop tôt.

Nous n'avons pas réussi à trouver un endroit suffisamment sombre lors de notre première phase d'évaluation du Pixel 4a, mais nous prévoyons de poursuivre nos essais à la campagne dans les prochains jours. Nous mettrons ce test à jour avec les résultats du mode astrophotographie.

Avec son unique caméra arrière, le Pixel 4a n'offre pas de zoom optique ou hybride. Il dispose d’un zoom numérique jusqu'à 7x qui permet toutefois de prendre de bonnes photos, à condition de ne pas trop trembler et que la lumière naturelle soit bonne.

Le fait qu’il n’y ait qu'un seul appareil photo signifie également qu'il n'y a pas d'option grand-angle ni de mode macro. Il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire pour contourner ces absences, si ce n'est faire quelques pas en arrière, si l’environnement le permet, ou éventuellement passer en mode panoramique.

Si ce dernier permet de réaliser des vues panoramiques, ou d’un groupe de sujets éloignés, il n'est bien entendu pas aussi pratique qu'un véritable capteur grand-angle dédié. Pour de nombreux utilisateurs, ce ne sera pas un problème, mais si vous recherchez une flexibilité maximale en matière de photographie, il existe d'autres appareils dans la gamme de prix du Pixel 4a qui pourront vous l’offrir.

Dans le même esprit, l'absence d'un appareil photo macro ne devrait pas poser de problème pour de nombreux utilisateurs. Le Pixel 4a est plutôt efficace en photographie rapprochée en permettant de capturer un bon niveau de détail.

(Image credit: TechRadar)

Le Google Pixel 4a ne dispose également que d’une seule caméra à l'avant. C’est un capteur 8MP, f/2.0 avec un champ de vision de 84 degrés capable de filmer des vidéos 1080p à 30fps.

Ce dernier dispose du mode portrait, qui permet d'appliquer un flou à l’arrière-plan, et du mode Night Sight, également disponible. Nous avons jugé les résultats de ce dernier relativement probants pour la prise de selfies avec un éclairage médiocre, tant qu'il ne faisait pas vraiment sombre.

Pour résumer, l'appareil photo avant du Google Pixel 4a est un bon capteur et produit des images produisant de belles couleurs et de bons détails.

Exemples de photos prises avec le Google Pixel 4a

Image 1 sur 17 L'appareil photo du Pixel 4a peut capturer de nombreux détails (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 17 Le numérique 7x n'est peut-être pas le meilleur, mais on peut quand même voir les canards. (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 17 Le pixel 4a traite bien les zones claires (le ciel bleu) et les zones plus sombres (les haies) (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 17 Un autre plan bien équilibré, qui garantit que l'arbre ne se perd pas dans l'ombre (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 17 Rapprochez-vous, et le pixel 4a peut repérer les détails des fleurs (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 17 Avec le mode portrait désactivé, vous obtenez un flou très faible, mais... (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 17 ... activez le mode portrait et les résultats parlent d'eux-mêmes (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 17 L'accent mis ici sur le chat met vraiment en valeur le pelage (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 17 Difficile d'obtenir un certain niveau de détail pour chaque poil (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 17 Mode Nuit Off (Image credit: TechRadar) Image 11 sur 17 Mode Nuit On (Image credit: TechRadar) Image 12 sur 17 Mode Nuit Off (Image credit: TechRadar) Image 13 sur 17 Mode Nuit On (Image credit: TechRadar) Image 14 sur 17 Mode Nuit Off (Image credit: TechRadar) Image 15 sur 17 Mode Nuit On (Image credit: TechRadar) Image 16 sur 17 Mode Nuit Off (Image credit: TechRadar) Image 17 sur 17 Mode Nuit On (Image credit: TechRadar)

Autonomie du Google Pixel 4a

Une journée entière avec une utilisation modérée

Pas de recharge sans fil, mais un chargeur rapide de 18W livré avec le smartphone

Les jeux et la lecture vidéo consomment beaucoup de batterie

Le Google Pixel 4a est équipé d'une batterie inamovible de 3 140 mAh, proposant une plus grande capacité que celle de son prédécesseur, et bien plus grande que la batterie de 1 812 mAh du nouvel iPhone SE.

Google annonce 24 heures d'autonomie grâce à la technologie Adaptive Battery mais nous n'y sommes pas tout à fait parvenus.

Nous avons pu constater que le Pixel 4a pouvait tenir toute une journée (de 7h à 23h), avec une utilisation modérée, mais que la jauge était au plus bas la nuit venue avec parfois seulement quelques % restants.

L'écran étant toujours allumé par défaut, l'éteindre nous a permis d'améliorer légèrement l'autonomie, même si nous terminions toujours la journée en dessous de 20 %. En bref, le Pixel 4a est un smartphone qu'il faut recharger chaque nuit.

Vous n'obtiendrez pas plus d'une journée d'autonomie avec le Pixel 4a (Image credit: TechRadar)

Et très logiquement, la batterie s’épuise beaucoup plus vite quand il s'agit de jouer ou de lire des vidéos. Trois heures de jeu et trois heures de musique en streaming via des écouteurs Bluetooth ont suffi à épuiser la batterie du Pixel 4a à un niveau où nous avons dû le recharger en début de soirée.

En revanche, nous avons trouvé très utile le fait d’être informé, dans la barre de notification, de l'heure estimée à laquelle la batterie sera épuisée. Elle n'est pas affichée en permanence, mais en abaissant la barre de notification, le pourcentage est remplacé par le temps estimé à partir duquel le Pixel 4a sera à court d’énergie.

Utile: une estimation de l'heure à laquelle votre batterie va s'arrêter (Image credit: TechRadar)

Vous pouvez alors savoir si vous devez brancher le smartphone pour une charge rapide ou si les 20 % restants vous permettront de tenir le reste de la journée.

Le Pixel 4a ne peut pas être rechargé sans fil - ce qui n'est pas une grande surprise au vu de son prix - mais il est livré avec un chargeur de 18W permettant de le recharger rapidement.

Lors de nos tests, une charge rapide de 15 minutes a permis au Pixel 4a de récupérer environ 20 % de son autonomie, tandis qu'une recharge de 30 minutes a permis d'en récupérer environ 35 %. Cela est raisonnable, mais pas aussi rapide que ce que nous avons constaté sur d'autres téléphones.

Performances et interface du Google Pixel 4a

Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage

Stock Android 10 est propre et facile à utliser

Bonne intégration de Google Assistant

Le Google Pixel 4a est suffisamment puissant pour vous permettre de faire tout ce que vous voulez avec ce smartphone. Il est équipé d’un chipset Snapdragon 730, de 6 Go de RAM et de 128 Go d’espace de stockage (dont environ 108 Go libres).

Ces spécifications sont plus qu'acceptables compte tenu du prix du Pixel 4a, mais un problème se pose si vous commencez le comparer à certains de ses concurrents qui, sur le papier, le surpassent sur plusieurs points.

Il existe de nombreux appareils de prix équivalent qui intègrent des processeurs plus récents, plus de mémoire vive et le choix dans les options de stockage. Sans parler du nombre de capteurs photo. Visiblement, Google n’a pas souhaité s’engouffrer dans une « course aux armements », ce qui pourrait poser quelques problèmes au Pixel 4a pour se démarquer de la concurrence.

Il peut certes prendre en charge n'importe quelle application ou jeu que vous souhaiterez utiliser, mais peut-être un peu plus lentement que vous ne le souhaiteriez, en particulier avec les gros jeux en ligne ou les applications très gourmandes en ressources.

La prise casque est pratique pour jouer ou regarder des vidéos (Image credit: TechRadar)

Le Pixel 4a est livré avec le système d'exploitation Android 10 de Google, qui fonctionne bien et est facile à naviguer. Vous pouvez opter pour des commandes gestuelles plutôt que pour les boutons de navigation traditionnels en bas de l'écran, et après un peu d'entraînement, les premiers rendent l'utilisation à une main encore plus facile.

Google garantit un minimum de trois ans de mises à jour du système d'exploitation. Cela signifie que le téléphone sera en mesure de recevoir les principales mises à jour d'Android 11, Android 12 et Android 13.

Comme sur tous les Pixel, l'accent est mis sur l'assistant Google avec de multiples façons de déclencher l'assistant vocal. Avec les commandes gestuelles, si elles sont activées, ou vocales.

Stock Android est propre, et fonctionne sans problème sur le pixel 4a (Image credit: TechRadar)

Le Pixel 4a hérite également de l'application Recorder du géant de la recherche, qui permet de retranscrire en direct des réunions et des conversations. Vous pouvez alors demander à l'assistant de démarrer et d'arrêter les enregistrements, et les retranscriptions peuvent être importées dans Google Docs pour être éditées facilement.

A noter que toutes les retranscriptions sont effectuées sur l'appareil et qu’il n'est pas nécessaire de disposer d'une connexion Internet. Cela signifie que vous pouvez utiliser Recorder n'importe où, et que les enregistrements ne sont pas stockés hors de l'appareil.

La précision de la transcription est correcte, sans être parfaite surtout si vous parlez rapidement ou avec quelques défauts de prononciation. Cependant, l’essentiel de ce qui aura été dit sera correct, facilitant grandement le processus de rédaction.

Faut-il acheter le Google Pixel 4a ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-le si…

Vous voulez un téléphone que vous pouvez utiliser d'une seule main

Il n'y a pas beaucoup de smartphones de nos jours que vous pouvez utiliser confortablement d'une seule main, mais le Google Pixel 4a est l'un d'entre eux. Son format compact (aux normes de 2020), ses bords arrondis et son corps en polycarbonate doux au toucher le rendent facile à tenir et à utiliser.

Vous avez investi dans l'écosystème Google et souhaitez un appareil abordable

Si vous vous investissez pleinement dans l'écosystème de Google, que vous adoptez Google Assistant et que vous utilisez les haut-parleurs intelligents de la société à votre domicile - et peut-être même Android Auto dans votre voiture - le Pixel 4a s'intégrera sans problème à votre installation. Pour ceux qui connaissent les commandes "Okay Google", le Pixel 4a n'est qu'une extension de ce que vous savez déjà.

Vous recherchez un téléphone abordable qui prend de superbes photos sans souci

Les deux appareils photo de Google Pixel 4a n'offrent peut-être pas la plus grande flexibilité à ce niveau de prix, mais ils offrent une expérience de prise de vue facile qui, le plus souvent, vous permet de prendre des photos de qualité avec très peu d'efforts.

Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix

Le Google Pixel 4a se situe sur un marché très concurrentiel, et sur le papier il ne peut pas rivaliser avec les fiches techniques de beaucoup de ses adversaires. Les téléphones concurrents offrent une connectivité 5G, plusieurs appareils photo, des écrans plus grands, plus de puissance, des options de stockage plus importantes et des designs de qualité supérieure - des choses que le Pixel 4a n'a tout simplement pas.

Vous souhaitez jouer beaucoup sur votre téléphone

Si le Google Pixel 4a est parfaitement capable de faire tourner des jeux, il doit cependant faire quelques compromis. L'écran plus petit (bien qu'il mesure encore 5,8 pouces) signifie que vos yeux ont moins de place pour se fixer - et vos pouces en recouvrent une partie - tandis que l'autonomie de la batterie va prendre une claque et que le téléphone n'a pas la même puissance que ses concurrents, ce qui signifie des temps de chargement légèrement plus longs.