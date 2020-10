Le OnePlus Nord représente un retour en fanfare avec un mélange de design, de fonctionnalités et de prix qui a permis à la marque de se démarquer lorsqu'elle est arrivée sur la scène des smartphones en 2014 avec le OnePlus One.

La différence entre 2014 et 2020, c'est que le marché a beaucoup évolué et que OnePlus n'est plus la marque concurrente qui cherche à changer la donne. Le OnePlus Nord se trouve dans un marché intermédiaire bondé, rempli d'appareils tout aussi riches en fonctionnalités, ce qui rend le téléphone plus difficile à différencier.

Le OnePlus Nord est avant tout remarquable pour son rapport qualité-prix. A un tarif « abordable » inférieur à 400 €, il nous propose quatre caméras arrière, deux caméras avant, une connectivité 5G, un chipset Snapdragon 765G et un écran 90 Hz. Nous ne pourrions être plus d’accord, sur le papier, avec l’affirmation de son service marketing : « ce smartphone est vraiment digne de porter la marque OnePlus ».

Il est doté d'un écran de grande taille offrant une expérience utilisateur agréable, d'une puissance suffisante et de nombreux appareils photo, le tout enveloppé dans un design haut de gamme. Il est beau, il est agréable à tenir en main et il est très performant.

Avec autant d'appareils photo - OnePlus a peut-être dépassé les limites ici - vous disposez d'un large éventail d'options de photographie, allant du portrait à la macro, aux modes ultra-large et paysage nocturne, en passant par l'enregistrement vidéo 4K à 30 images/s avec les capteurs avant et arrière. Vous disposez également d'un zoom 10x et d'un enregistrement vidéo au ralenti à 1080p et 240fps.

Les points négatifs du OnePlus Nord sont mineurs : il n'y a pas de prise casque, pas d'indice IP de résistance à la poussière et à l'eau, et aucune possibilité de recharge sans fil.

L'autonomie de la batterie est moyenne - elle devrait vous permettre de tenir une journée, mais ce téléphone devra être rechargé chaque nuit - et il n'y a pas beaucoup de place pour les icônes de notification en haut de l'écran, grâce aux deux caméras autonomes.

Quels sont les meilleurs smartphones 5G de 2020 ?

A partir de 399 €

Lancement officiel le 21 juillet 2020

Mise en vente le 4 août 2020

Caractéristiques techniques du OnePlus Nord Poids : 184 g

Dimensions : 158,3 x 73,3 x 8,2 mm

Taille d'écran : 6,44 pouces

Résolution : FHD+ (2400x1080)

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Densité de pixels : 408 ppp

Processeur : Snapdragon 765G

RAM : 8 Go / 12 Go

Stockage : 128 Go / 256 Go

Caméra : 48 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx + 5 Mpx

Caméra frontale : 32 Mpx + 8 Mpx

Batterie : 4 115 mAh

Le prix de départ du OnePlus Nord est fixé à 399 €, ce qui en fait un modèle des plus compétitifs face aux smartphones milieu de gamme d’Apple, de Google et de Samsung. Pour ce tarif, vous obtenez la version standard embarquant 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une édition à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage existe également, il vous faudra investir 100 € supplémentaires, soit 499 €.

À ces prix, le OnePlus Nord se révèle moins cher que le nouvel iPhone SE, le Samsung Galaxy A51 5G, le Xiaomi Mi Note 10, le LG Velvet, le Motorola Edge et le Google Pixel 3a XL de l'année dernière. Il se situe juste au-dessus (50€ de plus) du Google Pixel 4a mais offre moins de fonctionnalités.

Le Realme X50 5G et le Mi Note 10 Lite sont moins chers que le Nord, et partagent la même puce Snapdragon 765G que ce dernier ce qui nécessite quelques compromis pour obtenir ces prix plus bas.

Le OnePlus Nord est bien évidemment moins cher que le OnePlus 8 et que le OnePlus 8 Pro, respectivement commercialisés à partir de 699 € et 899 €.

Le OnePlus Nord est disponible sur le site de OnePlus et de nombreux autres sites de eCommerce. Il a même été brièvement disponible sur le site de AliExpress au prix de 349€.

Design du OnePlus Nord

Conception haut de gamme

De taille similaire au OnePlus 8, utilisation à une main possible

Finition glissante, mais coque incluse dans la boîte

Le design du OnePlus Nord est en contradiction avec son prix abordable. Vous bénéficiez de la même solidité et de la même finition haut de gamme que celles du OnePlus 8, avec un cadre métallique pris en sandwich entre du verre Gorilla Glass à l'avant et à l'arrière.

Le OnePlus Nord peut être utilisé d'une seule main, même si les personnes ayant des mains plus petites peuvent avoir du mal à étirer leur pouce vers le haut de l'écran. Il mesure 158,3 x 73,3 x 8,2 mm et fait pencher la balance à 184 g, ce qui signifie qu'il est plus petit que le OnePlus 8 susmentionné, mais légèrement plus large, plus épais et plus lourd.

Sa finition en verre lisse n'offre pas de prise naturelle et nous avons constaté que le OnePlus Nord pouvait parfois être glissant.

La bonne nouvelle pour ceux qui sont un peu plus maladroits ou qui aiment glisser leur smartphone dans un sac, c'est qu'un étui en silicone très fin est inclus dans la boîte. Il offre une bonne prise en main et une protection contre les petits chocs et les chutes.

Le bouton d'alimentation et de verrouillage sur la droite se trouve sous le pouce ou l’index, et juste en dessous du curseur d'alerte - désormais familier - de OnePlus, qui vous permet de passer rapidement d'un mode à l'autre (silencieux, vibreur ou fort).

Les commandes du volume se placent sur le bord opposé, tandis que sur la base vous trouverez un port USB-C centralisé flanqué d'un haut-parleur et d’un double emplacement pour carte SIM ; en revanche, il n'y a pas de prise jack sur le OnePlus Nord.

Ce haut-parleur est la seule sortie audio externe sur le OnePlus Nord (il n'y a pas de haut-parleurs stéréo) et nous avons constaté qu'il pouvait être facilement couvert lorsque l'on tient le téléphone en mode paysage. Il en résulte un étouffement du son, ce qui peut être gênant lorsque l'on regarde des vidéos ou que l'on joue à des jeux.

Le téléphone est disponible en deux coloris. Si l’édition Gray Onyx (gris) se montre un peu terne, la seconde option est probablement plus attrayante - elle s'appelle Blue Marble (bleu), et elle en impose par son allure comme vous pouvez le constater sur les photos de notre exemplaire de test.

Selon OnePlus, le Nord résiste à l'eau, mais il ne bénéficie pas d'un indice IP officiel. Il est de ce fait probablement sensible à la poussière et aux éclaboussures. Un manquement qui contribue à maintenir le prix du Nord à un niveau bas. Le constructeur affirme que le combiné a été plongé dans 30 cm d'eau pendant 30 minutes et qu'il a survécu, nous préférons faire preuve de prudence quant à cette affirmation.

À l'arrière, la caractéristique principale du OnePlus Nord est la grande bosse oblongue qui abrite les quatre caméras principales du OnePlus Nord. Elle est surélevée de quelques millimètres par rapport au revêtement du combiné, comme sur les OnePlus 8 et 8 Pro. A la différence des deux autres modèles cependant, le bloc caméra du Nord se positionne dans le coin gauche, plutôt qu'au centre. Cela signifie que lorsqu'il est placé sur une surface, le Nord n'affleure pas cette dernière. Et, en raison de la légère saillie en coin, il vacille lorsque vous appuyez sur l'écran.

Ecran du OnePlus Nord

Écran AMOLED lumineux et coloré de 6,44 pouces

Ratio de 20: 9, résolution Full HD +, taux de rafraîchissement de 90 Hz

Le poinçon pour le capteur de selfie limite l'affichage des notifications

Le OnePlus Nord est doté d'un écran AMOLED de 6,44 pouces avec un ratio d'image de 20:9, une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour un défilement fluide. L'écran domine l'avant du combiné, avec un minimum de cadres - le plus épais se trouve au pied de l'écran. La seule interruption de cette conception provient de la découpe en pointillé dans le coin supérieur gauche. Découpe qui abrite les deux caméras frontales. Celles-ci ne sont pas gênantes mais limitent le nombre d'icônes de notifications qui peuvent s’afficher dans la barre supérieure.

L'affichage est clair et net. Contrairement aux écrans des smartphones de la série 8, celui du Nord est plat, au lieu d'avoir des bords incurvés. Sans ces courbes sur les bords avant du combiné, le Nord donne l'impression d'avoir un peu plus de volume dans la main.

Un capteur d'empreintes digitales est intégré à l'écran, ce qui vous permet d'enregistrer vos empreintes pour garantir plus de sécurité. Le Nord peut également se déverrouiller par reconnaissance faciale et combine les deux dispositifs de sécurité biométriques pour un déverrouillage plus rapide.

Appareil photo du OnePlus Nord

6 capteurs au total (4 à l'arrière et 2 devant)

La caméra arrière principale capture des photos détaillées et lumineuses

Nightscape fonctionne bien, mais ce n’est pas le meilleur mode nuit

La caractéristique principale du OnePlus Nord, c’est son ensemble « premium » de six capteurs. Quatre à l'arrière et deux à l'avant. La plus grande quantité jamais installée sur un smartphone par OnePlus.

La caméra principale à l'arrière est empruntée au OnePlus 8. Il s'agit d'un capteur Sony IMX586 de 48 Mpx (avec stabilisation d'image EIS et OIS), associé à un objectif f/1.57. Attention : si vous pouvez prendre des clichés de 48 Mpx, le réglage se fait par défaut sur une résolution de 12 Mpx.

En effet, les images de 48 Mpx sont environ trois fois plus grandes que les photos de 12 Mpx, ce qui signifie que votre mémoire se remplirait beaucoup plus rapidement si chaque photo était prise à une résolution élevée.

Vous constaterez que le mode 12MP est généralement adéquat pour les publications sur les réseaux sociaux, et le mode 48MP est préférable si vous prévoyez d'imprimer l'image ou de l'améliorer en détail dans un éditeur de photos.

Le trio d'appareils photo complémentaires comprend un capteur de profondeur de 5 Mpx, un appareil photo macro de 2 Mpx et un ultra grand angle de 8 Mpx à 119 degrés, pour les prises de vue panoramiques.

Le module arrière offre plusieurs modes de prise de vue, dont portrait, paysage nocturne, super macro et pro. Côté vidéo, il est possible d’enregistrer des films Full HD, en slow motion à 240 images/seconde et en 4K à 30 images/seconde.

Sur le devant, le snapper 32 Mpx (f/2,45) est accompagné d'un capteur ultra grand angle de 8 Mpx, à 105 degrés, qui devrait s'avérer utile pour les selfies de groupe.

La caméra arrière principale fonctionne bien sous un bon éclairage, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les images de 12 Mpx qu'elle capture par défaut ont un bon niveau de détail, et le HDR automatique permet d'éviter que les images n'apparaissent trop sombres ou surexposées.

Vous avez la possibilité d'effectuer un zoom 2x via une icône à l'écran. Une simple pression sur cette icône vous rapprochera de votre sujet avec une perte minimale de la qualité de l'image. Cela fonctionne bien à l'extérieur, mais les photos zoomées à l'intérieur peuvent apparaître un peu granuleuses et sombres si l'éclairage n'est pas parfait.

Si vous passez votre doigt sur l'icône 2x, vous faites glisser une molette de zoom, qui vous permet d'aller jusqu'à un zoom numérique 10x. Comme il s'agit d'une image purement numérique, la qualité de l'image est sensiblement réduite, mais les images prises à l'extérieur, sous un bon éclairage, ont encore suffisamment de détails pour ne pas avoir l'air dégradées.

La qualité du zoom se détériore encore plus lorsque vous prenez des photos à l'intérieur, et nous vous déconseillons d'utiliser l'option 10x à l'intérieur si vous espérez obtenir une photo digne d'Instagram.

L'icône du zoom 2x se trouve à côté de deux autres boutons, l'un qui vous ramène à l'appareil photo principal et l'autre qui vous fait passer au grand-angle de 8 mégapixels, qui offre un champ de vision de 119 degrés.

Cependant, la qualité de l'appareil grand-angle n'est pas aussi bonne que celle de capteur principal, avec des images plus baveuses qui, en comparaison, manquent de détails et de couleurs. Cela se remarque moins dans le cas de paysages, mais si vous avez des sujets au premier plan, vous constaterez que vos images ne sont pas aussi nettes.

OnePlus affirme que son appareil photo grand-angle est meilleur que celui de l'iPhone 11, avec moins de distorsion sur les bords des images. C'est vrai comparé à de nombreux concurrents, mais la distorsion n'est pas totalement absente, et si vous regardez attentivement, vous pourrez repérer les imperfections.

Image 1 sur 19 Mode nuit off (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 19 Mode nuit On (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 19 Grand-angle avec le capteur avant (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 19 mode principal du capteur avant pour les selfies (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 19 Mode nuit On (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 19 Mode nuit Off (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 19 Cette image de nuit prise avec caméra principale en mode standard semble bonne. (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 19 Activez le mode paysage nocturne et les résultats sont impressionnants (Image credit: TechRadar) Image 9 sur 19 Le HDR sur le capteur principal fonctionne bien (Image credit: TechRadar) Image 10 sur 19 Mais le mode Paysage de nuit peut faire une énorme différence. (Image credit: TechRadar) Image 11 sur 19 L'appareil photo principal peut capturer de nombreux détails (Image credit: TechRadar) Image 12 sur 19 La caméra grand angle fonctionne bien, bien que les images soient plus sombres (Image credit: TechRadar) Image 13 sur 19 Avec le grand angle vous pouvez réaliser des clichés spectaculaires (Image credit: TechRadar) Image 14 sur 19 Le grand-angle a plus de mal quand la lumière faiblit (Image credit: TechRadar) Image 15 sur 19 Les couleurs sont naturelles, mais peuvent sembler un peu atténuées (Image credit: TechRadar) Image 16 sur 19 Quand la luminosité baisse, le capteur principal est à la peine (Image credit: TechRadar) Image 17 sur 19 Et le mode paysage de nuit ne fait pas une grosse différence (Image credit: TechRadar) Image 18 sur 19 Mode Macro (Image credit: TechRadar) Image 19 sur 19 Le mode Macro s'en tire bien même si ce n'est pas le meilleur que nous ayons vu (Image credit: TechRadar)

Si la réduction de la distorsion est l'une des améliorations du traitement de l'image que OnePlus a apportée, un autre domaine où les améliorations sont apparentes est le mode Nightscape.

Les modes nocturnes sont désormais disponibles sur un certain nombre de téléphones haut de gamme, et ils sont de plus en plus courants sur les téléphones de milieu de gamme. Il est donc bon de voir OnePlus en inclure un.

Nightscape prend neuf photos à différents niveaux de luminosité, puis les combine en une seule image pour produire un résultat plus lumineux et plus homogène. Vous devrez tenir le téléphone immobile pendant cette opération, car le Nord prend entre 1 et 8 secondes pour capturer tous les niveaux. Si vous bougez trop le téléphone pendant la prise de vue, vous obtiendrez une image floue et brouillée.

Les images délivrées peuvent être impressionnantes, mais elles varient beaucoup en fonction de l'environnement et des sources de lumière.

Dans les environnements sombres, avec un certain éclairage disponible, la différence que fait Nightscape est spectaculaire ; cependant, à mesure que les niveaux de lumière baissent, l'efficacité du mode diminue rapidement. Il n'a pas la même intelligence que le mode Night Sight de Google sur les Pixels, qui peut éclairer des images vraiment sombres avec très peu de sources de lumière.

Un autre outil de l'arsenal des appareils photo OnePlus Nord est le mode portrait, qui utilise l'appareil principal et le capteur de profondeur de 5 Mpx pour ajouter un flou d'arrière-plan aux prises de vue. L'appareil OnePlus Nord fait un bon travail de distinction entre votre sujet et son arrière-plan, et applique l'effet de flou aux bonnes zones.

Les sujets eux-mêmes sont nets, bien que les images soient plus sombres que celles prises avec le mode standard de l'appareil photo.

Le mode Macro vous permet de vous rapprocher de vos sujets pour des prises de vue détaillées avec un capteur de 2MP. Cependant, ce mode n'apparaît pas comme un mode à part entière (comme les modes portrait, paysage de nuit, vidéo et autres), mais il s'agit plutôt d'un paramètre à activer lorsque vous êtes en mode photo standard.

La résolution plus faible du capteur macro du OnePlus Nord signifie que les images ne sont pas aussi denses en pixels et que les couleurs peuvent sembler un peu ternes ; mais si vous avez une main sûre, un peu de patience et un bon éclairage, il est possible de prendre de beaux gros plans.

Au final, l'intégration du mode macro donne le sentiment qu'il s'agissait d'afficher un mode supplémentaire plutôt que de doter le OnePlus Nord d'un vrai élément différenciant. Vous pourrez prendre des gros plans avec l'appareil photo principal en utilisant le zoom 2x, cela ne fera pas une grande différence avec le mode dédié.

Vous trouverez également une gamme de filtres dans l'application OnePlus Nord, il suffit de toucher l'icône des cercles jointifs dans le coin supérieur droit de l'écran pour faire apparaître la barre de défilement des 15 options.

Trois de ces filtres sont nouveaux pour OnePlus Nord et ont été créés en collaboration avec le photographe Hannes Becker. Chacun porte un nom inspiré des pays nordiques : Sarek, Vaeroy et Ylläs.

Les filtres ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que nous attendons de ces effets de style Instagram, mais il est agréable d'avoir un large éventail d'options dans l'application de l'appareil photo elle-même.

Pas d'inquiétude, nous n'avons pas oublié les deux dernières caméras du OnePlus Nord. A l'avant, le principal 32MP, f/2,45 snapper est accompagné d'un appareil ultra-large de 8MP, 105 degrés, qui s'avère utile pour les prises de vue en groupe.

L'appareil principal est un appareil solide, capable de capturer des selfies bien détaillés, avec un HDR qui garantit qu'ils ne sont pas trop clairs ou trop sombres.

Passez en mode portrait sur l'appareil photo principal de face et le Nord définit bien le premier plan et l'arrière-plan, bien que le flou autour de votre sujet ne soit pas aussi net que celui appliqué par l'appareil photo de dos.

Si vous êtes avec des amis ou de la famille, ou si vous avez juste une belle vue derrière vous que vous voulez inclure dans votre selfie, vous pouvez passer à l'appareil photo ultra-large.

Bien que cela vous permette de capturer davantage de ce qui vous entoure, les images qu'elle produit sont un peu plus sombres et plus sourdes que celles du capteur principal. Il n'y a pas non plus d'option de mode portrait sur cette vue plus large.

OnePlus a intégré une fonction de partage rapide à l'application de l'appareil photo, vous permettant d'envoyer facilement vos clichés sur vos réseaux sociaux favoris.

Il vous suffit de toucher et de maintenir l'icône de la galerie d'images dans l'application de l'appareil photo pour faire apparaître une roue d'applications avec lesquelles vous pouvez instantanément partager la photo.

Autonomie du OnePlus Nord

Batterie de 4 115 mAh à chargement rapide, mais sans support sans fil

Dure une journée pour une seule charge, mais n'en attendez pas plus

Warp Charge 30T vous permet de passer de 0 à 70 % en 30 minutes

Le OnePlus Nord est équipé d'une batterie de 4 115 mAh, qui est de taille raisonnable et qui vous permettra de bénéficier d'une journée d'utilisation régulière à partir d'une charge complète. L'autonomie de la batterie est globalement acceptable, mais elle pourrait être meilleure.

Le OnePlus Nord dure plus longtemps que le nouvel iPhone SE, à peu près la même chose que l'iPhone XR, mais pas aussi longtemps que le OnePlus 8 ou 8 Pro.

Avec une utilisation générale, qui comprenait quatre à cinq heures de musique en streaming, trois heures de jeux légers, une utilisation régulière des e-mails et des médias sociaux, quelques appels, un peu de photos et de nombreuses conversations textuelles, nous arrivions vers 23h avec un pourcentage de batterie autour des 20%.

Si vous regardez beaucoup de vidéos sur votre téléphone, si vous profitez de sessions de jeu prolongées ou si vous jouez à de nombreux titres à forte intensité graphique tels que Fortnite et PUBG, le OnePlus Nord aura besoin d'une recharge en milieu d'après-midi.

Les jours de faible utilisation, où nous réduisons notre consommation de jeux et de réseaux sociaux, le OnePlus Nord passera la période de 7h à 23h avec environ 30% de jus restant.

Ce que vous n'obtiendrez pas de la batterie OnePlus Nord, c'est une utilisation sur plusieurs jours avec une seule charge, donc vous voudrez garder le câble de charge à portée de main tous les jours.

La batterie OnePlus Nord est compatible avec la charge Warp Charge 30T, qui vous permet de passer de 0 à 70 % en 30 minutes en utilisant le câble et l'adaptateur électrique fournis dans la boîte. Cela fonctionne, et c'est utile si vous êtes sur le point de partir pour un long voyage et que vous avez besoin de faire le plein d'énergie rapidement avant de partir.

Il n'y a cependant pas de support de recharge sans fil - c'est un autre domaine où il a fallu faire quelques économies pour maintenir le prix bas.

Performances et interface du OnePlus Nord

Snapdragon 765G, 8 Go/12 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage

Prend en charge la 5G

2 ans de mises à jour logicielles garanties, 3 ans de mises à jour de sécurité

Sous le capot, le processeur Snapdragon 765G de Qualcomm se trouve au cœur du OnePlus Nord. Et bien que ce ne soit pas la même puce phare que celle que l'on trouve dans les smartphones de la série 8, nous avons constaté qu'elle est très performante sur d'autres téléphones, comme le LG Velvet et le Motorola Edge.

Le OnePlus Nord permet une lecture vidéo HDR et des jeux intensifs avec efficacité pour un smartphone de milieu de gamme.

Nous avons pu jouer à PUBG avec des graphiques HD avec une fréquence d'images élevée (les modes HDR et Ultra HD n'étaient pas disponibles), et vous pouvez également choisir d'activer le "Fanatic Mode" qui canalise plus de puissance vers votre expérience de jeu et active la fonction "Ne pas déranger" pour que les notifications n'apparaissent pas devant le jeu, et donne la priorité au jeu pour réduire la latence.

L'affichage du taux de rafraîchissement à 90 Hz sur le OnePlus Nord améliore également le gameplay, en fournissant des graphiques fluides et une expérience sans ralentissement dans les jeux. Plus globalement cela améliore l'utilisation de l'interface OnePlus Oxygen OS 10.5, qui se trouve au-dessus d'Android 10.

Avec un taux de rafraîchissement aussi élevé, le défilement devient fluide, sans bégaiement lorsque vous naviguer sur Twitter et Instagram.

Vous pouvez réduire la fréquence de rafraîchissement à 60 Hz, ce qui signifie que le défilement sera moins fluide mais surtout, cela prolongera un peu la durée de vie de la batterie.

En ce qui concerne la puissance brute, il n'est pas surprenant que le OnePlus Nord ne soit pas à la hauteur de ses frères et sœurs, notre modèle de 12 Go de RAM ayant obtenu un score moyen de 1 877 sur Geekbench 5. C'est considérablement moins que les versions de 12 Go de RAM des OnePlus 8 (3 401) et OnePlus 8 Pro (3 305), qui contiennent toutes deux le chipset Snapdragon 865.

Cela montre que si vous optez pour les modèles OnePlus, plus chers, vous obtenez plus de puissance, ce qui vous permet de bénéficier d'une expérience utilisateur plus fluide et de mieux gérer les tâches intensives.

Nous avons également testé ce benchmark sur les appareils OnePlus 7T Pro McLaren Edition (Snapdragon 855+, GB) et OnePlus 6 (Snapdragon 845, 8GB), qui ont tous deux obtenu de meilleurs résultats que le Nord, avec respectivement 2 677 et 2 232 points.

Les tests de performances des processeurs ne disent cependant qu'une partie de l'histoire, et l'intégration logicielle et matérielle sur le OnePlus Nord est très bonne, ce qui signifie que pour de nombreux utilisateurs, les performances du OnePlus Nord seront plus que suffisantes.

Bien sûr, vous aurez besoin d'espace pour stocker toutes vos applications, jeux, photos et vidéos, et la bonne nouvelle ici est que le OnePlus Nord est bien équipé dans ce domaine, car il est le miroir du OnePlus 8 Pro pour la RAM ainsi que pour les offres de stockage.

Le modèle à 8 Go de RAM vous offre 128 Go de stockage, ce qui est excellent pour le prix - l'iPhone SE d'entrée de gamme est plus cher, et vous n'obtenez que 64 Go. Le modèle que nous avons examiné était le modèle 128GB / 256GB, avec environ 236GB de stockage effectivement disponible.

Les 128 Go (et donc le moins cher) seront probablement plus que suffisants pour beaucoup, et la RAM supplémentaire du Nord de 256 Go ne sera probablement utilisée que lors de sessions de jeu intensives, de sorte que les différences entre les deux configurations ne seront pas perceptibles par la plupart des utilisateurs.

Le OnePlus Nord est compatible avec la technologie 5G, vous pouvez ainsi profiter des débits bien plus rapides du réseau mobile de nouvelle génération. Du moins, lorsqu'il sera disponible dans votre région (à partir de 2020 dans quelques villes-tests, courant 2022 sur tout le territoire français).

Comme nous l'avons déjà mentionné, le OnePlus Nord est livré avec le système d'exploitation Android 10 de Google, superposé à OxygenOS 10.5 de OnePlus. Cette interface utilisateur offre un plus large éventail d'options de personnalisation que l'Android d'origine, tout en conservant une apparence et une convivialité familières, et OnePlus indique qu'elle comprend également plus de 300 optimisations logicielles distinctes.

Nous n'avons pas connu de ralentissement ou de problèmes évidents pendant nos deux semaines d'utilisation de OnePlus Nord, et ce après l'avoir rempli d'applications, de photos et de vidéos, et avoir passé de nombreuses heures à jouer à des jeux et à regarder des épisodes interminables de Tout ou rien, les bonnes filles et la communauté.

OnePlus promet que le Nord bénéficiera d'un minimum de deux ans (à partir de la date de lancement) de mises à jour logicielles (ce qui signifie qu'il inclura automatiquement la mise à jour d'Android 11 plus tard cette année, et d'Android 12 en 2021), plus trois ans de mises à jour de sécurité.

Faut-il acheter le OnePlus Nord ?

Achetez-le si...

Vous recherchez avant tout le rapport qualité prix

OnePlus a fait irruption sur la scène des smartphones en 2014, affirmant qu'elle avait un "tueur de smartphone star" avec le OnePlus One, mais les prix de ses téléphones ont augmenté au fil des ans au point qu'ils ne sont plus des alternatives à bas prix, mais font partie du pack premium. Le OnePlus Nord ramène la marque à ses racines abordables, en offrant une expérience digne d'un haut de gamme à un prix inférieur.



Vous voulez un téléphone 5G

Le OnePlus Nord est l'un des téléphones 5G les moins chers actuellement disponibles. Même si la 5G n'est pas encore disponible dans votre région, vous pouvez être sûr que le Nord sera prêt lorsqu'il arrivera. De plus, vous bénéficiez de deux ans de mises à jour Android garanties et de trois ans de mises à jour de sécurité, ce qui vous assure une belle pérennité.



Vous voulez de la flexibilité en matière de photographie

Six appareils photo, c'est peut-être un peu exagéré, mais cela signifie que le OnePlus Nord offre un large éventail d'options photographiques, des capteurs grand-angle à l'avant et à l'arrière, une caméra macro dédiée et un nouveau mode nuit, l'enregistrement en slow-motion et en 4K, des vidéos à 30 images/seconde sur les principaux capteurs à l'arrière et l'avant.



Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez un équipement vraiment étanche

Contrairement aux modèles 8 et 8 Pro, le OnePlus Nord n'est pas classé IP, ce qui signifie qu'il n'y a aucune garantie quant à ses capacités de résistance à la poussière ou à l'eau. OnePlus affirme avoir plongé le combiné dans 30 cm d'eau pendant 30 minutes sans problème, mais vous devez le croire sur parole.

Vous recevez beaucoup de notifications

Le OnePlus Nord est équipé de deux caméras frontales, ce qui est bien, mais elles prennent plus de place sur le devant du téléphone. Comme elles se trouvent dans un poinçon dans l'écran, cela signifie qu'une partie de l'écran a été perdue, principalement le long de la barre de notification. Si vous avez la chance d'être extrêmement populaire, ou si vous avez simplement beaucoup de notifications de jeux activées, cela peut poser un problème, car seules quelques icônes peuvent être affichées dans l'espace restant.