Test du Sony Xperia 1 II

Le Sony Xperia 1 II constitue un pack de fonctionnalités mobiles incroyablement polyvalent… mais il n'est pas conçu pour tout le monde. Sa grande taille et ses particularités techniques en font un appareil de niche. Toutefois, si vous cherchez un téléphone mobile avec un superbe appareil photo, une batterie qui vous durera toute la journée et sans doute le meilleur écran du marché, vous obtenez tout ce qu’il vous faut ici.

Le Sony Xperia 1 II en deux minutes chrono

Le Sony Xperia 1 II - prononcé Sony Xperia 1 Mark 2 - est la dernière tentative de la société japonaise consistant à délivrer un smartphone premium capable de concurrencer les meilleurs produits d'Apple, de Samsung et de divers autres compétiteurs Android en pleine expansion.

C'est le meilleur smartphone Sony que nous ayons évalué depuis un certain temps. Il comporte des améliorations majeures et essentielles, mais c'est aussi un modèle coûteux qui ne conviendra pas aux budgets les plus restreints. Considérez qu’il s’agit de l'alternative de Sony au Samsung Galaxy S20 Ultra, plutôt que celle du Samsung Galaxy S20 et du S20 Plus.

Le Sony Xperia 1 II offre le design le plus raffiné de la société à ce jour, tout en conservant son look carré emblématique. Il inclue aussi un magnifique écran 4K, dont la résolution s’avère inégalable par la majeure partie des smartphones premium de 2020.

Les téléphones 4K de Sony ont dû composer avec des lacunes importantes par le passé, notamment concernant la durée de vie de la batterie plutôt limitée. Ce n’est pas le cas du Sony Xperia 1 II très endurant, avec un niveau d’autonomie qui vous permettra de tenir au moins une journée complète sans besoin de recharge. Et si vous utilisez votre smartphone uniquement pour communiquer avec vos proches et naviguer sur Internet, vous pourrez aisément oublier son chargeur sur quelques jours.

Le Xperia 1 II se veut puissant, avec un chipset haut de gamme sous le capot, des modes de prise de vue automatique spectaculaires, la connectivité 5G et le chargement sans fil. C’est bien plus que ce que nous ayons jamais vu sur les smartphones Sony précédents.

Mais le caractère unique de cet Xperia inédit peut aussi lui être préjudiciable. Il est conçu pour un type d'utilisateur très spécifique - ceux qui désirent un téléphone avec un écran allongé et une expérience optimale lorsqu'ils exécutent des jeux AAA ou regardent des films en très haute définition. Par conséquent, il apparaîtra « too much » si vous n’avez besoin que d’un téléphone qui répond à vos usages quotidiens. Et puis il y a évidemment la question du prix, plus élevé que prévu.

Ainsi, le Sony Xperia 1 II n'est pas exempt de défauts, mais il reste le smartphone haut de gamme le plus abouti de la marque et montre ses crocs à l’élite des Samsung Galaxy et des Apple.

Le Sony Xperia 1 II a été dévoilé en février 2020, lors de la convention organisée par la société pour combler l’annulation du MWC 2020. Le smartphone premium est commercialisé depuis le 18 juin.

Il s'agit d'un des téléphones mobiles les plus chers du marché aujourd’hui. Comptez 1199 € au lancement, soit 200 € de plus que le Xperia 1 au moment de sa sortie, l’an dernier. A titre de comparaison avec la concurrence, l’iPhone 11 Pro est sorti 40 € moins cher et le Samsung Galaxy S20 Ultra coûte 260 € supplémentaires dans sa version standard.

Cette augmentation de prix s’explique, en grande partie, par l'introduction de la technologie 5G. Ce qui ne justifie pas pour autant une augmentation constituée de deux billets de 100 euros.

(Image credit: TechRadar)

Dans le cadre de certaines offres de précommande, le Xperia 1 II serait livré avec les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM3. Avec un prix conseillé de 225 €, ces derniers comptent parmi les meilleurs casques et écouteurs antibruit du moment. Et demeurent la meilleure paire True Wireless à ce jour, devant les Apple AirPods Pro et les Samsung Galaxy Buds Plus. Vous tenez donc là une offre groupée qui parvient à faire passer la pilule.

Design du Sony Xperia 1 II

Le design du Xperia 1 II de Sony demeure radicalement identique aux dernières versions du smartphone phare. Il s'agit cependant d'une conception très particulière, et beaucoup trouveront difficile de le tenir avec une seule main. Davantage encore si vos paumes s’avèrent plutôt petites. Une forme allongée qui correspond au ratio 21:9 souhaité par la marque et qui rend ce smartphone plus imposant que la plupart des modèles haut de gamme. Si vous aimez les petits téléphones, vous ne serez probablement pas fan. Ses dimensions sont de 165,1 x 71,1 x 7,6 mm.

Avec 181,4 grammes annoncés sur la balance, le Xperia 1 II se montre relativement léger face à ses rivaux premium. Son écran mesure 6,5 pouces, une taille finalement assez courante dans le parc mobile ces dernières années.

(Image credit: TechRadar)

Comme nous l'avons mentionné, le Xperia 1 II possède des bords carrés, une spécificité de la maison Sony. Le revêtement du smartphone est en verre (protégé par la technologie Gorilla Glass 6), ce qui lui donne un aspect luxueux et vous permet de le saisir plus facilement - si vous faites exception de sa taille. Il ne glisse pas sur les surfaces lisses et vous évite des accidents traumatisants, principalement pour votre compte en banque. Vous pouvez obtenir le Xperia 1 II en coloris noir ou violet - nous avons, pour notre part, testé la version noire.

Sur le côté droit du téléphone, nous trouvons les commandes du volume, le bouton d'alimentation et le bouton photo bien connu de Sony. Le bouton d'alimentation fait également office de capteur d'empreintes digitales, et fonctionne relativement bien. L’emplacement prévu pour la carte SIM, lui, s’affiche à l’opposé, sur le côté gauche de l'appareil.

Nous reprocherons sans doute au constructeur de ne pas avoir opté pour un capteur d’empreintes digitales placé sous l’écran, comme on en trouve à l’heure actuelle chez de multiples concurrents haut de gamme. C'est une caractéristique qui donnerait au Xperia 1 II une touche un peu plus moderne et qui permettrait à la gamme Xperia de suivre la mouvance.

Comme beaucoup de produits Sony sortis au cours des cinq dernières années, le Xperia 1 II est résistant à la poussière et à l'eau (avec un indice de protection IP65/IP68), de sorte que vous n’aurez pas à craindre les orages, voire quelques légères inondations.

(Image credit: TechRadar)

Enfin, les audiophiles seront ravis du retour de la prise jack de 3,5 mm, abandonnée par trop de smartphones phares qui misent sur la compatibilité avec des appareils audio Bluetooth. Ici, Sony laisse le choix à ses utilisateurs : se tourner vers les meilleurs casques et écouteurs sans fil ou préférer les modèles filaires. Ce n’était pas le cas pour le précédent Xperia 1.

Ecran du Sony Xperia 1 II

À ce jour, Sony est le seul constructeur à proposer l’affichage 4K sur un smartphone. C'est probablement parce que la majeure partie du marché estime que la résolution QHD est suffisamment élevée. Dès lors, le Xperia 1 II se démarque pour tous ceux qui veulent regarder du contenu avec la meilleure qualité d’image possible.

Si l’écran brille déjà par sa taille (6,5 pouces), c’est son ratio 21:9 qui le rend impressionnant. Nous avons vu d'autres fabricants adopter ce format, mais Sony a été le premier à le faire. Son objectif : offrir à l’utilisateur une vision plus large, indispensable pour enchainer les performances sur un jeu vidéo AAA et pour coller au mode de diffusion premium des plateformes de streaming vidéo.

Vérifiez par vous-même : si certains contenus vidéo ne sont pas encore mis en ligne en 21:9, vous aurez énormément de mal à trouver des vidéos YouTube qui ne se lancent pas automatiquement, au minimum, en 16:9. Et sur Netflix, plusieurs programmes apparaissent directement en 21:9, à l’instar de la série Sex Education. Une évolution incontournable pour suivre une consommation de données de plus en plus centrée sur le mobile.

Une partie de Call of Duty: Mobile sur le Xperia 1 II (Image credit: TechRadar)

La résolution 4K permet d'obtenir 1644 x 3840 pixels, ce qui équivaut à un énorme 643 pixels par pouce. Les couleurs s’affichent magnifiquement naturelles, et la luminosité maximale semble être plus élevée que sur les précédents téléphones Sony. L'expérience de visionnage se révèle optimale.

Il est important de noter que Sony n'a pas osé infliger une encoche à son écran, afin de loger la caméra frontale. Pourquoi s’embêter à concevoir l’écran parfait pour le défigurer avec un choix esthétique souvent décrié ? Au lieu de cela, le Xperia 1 II adopte une minuscule lentille dans le coin supérieure du téléphone, pour abriter la caméra selfie. Tandis qu’une seconde se charge de loger les haut-parleurs, dans la partie basse de l’appareil.

Appareil photo du Sony Xperia 1 II

(Image credit: TechRadar)

Sony ambitionne de faire du Xperia 1 II le meilleur photophone de l’année. Et si vous êtes prêt à dépenser du temps à jouer avec les réglages de l'application photo, en mode professionnel, vous serez récompensé par la capture ainsi que l’édition de superbes clichés.

Si vous préférez laisser le logiciel faire tout le travail, Sony a également apporté quelques améliorations au mode automatique du Xperia 1 II. Il est désormais plus facile d'obtenir des photos qui peuvent rivaliser avec celles prises par les smartphones photo de pointe, simplement en appuyant sur le bouton représentant l'obturateur.

Le nouvel Xperia est équipé d'un ensemble de quatre objectifs photo logés dans un bloc en relief, à l'arrière du téléphone. Il comprend un objectif principal de 12 Mpx f/1.7, un téléobjectif de 12 Mpx f/2.4, un ultra grand angle de 12 Mpx f/2.2. Plus un capteur de profondeur ToF de 0,3 Mpx.

Lors de nos tests, l'autofocus s'est avéré remarquablement rapide, et nous avons constaté que le Xperia 1 II se montrait capable de prendre des photos d'une netteté remarquable, avec des couleurs d’une authenticité appréciable. Vous n'obtiendrez pas nécessairement les images les plus spectaculaires ou les plus percutantes, comme vous pouvez le faire avec certains modèles Galaxy ou iPhone, mais il vous donnera toujours une représentation fidèle de vos portraits ou paysages.

Si vous êtes déjà un aficionado des appareils photo de Sony, vous apprécierez la technologie employée ici.

Image 1 sur 3 Photo prise avec le capteur principal du Xperia 1 II (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 3 La même avec l'ultra grand angle du Xperia 1 II (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 3 Le téléobjectif du Xperia 1 II shoote avec un zoom 3x (Image credit: TechRadar)

Côté enregistrement vidéo, vous avez la possibilité de tourner des films sur le Sony Xperia 1 II, dans différentes résolutions et fréquences d'images. Il est capable de vous livrer des vidéos 4K à 60 images par seconde, comme de filmer jusqu'à 120 images par seconde (c'est-à-dire au ralenti) en résolution Full HD. La stabilisation se révèle ici particulièrement impressionnante, vous permettant de filmer à main levée sans avoir à vous soucier du moindre tremblement pendant l’enregistrement.

Sony a inclus des applications professionnelles pour retoucher vos photos et vidéos, ce qui vous permet de modifier un grand nombre de paramètres. Si vous êtes un photographe ou un vidéaste passionné, vous vous amuserez des heures et des heures avec ces extras d’une rare qualité.

À l'avant du téléphone enfin, se situe la caméra selfie de 8 mégapixels. Elle nous a permis de réaliser des clichés satisfaisants, mais qui ne sont pas aussi impressionnants que ceux de l’appareil photo arrière.

Quelques exemples de photos prises avec le Sony Xperia 1 II :

Image 1 sur 8 (Image credit: TechRadar) Image 2 sur 8 (Image credit: TechRadar) Image 3 sur 8 (Image credit: TechRadar) Image 4 sur 8 (Image credit: TechRadar) Image 5 sur 8 (Image credit: TechRadar) Image 6 sur 8 (Image credit: TechRadar) Image 7 sur 8 (Image credit: TechRadar) Image 8 sur 8 (Image credit: TechRadar)

Performances du Sony Xperia 1 II

Le Sony Xperia 1 II est piloté par un chipset haut de gamme Qualcomm Snapdragon 865 que vous retrouvez dans de nombreux téléphones haut de gamme en 2020, y compris la gamme Samsung Galaxy S20 (dans certains pays). Ce processeur est utilisé à bon escient. Nous avons évalué un téléphone parfaitement fluide, avec des applications et des services rapidement chargés. Sans plantage ni latence pendant toute la durée du test.

Nous avons utilisé l'application de benchmarking Geekbench 5 pour mesurer la puissance de la configuration du Xperia 1 II. Il obtient un score moyen de 3085 points. C'est un résultat similaire à celui des appareils Samsung Galaxy S20 que nous avons préalablement testés, mais légèrement inférieur à celui des smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

(Image credit: TechRadar)

Le chipset est couplé à 8 Go de RAM (il n'y a pas d'autres options de configuration), ce qui devrait permettre au Xperia 1 II de rester sous tension et aussi réactif que nécessaire. Il gère bien l’exécution des jeux, avec des temps de chargement relativement courts. Comme pour les applications mobiles, nous n'avons rencontré aucun bégaiement.

Vous disposez, de même, de 256 Go de stockage. Ce qui s’avère amplement suffisant pour une consommation d’applications et de médias plutôt soutenue. Si vous avez besoin d’espace supplémentaire, un emplacement pour carte micro SD a été pensé par le constructeur.

Le smartphone prend en charge la technologie 5G sub-6, présentée comme la norme la plus répandue du réseau de nouvelle génération. A l’inverse, le Xperia 1 II n'est pas compatible avec les antennes 5G mmWave, ce qui signifie que vous ne pourrez pas obtenir les meilleurs débits si vous voyagez aux États-Unis, entre autres.

Autonomie du Sony Xperia 1 II

Les smartphones Sony ont un historique mouvementé en ce qui concerne la durée de vie de leurs batteries. Rassurez-vous : le Xperia 1 II propose l’un des meilleurs niveaux d’autonomie dispensés par l’un des appareils de la société à ce jour.

Sa batterie expose une capacité de 4 000 mAh, ce qui s’avère indispensable vu que le mobile alimente un écran 4K lumineux de 6,5 pouces. Celui-ci ne vampirise point la batterie et nous pouvons abuser du Xperia 1 II sur une journée entière, avec un usage modéré jusqu’à intensif. Le tout sur une charge unique.

Il est peu probable que la batterie vous permette d'utiliser votre téléphone pendant deux jours consécutifs si vous visionnez énormément de vidéos, mais il existe - pour vous - de multiples façons de recharger votre nouveau smartphone. Le Sony Xperia 1 II propose l’option recharge sans fil, et nous avons constaté qu’elle répondait parfaitement aux attentes. Elle correspond à la technologie de recharge sans fil Qi, utilisée sur le Xperia XZ3 et abandonnée au moment de la sortie du Xperia 1. Si vous appréciez la méthode filaire, le Xperia 1 II intègre aussi le chargement rapide par câble.

Achetez-le si...

Vous dévorez les vidéos à outrance sur votre smartphone

L'écran du Sony Xperia 1 II est l'un des meilleurs du marché. Le format 21:9 et la résolution 4K offrent l'une des plus belles expériences de visionnage parmi les smartphones premium disponibles. Le smartphone idéal pour compléter votre culture cinéphile / sérivore.

Vous avez besoin d'une prise jack de 3,5 mm

Le Sony Xperia 1 II est l'un des rares smartphones haut de gamme à être doté de cette technologie héritée du passé. C'est un excellent argument si vous êtes un audiophile averti et que vous désirez utiliser votre casque filaire sans adaptateur.

Vous recherchez un appareil photo remarquable

Ce n'est pas le photophone le plus puissant pour tout le monde, mais il peut prendre des photos fantastiques en mode automatique - et vous pouvez obtenir des résultats encore plus somptueux si vous vous plongez dans les paramètres de l’application pro.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'un smartphone plus abordable

Sony a fixé un prix élevé pour le Xperia 1 II, et c'est un problème si votre budget s’oriente davantage vers d’autres modèles intéressants de la marque, de type Xperia 5 ou Xperia L4. Ces derniers sont un bon compromis pour ne pas investir le tarif d’un bon PC portable dans un téléphone mobile.

Vous ne pouvez pas manipuler un écran d’aussi grande taille

Si vous avez des petites mains ou si vous êtes simplement habitué à utiliser des modèles plus discrets, le ratio 21:9 du Xperia 1 II vous gênera certainement. Une main ne vous suffira pas pour l’exploiter pleinement et c'est aussi un téléphone imposant qui ne tient pas dans la poche.

Vous préféreriez un capteur d'empreintes digitales plus moderne

C'est un problème mineur, mais beaucoup de smartphones haut de gamme de 2020 sont équipés de capteurs d'empreintes digitales dissimulés sous l'écran. C'est une caractéristique qui se remarque par son absence sur le Xperia 1 II.